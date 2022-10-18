Чи це відео "відкриває правду", що Зеленський втік із Києва? Зовсім ні
Російські та проросійські джерела розсилають відео президента Володимира Зеленського, яке нібито доводить, що він втік із Києва. Вони стверджують, що президент насправді переховується, а його промови у Києві - комп’ютерна графіка. Це неправда.
У фрагменті фільму, розповсюдженому в мережі, ми спостерігаємо, як президент України Володимир Зеленський записує виступ у спеціально облаштованій студії на фоні т.зв. "зеленого екрану'. Це технологія, яка дозволяє додавати на комп’ютері будь-який фон замість зеленого тла, записаного в оригіналі. Російські та проросійські дезінформатори подають це відео як доказ того, що Зеленський втік з Києва чи навіть із самої України, і що його виступи зі столиці насправді відбуваються в студії за межами Києва. Такі "викриття" походять, зокрема, від російських дипломатів. "Актор завжди буде шоуменом. Навіть якщо він стане президентом", - написав 12 жовтня у Twitter заступник представника Росії в ООН Дмитро Полянський. Він оприлюднив запис, опублікований того ж дня проросійським блогером Анатолієм Шарієм. "Секрет "виступів серед падаючих бомб" розкрито?" – запитав той у коментарі до відео.
Припущення про те, що відео доводить шахрайство Зеленського, публікуються в соцмережах багатьма мовами, в т.ч. англійською, французькою, грецькою, японською, а також польською. "Show must go on. Де ховається Зеленський? Цей фільм розкриває правду про фальшиве тло під час заяви Зеленського", - описав це відео 12 жовтня один польський користувач Twitter. Проте це відео, хоч і справжнє, не доводить, що Зеленський записує виступи зі студії, а не на вулицях Києва.
Записи підготовлені для технологічних конференцій
Зрештою, сам фільм натякає, що показано підготовку до конкретної події, а не запис одного з відеозвернень, знятих на вулицях Києва. Там виступають кілька людей, у тому числі Брент Хоберман, керівник технологічної конференції Founders Forum, який каже: "Ми повинні використовувати технології останнього покоління. Нам потрібно зробити так, щоб [Зеленський] виглядав так, ніби він знаходиться в приміщенніі".
Увівши в пошукову систему Google словосполучення "Zelensky" і "Founders Forum", можна знайти статтю, розміщену в червні цього року на сайті конференції. У ньому представлені деталі записів Зеленського, і подія, в якій вони були використані. Так, у першому півріччі група експертів із сучасних технологій поїхала до Києва, де за допомогою спеціального обладнання зафіксувала президента Зеленського, а потім створила його голограму в 3D-технологіях. Пізніше аватар демонструвався на технологічних конференціях в Амстердамі, Лондоні, Парижі та Стокгольмі. У цій промові Зеленський закликав технічних гігантів підтримати відновлення України після закінчення війни. Про цей виступ ми писали на Tvn24.pl.
"Транслюючи промову Президента Зеленського з використанням голограми та 3D-аватара, ми хотіли показати, що інновації, які змінюють світ, які наша спільнота здатна запропонувати, можуть надихнути на розвиток нових технологій, які, в свою чергу, можуть допомогти відбудувати Україну та сприяти поширенню правди ”, - читаємо на сайті конференції Founders Forum.
У тексті є фото, на якому Зеленський стоїть перед тим самим "зеленим екраном", який можна побачити на відео, яке зараз поширюють в мережі. На каналі конференції в YouTube можна знайти відео "За лаштунками: виступ голограми Президента Зеленського в доповненій реальності перед європейською технологічною спільнотою'. Саме з цього матеріалу походить фрагмент, поширений російськими та проросійськими джерелами.
Зеленський у Києві
Немає жодних доказів того, що відеовиступи Зеленського були зняті за межами Києва. З перших днів війни український лідер публікує короткі промови, записані то в його штабі в столиці, то на вулицях міста. Особливої популярності набув фільм другого дня війни, 25 лютого, коли Зеленський, стоячи на вулиці Банковій у Києві, разом із прем’єр-міністром Денисом Шмигалем та головою ОП Андрієм Єрмаком, спростував чутки про те, що втік зі столиці.
У наступні місяці різні глави держав і урядів відвідали Зеленського, щоб зустрітися з президентом у його штабі в Києві. Під час деяких із цих візитів Зеленський та його гості гуляли вулицями містаї: у квітні з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, у травні - з президентом Польщі Анджеєм Дудою.
Останній запис Зеленського на вулицях Києва датується суботою, 14 жовтня. Цього дня в Україні відзначали День захисників і захисниць Вітчизни. З цієї нагоди президент зустрівся з військовими та виступив із промовою перед Маріїнським палацом у Києві.
В підсумку: президента України справді знімали на "зеленомк екрані" і на основі цього створювали його тривимірну голограму, але показували її лише на технологічних конференціях у чотирьох європейських столицях. Фільм із цієї постановки, який зараз розповсюджують, не доводить, що виступи Зеленського з Києва є результатом комп’ютерної обробки. У всякому разі, запис, на якому була створена голограма, також був зроблений у столиці України.
Źródło: Konkret24
Źródło zdjęcia głównego: Twitter