Чи це відео "відкриває правду", що Зеленський втік із Києва? Зовсім ні

18 października 2022, 14:40
Autor:
Michał
Istel
Źródło:
Konkret24
Zełenski: chwała wszystkim tym, którzy bronią Ukrainy
Zełenski: chwała wszystkim tym, którzy bronią UkrainyReuters
wideo 2/4
ReutersZełenski: chwała wszystkim tym, którzy bronią Ukrainy

Російські та проросійські джерела розсилають відео президента Володимира Зеленського, яке нібито доводить, що він втік із Києва. Вони стверджують, що президент насправді переховується, а його промови у Києві - комп’ютерна графіка. Це неправда.

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У фрагменті фільму, розповсюдженому в мережі, ми спостерігаємо, як президент України Володимир Зеленський записує виступ у спеціально облаштованій студії на фоні т.зв. "зеленого екрану'. Це технологія, яка дозволяє додавати на комп’ютері будь-який фон замість зеленого тла, записаного в оригіналі. Російські та проросійські дезінформатори подають це відео як доказ того, що Зеленський втік з Києва чи навіть із самої України, і що його виступи зі столиці насправді відбуваються в студії за межами Києва. Такі "викриття" походять, зокрема, від російських дипломатів. "Актор завжди буде шоуменом. Навіть якщо він стане президентом", - написав 12 жовтня у Twitter заступник представника Росії в ООН Дмитро Полянський. Він оприлюднив запис, опублікований того ж дня проросійським блогером Анатолієм Шарієм. "Секрет "виступів серед падаючих бомб" розкрито?" – запитав той у коментарі до відео.

Припущення про те, що відео доводить шахрайство Зеленського, публікуються в соцмережах багатьма мовами, в т.ч. англійською, французькою, грецькою, японською, а також польською. "Show must go on. Де ховається Зеленський? Цей фільм розкриває правду про фальшиве тло під час заяви Зеленського", - описав це відео 12 жовтня один польський користувач Twitter. Проте це відео, хоч і справжнє, не доводить, що Зеленський записує виступи зі студії, а не на вулицях Києва.

Записи підготовлені для технологічних конференцій

Зрештою, сам фільм натякає, що показано підготовку до конкретної події, а не запис одного з відеозвернень, знятих на вулицях Києва.  Там виступають кілька людей, у тому числі Брент Хоберман, керівник технологічної конференції Founders Forum, який каже: "Ми повинні використовувати технології останнього покоління. Нам потрібно зробити так, щоб [Зеленський] виглядав так, ніби він знаходиться в приміщенніі".

Увівши в пошукову систему Google словосполучення "Zelensky" і "Founders Forum", можна знайти статтю, розміщену в червні цього року на сайті конференції. У ньому представлені деталі записів Зеленського, і подія, в якій вони були використані. Так, у першому півріччі група експертів із сучасних технологій поїхала до Києва, де за допомогою спеціального обладнання зафіксувала президента Зеленського, а потім створила його голограму в 3D-технологіях. Пізніше аватар демонструвався на технологічних конференціях в Амстердамі, Лондоні, Парижі та Стокгольмі. У цій промові Зеленський закликав технічних гігантів підтримати відновлення України після закінчення війни. Про цей виступ ми писали на Tvn24.pl.

"Транслюючи промову Президента Зеленського з використанням голограми та 3D-аватара, ми хотіли показати, що інновації, які змінюють світ, які наша спільнота здатна запропонувати, можуть надихнути на розвиток нових технологій, які, в свою чергу, можуть допомогти відбудувати Україну та сприяти поширенню правди ”, - читаємо на сайті конференції Founders Forum.

У тексті є фото, на якому Зеленський стоїть перед тим самим "зеленим екраном", який можна побачити на відео, яке зараз поширюють в мережі. На каналі конференції в YouTube можна знайти відео "За лаштунками: виступ голограми Президента Зеленського в доповненій реальності перед європейською технологічною спільнотою'. Саме з цього матеріалу походить фрагмент, поширений російськими та проросійськими джерелами.

Зеленський у Києві

Немає жодних доказів того, що відеовиступи Зеленського були зняті за межами Києва. З перших днів війни український лідер публікує короткі промови, записані то в його штабі в столиці, то на вулицях міста. Особливої ​​популярності набув фільм другого дня війни, 25 лютого, коли Зеленський, стоячи на вулиці Банковій у Києві, разом із прем’єр-міністром Денисом Шмигалем та головою ОП Андрієм Єрмаком, спростував чутки про те, що втік зі столиці.

У наступні місяці різні глави держав і урядів відвідали Зеленського, щоб зустрітися з президентом у його штабі в Києві. Під час деяких із цих візитів Зеленський та його гості гуляли вулицями містаї: у квітні з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, у травні - з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Останній запис Зеленського на вулицях Києва датується суботою, 14 жовтня. Цього дня в Україні відзначали День захисників і захисниць Вітчизни. З цієї нагоди президент зустрівся з військовими та виступив із промовою перед Маріїнським палацом у Києві.

В підсумку: президента України справді знімали на "зеленомк екрані" і на основі цього створювали його тривимірну голограму, але показували її лише на технологічних конференціях у чотирьох європейських столицях. Фільм із цієї постановки, який зараз розповсюджують, не доводить, що виступи Зеленського з Києва є результатом комп’ютерної обробки. У всякому разі, запис, на якому була створена голограма, також був зроблений у столиці України.

Autor:Michał Istel

Źródło: Konkret24

Źródło zdjęcia głównego: Twitter

Ukraina
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