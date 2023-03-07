Чергові польські "Леопарди" поїдуть в Україну. Блащак: у Польщі збудують сервісний хаб

- Ще цього тижня ми доставимо українцям 10 танків "Леопард", - заявив міністр національної оборони Маріуш Блащак. Він додав, що в Польщі буде створено центр обслуговування переданих українській армії танків. Також міністр анонсував переговори з німецьким колегою щодо запчастин для "Леопардів".

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Віце-прем'єр-міністр, глава міністерства оборони Маріуш Блащак поспілкувався з журналістами перед вильотом до Стокгольма на зустріч міністрів оборони держав Європейського Союзу. Він повідомив, що цього тижня Польща поставить Україні 10 танків Leopard 2A4.

Міністр також оголосив, що в Польщі буде створено центр обслуговування танків, які поставляються в Україну. Він зазначив, що польська сторона готова запустити хаб на підприємстві Zakłady Mechaniczne "Bumar - Łabędy", але наразі головною проблемою є брак запчастин. Він додав, що це буде основною темою його переговорів з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом.

- Я очікую від міністра Пісторіуса, що він вплине на німецьку промисловість, аби відбувалося постачання запчастин для "Леопардів". (...) Це виклик, який стоїть перед Німеччиною, Польщею, Канадою, практично всіма країнами, але, звичайно, вирішити цю проблему може лише Німеччина, німецька оборонна промисловість, - сказав Блащак.

Глава Міноборони зазначив, що польський оборонно-промисловий комплекс також готовий виробляти необхідні запчастини, але всю необхідну документацію має лише виробник, тобто німецька компанія Rheinmetall.

Блащак підкреслив, що в рамках сформованої Польщею "танкової коаліції", окрім наших 14 Leopard 2A4, до складу батальйону також увійдуть вісім норвезьких і канадських танків, шість іспанських танків і машини підтримки, які має передати Фінляндія.

Танки для України

11 січня у Львові президент Анджей Дуда заявив, що Польща вирішила передати Україні роту танків Leopard 2 у рамках формування міжнародної коаліції у цьому питанні. 25 січня уряд Німеччини оголосив про поставку танків Leopard 2 в Україну, а також про видачу відповідних дозволів країнам-партнерам, зокрема Польщі, які хочуть швидко передати Києву танки Leopard 2 зі своїх ресурсів.

Того ж дня президент США Джо Байден заявив, що США поставлять Україні 31 танк M1 Abrams. Як повідомили в Білому домі, для України будуть закуплені танки, кількість яких відповідає одному українському батальйону. Їх доставка займе "місяці", але незабаром почнеться навчання.

Раніше, 11 січня, уряд Великої Британії підтвердив, що планує запропонувати українській стороні танки Challenger 2. У наступні тижні влада Лондона уточнила, що надасть Києву 14 танків цього типу, які мають надійти на фронт до початку літа.

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Autor:red.

Źródło: PAP