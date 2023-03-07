Чергові польські "Леопарди" поїдуть в Україну. Блащак: у Польщі збудують сервісний хаб

7 marca 2023, 17:12
Autor:
red.
Źródło:
PAP
Błaszczak: kolejne polskie leopardy pojadą na Ukrainę
Błaszczak: kolejne polskie leopardy pojadą na Ukrainę
TVN24
TVN24Błaszczak: kolejne polskie leopardy pojadą na Ukrainę

- Ще цього тижня ми доставимо українцям 10 танків "Леопард", - заявив міністр національної оборони Маріуш Блащак. Він додав, що в Польщі буде створено центр обслуговування переданих українській армії танків. Також міністр анонсував переговори з німецьким колегою щодо запчастин для "Леопардів".

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Віце-прем'єр-міністр, глава міністерства оборони Маріуш Блащак поспілкувався з журналістами перед вильотом до Стокгольма на зустріч міністрів оборони держав Європейського Союзу. Він повідомив, що цього тижня Польща поставить Україні 10 танків Leopard 2A4.

Міністр також оголосив, що в Польщі буде створено центр обслуговування танків, які поставляються в Україну. Він зазначив, що польська сторона готова запустити хаб на підприємстві Zakłady Mechaniczne "Bumar - Łabędy", але наразі головною проблемою є брак запчастин. Він додав, що це буде основною темою його переговорів з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом.

- Я очікую від міністра Пісторіуса, що він вплине на німецьку промисловість, аби відбувалося постачання запчастин для "Леопардів". (...) Це виклик, який стоїть перед Німеччиною, Польщею, Канадою, практично всіма країнами, але, звичайно, вирішити цю проблему може лише Німеччина, німецька оборонна промисловість, - сказав Блащак.

Глава Міноборони зазначив, що польський оборонно-промисловий комплекс також готовий виробляти необхідні запчастини, але всю необхідну документацію має лише виробник, тобто німецька компанія Rheinmetall.

Блащак підкреслив, що в рамках сформованої Польщею "танкової коаліції", окрім наших 14 Leopard 2A4, до складу батальйону також увійдуть вісім норвезьких і канадських танків, шість іспанських танків і машини підтримки, які має передати Фінляндія.

Танки для України

11 січня у Львові президент Анджей Дуда заявив, що Польща вирішила передати Україні роту танків Leopard 2 у рамках формування міжнародної коаліції у цьому питанні. 25 січня уряд Німеччини оголосив про поставку танків Leopard 2 в Україну, а також про видачу відповідних дозволів країнам-партнерам, зокрема Польщі, які хочуть швидко передати Києву танки Leopard 2 зі своїх ресурсів.

Того ж дня президент США Джо Байден заявив, що США поставлять Україні 31 танк M1 Abrams. Як повідомили в Білому домі, для України будуть закуплені танки, кількість яких відповідає одному українському батальйону. Їх доставка займе "місяці", але незабаром почнеться навчання.

Раніше, 11 січня, уряд Великої Британії підтвердив, що планує запропонувати українській стороні танки Challenger 2. У наступні тижні влада Лондона уточнила, що надасть Києву 14 танків цього типу, які мають надійти на фронт до початку літа.

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Autor:red.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Paweł Supernak

Tagi:
Mariusz Błaszczak
Ukraina
Wojna w Ukrainie
Rosja
Wojsko
Raporty:
Atak Rosji na Ukrainę
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jdw//am
Źródło:
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TVN Warner Bros. Discovery i Ringier Axel Springer Polska nawiązują współpracę partnerską przy projekcie Bazy Ekspertek #nieczekam107lat. Projekt wspiera wyrównywanie głosu kobiet i mężczyzn w mediach, oferując bezpłatny dostęp do ekspertek w ponad 30 branżach. Połączenie sił TVN Warner Bros. Discovery i Ringier Axel Springer Polska ma wzmocnić tempo zmian w zakresie wyrównywania głosu kobiet i mężczyzn w mediach w Polsce. 

TVN Warner Bros. Discovery partnerem projektu Baza Ekspertek #nieczekam107lat 

TVN Warner Bros. Discovery partnerem projektu Baza Ekspertek #nieczekam107lat 

2 lutego 2023, 16:56
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Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nadal prowadzi z urzędu postępowanie w sprawie ukarania TVN za emisję reportażu Piotra Świerczka "Siła kłamstwa". Stacja wnosiła o umorzenie postępowania jako bezprzedmiotowego i zapowiadała przesłanie dodatkowych wyjaśnień. Dziś publikujemy szczegółową odpowiedź na zarzuty Antoniego Macierewicza, w tym dokument NIAR, którego do dziś nie opublikowała podkomisja.

Szczegółowa odpowiedź TVN na zarzuty Antoniego Macierewicza w sprawie materiału "Siła kłamstwa". Publikujemy dokumenty, które otrzymał szef KRRiT

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1 lutego 2023, 15:11
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