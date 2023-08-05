Чапутович розтлумачує слова про політику "гієн і шакалів". "Порівняння відповідає дійсності"

5 sierpnia 2023, 19:55
Autor:
Ред.
Źródło:
TVN24
Czaputowicz tłumaczy słowa o polityce "hien i szakali". "Porównanie zgodne z rzeczywistością"
Czaputowicz tłumaczy słowa o polityce "hien i szakali". "Porównanie zgodne z rzeczywistością"TVN24
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TVN24Czaputowicz tłumaczy słowa o polityce "hien i szakali". "Porównanie zgodne z rzeczywistością"

Професор Яцек Чапутович, колишній міністр закордонних справ в уряді ПіС, в "Фактах по фактах" на TVN24 пояснив свою попередню заяву, а саме - що Польща проводить "політику гієн і шакалів" щодо України. За його словами, таке порівняння "відповідає дійсності", адже зараз ми хочемо від українців, які воюють,"негайно отримати якусь оплату", яка б проявилася у врегулюванні волинського злочину чи врахуванні інтересів польського сільського господарства. Він також додав, що нинішній глава дипломатії Збігнєв Рау "нелояльний до державних інтересів Польщі та діє в інтересах партії".

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Останнім часом у польсько-українських відносинах з’явилася напруженість, на тлі зернової кризи. Польський посол отримав "запрошення" до МЗС у Києві. Як повідомлялося, йшлося про слова голови президентського Бюро міжнародної політики Марціна Пшидача, який заявив в ефірі урядового телебачення, що "Україна дійсно отримала велику підтримку від Польщі. Я думаю, що було б варто, аби вона почала цінити те, яку роль для України відіграла Польща". Після реакції Києва з'явилося також "запрошення" представників української дипломатії з польської сторони.

Професор Яцек Чапутович з Варшавського університету, міністр закордонних справ в уряді ПіС у 2018-2020 роках, коментуючи цю ситуацію, сказав у четвер в Polsat News, що "є держави, сильні, як леви, є держави, хитрі, як лисиці. і є такі держави, як гієни чи шакали".

- А ми провадимо таку політику гієн і шакалів. На думку спадає політичне "шмальцівництво" ("шмальцівниками" в часи німецької окупації в Польщі називали тих, хто вимагав викупу від євреїв за недонесення про них - ред.), до якого ми можемо незабаром вписатися, - додав він. За його оцінкою, "тимчасові зиски на державі, яка спливає кров'ю, приносять трагічні результати".

Яцек ЧапутовичTVN24

Чапутович розтлумачує. "Порівняння відповідає дійсності"

Свої слова Чапутович пояснив у п’ятничному випуску "Фактів по фактах" на TVN24.

- Я, власне, використав цей термін, який укорінений у теоріях міжнародних відносин, де держави порівнюють із тваринами: є леви, лисиці, такі хитрі, і, власне, - гієни. А якщо казати простою мовою - це люди, які переслідують власні інтереси за рахунок нещастя інших. І, на мій погляд, порівняння тут відповідає дійсності, - сказав він.

- Бо що останнім часом говорять українці? Останнім часом українці кажуть про те, що українська нація, українська держава стікає кров’ю, а цей друг, цей рятівник вимагає негайних розрахунків. Я думаю, що це потребує критики. Ми не можемо вести таку політику. Донедавна наша політика щодо України була гідною. Ми були прикладом для світу, як ми приймали біженців, як ми забезпечували військову підтримку України від Польщі, від інших країн. Ми мобілізували громадську думку, - продовжив він.

- А зараз ми провадимо таку політику, що ми хочемо від них негайно якусь оплату. Чого стосується ця сплата? Те, що міністр (заступник міністра, Павел - ред.) Яблонський представив письмово. Очікуємо, що вони розплатяться за волинський злочин . І це умова їх членства в Євросоюзі. Що ми

хочемо ексгумації, що ми хочемо, щоб вони розуміли і враховували наші інтереси в сільському господарстві, - вів далі професор.

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Як вирішити зернову проблему? "Для цього потрібно порозумітися з іншими державами"

Чапутович також розповів про те, як, на його думку, має бути вирішена проблема українського зерна.

- Я вважаю, що ми повинні підтримувати польських фермерів, але шукаємо рішення, яке враховуватиме також інтереси України. У тому сенсі, що шанс України захиститися від російської агресії залежить від потужності її економіки. І немає нічого важливішого для польського державного внтересу, ніж те, щоб Україна вийшла з цієї війни переможницею, - сказав він.

- На мою думку, для цього потрібна домовленість з іншими країнами - тобто, наприклад, разом з Україною та Німеччиною (треба - ред.) розчистити канали транспортування зерна. Якщо польські порти, такі як Гданськ, неефективні, зерно потрібно транспортувати до Гамбурга. Чому міністр Рау не проводить такі переговори з нашим партнером, з обома? Адже ця справа із зерном тягнеться вже рік, - нагадав Чапутович.

Чапутович: Міністерство закордонних справ і міністр Рау мають бути лояльними до інтересів держави, а тут я бачу лояльність до інтересів партії

У п'ятницю на сайті Міністерства закордонних справ з'явилася заява глави міністерства Збігнєва Рау. У заяві йдеться, що заява Чапутовича "викликає найкатегоричніші заперечення". "Це радикально суперечить як фактам, так і духу нашої зовнішньополітичної служби, яка поєднує покоління польських дипломатів", - додали в публікації.

"Лояльність є чеснотою вільної людини, а лояльність до суспільства і держави є обов’язком кожного громадянина, особливо високого державного службовця. На жаль, пан Яцек Чапутович помилково вирішив, що вихід на пенсію звільняє його від цього, одного з головних обов'язків", - написано в заяві.

Цю заяву МЗС Чапутович прокоментував у програмі.

- Він (міністр Рау - ред.) говорить про лояльність. Я думаю, що і міністр Рау, і Міністерство закордонних справ мають бути лояльними до інтересів держави. А я бачу тут певну лояльність до партії, - сказав він.

- Міністерство закордонних справ звинувачує мене в нелояльності. Я вважаю, що міністр Рау нелояльний до державної рації й інтересів Польщі та переслідує партійні інтереси, тому що він починає ці справи в час, який не є добрим для Польщі, не є добрим для України, щоб мати політичну перевагу під час виборів, - сказав Чапутович.

Czaputowicz: MSZ i minister Rau powinni by lojalni wobec interesu państwa, a ja tu widzę lojalność wobec interesu partii
Czaputowicz: MSZ i minister Rau powinni by lojalni wobec interesu państwa, a ja tu widzę lojalność wobec interesu partiiTVN24

Чапутович: я не кажу не порушувати спірних питань

Колишній очільник МЗС додав, що Польща повинна проводити "мудру політику". Він заявив, що для того, щоб діяти згідно з польськими державними інтересами, потрібні "закулісні переговори, в тиші кабінетів, між президентами".

- Адже я не кажу, щоб цих питань не торкалися. Я вважаю, що волинський злочин треба врегулювати, що треба розібратися зі збіжжям. Але не у формі заяв, які ми бачимо в Інтернеті, - заявив він.

Щодо заяви президентського міністра Марціна Пшидача, після якої посла Польщі викликали до МЗС України, професор Чапутович сказав, що "закликати українців до вдячності - це не роль міністра Пшидача".

Чапутович: щодня в Україні гинуть сотні людей, ми повинні враховувати це в нашій політиці

- Щодня в Україні гинуть сотні людей, їх бомблять, вони змушені зводити кінці з кінцями, і ми повинні враховувати це в нашій політиці, - продовжив Яцек Чапутович. Водночас він наголосив, що "конфлікт Польщі з Україною є частиною наративу Путіна" і "в цьому немає сумнівів".

Чапутовича також запитали про інше формулювання з інтерв’ю в четвер, коли він сказав, що в контексті політики Польщі на думку спадає "політичне шмальцівництво". Він пояснив, що йдеться про те, щоб "скористатись цією слабкою ситуацією, цією кровотечею, щоб витягнути ще щось, якісь декларації, якісь згоди на особливий режим, якісь пільги".

- Я сказав, що я не оцінюю політику таким чином, але ті голоси з України, які доходять, доводять, що ми, (...), шантажуємо українців, щоб вони щось робили в той момент, коли воюють в тому числі і в ім'я поляків, в ім'я всього вільного світу, проти агресії та обме, - додав він.

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Paweł Zalewski i Marcelina Zawisza oraz Jacek Czaputowicz w "Faktach po Faktach"
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Autor:Ред.

Źródło: TVN24

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