"Цю жорстоку війну треба закінчити, а не заморозити". Президент Дуда в ООН

20 września 2023, 18:06
Autor:
red.
Źródło:
PAP
Andrzej Duda przemawiał podczas debaty generalnej 78. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ
Andrzej Duda przemawiał podczas debaty generalnej 78. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZTVN24 BiS
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TVN24 BiSAndrzej Duda przemawiał podczas debaty generalnej 78. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ

Президент Анджей Дуда виступив у середу під час загальних дебатів 78-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН. Передусім говорив про російську агресію проти України. - Цю жорстоку війну потрібно закінчити, а не заморозити. Цього можна досягти лише шляхом відновлення повної територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах, - наголосив він.

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- Брутальна російська агресія породила великі глобальні проблеми. Піддала міжнародний правопорядок серйозному випробуванню. Ціна цих варварських дій - гуманітарна, матеріальна, а також екологічна - величезна і дедалі більшає. Такої загрози миру у світі не було давно, - сказав президент.

Він додав, що польський досвід Другої світової війни, вторгнення Німеччини та Радянського Союзу змушує Польщу розуміти трагедію України, як мало яка інша країна.

– Ми знаємо, що таке смерть і страждання, зруйновані міста і злочини геноциду. Шість мільйонів наших громадян загинуло під час Другої світової війни, у тому числі три мільйони польських євреїв. Столицю Польщі Варшаву зрівняли з землею. Але наша історія також є свідченням того, що навіть злочини та переслідування не зламають справжнього духу свободи. Що свобода врешті-решт переможе, - сказав президент.

- Заперечення свободи - це поневолення, це імперіалізм і неоколоніалізм, це хворі мрії про панування над іншими. Коли Володимир Путін почав війну в Україні, він хотів відбудувати російську імперію, він хотів розділити світ і зробити Європу постійно залежною від своєї сировини. Йому це не вдалося. І я глибоко вірю, що йому це вже не вдасться, - зазначив він.

Президент Анджей ДудаJakub Szymczuk/KPRP

Дуда: мусимо боротися з перекручуванням історії

- Сьогодні світ знову потребує сміливих і далекоглядних лідерів. Таким лідером був світлої пам'яті президент Польщі Лех Качинський, з яким я мав честь співпрацювати. Лідером, який кільканадцять років тому намагався пробудити сумління, апелювати до політиків і застерігати від імперської політики Росії Володимира Путіна, - сказав Дуда. Він нагадав і процитував промову Леха Качинського в Тбілісі під час російського вторгнення в Грузію, зокрема його слова про те, що часи російського панування в регіоні назавжди закінчилися.

- Сьогодні саме тут, у штаб-квартирі ООН, хочу повторити: ці часи не повинні повернутися! Логіка загарбництва, силової зміни кордонів, нехтування законом і відмови українській нації у праві на існування повинна бути зупинена, - сказав Дуда.

- Цю жорстоку війну потрібно закінчити, а не заморозити. Цього можна досягти лише шляхом відновлення повної територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах, - додав президент.

Він також закликав притягнути до відповідальності винних у військових злочинах і підкреслив, що Польща веде діяльність у цій сфері. Він додав, що окрім війни в Україні є ще й інформаційна війна, і її вістря спрямоване також проти Польщі.

- Робляться спроби очорнити Польщу в різний спосіб. Це тому, що ми послідовно виступаємо проти російської імперської та неоколоніальної політики та від самого початку підтримуємо Україну, яка захищається. Ми, як міжнародна спільнота, маємо зробити з цього висновки. Ми повинні боротися з маніпуляціями та дезінформацією. Треба боротися з перекручуванням історії. Зміною ролей ката і жертви. Зло треба називати злом, а злочин - злочином! - закликав президент.

Дуда: без солідарності між багатшими та біднішими миру не буде

- Сьогодні Організація Об’єднаних Націй стикається з різними викликами. Глухий кут у прийнятті рішень у Раді Безпеки, ситуація, коли Росія, один із постійних членів Ради, зумисно порушує Статут ООН, тривалі дебати вважаються симптомом слабкості як Організації, так і держав, що її складають. Є й ті, хто ставить питання, чи потрібна взагалі ООН, чи відповідає вона нинішньому часу, - сказав президент.

- Від імені Польщі, сусіда атакованої України, країни, яка прийняла мільйони біженців, рішуче відповідаю: так. ООН дуже потрібна. Кращої глобальної системи міжнародного співробітництва не винайдено. ООН найкраще виправдовує своє існування не тут, у Нью-Йорку чи Женеві, а надаючи допомогу та підтримку тим, хто її найбільше потребує: дітям, жертвам війни, переслідуваним і голодним, - додав він.

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Autor:red.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Jakub Szymczuk/KPRP

Organizacja Narodów Zjednoczonych
Andrzej Duda
Wojna w Ukrainie
Pozostałe wiadomości

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Autor:
Jan
Kunert,
Krzysztof
Jabłonowski
Źródło:
Konkret24

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Autor:
jr/dap
Źródło:
PAP, TVN24 Biznes

Afera wizowa była tematem posiedzenia senackiej komisji spraw zagranicznych i Unii Europejskiej. - Cyfry pokazujące procent, jaki polskie wizy pracownicze zajmują w ogólnym wolumenie wiz całej Unii Europejskiej, porażają - przyznał wicemarszałek Senatu Michał Kamiński. Na pytania członków komisji odpowiadał, w imieniu resortu dyplomacji, wiceminister Paweł Jabłoński, który oskarżał, że PO "dopuszcza się w sprawie wiz patologicznego kłamstwa". - Wiceminister Jabłoński mówił, z drobnymi przerwami 45 minut, z czego powiedział jedno zdanie na temat faktów, czyli liczb - podsumował senator Marcin Bosacki.

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Autor:
akw
Źródło:
tvn24.pl

Jeśli dzisiaj słyszymy, że gdyby nie Orlen, to byłoby gorzej pod względem inflacji, to biorąc pod uwagę, że spółka utrzymywała wcześniej relatywnie wysokie marże, to bym powiedział, że jest dokładnie odwrotnie - ocenił w rozmowie z TVN24 Biznes ekonomista Marek Zuber, odnosząc się do słów prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. - Gdybyśmy mieli konkurencję, to ona wymuszałaby ograniczanie marż - wyjaśnił.

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20 września 2023, 16:16
Autor:
Joanna
Rubin
Źródło:
TVN24 Biznes

Jarosław Kaczyński podczas konwencji wojewódzkiej we Wrocławiu nawiązał do afery wizowej i interwencji policji wobec Kingi Gajewskiej, która mówiła, że "do Polski zostało wpuszczonych 250 tysięcy ludzi z Afryki i z Azji". - Tych wiz, o których ta pani tam krzyczała, było dokładnie 268. A nie 250 tysięcy. Czyli mniej więcej tysiąc razy to powiększają - powiedział. Prezes PiS mówił także, że wśród rzeczy, które "nam się należą" są: reparacje niemieckie, środki z Unii oraz "spokój, możliwość normalnego życia".

"Tych wiz, o których ta pani tam krzyczała, było dokładnie 268". Kaczyński o aferze wizowej i Gajewskiej

"Tych wiz, o których ta pani tam krzyczała, było dokładnie 268". Kaczyński o aferze wizowej i Gajewskiej

20 września 2023, 18:04
Autor:
mjz
/ prpb
Źródło:
TVN24, PAP

Podczas spotkania premiera Mateusza Morawieckiego z wyborcami w Otwocku policjanci zatrzymali posłankę Koalicji Obywatelskiej Kingę Gajewską. Parlamentarzystka została siłą doprowadzona do radiowozu. Akcją dowodził nadkomisarz Sławomir Grzegorzewski z Komendy Stołecznej Policji. Funkcjonariusz zasłynął już wcześniej z tego, że podczas opozycyjnej manifestacji dusił aktywistę.

Aktywiści nazywają go "Dusicielem". Kim jest policjant, który dowodził akcją zatrzymania posłanki Kingi Gajewskiej

Aktywiści nazywają go "Dusicielem". Kim jest policjant, który dowodził akcją zatrzymania posłanki Kingi Gajewskiej

20 września 2023, 16:36
Źródło:
OKO.press, tvnwarszawa.pl

Już nigdy nie będziecie same. Nigdy już nie będzie tak, żeby polska kobieta musiała się bać władzy urzędnika, księdza, policjanta - mówił Donald Tusk na spotkaniu z wyborcami w Kępnie, przypominając strajki i walkę o obronę praw polskich kobiet. W pewnym momencie jego wystąpienie przerwał mężczyzna z tłumu, który przejął jeden z mikrofonów i próbował zadawać byłemu premierowi pytania. - Bardzo panu współczuję, pan nie jest winny temu. Jest pan ofiarą tego, co pisowska telewizja, co pisowskie media wkładają ludziom do głowy - stwierdził w odpowiedzi szef PO.

Incydent na konferencji Donalda Tuska, mężczyzna przejął mikrofon. Szef PO: bardzo panu współczuję

Incydent na konferencji Donalda Tuska, mężczyzna przejął mikrofon. Szef PO: bardzo panu współczuję

20 września 2023, 13:23
Autor:
FC//mm
Źródło:
TVN24.pl

Ambasador Ukrainy Wasyl Zwarycz został "w trybie pilnym" wezwany do resortu spraw zagranicznych w związku z wypowiedzą prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego - potwierdził resort dyplomacji. MSZ przekazało, że stanowisko Polski przekazał wiceminister Paweł Jabłoński.

Ambasador Ukrainy "w trybie pilnym" wezwany do MSZ

Ambasador Ukrainy "w trybie pilnym" wezwany do MSZ

20 września 2023, 14:53
Autor:
akw/kab
Źródło:
tvn24.pl

Takimi słowami Ukraina tak naprawdę odpycha ręce, które świadczą jej pomoc. Odpycha ręce, które jej pomagają. Myślę, że wielu dzisiaj Polaków czuje uczucie pewnej niesprawiedliwości i rozczarowania - powiedział w środę szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta RP Marcin Przydacz, komentując wypowiedź Wołodymyra Zełenskiego w kontekście sporu o eksport ukraińskiego zboża o tym, że "niektórzy przyjaciele w Europie w rzeczywistości pomagają przygotować scenę dla aktora z Moskwy".

Przydacz o słowach Zełenskiego: Ukraina odpycha ręce, które świadczą jej pomoc

Przydacz o słowach Zełenskiego: Ukraina odpycha ręce, które świadczą jej pomoc

20 września 2023, 15:28
Autor:
ks
Źródło:
TVN24

Japońska turystka nie kryła oburzenia, gdy po zjedzeniu obiadu w singapurskiej restauracji na rachunku zobaczyła kwotę 1300 dolarów (ok. 5,6 tys. zł). Kobieta twierdzi, że obsługa nie poinformowała jej o rzeczywistej cenie zamówionego dania. Sprawa skończyła się wezwaniem policji do lokalu.

Turystka "zaniemówiła", gdy zobaczyła rachunek w restauracji. Wezwała policję

Turystka "zaniemówiła", gdy zobaczyła rachunek w restauracji. Wezwała policję

20 września 2023, 15:22
Autor:
pb//az
Źródło:
Asia One

Australijska dziennikarka przy okazji nadawania imienia swojemu nowo narodzonemu dziecku postanowiła przetestować krajowy system, który nadzoruje tę procedurę. Wraz z mężem wybrali więc - ich zdaniem - "najbardziej skandaliczne" imię, zakładając, że zostanie ono odrzucone. Ku ich zaskoczeniu, przeszło.

Nadali dziecku "najbardziej skandaliczne" imię. Zostało zaakceptowane

Nadali dziecku "najbardziej skandaliczne" imię. Zostało zaakceptowane

20 września 2023, 17:52
Autor:
pb//az
Źródło:
Insider, Guardian

Prokuratura sprawdza, czy na terenie parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Anielskiej w Dąbrowie Górniczej (woj. śląskie) mogło dojść do przestępstwa nieudzielenia pomocy. - Miało tam miejsce spotkanie towarzyskie. Postępowanie wyjaśniające jest na wstępnym etapie - informuje rzecznik Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu. Według doniesień medialnych, w imprezie uczestniczyli duchowni oraz zaproszony przez nich mężczyzna, który świadczył usługi seksualne. W pewnym momencie miał zasłabnąć. 

"Spotkanie towarzyskie" w budynku parafii. Interweniowało pogotowie i policja

"Spotkanie towarzyskie" w budynku parafii. Interweniowało pogotowie i policja

20 września 2023, 15:38
Autor:
bż/
tam
Źródło:
tvn24.pl, Gazeta Wyborcza Sosnowiec

Pół roku więzienia - taki wyrok za napaść na psycholog podczas obserwacji psychiatrycznej usłyszał w środę Kajetan P, który za zabójstwo lektorki włoskiego odbywa już karę dożywotniego pozbawienia wolności.

Kajetan P. jest prawomocnie skazany za morderstwo lektorki. Teraz usłyszał kolejny wyrok

Kajetan P. jest prawomocnie skazany za morderstwo lektorki. Teraz usłyszał kolejny wyrok

20 września 2023, 19:13
Autor:
kz
Źródło:
PAP

Nie ujdzie na sucho niszczenie zieleni kierowcy bmw. Za pozostawienie auta na rabacie, Zarząd Dróg Miejskich wyegzekwował od jego ubezpieczyciela prawie sześć tysięcy złotych. "Sprawiedliwości stało się zadość" - podsumowują drogowcy.

Finał głośnej sprawy. Zaparkował na rabacie, prawie sześć tysięcy złotych zapłaci jego ubezpieczyciel

Finał głośnej sprawy. Zaparkował na rabacie, prawie sześć tysięcy złotych zapłaci jego ubezpieczyciel

20 września 2023, 18:49
Autor:
mg
Źródło:
tvnwarszawa.pl

Konfrontację jeleni widać na nagraniu, które otrzymaliśmy na Kontakt 24. W pojedynku biorą udział dwa osobniki, a trzeci z jeleni, młodszy, przygląda się. - Chęć brania czynnego udziału w rykowisku na pewno zwycięży. Jestem tego pewien - ocenił autor filmu.

Potyczka dwóch jeleni. Nagranie otrzymaliśmy na Kontakt 24

Potyczka dwóch jeleni. Nagranie otrzymaliśmy na Kontakt 24

20 września 2023, 18:11
Autor:
ps/dd
Źródło:
Kontakt 24, tvnmeteo.pl

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Unijna komisarz wysłała list do ministra Zbigniewa Raua. Pyta o aferę wizową

Unijna komisarz wysłała list do ministra Zbigniewa Raua. Pyta o aferę wizową

20 września 2023, 13:03
Autor:
Maciej
Sokołowski,
ads,
mjz/kab,
prpb
Źródło:
TVN24

Największa niespodzianka to brak na liście PiS wicepremiera i ministra kultury Piotra Glińskiego. Jego miejsce zajął dużo mniej rozpoznawalny szef MSZ Zbigniew Rau i wydaje się, że w Łodzi PiS ma jedną ze swoich słabszych list do Sejmu. KO wystawiła bardzo aktywnego Dariusza Jońskiego, a z ostatniego miejsca tej listy o mandat powalczy Hanna Gill-Piątek. Trzecia Droga nie zdecydowała się wykorzystać potencjału Tomasza Zimocha, którego zesłała do Wrocławia.

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Autor:
Piotr
Borowski
Źródło:
TVN24 Łódź

Policja w Otwocku robiła za agencję ochrony wiecu Prawa i Sprawiedliwości. Jest to nie do przyjęcia - powiedział Marek Biernacki (Koalicja Polska), odnosząc się do interwencji funkcjonariuszy wobec posłanki Koalicji Obywatelskiej Kingi Gajewskiej. Lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk podkreślił, że "znowu widzieliśmy opresję tej władzy wobec kobiety". Europoseł PiS Zbigniew Kuźmiuk przekonywał, że reakcja policji była "absolutnie adekwatna".

Politycy komentują interwencję policji wobec posłanki Gajewskiej. "Znowu widzieliśmy opresję tej władzy wobec kobiety"

Politycy komentują interwencję policji wobec posłanki Gajewskiej. "Znowu widzieliśmy opresję tej władzy wobec kobiety"

20 września 2023, 16:48
Autor:
akr,
pp
Źródło:
TVN24

To ewidentnie decyzja dowódcy. Nie mamy informacji, dlaczego podjął takie czynności, bo jest to niewspółmierne w mojej ocenie do skali zagrożenia - mówił w TVN24 Kamil Całek, były podoficer Komendy Stołecznej Policji, komentując interwencję policji wobec posłanki Koalicji Obywatelskiej Kingi Gajewskiej. Została siłą doprowadzona do radiowozu przez policjantów i do niego wciągnięta. - Nawet przyjmując narrację, że popełniała wykroczenie z artykułu 51. Kodeksu wykroczeń, to pamiętajmy, że poseł posiada jednak immunitet parlamentarny - powiedział Całek.

Były podoficer o interwencji wobec posłanki: czynności niewspółmierne do zagrożenia, ewidentna decyzja dowódcy

Były podoficer o interwencji wobec posłanki: czynności niewspółmierne do zagrożenia, ewidentna decyzja dowódcy

20 września 2023, 15:23
Autor:
js
/ prpb
Źródło:
TVN24

Kinga Gajewska została siłą wciągnięta do policyjnego radiowozu, choć - jak podkreślała - informowała funkcjonariuszy, że jest posłanką. Mówili o tym policjantom także świadkowe tego zdarzenia. Napięte emocje towarzyszą wielu wydarzeniom z udziałem polityków, a przy części z takich sytuacji obecna lub wzywana jest policja. Przedstawiamy kilka przykładów tego, jak wyglądały reakcje funkcjonariuszy, gdy chodziło o inne wydarzenia.

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Gajewska, Nitras, Braun, Bąkiewicz. Różne reakcje policji na zakłócanie wieców, przemówień i konferencji

20 września 2023, 13:47
Autor:
akr
/ prpb
Źródło:
TVN24

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Media: seria eksplozji na Krymie, trafiona jednostka okupantów pod Sewastopolem

Media: seria eksplozji na Krymie, trafiona jednostka okupantów pod Sewastopolem

20 września 2023, 5:14
Aktualizacja: 20 września 2023, 14:55
Aktualizacja:
Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl, PAP, Reuters

Co zrobić, kiedy przestaniesz być "właścicielem" jakiegoś tematu, dzięki któremu politycznie zyskałeś? Kiedy miecz, który do tej pory był twoim orężem, nagle zaczyna "parzyć w rękę"? Dynamika tegorocznej kampanii pokazuje, że narzędzia wyborczej walki tak przydatne w poprzednich bojach, teraz mogą nie wystarczyć do zwycięstwa. Postawy partii politycznych i największe zaskoczenia kampanii analizuje w rozmowie z tvn24.pl socjolog polityki, doktor habilitowany Wojciech Rafałowski z Uniwersytetu Warszawskiego.

Wybory 2023. "Rozgrzany miecz" w rękach PiS. "Pali, ale nie można go odłożyć"

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20 września 2023, 12:05
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Źródło:
tvn24.pl

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Osiem lat rządów PiS. Miało powstać, nie powstało

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Konkret24

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Dzieła Egona Schielego skonfiskowane z muzeów. Miały zostać skradzione przez nazistów

Dzieła Egona Schielego skonfiskowane z muzeów. Miały zostać skradzione przez nazistów

20 września 2023, 16:58
Autor:
kgo//az
Źródło:
CNN

Czasy się zmieniają - to banał. Po sloganach reklamowych widać, jak bardzo. Na przykład taki wierszyk reklamowy "Chcesz byś utył, jadaj zupy. Byś tył zdrowo, jedz grzybową". Czy dzisiaj jest do pomyślenia zachwalanie czegokolwiek, od czego można utyć? Jeszcze nie tak dawno firma Strójwąs cytowanym wyżej wierszykiem reklamowała swoje zupy w proszku. A dziś? Gruby to chory.

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Wakacje kredytowe będą kontynuowane w przyszłym roku - oświadczył w środę w rozmowie z Polsat News premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu jednocześnie zapowiedział, że zostanie wprowadzone kryterium dochodowe.

Ustawowe wakacje kredytowe na dłużej. Premier o ważnej zmianie

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20 września 2023, 10:35
Autor:
mb/ams
Źródło:
PAP