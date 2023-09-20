"Цю жорстоку війну треба закінчити, а не заморозити". Президент Дуда в ООН

Президент Анджей Дуда виступив у середу під час загальних дебатів 78-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН. Передусім говорив про російську агресію проти України. - Цю жорстоку війну потрібно закінчити, а не заморозити. Цього можна досягти лише шляхом відновлення повної територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах, - наголосив він.

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- Брутальна російська агресія породила великі глобальні проблеми. Піддала міжнародний правопорядок серйозному випробуванню. Ціна цих варварських дій - гуманітарна, матеріальна, а також екологічна - величезна і дедалі більшає. Такої загрози миру у світі не було давно, - сказав президент.

Він додав, що польський досвід Другої світової війни, вторгнення Німеччини та Радянського Союзу змушує Польщу розуміти трагедію України, як мало яка інша країна.

– Ми знаємо, що таке смерть і страждання, зруйновані міста і злочини геноциду. Шість мільйонів наших громадян загинуло під час Другої світової війни, у тому числі три мільйони польських євреїв. Столицю Польщі Варшаву зрівняли з землею. Але наша історія також є свідченням того, що навіть злочини та переслідування не зламають справжнього духу свободи. Що свобода врешті-решт переможе, - сказав президент.

- Заперечення свободи - це поневолення, це імперіалізм і неоколоніалізм, це хворі мрії про панування над іншими. Коли Володимир Путін почав війну в Україні, він хотів відбудувати російську імперію, він хотів розділити світ і зробити Європу постійно залежною від своєї сировини. Йому це не вдалося. І я глибоко вірю, що йому це вже не вдасться, - зазначив він.

Президент Анджей Дуда Jakub Szymczuk/KPRP

Дуда: мусимо боротися з перекручуванням історії

- Сьогодні світ знову потребує сміливих і далекоглядних лідерів. Таким лідером був світлої пам'яті президент Польщі Лех Качинський, з яким я мав честь співпрацювати. Лідером, який кільканадцять років тому намагався пробудити сумління, апелювати до політиків і застерігати від імперської політики Росії Володимира Путіна, - сказав Дуда. Він нагадав і процитував промову Леха Качинського в Тбілісі під час російського вторгнення в Грузію, зокрема його слова про те, що часи російського панування в регіоні назавжди закінчилися.

- Сьогодні саме тут, у штаб-квартирі ООН, хочу повторити: ці часи не повинні повернутися! Логіка загарбництва, силової зміни кордонів, нехтування законом і відмови українській нації у праві на існування повинна бути зупинена, - сказав Дуда.

- Цю жорстоку війну потрібно закінчити, а не заморозити. Цього можна досягти лише шляхом відновлення повної територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах, - додав президент.

Він також закликав притягнути до відповідальності винних у військових злочинах і підкреслив, що Польща веде діяльність у цій сфері. Він додав, що окрім війни в Україні є ще й інформаційна війна, і її вістря спрямоване також проти Польщі.

- Робляться спроби очорнити Польщу в різний спосіб. Це тому, що ми послідовно виступаємо проти російської імперської та неоколоніальної політики та від самого початку підтримуємо Україну, яка захищається. Ми, як міжнародна спільнота, маємо зробити з цього висновки. Ми повинні боротися з маніпуляціями та дезінформацією. Треба боротися з перекручуванням історії. Зміною ролей ката і жертви. Зло треба називати злом, а злочин - злочином! - закликав президент.

Дуда: без солідарності між багатшими та біднішими миру не буде

- Сьогодні Організація Об’єднаних Націй стикається з різними викликами. Глухий кут у прийнятті рішень у Раді Безпеки, ситуація, коли Росія, один із постійних членів Ради, зумисно порушує Статут ООН, тривалі дебати вважаються симптомом слабкості як Організації, так і держав, що її складають. Є й ті, хто ставить питання, чи потрібна взагалі ООН, чи відповідає вона нинішньому часу, - сказав президент.

- Від імені Польщі, сусіда атакованої України, країни, яка прийняла мільйони біженців, рішуче відповідаю: так. ООН дуже потрібна. Кращої глобальної системи міжнародного співробітництва не винайдено. ООН найкраще виправдовує своє існування не тут, у Нью-Йорку чи Женеві, а надаючи допомогу та підтримку тим, хто її найбільше потребує: дітям, жертвам війни, переслідуваним і голодним, - додав він.

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Autor:red.

Źródło: PAP