Ціхановська: дякуючи "Солідарності", білоруси відчувають енергію рухатися вперед, до демократичного майбутнього

9 grudnia 2022, 12:19
Autor:
red.
Źródło:
PAP
Cichanouska: dzięki "Solidarności" Polacy mogą żyć w bogatym i demokratycznym państwie
Cichanouska: dzięki "Solidarności" Polacy mogą żyć w bogatym i demokratycznym państwieTVN24
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TVN24 Cichanouska

Польща стала домом для тисяч білорусів, - заявила лідерка білоруської опозиції Світлана Ціхановська в четвер, під час свого візиту до Гданська.

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- Вони тут знайшли притулок, рятуючись від репресій, - підкреслила колишня суперниця Олександра Лукашенка у 2020 році.

Лідерка білоруської опозиції Світлана Ціхановська перед запланованою на четвер зустріччю з президентом Анджеєм Дудою прибула до Гданська.

Ціхановська спочатку поклала квіти до Пам'ятника загиблим працівникам судноверфі.  Потім вона  зустрілася з білорусами, які живуть у Тримісті, і колишнім президентом Лехом Валенсою.

Swiatłana Cichanouska i Lech Wałęsa PAP/Adam Warżawa

Ціхановська: поляки можуть жити в багатій, демократичній та європейській країні

Лідерку білоруської опозиції також провели експозицією Європейського центру солідарності.  Вона подякувала польським та міжнароднии ЗМІ для висвітлення подій у Білорусі.  

- Це триває вже два роки.  Трохи більше, ніж ми очікували, але, звичайно, ми переможемо, - запевнила вона у своєму виступі.

Вона зазначила, що рада відвідати Гданськ.  - Це колиска польської солідарності та демократичного руху, - нагадала Ціхановська.

Ціхановська поклала квіти до Пам'ятника загиблим працівникам судноверфіPAP/Adam Warżawa

Вона додала, що завдяки "Солідарності" поляки можуть жити в багатій, демократичній та європейській країні.  

-  Дякуючи "Солідарності" білоруси відчувають вашу солідарність, енергію рухатися вперед, до свого демократичного майбутнього, - сказала опозиційна лідерка.

Ціхановська відзначила, що Польща стала домом для тисяч білорусів.  

- Вони знайшли тут притулок, рятуючись від репресій, - пояснила вона та додала, що Польща гарантувала її співвітчизникам наукові стипендії та роботу.

Згадала у виступі також про зустріч із Лехом Валенсою у четвер.  

- Під час розмови ми говорили про подібність між "Солідарністю" та білоруським повстанням 2020 року, - розповіла вона.

Вона також зазначила, що бачить схожість між Валенсою та  Алесем Бялацьким, який, як і Лех Валенса, не може отримати присуджену йому Нобелівську премію миру.

Ціхановська під час зустрічі з білорусами в Європейському центрі солідарностіPAP/Adam Warżawa

Мета: "щоб світ не забував про Білорусь"

У своєму виступі Ціхановська підкреслила, що її мета - не дати світу забути про Білорусь і "тисячі білорусів, які перебувають у в'язницях".

Вона зазначила, що "польська солідарність" підживлює білоруську опозицію.  "Я впевнена, що разом ми позбудемося тиранів у Європі", - сказала вона.

Покинувши Гданськ, Світлана Ціхановська вирушила до Варшави, де в палаці Бельведер мала зустріч з президентом Анджеєм Дудою та представниками білоруської громади.

Її вважають переможницею виборів

Світлана Ціхановська була головною суперницею Олександра Лукашенка, який вп’яте балотувався на президентських виборах 2020 року.  Чимало білорусів вважають лідерку опозиції перемож цих виборів, хоча офіційно вона набрала лише 10,1 відсотка голосів, а Лукашенко переміг з 80,1 відсотка.

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Autor:red.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Adam Warżawa

Swiatłana Cichanouska
Białoruś
Alaksandr Łukaszenka
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