"Ці цифри увесь час нас непокоять". Чи слід зобов’язати українських дітей навчатися в польських школах?

22 lipca 2023, 13:13
Autor:
Justyna
Suchecka
Źródło:
tvn24.pl
Shutterstock

"Вони ж навчаються онлайн, то у чому проблема?" - чую про тисячі українських дітей, які з початку війни живуть у Польщі, але тут не навчаються. Ну а якщо вони залишаться тут, то рано чи пізно їм доведеться зіткнутися з нашою системою освіти чи ринком праці. "І це може бути дуже неприємне зіткнення як для них, так і для нас", - коментують освітяни.

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Якусь мить я спостерігаю за нею: як вона сидить, спершись на подушку біля великого вікна кав'ярні. Вона переглядає відео на телефоні, іноді посміхається тому, що бачить. Час від часу відриває очі від мобільного телефону й нервово озирається навколо. Схоже, вона когось чекає.

Надворі середина червня, одразу пополудні.

М. 14 років, і я зустрічаю її в кав'ярні Spoko Cafe на вулиці Кредитовій в центрі Варшави. М. нарешті зустрічається поглядом зі мною. Коли відповідає посмішкою на посмішку, я підходжу.

- Вже після уроків? - заводжу розмову.

- Я на канікулах, - відповідає вона після миті вагання. А коли бачить моє обличчя, то додає: "Я - в онлайні".

М. приїхала до Польщі у березні 2022 року з мамою та дорослою сестрою. Вони з Дніпра. Хоча вони вже більше року живуть у Варшаві, М. навчається в українській школі, де канікули на місяць довші і починаються на початку червня. Вона записалася на онлайн-уроки там.

Але це не такий онлайн, як у нас на дистанційному уроці. М. зазвичай не бачиться на камеру з вчителями та друзями. "Я роблю тести", - пояснює вона.

Простіше кажучи: у неї є матеріал для вивчення заданої теми, а потім вона має пройти тест і показати, чи засвоїла тему. З її слів ніхто не перевіряє, чи робить вона це самостійно.

М. приходить до кав'ярні-саітлиці Spoko Cafe у центрі Варшави, створеного з думкою про молодих біженців, щодня. Вона тут від відкриття до закриття. Вона одна з нових учасниць клубу, але з тих пір, як потрапила сюди, кожен день проводить біля вікна кафе. Крім понеділка, бо лише тоді Spoko не працює.

Я познайомилася також із 17-річним В., який пробує свої сили в польській ремісничій школі.

І групу інших підлітків, які сказали, наприклад таке:

- Навіщо мені до польської школи, якщо я хочу повернутися до Києва?

- Я й так не маю тут друзів поляків. Навіщо мені це?

- Зате там можна отримати залік, не треба старатися.

- Мама каже, що хвилюватися за школу після війни будемо.

Таких дітей у Польщі тисячі. Їхні батьки заявляють, що вони не навчаються в наших школах, тому що продовжують навчання онлайн в Україні. Однак ніхто не впевнений, чи це відбувається насправді. Як наголошують експерти Центру громадянської освіти (CEO), у цій системі все базується на деклараціях.

Польське міністерство освіти визнає, що вірить українському міністерству, яке каже, що "вони вчаться у нас". А міністр Пшемислав Чарнек стверджує, що немає правових підстав стежити за тим, чи молоді біженці з України, які не є учнями польської школи, навчаються дистанційно в українській школі.

Українське міністерство довіряє даним своєї системи, куди батьки записують дітей на дистанційне навчання. Але перевірити, чи вчаться, як і чого саме? - практично неможливо. І варто пам’ятати, що через пандемію COVID-19 для багатьох із них це вже четвертий рік дистанційного навчання.

Adam Ziemienowicz/PAP

Ще на початку жовтня 2022 року в польських школах і дитсадках було 192,5 тисячі дітей з України, але на кінець 2022/2023 навчального року їх було приблизно 180 тисяч (у тому числі близько 42 тисячі у дитячих садках). Це ще не кінець проблем. Бо коли подивитися на базу даних PESEL, яка має включати всіх мешканців Польщі, виявляється, що українців шкільного та дошкільного віку більш ніж удвічі більше.

Доля таких як М., погано задокументована і викликає особливе занепокоєння в освітян і громадських організацій.

- Ми не знаємо, скільки з них взагалі не навчається, але ми знаємо, що кожна така історія матиме довгострокові наслідки як для цих дітей, так і для суспільства тут, у Польщі, - коментує доктор Єнджей Вітковський з Центру громадянської освіти.

Які можуть бути наслідки і чому до цього має бути діло також батькам польських учнів?

Хто їх рахуватиме?

На тривожні цифри першим звернув мою увагу доктор Єнджей Вітковський. Наприкінці квітня Центр громадянської освіти провів аналіз кількісних даних про присутність українських учнів у польських школах. Дослідники порівняли дві цифри: кількість учнів в освітній інформаційній системі (SIO) і неповнолітніх - в базі даних PESEL.

Виявилося, що більше половини дітей-біженців шкільного віку залишаються поза системою польської освіти. І чим старші діти - тим гірше. Лише кожен п'ятий (22 відсотки) підліток з України відвідував польську школу. 

- І ці цифри увесь час не дають нам спокою, - каже доктор Вітковський.

Тим часом вже 4 відсотки учнів в Польщі є воєнними біженцями. Якби всі з тих, хто є в нашій країні, навчалися в школах, то їх було б аж 9 відсотків. У 85 тисячах шкільних класів уже є принаймні одна дитина з України.

- Ми як суспільство маємо нести відповідальність за дітей, які залишаються поза системою. Ознайомитися з їхньою ситуацією та заохочувати їх та їхніх батьків до входження до польської системи освіти. Чому? Тому що навіть якщо ми всі хочемо, щоб ця війна якнайшвидше закінчилася, ми також маємо враховувати сценарій, що багато українців залишаться тут на роки чи навіть назавжди. А без контакту з польською школою їм буде важче, наприклад, вийти на ринок праці чи розпочати навчання у виші. А це означає, що фрустрація багатьох молодих людей, які постраждали від війни, зростатиме. Багато з них отримають освіту та роботу нижче своїх прагнень і можливостей, і це загрожує не лише їх незадоволенням, але й соціальними конфліктами, - стверджує доктор Вітковський.

Комусь може здатися, що після більш як року перебування в Польщі українські діти та молодь уже інтегрувалися. 

- Але для більшості це неможливо, - зазначає доктор Вітковський. - Я чув від лінгвістів, що може знадобитися навіть 2-3 роки, щоб набути мовних знань у сфері освіти, аби дитина з України справді могла викласти всі свої знання польською. У школі зазвичай не оцінюють те, що ти знаєш, а тільки те, що ти вмієш продемонструвати, написати, сказати. Інколи нам здається, що молодь добре спілкується на перервах, тобто, в нашому розумінні, "розмовляє польською"... Але одна справа розповідати про улюблену комп’ютерну гру, а зовсім інша - демонструвати знання будови інфузорії-туфельки. "Фотосинтез" - це важче слово, ніж "гра", - пояснює він.

Тим часом, порівняно з 2021/2022 навчальним роком, у 2022/2023 навчальному році, що щойно закінчився, кількість підготовчих відділень (спеціальних класів, де іноземці зосереджені на вивченні польської мови) зменшилася з 2414 до 956. Учнів з України було лише близько 14 тисяч, тобто 8 відсотків всі учнів-біженців.

Це означає, що більшість студентів, незважаючи на незнання польської мови, відвідували звичайні, загальнодоступні заняття, які - як вказує, наприклад, Омбудсмен - можуть бути несприятливим, особливо для старшої молоді. Чому? Тому що молодь має надто великі труднощі з польською мовою, щоб впоратися з вивченням все складніших предметів. У той час як діти дошкільного віку навчаються багато чому через гру, для восьмикласника, який знає лише базові фрази польською, уроки фізики є викликом.

В інтернеті неприємно

Що потрібно таким громадським організаціям, таким як CEO, щоб покращити становище українських учнів у польських школах? Не тільки гроші. - Нам також потрібно, щоб урядовці говорили чітко, чітко і часто, що для них важливо, щоб діти з України інтегрувалися з польськими дітьми та отримували найкращу освіту, - каже Вітковський.

Водночас чим далі від початку війни, тим можновладці рідше це роблять. Усвідомлюючи до того ж, що настрої в суспільстві змінюються.

З одного боку, у звіті Польського економічного інституту "Поляки та українці - виклики інтеграції біженців", опублікованому у квітні 2023 року, бачимо, що лише трохи більше 3 відсотків. респондентів вважають, що через наплив біженців з України погіршилося навчання їхніх дітей у польських школах або виникли проблеми із записом дітей у ясла чи дитсадки. З іншого боку, в мережі можна знайти сотні коментарів, у яких батьки і особи, які видають себе за них, скаржаться, наприклад, на те, що "українські учні розвалюють урок", отже "вчителі знижують рівень до їхнього, а попереду ж іспити".

Марта, мама цьогорічної випускниці однієї з варшавських початкових шкіл, стверджує, що ця напруга виходить за межі мережі, у реальний світ. - У нас були батьківські збори, де якісь люди наїхали на вчительку, що "вони не хочуть", що "чому ці діти мають бути саме в нашому класі", - каже вона. - А в нашій класній групі (онлайн чаті - ред.) писали набагато гірші речі, - додає Марта.

Дослідження показує, що найбільш неприязна стосовно українців частина польської громадської думки, не хоче ні українців у Польщі, ані щоб Польща підтримувала Україну. У цьому наративі українські біженці - це крайні націоналісти, які ненавидять поляків і організовують за їхній кошт успішне життя над Віслою, - випливає зі звіту "Прийдуть і заберуть" про антиукраїнську мову ненависті в польському Twitter, підготовленого Гельсінкською фундацією з прав людини та Фундацією "Центр" імені професора Броніслава Геремка.

Тільки в листопаді 2022 року в польськомовному інтернеті з’явилося понад 73 тисячі дописів з антиукраїнським наративом, а серед акаунтів, які найчастіше поширюють негативний контент проти України, - акаунти партії "Конфедерація" та одного з її депутатів Гжегожа Брауна. Такими ,зокрема, є результати інтернет-моніторингу, проведеного Асоціацією "Демагог" та Інститутом моніторингу медіа.

Пости з дезінформацією про Україну та українців також розміщували в Інтернеті в останні місяці публічні особи, пов’язані з правлячим табором, включно з тими, хто займає важливі посади в освіті.

Наприклад, куратор освіти Малопольщі Барбара Новак лише за кілька тижнів після початку російської агресії написала у Twitter: "Хвиля українців, які втікають від війни, наповнила рідні антипольські кола надією викорінити бодай трохи польськості. Вони постулюють припинення викладання польської історії та літератури під приводом піклування про почуття українців. Не погодимося на відмову від польськості!"

Коли Асоціація "Демагог", яка займається, серед іншого, дезінформацією, запитала у Міністерства освіти і науки, чи планує воно вжити заходів для видалення з посади куратора, міністерство відповіло, що цитована заява "була опублікована в її приватному акаунті в соціальних мережах і не пов’язана з діяльністю Управління освіти в Кракові".

Тим часом діти з України страждають не лише у зв'язку з такими дописами, як наведений вище. Зрозуміло, що в польських школах вони також мають бути бенефіціарами так званої інклюзивної освіти, тобто підтримки учнів з особливими освітніми потребами. І це теж не до вподоби частині правих, на чолі з інспектором освіти Малопольщі Барбарою Новак. І замість того, щоб розвивати, це називають ідеологією.

Все це перешкоджає інтеграції та освіті біженців, які могли б отримати користь від інклюзії.

За словами доктора Вітковського, вирішенням важкої ситуації українських дітей було б запровадження обов’язкового навчання в Польщі для тих, хто вже тут живе. - Кожен наступний рік, коли ми цього не робимо, є для них роком освітніх втрат, - каже Вітковський. 

- Можливо, це не вдасться зробити для всіх учнів одразу. Можливо, варто почати, наприклад, з найменших, а старші, у яких іспити в Україні, нехай навчаються онлайн. Але це точно те, про що нам потрібно терміново говорити, - підкреслює він. - Школи, які прийняли українських учнів, мають отримати підтримку в інтеграції нових учнів. Це довгий процес, який триватиме кілька років. Необхідно навчати викладачів методиці роботи з іноземними студентами. Того, чого вони навчилися - часто самостійно, за покликом серця - навесні 2022 року - не вистачить, - зазначає Вітковський.

Онлайн це замало

Подібний з доктором Вітковським погляд на проблему мають міжнародні організації - ЮНІСЕФ і УВКБ ООН (Управління Верховного комісара ООН у справах біженців), що підтверджується даними, зібраними Центром громадянської освіти. За інформацією ЮНІСЕФ і УВКБ ООН, більше половини українських дітей-біженців не відвідують школи в Польщі.

Агенції ООН у справах дітей та біженців закликають українських батьків реєструвати своїх дітей у системі освіти та попереджають, що низьке охоплення шкільною освітою може призвести до соціальної ізоляції. У таких людей проблеми не тільки з працевлаштуванням у майбутньому, але й із налагодженням повсякденних соціальних стосунків вже сьогодні.

Фахівці обох агенцій ООН підкреслюють, що стаціонарне навчання дітей-біженців у безпечному місці з однолітками та вчителями є важливим не лише для навчання дітей-біженців, а й для їх соціалізації, психічного здоров’я та гарного самопочуття.

- Школи виходять за межі місць лише навчання, особливо під час війни, - наголосив нещодавно, через 500 днів після нападу Росії на Україну, Рашед Мустафа Сарвар, національний координатор представництва ЮНІСЕФ з питань реагування на потреби біженців у Польщі.

Дітям, які вже пережили втрату, переселення та насильство, школи дають відчуття повсякденності та безпеки, шанс налагодити дружбу та отримати підтримку вчителів, а також можливість інтегруватися в спільноти, які приймають. Вони забезпечують доступ до послуг, які підтримують психічне здоров’я та благополуччя дітей.

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Рашед Мустафа Сарвар, національний координатор представництва ЮНІСЕФ з питань реагування на потреби біженців у Польщі

А онлайн-шкіл та дистанційного навчання недостатньо? "Ці методи забезпечують короткострокові рішення, не підтримують соціальний розвиток і часто не мають позитивного освітнього ефекту в довгостроковій перспективі. Діти в Україні вже втратили роки очного навчання через пандемію COVID-19", - нагадують у спільній заяві дві агенції ООН.

Тим часом, згідно з розпорядженням міністра освіти і науки від 21 березня 2022 року, діти з України звільнені як від дошкільної підготовки, так і від навчання в школі. Достатньо того, що вони навчаються у закладі, що працює за українською системою, з використанням методів і методик дистанційного навчання. Ну, або принаймні декларують це.

Заступник міністра освіти Томаш Жимковський у відповідь на одне з депутатських звернень пояснив: "Вищезгадане, обмежене в часі рішення було запроваджено через мобільність біженців з України, тимчасовий характер спеціальних положень щодо навчання цих людей та бажання Міністерства освіти і науки України продовжувати навчати молодих українців у національній системі освіти".

А в березні 2023 року в ефірі радіо Wnet міністр Чарнек сказав: "Дво-, три- або п'ятимісячна ситуація не змінить багато, але якщо це триватиме довше, ми повинні запровадити певні елементи освіти, навіть якщо ці діти не хочуть вступати до польської школи. (…) Ми не можемо дозволити, щоб кілька сотень тисяч дітей з України були поза системою освіти на рік, два чи три".

Але перед самим закінченням цього навчального року прес-служба Міністерства освіти і науки у відповідь на запитання tvn24.pl визнала, що поки міністерство не має наміру змінювати правила.

Це почалося на Празі

Я вирішую поговорити зі спеціалістами про становище учнів-біженців з України, яким загрожує соціальна ізоляція.

Я зустрічаюся з Томашем Щепанським та Анджеєм Орловським у маленькому офісі у варшавському районі Прага. Вони багато років спільно творять GPAS, тобто Групу педагогіки та соціальної анімації. Це вуличні працівники, також відомі як вуличні педагоги, які працюють з молоддю в Празі-Північ, а вже кілька років також у варшавському районі Воля. Вони йдуть туди, де підлітки проводять вільний час - на вулиці та в під’їзди, які багато хто намагається оминати навіть поглядом.

Тепер вони та їхні співробітники також добираються до юних біженців з України.

- GPAS працює на Празі вже 30 років, - нагадує Томаш. - Наша специфіка в тому, що у нас тут немає ні клубу, ні кімнати відпочинку, ні стаціонарної пропозиції. Ми працюємо на вулиці. Іноді це подвір’я багатоквартирного будинку, іноді сходи багатоповерхівки, кілька парків на околиці, - додає він.

- Прагу багато років недофінансували, було багато злочинного світу, соціального житла, соціальних проблем, - продовжує Анджей. - І діти, які не хотіли вчитися, не хотіли ходити ні в які "світлиці". Вони тікали з дому та реагували агресивно, бо часто самі зазнавали насильства. І від однолітків, і домашнього.

- Наші методи дозволили нам достукатися до них і підтримувати з ними якісь стосунки. І стосунки є першим кроком, щоб дати їм певні знання про світ. Озброїти компетенціями, які дозволять порадити собі в житті, навіть незважаючи на те, що світ, у якому вони живуть, не є приємним, - наголошує Томаш.

Після агресії Росії проти України, коли тисячі молодих людей втекли від війни до Польщі, вуличні працівники вирішили використовувати методи з Праги та Волі для роботи з підлітками з України. Але цього разу для них створили місце зустрічі. Це, власне, оте Spoko Cafe, де в червні я зустріла М.

Анджей: "Допомога їм була такою природною реакцією від початку. У перші тижні до Польщі приїхало багато міжнародних гуманітарних організацій, але для ефективної роботи їм тут потрібні були люди та підтримка. Вони також зверталися до нас".

Спочатку стрітворкери допомогли на Східному вокзалі, де встановили спеціальний намет із ігровою зоною для дітей (потрібне було безпечне місце для них після довгої дороги). А коли на вокзалі стало не так людно, вихователі вирушили зі своєю просвітницькою пропозицією та діяльністю до місць проживання біженців, тобто до так званих центрів перебування.

- Це було схоже на кадри з фільму-катастрофи, - згадує Анджей. 

- Кілька тисяч людей, жодної рриватності. Багато дітей, тут же поруч - хворі люди похилого віку. Наші аніматори поверталися звідти нажаханими. Ми всі знали, що люди не можуть залишатися там надто довго, інакше це закінчиться погано. А єдине, що ми могли зробити, це приїхати туди з мобільною школою і навчати такої нібито-математики через забави, - зізнається він.

Згодом міська влада запросила стрітворкерів до співпраці над черговими проектами. - Їх цікавила переважно робота з молоддю, яка збиралася в Свєнтокшиському парку біля Палацу культури і науки, - каже Томаш.

- Це був червень минулого року. Нас запитали, чи можна щось зробити з цими молодими людьми, тому що їхні великі групи на вулицях починали викликати деяку тривогу. Такий страх, і що наркотики, алкоголь чи насильство обов'язково з'являться там скоро. Як це буває з молоддю, незалежно від її походження, - наголошує він.

- Досить швидко з'ясувалося, що цей парк - не місце для випивок, а просто місце зустрічі. Ну де вони мали зустрітися, коли в них не було ні власного дому, ні грошей? Багато з них добиралися до парку з розкиданих по місту центрів перебування, в яких їх розташували, - нагадує Анджей.

У Telegram (популярний у Східній Європі месенджер) розташований неподалік скейтпарк функціонував як місце зустрічі у Варшаві. Багато зелені, стіл для пінг-понгу, лавки. Тієї весни була чудова погода, і українська молодь із задоволенням цим користувалася.

- А ми там вешталися і намагалися завоювати довіру, - усміхається Анджей. Приносили спортивний інвентар, запитували, що потрібно молоді. З часом ті почали розповідати про свої потреби: хтось шукав психолога, хтось роботу, хтось скаржився на насильство.

У листопаді, коли погода почала псуватися, багато людей з парку, природно, перемістилися до нововідкритого кафе Spoko. Цей простір анімували стрітворкери з Праги. І власне тому першими гостями кав’ярні стала молодь із парку.

Добре, що є Spoko. Досі

Це місце в центрі Варшави, на перший погляд, нічим не відрізняється від звичайного кафе. Є різнокольорові декорації, стелаж з книгами та настільними іграми, подушки, дивани на додаток до звичайних столів. Може трохи здивувати стіл для пінг-понгу чи вішалка з одягом для обміну. Але в хіпстерських барах можна й не таке побачити.

Але замість бариста тут два аніматори. Каву вони вам не зварять, не покладуть у воду лід і лимон. Ви повинні зробити все самі.

Вони лише вітаються, відмічають прибуття іншої людини, приймають реєстрацію на додаткові заходи, наприклад, майстер-класи чи місце в окремій кімнаті, де - якщо там якраз не відбувається зустріч з психологом, консультантом з професійної кар'єри чи дієтологом - можна побавитися на ігровій приставці.

У цей червневий день вони якраз мають трохи спокою. Але взимку бували дні, коли на цих кількох десятках метрів з’являлося до 120 людей. По кілька десятків одночасно.

Послугами кав'ярні можуть скористатися люди від 14 до 22 років. Проект реалізується у партнерстві та співфінансуванні Норвезької ради у справах біженців та в рамках програми "Паяцик. Психосоціальна допомога Польської гуманітарної акції".

М. каже мені, що це єдине місце, де може посидіти, не витрачаючи грошей. Їй дуже подобається бути тут, хоча зізнається, що їй прикро, що все ще має лише одну приятельку.

У Spoko, як і в школі, підлітки збираються у групки і мають свої звичаї. М. все ще новенька і належить до молодших завсідників кав'ярні. В., старший на три роки, на запитання, як він сюди потрапив, вільно відповідає польською (М. ще погано розмовляє, ми часто щось показуємо жестами в розмові, я намагаюся вгадати, що означають окремі українські слова, переформулюю свої запитання щоб порозумітися, з кожною хвилиною в нас виходить краще). 

- Як тільки ми сюди приїхали, я багато сидів у парку, там можна було зустріти друзів. Коли відкрили це місце, з часом ми просто перебралися сюди, - розповідає він. В. навчається в професійній школі в Польщі і одночасно відвідує онлайн технікум в Україні. 

- Але знаєте, цей технікум - це трохи афера, бо це не нормальна наука. Ні для мене, ні для тих, хто там. У цьому навчальному році там не провели жодної практики, взагалі не торкалися жодного обладнання. Не можна стати механіком онлайн, - визнає він.

В. каже, що знає багатьох, хто користується лише онлайн-навчанням, і кількох, які взагалі не навчаються. - Вони кажуть, що хочуть перечекати і повернуться до школи, коли повернуться додому. Але я трохи в це не вірю. Це так довго триває, - розводить руками.

Пару хвилин розмовляю з аніматорами в Spoko. Вони не знають, хто і як вчиться, хіба що сам про це скаже. - Буває, що хтось вчиться тут, домовляються робити уроки разом, але не це наша головна мета, а інтеграція, наголошують вони. 

- І це складно, бо хоч Spoko відкритий для всієї молоді, в тому числі з Польщі, і навіть поруч є кілька шкіл, поляки сюди майже не ходять. І ось так поляки та українці ростуть практично поруч один з одним, - додають вони.

Найбільше аніматорів хвилює, що буде, коли закінчиться фінансування Spoko. Грошей вистачить лише на кілька місяців (на місяць роботи кафе потрібно близько 50 тисяч злотих, бо воно орендує приміщення за ринковими цінами).

Подібні побоювання мають і директори шкіл, які часто наймають для дітей допоміжних вчителів та міжкультурних асистентів лише завдяки грантам для неурядових організацій. - Не знаю, як воно буде, коли ці гроші закінчаться. З нами ніхто не розмовляє, - почула я від директора однієї з варшавських початкових шкіл.

- Батьки українських дітей часто не знають, на що вони мають право в школах. А ще самі борються з мовним бар'єром. І тому важливо, щоб польські батьки, наприклад, окрім скарг на те, що біженці занижують стандарти, тиснули на школи, щоб не прибрати цих дітей, а щоб вони отримували належну підтримку. Це також наш спільний інтерес, - наголошує доктор Вітковський.

Бо хоч найбільше українських дітей - у Варшаві, проблема їхнього навчання стосується всієї Польщі.

Міністерство освіти має плани

У вівторок, 18 липня, заступник міністра Томаш Жимковський від імені міністерства підписав "план роботи" Міністерства освіти і науки та ЮНІСЕФ щодо підтримки учнів з України. 

- Ми продовжуємо те, що створювали разом у Польщі багато років. Ця співпраця виявилася надзвичайно важливою у дуже важкі часи збройного конфлікту, - запевнив Жимковський. Він додав, що "завдяки допомозі ЮНІСЕФ польська держава може ще повніше допомагати дітям і молоді з України, які знайшли місце в польських навчальних закладах і польських університетах".

План включає посилення цифрової трансформації та підвищення цифрових компетенцій учнів, підтримку психічного та психосоціального здоров’я, кампанію продовження навчання до отримання повної освіти, аналіз польської та української базової навчальної програми, підготовка вчителів, педагогів та психологів для підтримки українських дітей та молоді в їхній інтеграції та подальшій освіті в Польщі.

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Autor:Justyna Suchecka

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Ukraina
Pomoc dla Ukrainy
Edukacja
szkoła średnia
Pozostałe wiadomości

"To normalna praktyka?", "takie są procedury?", "potrzeba upokorzenia kogoś?" – pytają nasi czytelnicy i widzowie w reakcji na przedstawioną w "Faktach" TVN sprawę pani Joanny z Krakowa. Kobieta, która zadzwoniła do lekarza po pomoc po zażyciu tabletki poronnej, trafiła do szpitala, gdzie została przez policjantów zrewidowana i potraktowano ją jak przestępczynię. Poproszeni przez Konkret24 eksperci tłumaczą, jak zgodnie z prawem taka interwencja powinna wyglądać.

Sprawa pani Joanny. "Ktoś mi powie, czy oni tak mogą?". Wyjaśniamy procedury

Sprawa pani Joanny. "Ktoś mi powie, czy oni tak mogą?". Wyjaśniamy procedury

22 lipca 2023, 14:20
Autor:
Jan
Kunert,
Krzysztof
Jabłonowski,
Gabriela
Sieczkowska,
Michał
Istel,
Piotr
Jaźwiński
Źródło:
Konkret24

Kilka osób zostało rannych podczas burz w piątek w północnych Włoszech. Około 30 kilometrów od Mediolanu przeszła trąba powietrzna. W wielu miejscach intensywnie padał deszcz, doprowadzając do zalań i podtopień. Padał duży grad, a silny wiatr łamał drzewa.

Dramatyczne sceny we włoskiej Lombardii. Czarna trąba powietrzna, rzeka z gradu na ulicach

Dramatyczne sceny we włoskiej Lombardii. Czarna trąba powietrzna, rzeka z gradu na ulicach

22 lipca 2023, 15:14
Autor:
kw,ps//rzw
Źródło:
Reuters, ANSA, primalamartesana.it, open.online, tvnmeteo.pl

Podczas czwartkowej konferencji komendanta głównego policji gen. Jarosława Szymczyka ujawniono wiele szczegółów na temat pani Joanny – jej życia osobistego, leczenia psychiatrycznego i nie tylko. Stąd pojawiają się pytania, czy można w tym przypadku mówić o tajemnicy lekarskiej, kiedy informacje stają się publicznie jawne? Materiał magazynu "Polska i Świat".

Konferencja komendanta głównego policji i ujawnienie tajemnicy lekarskiej. Komentarze ekspertów

Konferencja komendanta głównego policji i ujawnienie tajemnicy lekarskiej. Komentarze ekspertów

22 lipca 2023, 6:20
Autor:
Łukasz
Łubian
Źródło:
TVN24

Chciał zobaczyć, jak wygląda granica polsko-rosyjska. Wszedł na pas drogi granicznej, co od razu zarejestrowały urządzenia monitorujące. Ciekawski turysta z Niemiec został ukarany 100-złotowym mandatem.

Turysta ukarany mandatem "za ciekawość"

Turysta ukarany mandatem "za ciekawość"

22 lipca 2023, 13:36
Autor:
pop
Źródło:
tvn24.pl

Po tym, jak przy jednej z ulic w Lublinie auto zakończyło jazdę na drzewie, kierowca i jeden z pasażerów chcieli uciec. Zaraz ich jednak zatrzymano. Dwie pozostałe osoby, które podróżowały tym samochodem trafiły zaś do szpitala. Wszyscy byli nietrzeźwi. 

Zjechali z drogi i rozbili się na drzewie. W aucie były cztery młode osoby. Dwie próbowały uciec, wszyscy byli pijani

Zjechali z drogi i rozbili się na drzewie. W aucie były cztery młode osoby. Dwie próbowały uciec, wszyscy byli pijani

22 lipca 2023, 13:44
Autor:
tm/gp
Źródło:
tvn24.pl

We wsi Bohdan w gminie Dobrzyniewo Duże (woj. podlaskie) trzeba było wybić 90 sztuk drobiu. To już trzecie, po Topilcu i Bojarach w gminie Turośń Kościelna, ognisko choroby o nazwie rzekomy pomór drobiu, której ostatni przypadek odnotowano w Polsce w 1974 roku. Obowiązują, wydane przez wojewodę, nakazy i zakazy.

Trzecie ognisko rzekomego pomoru drobiu. To wirus, który wrócił do Polski po pół wieku

Trzecie ognisko rzekomego pomoru drobiu. To wirus, który wrócił do Polski po pół wieku

22 lipca 2023, 14:28
Autor:
tm
Źródło:
PAP, tvn24.pl, Polskie Radio Białystok

Marcin Emilewicz, mąż byłej wicepremier i obecnej wiceminister Jadwigi Emilewicz, dostał posadę w Orlen Asfalt - informuje Wirtualna Polska. Nie wiadomo, ile będzie zarabiał na nowym stanowisku. - To typowy przykład rodziny na swoim - komentuje Izabela Leszczyna z KO. Kazimierz Smoliński nie widzi nic złego w nowej posadzie męża Emilewicz. - W tej chwili nie ma problemu z zatrudnieniem, każdy może pracować w prywatnym biznesie i państwowym - tłumaczy poseł PiS.

Mąż byłej wicepremier z nową posadą w państwowej spółce

Mąż byłej wicepremier z nową posadą w państwowej spółce

22 lipca 2023, 10:10
Aktualizacja: 22 lipca 2023, 14:29
Aktualizacja:
Autor:
mp/ams
Źródło:
Wirtualna Polska

Osiem osób zostało rannych w wypadku, do którego doszło około godziny 2 w nocy na drodze krajowej 28, między Przemyślem a przejściem granicznym w Medyce. Obywatele Ukrainy, w wieku od 17 do 61 lat, zostali rozwiezieni do okolicznych szpitali.

Osiem osób rannych w nocnym wypadku na drodze do przejścia granicznego

Osiem osób rannych w nocnym wypadku na drodze do przejścia granicznego

22 lipca 2023, 15:10
Autor:
ng/gp
Źródło:
PAP, TVN24

Stołeczna drogówka opublikowała nagranie z kamery zamontowanej w radiowozie. Pokazuje niebezpieczną jazdę motocyklistów na ulicach miasta. Jak podkreślają funkcjonariusze, kierujący jednośladami znacznie przekraczają dozwoloną prędkość, a nawet prowadzą bez trzymania rąk na kierownicy.

Jazda "bez trzymanki". Policja pokazuje nagranie z "wyczynami" motocyklistów

Jazda "bez trzymanki". Policja pokazuje nagranie z "wyczynami" motocyklistów

22 lipca 2023, 13:19
Autor:
dg
Źródło:
tvnwarszawa.pl

"Spacerowiczów zaniepokoił widok mężczyzny uporczywie przyglądającego się i fotografującego małe dzieci bawiące się w parku" - poinformowała w komunikacie stołeczna straż miejska. Młody mężczyzna miał chodzić za dziewczynkami.

Strażnicy dostali zgłoszenie o mężczyźnie, który chodzi za dziećmi w parku

Strażnicy dostali zgłoszenie o mężczyźnie, który chodzi za dziećmi w parku

22 lipca 2023, 12:56
Autor:
mg/gp
Źródło:
tvnwarszawa.pl

Chcemy doprowadzić do sytuacji, w której do każdej gminy w Polsce będzie docierał autobus - mówił podczas konferencji prasowej Lewicy w Giżycku jeden z liderów ugrupowania Adrian Zandberg. Dodał, że propozycją Lewicy jest wprowadzenie specjalnego biletu na wszystkie połączenia transportowe za 59 złotych miesięcznie. Magdalena Biejat mówiła natomiast o skróceniu czasu pracy o jedną godzinę dziennie.

Bilet na wszystkie połączenia transportowe za 59 złotych miesięcznie. Nowa obietnica Lewicy

Bilet na wszystkie połączenia transportowe za 59 złotych miesięcznie. Nowa obietnica Lewicy

22 lipca 2023, 13:27
Autor:
mp/ams
Źródło:
TVN24 Biznes

Rosja zabiega o wykluczenie Ukrainy ze światowego rynku zbożowego i proponuje plan swoich dostaw do Afryki z udziałem Kataru oraz Turcji, ale oba te kraje odmawiają Moskwie takiej współpracy – poinformował dziennik "Financial Times".

Rosja chce wykluczyć Ukrainę ze światowego rynku zboża

Rosja chce wykluczyć Ukrainę ze światowego rynku zboża

22 lipca 2023, 12:38
Autor:
mp/ams
Źródło:
PAP

Igor Girkin od dawna krytykował sposób prowadzenia wojny przez rosyjskie ministerstwo obrony, jednak w ostatnich dniach jego komentarze zmieniły się w bezpośrednią krytykę prezydenta Putina - twierdzi brytyjski wywiad. To pokazuje - dodaje - że "tabu wokół krytyki reżimu Putina znacznie osłabło". Amerykański Instytut Studiów nad Wojną napisał w analizie, że aresztowanie Girkina to "przejaw zmiany stosunku sił we frakcjach na Kremlu".

"Tabu wokół krytyki reżimu Putina znacznie osłabło". Brytyjski wywiad: świadczy o tym aresztowanie Girkina

"Tabu wokół krytyki reżimu Putina znacznie osłabło". Brytyjski wywiad: świadczy o tym aresztowanie Girkina

22 lipca 2023, 10:35
Autor:
ads
/ prpb
Źródło:
PAP

Rosyjska inwazja na Ukrainę trwa od 514 dni. Siły zbrojne Ukrainy zniszczyły bazę naftową i magazyny armii rosyjskiej na okupowanym przez Rosję ukraińskim Krymie - potwierdziła armia ukraińska na Telegramie. Mariusz Cielma, redaktor naczelny "Nowej Techniki Wojskowej", wypowiadając się o ukraińskiej kontrofensywie ocenił, że Ukraińcy na froncie "konsekwentnie kontynuują próby wgryzania się w rosyjskie linie obrony, ale będzie to żmudny i zapewne długotrwały proces". - To gra na wycieńczenie przeciwnika i oczekiwanie na jego kryzys - stwierdził. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.

Skuteczny cios Ukraińców na Krymie. Baza naftowa i magazyn broni trafione dronami

Skuteczny cios Ukraińców na Krymie. Baza naftowa i magazyn broni trafione dronami

22 lipca 2023, 6:03
Aktualizacja: 22 lipca 2023, 13:35
Aktualizacja:
Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl, PAP, Reuters

Ambasador Rosji w Polsce Sergiej Andriejew został w sobotę w trybie pilnym wezwany do MSZ w związku z prowokacyjnymi wypowiedziami Władimira Putina. Spotkanie już się odbyło i trwało bardzo krótko - przekazał wiceszef MSZ Paweł Jabłoński.

Ambasador Rosji w MSZ. W związku z wypowiedziami Putina

Ambasador Rosji w MSZ. W związku z wypowiedziami Putina

22 lipca 2023, 11:03
Autor:
ads
/ prpb
Źródło:
PAP

Przełomowym punktem w sprawie pani Joanny - a trzeba jasno powiedzieć, że to nie jest jedna taka sprawa - było oświadczenie policji - powiedziała na antenie TVN24 doktor habilitowana Anna Siewierska-Chmaj, która komentowała działania funkcjonariuszy wobec pani Joanny. Różnicę w treści dwóch oświadczeń oceniła jako "absolutną kompromitację policji".

"Obywatel w starciu z państwem i z tym systemem, który nam rząd stworzył, jest na przegranej pozycji"

"Obywatel w starciu z państwem i z tym systemem, który nam rząd stworzył, jest na przegranej pozycji"

22 lipca 2023, 11:49
Autor:
akw
/ prpb
Źródło:
TVN24

Psychiatra, która poinformowała służby o sytuacji pani Joanny z Krakowa, skomentowała sprawę w rozmowie z "Gazetą Wyborczą". "Nie ukrywałam informacji o aborcji, bo było dla mnie oczywiste, że pani Joanna nie zrobiła nic złego. Miała prawo wziąć tabletki" - powiedziała. Jak dodała, nie spodziewała się, że "policja może się tak zachować wobec osoby potrzebującej pomocy".

Poinformowała służby o sytuacji pani Joanny. "Nie przyszło mi do głowy, że policja może zachować się opresyjnie"

Poinformowała służby o sytuacji pani Joanny. "Nie przyszło mi do głowy, że policja może zachować się opresyjnie"

21 lipca 2023, 19:07
Autor:
momo
/ prpb
Źródło:
Gazeta Wyborcza

Pani Joanna z rozczarowaniem i smutkiem mówi o konferencji szefa policji. Nie tylko jej nie przekonały argumenty generała Szymczyka, że funkcjonariusze byli w szpitalu, żeby jej pomóc. Tę wersję wydarzeń miażdżą też prawnicy oraz eksperci. Z kolei do prokuratury napływają doniesienia o popełnieniu przestępstwa przez funkcjonariuszy policji.

Pani Joanna rozczarowana konferencją komendanta Szymczyka. "Cała ta narracja o trosce jest wyssana z palca"

Pani Joanna rozczarowana konferencją komendanta Szymczyka. "Cała ta narracja o trosce jest wyssana z palca"

21 lipca 2023, 20:22
Źródło:
Fakty TVN

IMGW wydał kolejne alerty meteorologiczne. Na północy kraju we znaki mają dawać się burze, a na południowym zachodzie znów zrobi się upalnie. Sprawdź, gdzie obowiązują alarmy.

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Do burz dołączy upał. Synoptycy IMGW ostrzegają

22 lipca 2023, 6:32
Aktualizacja: 22 lipca 2023, 13:21
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Autor:
kw
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IMGW
Czy stare "zabierz babci dowód" teraz zastąpi "dziewczyno, zabierz dowód chłopakowi"?

Czy stare "zabierz babci dowód" teraz zastąpi "dziewczyno, zabierz dowód chłopakowi"?

22 lipca 2023, 8:19
Justyna
Suchecka
Autor:
Justyna
Suchecka
Źródło:
tvn24.pl
Premium

Za zakupy w dwóch sklepach zapłacił 200-złotowymi "banknotami". Sprzedawcy, gdy zauważyli, że jest na napis "souvenir", zgłosili sprawę policjantom. 31-latek odpowie za oszustwo, grozi mu do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Za zakupy zapłacił 200-złotowymi "banknotami", grozi mu osiem lat więzienia

Za zakupy zapłacił 200-złotowymi "banknotami", grozi mu osiem lat więzienia

22 lipca 2023, 11:06
Autor:
pop
Źródło:
tvnwarszawa.pl

Strażacy interweniowali w jednym z domów w miejscowości Zabiele (woj. lubelskie), gdzie do przewodu kominowego wpadł gołąb. Wygarnęli sadzę i uwolnili ptaka. Gołąb wypił trochę wody i odleciał. 

Gołąb wpadł do komina. Wyciągnęli go strażacy

Gołąb wpadł do komina. Wyciągnęli go strażacy

22 lipca 2023, 15:34
Autor:
tm
Źródło:
tvn24.pl

Im dłuższe CV, tym lepsze? Zdaniem rekrutera pracującego przez lata dla technologicznego giganta jest wręcz przeciwnie. Jeśli na jego biurku ląduje aplikacja zawierająca "ściany tekstu", jej autor "nie ma szans na przejście do następnego etapu rekrutacji".

Były rekruter wielkiej firmy wskazuje "numer jeden wśród rzeczy, których nie chce widzieć w CV". To częsty błąd

Były rekruter wielkiej firmy wskazuje "numer jeden wśród rzeczy, których nie chce widzieć w CV". To częsty błąd

21 lipca 2023, 13:45
Autor:
kgo//am
Źródło:
CNBC, Insider

Młodzi ludzie mają już dość tego, że ciągle są kłótnie i brak merytorycznej dyskusji, brak sprawczości. Brakuje nam pogłębionej debaty społecznej - mówił w studiu TVN24 Patryk Kral, zwycięzca konkursu dla tegorocznych maturzystów na tekst o przyszłości Polski po wyborach w 2023 roku.

"Ciągle przyglądamy się biernie, czy to w sytuacji politycznej, czy społecznej, zamiast po prostu reagować"

"Ciągle przyglądamy się biernie, czy to w sytuacji politycznej, czy społecznej, zamiast po prostu reagować"

22 lipca 2023, 10:16
Autor:
akw
/ prpb
Źródło:
TVN24

W piątek w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie ruszyło trzydniowe spotkanie Concilium Civitas. Odbywa się tam wiele paneli dyskusyjnych o tematyce społeczno-politycznej i debata maturzystów z profesorami czołowych uczelni niepublicznych. Ogłoszono również zwycięzcę konkursu na tekst o przyszłości Polski po wyborach w 2023 roku.

Co w świecie piszczy? Trwa wielkie nasłuchiwanie z Concilium Civitas

Co w świecie piszczy? Trwa wielkie nasłuchiwanie z Concilium Civitas

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Aktualizacja: 22 lipca 2023, 10:30
Aktualizacja:
Autor:
pp/adso
Źródło:
TVN24
Konfederacja oraz "słowa skandaliczne i niedopuszczalne". Skąd u nich przyzwolenie na przemoc wobec dzieci?

Konfederacja oraz "słowa skandaliczne i niedopuszczalne". Skąd u nich przyzwolenie na przemoc wobec dzieci?

21 lipca 2023, 11:03
Justyna
Suchecka
Autor:
Justyna
Suchecka
Źródło:
tvn24.pl
Premium

Policja nie przeprasza pani Joanny, za to władza domaga się przeprosin dla policji. Kolejny raz w zderzeniu obywatela z władzą, rządzący robią wszystko, by skompromitować obywatela i relacjonujące prawdę wolne media. 

Sprawa pani Joanny. Minister Maląg domaga się przeprosin dla policji

Sprawa pani Joanny. Minister Maląg domaga się przeprosin dla policji

21 lipca 2023, 21:07
Źródło:
Fakty TVN

Dużo kosztowało mnie zdobycie się na to, by podzielić się tą opowieścią - powiedziała pani Joanna w "Faktach po Faktach". Kobieta, która przyznała, że zażyła środki poronne, a następnie - kiedy była w szpitalu - spotkała ją rewizja ze strony policji, mówiła, że została "bardzo ostro" potraktowana przez funkcjonariuszy. Dodała, że w pewnym momencie policjantki kazały jej rozebrać się do naga. - Wtedy już byłam przerażona - przyznała. Odnosząc się do przebiegu interwencji policji, zapewniła, że wcześniej, w rozmowie ze swoją lekarką, przekazała, iż "nie zamierza sobie nic zrobić".

Pani Joanna: policjantki kazały mi się rozebrać do naga, wtedy już byłam przerażona

Pani Joanna: policjantki kazały mi się rozebrać do naga, wtedy już byłam przerażona

19 lipca 2023, 19:57
Autor:
pp,
mjz
//now
Źródło:
TVN24

W "Kadrze na kino" Ewelina Witenberg w każdą sobotę opowiada w TVN24 o najciekawszych wydarzeniach i premierach świata filmów, seriali i muzyki.

Najciekawsze nowości na dużym i małym ekranie. Co warto obejrzeć? "Kadr na kino" w TVN24

Najciekawsze nowości na dużym i małym ekranie. Co warto obejrzeć? "Kadr na kino" w TVN24

22 lipca 2023, 11:11
Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl

Filmem "Barbie" Greta Gerwig po raz kolejny udowadnia, że należy do wąskiego grona najlepszych we współczesnej kinematografii. Tylko ona wiedziała, jak stworzyć komediowy, przerysowany świat najsłynniejszej lalki w historii, żeby opowiedzieć o rzeczywistości i skłonić do refleksji. A Margot Robbie jako "stereotypowa" Barbie ma do zaoferowania znacznie więcej niż piękny uśmiech - pisze w recenzji filmu Tomasz-Marcin Wrona. "Barbie" od 21 lipca w kinach.

Recenzja "Barbie" Grety Gerwig. Dosadnie śmieszna i bezwstydnie inteligentna. Barbie, jakiej nie znacie

Recenzja "Barbie" Grety Gerwig. Dosadnie śmieszna i bezwstydnie inteligentna. Barbie, jakiej nie znacie

19 lipca 2023, 16:42
Autor:
Tomasz-Marcin
Wrona
Źródło:
tvn24.pl

Netflix, Google i TVN to trzy marki, które odbiorcy najsilniej kojarzą ze wsparciem dla społeczności LGBT+ - wynika z raportu przeprowadzonego przez agencję komunikacyjną Wavemaker. Firma zbadała również ocenę zaangażowania marek w "sprawy społeczno-polityczne".

TVN w czołówce marek najsilniej kojarzonych jako wspierające społeczność LGBT+

TVN w czołówce marek najsilniej kojarzonych jako wspierające społeczność LGBT+

20 lipca 2023, 17:43
Autor:
jdw//az
Źródło:
Wavemaker

W Polsce znajduje się ponad 400 nielegalnych składowisk, na których przestępcy porzucili odpady zagrażające życiu i zdrowiu - ustalili dziennikarze TVN24 Olga Orzechowska, Filip Folczak i Wojciech Bojanowski. Wśród odpadów są tak zwane wody czerwone, powstające podczas produkcji trotylu. Trotyl w Polsce produkuje jedna fabryka: Nitro-Chem z Bydgoszczy. Rafał Mendlik, pełniący obowiązki prezesa spółki, zadeklarował, że - po otrzymaniu i potwierdzeniu informacji o tym, że zbiorniki z odpadami są ich - spółka usunie te pojemniki, choć nie ona je tam pozostawiła.

Reportaż "Wody czerwone". Pojemniki z odpadami po produkcji trotylu na dzikich wysypiskach. Deklaracja prezesa Nitro-Chemu

Reportaż "Wody czerwone". Pojemniki z odpadami po produkcji trotylu na dzikich wysypiskach. Deklaracja prezesa Nitro-Chemu

19 lipca 2023, 14:43
Autor:
FC/tam
Źródło:
TVN24