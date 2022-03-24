TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Чи можуть громадяни України створити компанію в Польщі? З’ясовуємо

24 marca 2022, 13:23

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
red.
Źródło:
TVN24 Biznes
Короткий фільм про PESEL для людей, які втекли до Польщі
Короткий фільм про PESEL для людей, які втекли до ПольщіCentralny Ośrodek Informatyki
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Centralny Ośrodek InformatykiКороткий фільм про PESEL для людей, які втекли до Польщі

Біженці з України, які приїхали до Польщі, можуть відкрити фірму. Необхідно мати номер PESEL. Можна зареєструвати свою діяльність онлайн, але для цього вам знадобиться надійний профіль.

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Українці можуть створювати та керувати компанією на тих самих умовах, що й громадяни Польщі. Умова – отримати номер PESEL і легально перебувати в Польщі. «Громадяни України можуть створити як ФОП (має бути зареєстрований в CEIDG), так і будь-яке товариство: персональне (spółkę osobową) чи товариство з капіталом (для великих підприємств), у тому числі повне товариство (spółkę jawną)», – читаємо на державних сайтах.

Щоб зареєструвати компанію в Інтернеті, ви повинні мати т.зв. надійний (довірений) профіль. Довірений профіль можна створити з номером PESEL. Для цього в заяві про надання номера PESEL необхідно вказати: адресу електронної пошти, номер мобільного телефону, згоду на внесення даних до реєстру контактних даних фізичних осіб та згоду на підтвердження довіреного профілю.

Як зареєструвати компанію в Польщі?

ФОП в Центральному реєстрі та відомостях про господарську діяльність (CEIDG) можна створити онлайн або в будь-якому відділенні гміни. Реєстрація безкоштовна і може зайняти до 30 днів, але зазвичай проходить швидше.

Щоб скористатися онлайн-шляхом, вам потрібно створити Обліковий запис Підприємця. Для цього перейдіть на сайт biznes.gov.pl. Ми підписуємо заявку на реєстрацію компанії довіренний профілем або кваліфікованим підписом (електронний підпис, посвідчений сертифікатом).

«Додатково – незалежно від того, чи реєструєте ви компанію онлайн чи традиційно – якщо у вас є дозвіл на проживання, який дає право на перебування в Польщі, ви повинні пред’явити документ, що підтверджує, що ваше перебування є законним», – сказано в правилах. Проте є виняток. Біженці з України, які легально в’їхали в Польщу в період з 24 лютого цього року не зобов’язані пред’являти такий документ.

Підприємець повинен вказати, серед іншого, назву, під якою фірма буде діяти, і присвоїти її діяльності певний код з Польській Класифікації Діяльності. Компанія може діяти в одному або кількох місцях, тому ви можете вибрати варіант «без постійного місця діяльності». Якщо ви обираєте постійне місце діяльності, ви повинні мати юридичне право власності на нерухомість, наприклад, договір оренди чи позики.

ФОП сплачують ПДФО. Існує три форми оподаткування операційного прибутку: на загальних умовах, за шкалою податку (ставка податку 17 і 32%), за фіксованою ставкою (ставка податку 19%) та одноразово за зареєстрованим доходом.

Ви також повинні пам’ятати про внески ZUS. Початківці можуть скористатися стартовою знижкою. У результаті вони не будуть сплачувати внески на соціальне страхування, тобто на пенсію, страхування по інвалідності та від нещасних випадків; Фонд праці та Фонд солідарності.

«Після 6 місяців ви можете скористатися іншим варіантом зменшення внеску та сплатити знижені внески на пільговій основі протягом 24 місяців». Розмір медичного внеску залежатиме від обраної форми оподаткування та розміру доходу.

Реєстрація компанії можлива в Національному судовому реєстрі. Як читаємо на державних сайтах, реєстрація відбувається онлайн: у системі S24 або через Портал судових реєстрів – PRS.

Реєстрація компанії вимагає створення облікового запису в обраній системі та підтвердження його за допомогою довіреного профілю або кваліфікованого підпису. Важливо, що компанію також може зареєструвати довірена уповноважена особа.

Припинення діяльності

Згідно з урядовою інформацією, компанію виключать з CEIDG, як тільки перебування в Польщі перестане бути легальним. Як зазначено, така ситуація може виникнути, зокрема, через 18 місяців з 24 лютого 2022 року, тобто після 23 серпня 2023 року; після закінчення терміну дії продовженого дозволу на проживання; якщо протягом 18 місяців - з 24 лютого 2022 року громадянин України залишає територію Польщі більше ніж на 1 місяць.

Особи, які легально в'їхали в Польщу після 24 лютого цього року, можуть подати заяву на отримання дозволу на тимчасове проживання. «Зробіть це через 9 місяців від дати в’їзду і не пізніше 23 серпня 2023 року», – читаємо на веб-сторінках уряду.

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Zaślepka materiału TVN24GO

Autor:red.

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Tagi:
Ukraina
Pomoc dla Ukrainy
Raporty:
Atak Rosji na Ukrainę
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Źródło:
TVN24, PAP

Центральний осередок інформаційних технологій підготував короткий фільм про PESEL для людей, які втекли до Польщі від війни, спричиненої вторгненням Росії в Україну, - повідомив держсекретар в Офісі прем’єр-міністра Януш Цєшинський. З відео можна дізнатися, як налаштувати Довірений Профіль і використовувати програму mObywatel.

Короткий фільм про PESEL для людей, які втекли до Польщі

TVN24 po ukraińsku

Короткий фільм про PESEL для людей, які втекли до Польщі

21 marca 2022, 11:07

TVN24 po ukraińsku

Autor:
red.
Źródło:
PAP, TVN24 Biznes

Шон Пенн підписав умову з президентом Кракова Яцком Майхровським про допомогу біженцям з України. Актор наголосив на величезній потребі у коштах і подякував полякам за емпатію та гостинність.

Шон Пенн у Кракові. Підписав угоду про допомогу біженцям

TVN24 po ukraińsku

Шон Пенн у Кракові. Підписав угоду про допомогу біженцям

24 marca 2022, 11:42

TVN24 po ukraińsku

Autor:
red.
Źródło:
TVN24 Kraków / Wyborcza.pl / PAP

Jak informuje "The Guardian", holenderscy naukowcy po raz pierwszy odkryli obecność mikroplastiku w ludzkiej krwi. Spośród osób, które przebadali, cząsteczki tworzyw sztucznych znaleziono u prawie 80 procent. - Z pewnością uzasadnione jest zaniepokojenie - przekazał profesor Dick Vethaak, ekotoksykolog z Wolnego Uniwersytetu w Amsterdamie.

Znaleziono mikroplastik w ludzkiej krwi. Po raz pierwszy

Nauka

Znaleziono mikroplastik w ludzkiej krwi. Po raz pierwszy

24 marca 2022, 14:05

Nauka

Autor:
dd
Źródło:
The Guardian

Sejm uchwalił w środę przepisy przewidujące 250 zł dofinansowania do zakupu telewizora w związku ze zmianą standardu nadawania telewizji. Ustawa trafi teraz do Senatu. W związku z przejściem na nowy standard nadawania możliwe jest także dofinansowanie w wysokości 100 złotych na zakup dekodera.

Jest decyzja w sprawie dofinansowania do zakupu telewizora

Z kraju

Jest decyzja w sprawie dofinansowania do zakupu telewizora

23 marca 2022, 21:21

Z kraju

Autor:
/ams
Źródło:
PAP

Z zagłoby, soplicy, gracji czy owacji zrobimy: chrupiące frytki, pikantny keczup, słodki jabłecznik czy kremowy majonez? Na to pytanie za dwa tysiące złotych w "Milionerach" odpowiadała pani Patrycja Wąsikiewicz z Warszawy.

Co zrobimy z zagłoby, soplicy, gracji czy owacji? Pytanie z "Milionerów"

Ciekawostki

Co zrobimy z zagłoby, soplicy, gracji czy owacji? Pytanie z "Milionerów"

23 marca 2022, 21:10

Ciekawostki

Autor:
mw
Źródło:
Milionerzy TVN

Razem z Ukrainą! – to serwis specjalny, który powstał po ataku Rosji na Ukrainę. Publikowane są tu treści związane z pomocą Ukrainie i jej obywatelom, porady prawne, listy zbiórek oraz organizacji pomocowych. Część treści będzie ukazywała się również po ukraińsku. Partnerem serwisu jest Ambasada Ukrainy w Rzeczpospolitej Polskiej oraz Polska Akcja Humanitarna.  

Razem z Ukrainą! - specjalny serwis, którego partnerami są Ambasada Ukrainy i Polska Akcja Humanitarna

Ciekawostki

Razem z Ukrainą! - specjalny serwis, którego partnerami są Ambasada Ukrainy i Polska Akcja Humanitarna

28 lutego 2022, 14:11

Ciekawostki

Autor:
red.
Źródło:
TVN24