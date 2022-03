Чи можуть громадяни України створити компанію в Польщі? З’ясовуємо

czytaj dalej

Rząd zaproponował zmiany w podatkach, które mogą kosztować budżet państwa 15 miliardów złotych rocznie. Tak wynika z szacunków Ministerstwa Finansów. - To, co do zasady, jest ruch w dobrym kierunku, bo podatki są prostsze i niższe, ale pytanie, skąd rząd weźmie 15 miliardów złotych - zwracał uwagę na antenie TVN24 Sławomir Dudek, główny ekonomista Forum Obywatelskiego Rozwoju. Zdaniem Macieja Wituckiego, prezydenta Konfederacji Lewiatan, dzisiaj jest potrzebna poważna debata o stanie budżetu i przyszłych wydatkach.