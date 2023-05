Хвиля штрафів для пішоходів. "Це вершина айсберга"

czytaj dalej

Z końcem czerwca mieszkańcy Rosji stracą dostęp do amerykańskiej aplikacji randkowej Tinder - podała we wtorek agencja Reuters. Firma Match Group, do której należy Tinder, wskazała, że powodem decyzji jest konieczność ochrony praw człowieka. Wiele zachodnich firm wycofało się z Rosji po inwazji wojsk tego kraju na Ukrainę, która trwa od 433 dni.