Хвиля штрафів для пішоходів. "Це вершина айсберга"

Кількість оштрафованих у 2023 році за користування телефоном на пішохідних переходах уже перевищила 2 тисячі.

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- Це верхівка айсберга. Фізично неможливо поставити поліцейського на кожному переході, на кожному перехресті, - сказав Міколай Крупінський, речник Інституту автомобільного транспорту в програмі "Встаєш і знаєш" на TVN24.

З вересня 2022 року користування телефоном або електронним пристроєм на переході може призвести до штрафу в розмірі 300 злотих. Згідно з даними Головного управління поліції, які пише "Rzeczpospolita", з січня до середини квітня 2023 року поліцейські спіймали 2265 осіб, які переходили дорогу, смуги чи колії, користуючись в цей момент телефоном. Для порівняння, за весь 2022 рік таких було 4112 осіб.

- Мобільні телефони є частиною нашого ландшафту, вони вже є постійним елементом нашого функціонування, але, на жаль, деякі водії та деякі пішоходи користуються мобільними телефонами, коли вони є учасниками дорожнього руху. Не секрет, що це, природно, збільшує ризик дорожньо-транспортних пригод, але хоча водії, здається, у цьому трохи більш дисципліновані, коли дивимося на поліцейську статистику за 2022 та поточний рік, бачимо, що у нас є проблема, - прокоментував він у "Встаєш і знаєш" на TVN24 Міколай Крупінський, речник Інституту автомобільного транспорту, додавши, що "це не лише польська проблема, це європейська та глобальна проблема".

Штрафи для пішоходів

Крупінський зазначив, що "водію часто доводиться приймати від 8 до 12 рішень на кілометр шляху, маючи на це долі секунди".

- Пішоходи, натомість, позбавлені такої концентрації, їхній обов’язок - бути зосередженими, звертати увагу на інших учасників дорожнього руху, особливо коли вони перетинають перехід, колію чи велосипедну доріжку, а тому на їхніх плечах тяжіє значно менша відповідальність і набагато менше вимог, коли це стосується правил дорожнього руху. Попри все, у нас є проблема, коли мова йде про людей, які користуються телефоном під час дорожнього руху, - підкреслив речник ITS.

Гість TVN24 звернув увагу, що кілька років тому в ЗМІ з’явився слоган "смартфонні зомбі".

- У переважній більшості йдеться про молодиз людей, які зосереджені на екрані смартфона, до того ж часто відтинають себе від реальності, маючи у вухах навушники. Власне тому й маємо статистику, якщо йдеться про штрафи, таку, а не іншу, - сказав він.

Міколай Крупінський зазначив, що цього року вже накладено понад 2 тисячі штрафів, "а це ж допіру 1 травня".

За його оцінкою, "це вершина айсберга".

- Фізично поставити поліцей на кожному переході, на кожному перехресті неможливо, тільки в столиці у нас близько 4 тисяч пішохідних переходів. Той факт, що минулорічна поправка до Правил дорожнього руху запровадила санкцію у 300 злотих за виїзд на пішохідний перехід, зосереджений на телефоні, тобто не спостерігаючи за тим, що відбувається навколо, не дбаючи про безпеку, тепер поліція може збирати дані – – сказав речник ITS.

Autor:mb/dap

Źródło: TVN24 Biznes