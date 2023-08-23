Хто, коли і за що може втратити автомобіль? Нам відомі подробиці нових правил

23 sierpnia 2023, 21:02
Autor:
Ред.
Źródło:
TVN24
Zaostrzenie przepisów, możliwa konfiskata auta. "Czynnik bardzo odstraszający"
Zaostrzenie przepisów, możliwa konfiskata auta. "Czynnik bardzo odstraszający"TVN24
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TVN24Zaostrzenie przepisów, możliwa konfiskata auta. "Czynnik bardzo odstraszający"

Хто їхатиме за кермом напідпитку - позбудеться автомобіля. Конфіскація авто має набути чинності за кілька місяців. Хто, коли і за що саме ризикує втратити автомобіль? Деталі нових правил. Матеріал часопису "Polska i Świat".

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- Ці норми набудуть чинності 15 березня наступного року. Вони передбачають, що п'яний правопорушник втратить автомобіль, - пояснює заступник міністра юстиції Марцін Вархол.

Положення мали набути чинності цього року, але до початкового проекту було багато зауважень, звідси і правки, і нова дата.

Отже машину втрачатимуть п’яні водії, у яких у крові буде понад півтора проміле алкоголю. А якщо у стані сп'яніння вони спричинять ДТП, то вже за наявності одного проміле.

- Однак, якщо рівень алкоголю в крові буде нижче норми, суд зможе у виняткових випадках відмовитися від конфіскації транспортного засобу, - пояснює Вархол.

Конфіскації не буде, якщо нетверезий водій був за кермом позиченої машини або вона, наприклад, у лізингу. Однак великого покарання йому не уникнути.

- Тоді буде накладено еквівалент конфіскації залежно від того, яка марка, якого року випуску та потужності. Ви не повинні платити за не свої провини.Тож якщо за кермом чоловік, то дружина машину не втратить, - додає заступник міністра юстиції.

Щороку поліція зупиняє близько 100 тисяч нетверезих водіївTVN24

"Дуже стримуючий фактор"

Доктор Ева Токарчик, психолог з Інституту судової психології та психіатрії, зазначає, що "за той самий вчинок, за той самий злочин один водій буде покараний номінальною вартістю 10 000 злотих, тому що це вартість його автомобіля , а другий 160 тисяч злотих, бо це вартість його автомобіля".

Мета посилення суворості правил - відбити в людей бажання сідати за кермо після вживання алкоголю. Щороку поліція зупиняє близько 100 тисяч нетверезих водіїв.

- Тактика залякування, коли йдеться про збільшення штрафів, якось та й працює. Тут це, скажімо так, грубі масштаби, тому що конфіскація автомобіля чи штраф у розмірі його вартості насправді є дуже стримуючим фактором, - каже автомобільний журналіст Куба Бєляк з "Radio Yanosik".

Токарчик не вірить у великий успіх відбирання автомобілів у нетверезих водіїв. Вона насамперед робила б ставку на освіту.

- Покарання ефективне лише тоді, коли воно неминуче. Дослідження показують, що середній польський водій оцінює ймовірність зупинки п’яного водія на дорозі менше ніж у 40 відсотків, - каже експертка.

Які правила діють в інших країнах?

Авто у нетверезих водіїв вже забирають у кількох країнах Євросоюзу. У деяких закони навіть суворіші за наші.

- Водій може набагато швидше і простіше втратити транспортний засіб, який переходить у власність державної скарбниці, бо, наприклад, достатньо, щоб у нього не було страхування цивільної відповідальності, тобто обов’язкового. У випадку Австрії це подвійне перевищення дозволеної швидкості на певній ділянці дороги, - зазначає Міколай Крупіньський з Інституту автомобільного транспорту.

Польський закон зараз очікує на підпис президента. Питання в тому, чи зменшиться кількість нетверезих водіїв завдяки посиленню правил. Чи будуть помітні зміни в поліцейській статистиці? І як у відсотках чи лише в проміле?

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Autor:Ред.

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Polska
Motoryzacja
Pozostałe wiadomości

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adso,
tas,
mm,
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Źródło:
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Benedyczak
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mp
Źródło:
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Autor:
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Źródło:
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Źródło:
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Autor:
tas//mm
Źródło:
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red.
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mp
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PAP

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ft/adso
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Reuters, PAP

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pop
Źródło:
tvnwarszawa.pl

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Aktualizacja:
Autor:
ms/
tam/gp
Źródło:
PAP, TVN24

Legionelloza, czyli choroba spowodowana bakterią Legionella pneumophila, jest szczególnie niebezpieczna dla osób z obniżoną odpornością, palących, przewlekle chorych i w starszym wieku. Jak można się nią zarazić, jakie są objawy choroby i ile dni po zakażeniu występują?

Legionelloza. Jakie są objawy choroby i dla kogo jest szczególnie niebezpieczna

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23 sierpnia 2023, 17:54
Autor:
wac//az
Źródło:
PAP, ECDC, tvn24.pl

W Płońsku z okna mieszkania znajdującego się na trzecim piętrze wypadł 15-letni chłopiec. Karetka zabrała go do lokalnego szpitala, skąd został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do Warszawy. Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia.

Piętnastolatek wypadł z okna na trzecim piętrze

Piętnastolatek wypadł z okna na trzecim piętrze

23 sierpnia 2023, 19:26
Autor:
dg/gp
Źródło:
PAP

W Monachium doszło do gwałtu na młodym Polaku - informują niemieckie media, cytując monachijską policję. Według tych informacji, przestępstwa miał dokonać 20-letni Afgańczyk mieszkający w stolicy Bawarii. Mężczyzna został zatrzymany. Do sprawy odniosła się już polska ambasada w Berlinie.

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Autor:
ft//mm
Źródło:
PAP, Frankfurter Allgemeine Zeitung, tvn24.pl

To jest jeden wielki worek z przestępstwami, dlatego prokurator nie chce czegokolwiek robić w tym śledztwie - powiedział senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza, komentując działania prokuratury w postępowaniu dotyczącym uzyskania dostępu do telefonu senatora przy pomocy systemu Pegasus. - Jestem pokrzywdzonym od dwóch lat w śledztwie, w którym nic się nie dzieje - dodał.

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Autor:
ft,
akr/kab,
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Źródło:
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Mamy trzy razy wyższy dług publiczny niż wszystkie firmy i obywatele są w stanie zarobić w ciągu roku - piszą zaniepokojeni internauci, którzy uwierzyli w przekaz, że "prawdziwy stan zadłużenia Polski" sięga 276 procent PKB. Po pierwsze, to wartość teoretyczna. Po drugie, to nie jest dług publiczny. Po trzecie, obecnie ten procent jest wyższy. Wyjaśniamy.

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Od środy, 23 sierpnia do soboty, 26 sierpnia, na lotnisku na Bemowie odbędą się koncerty w ramach festiwalu SBM FFestiwal. Warszawski Transport Publiczny informuje o utrudnieniach. Autobusy linii 122, 171, 220, N01 i N43 mogą zostać skierowane na trasy zmienione. Po zakończeniu koncertów uruchomione zostaną dodatkowe autobusy do metra.

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