TVN24 | TVN24 po ukraińsku

«Хаотична» промова президента Росії. «Путін стає непередбачуваним і ірраціональним»

20 czerwca 2022, 18:30

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
momo/tr
Źródło:
TVN24
Były ambasador Polski przy NATO: Putin staje się nieprzewidywalny i nieracjonalny
Były ambasador Polski przy NATO: Putin staje się nieprzewidywalny i nieracjonalnyTVN24
wideo 2/35
TVN24Były ambasador Polski przy NATO: Putin staje się nieprzewidywalny i nieracjonalny

Одне з найбільших нещасть з погляду дипломатії полягає в тому, що Володимир Путін стає непередбачуваним і ірраціональним, - заявив у суботу в "Фактах після фактів" колишній посол Польщі в НАТО Єжи Марія Новак. Микола Княжицький  - журналіст, депутат Верховної Ради України розповів про «відкриту дорогу» своєї країни до ЄС. - Це буде непросто, тому що залежатиме не лише від Європейського Союзу, а й від українців, – підкреслив він.

ukraina ukraina

Українське телебачення в прямому ефірі

Безкоштовно та без реєстрації

Ukraińska telewizja na żywo

Bezpłatnie i bez rejestracji.

1+1 w TVN24 GO
Ukraina 24 w PLAYER

Кілька європейських лідерів побували з візитами в Києві останніми днями. У четвер прибули президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі та президент Румунії Клаус Йоханніс. Через день до Києва з'явився прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

Тоді ж, у п'ятницю Європейська комісія дала позитивний висновок щодо надання Україні та Молдові статусу країн-кандидатів до Європейського Союзу.

Zdjęcie z 16 czerwca
Klaus Iohannis, Olaf Scholz, Wołodymyr Zełenski i Emmanuel Macron w KijowieZdjęcie z 16 czerwcapresident.gov.ua

Княжицький: Україна має відкритий шлях до ЄС

- Цього українці чекали від Майдану, тобто з 2014 року. За це ми боремося, – заявив у «Фактах після фактів» журналіст, політик, депутат Верховної Ради України Микола Княжицький. За його словами, Україна має відкритий шлях до членства в ЄС.

- Це буде непросто, тому що залежатиме  не лише від Євросоюзу, а й від українців, бо ми повинні змінити своє законодавство. Будемо над цим працювати, - сказав він.

Він зазначив, що під час візиту європейських політиків до Києва не було мови про можливі переговори з Путіним.

- Звісно, ​​всі кажуть, що колись можуть бути такі переговори, але ніхто не знає коли. Тому що Путін не хоче жодних переговорів. Він каже, що хоче, але насправді не хоче, - переконував Княжицький.

- Те, що вони (європейські очільники - ред.) були разом, для нас було дуже важливо. Те, що зараз нас підтримує не тільки Польща, за що ми дуже дякуємо полякам, не лише країни Балтії, а й Німеччина та Франція разом, найбільші держаи Європейського Союзу, для нас це дуже важливо, - визнав він.

Kniażycki: Ukraina ma teraz otwartą drogę do UE
Kniażycki: Ukraina ma teraz otwartą drogę do UETVN24

Новак: Путін стає непередбачуваним і ірраціональним

Колишній посол Польщі при НАТО Єжи Марія Новак відзначив, що позитивний висновок Єврокомісії щодо членства України в євроспільноті  «є дуже сильним сигналом для Путіна, що тут не буде погодяться з поверненням сфери впливу, чого хоче Путін». .

- По-друге, що не буде жодного умироторення зразка 1938 року, що тут не буде жодного Мюнхена, на якому великі держави нав'язують, у даному випадку - Україні, якесь рішення, яке буде вигідне Путіну, - сказав він. Однак, - додав згодом, "як це завжди буває в дипломатії, залишилася сфера певної неяності" і, звернув увагу Новак, німецький канцлер "вже каже, що попри все розраховує, що розмови з Путіним будуть".

Były ambasador Polski przy NATO: Putin staje się nieprzewidywalny i nieracjonalny
Były ambasador Polski przy NATO: Putin staje się nieprzewidywalny i nieracjonalnyTVN24

Колишній посол сказав, що "з дипломатичної точки зору" візит європейських лідерів до Києва справив на нього "величезне враження".

- Це сигнал усьому світу, що Україна стає нашою, що вона стає європейською, - відзначив він.

Водночас він висловив скепсис щодо тези про те, що «Росія майже розвалюється» через санкції Заходу.

- Звісно, ми нетерплячі, і хочемо, аби ці санкції дали негайні результати. Так не буде, тут треба почекати, – переконував дипломат.

Przemówienie Władimira Putina na forum ekonomicznym w Petersburgu PAP/EPA/ANATOLY MALTSEV

Новак згадав також про п'ятничну промову Володимира Путіна на економічному форумі в Петербурзі. На його думку, виступ російського президента був "хаотичним і непередбачуваним".

- Я гадаю, що одне з найбільших нещасть з погляду дипломатії - це те, що Путін стає непередбачуваним та ірраціональним. Бо він же  був раціональним певний час. Він сказав, що зараз розраховує, що Захід розпадеться, розділиться. Я не бачу цього. Цей візит (західних лідерів), суперечить цьому, - відзначив він.

Zaślepka materiału TVN24GO
TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:momo/tr

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ANATOLY MALTSEV

Ukraina
Wojna w Ukrainie
Rosja
Władimir Putin
Pozostałe wiadomości

Rosja ograniczyła dostawy gazu do Europy. Najwięksi odbiorcy surowca z tego kierunku szukają alternatywnych źródeł zaopatrzenia. Niemcy, Włochy, Austria i Holandia sygnalizują, że elektrownie węglowe mogą pomóc przetrwać kryzys, który spowodował gwałtowny wzrost cen gazu i zwiększył wyzwania związane z walką z inflacją. Dania ogłosiła pierwszy z etapów planu awaryjnego na wypadek problemów z zaopatrzeniem.

Europa wraca do węgla. Holandia znosi limit dla elektrowni

Ze świata

Europa wraca do węgla. Holandia znosi limit dla elektrowni

20 czerwca 2022, 19:23

Ze świata

Autor:
mb
Źródło:
Reuters, PAP

TVN, w tym TVN24, znalazł się na szczycie rankingu pod względem źródła pozyskiwania informacji w Polsce, jeśli chodzi o media tradycyjne. Portal tvn24.pl znalazł się na trzecim miejscu wśród źródeł internetowych - wynika z najnowszych danych z raportu przygotowanego przez Reuters Institute.

Raport Reuters Institute o zaufaniu do mediów w Polsce. TVN, TVN24 i tvn24.pl w czołówce

Polska

Raport Reuters Institute o zaufaniu do mediów w Polsce. TVN, TVN24 i tvn24.pl w czołówce

20 czerwca 2022, 11:43

Polska

Autor:
akw
Źródło:
tvn24.pl

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro złożył życzenia premierowi Morawieckiemu w jego 54. urodziny. Życzę zdrowia i mądrości, która jest potrzebna wobec wielkich wyzwań, które stoją dzisiaj przed Polską - powiedział.

Ziobro: w urodziny premierowi życzę zdrowia i mądrości

Polska

Ziobro: w urodziny premierowi życzę zdrowia i mądrości

20 czerwca 2022, 18:50

Polska

Autor:
ads/kg
Źródło:
TVN24

Pierwsze z zamówionych w ubiegłym roku wozów Cougar 4x4 dotarły do Polski - poinformował minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Zostały zakupione od USA, mają trafić do jednostek na wschodzie kraju.

Błaszczak: Zakupione od USA wozy Cougar 4x4 dotarły do Polski. Trafią na wschód kraju

Polska

Błaszczak: Zakupione od USA wozy Cougar 4x4 dotarły do Polski. Trafią na wschód kraju

20 czerwca 2022, 17:58

Polska

Autor:
ads/kg
Źródło:
tvn24.pl

Gwałtowna pogoda w wielu miejscach w Polsce. W miejscowości Skrzypiec na Opolszczyźnie wiatr zerwał 200 metrów dachu na budynku mieszkalnym. Lokalne media piszą o "dziesiątkach wyjazdów strażackich do połamanych drzew i zerwanych gałęzi". 

Zerwany dach na Opolszczyźnie

Polska

Zerwany dach na Opolszczyźnie

20 czerwca 2022, 17:10

Polska

Autor:
rzw
Źródło:
tvnmeteo.pl, nto.pl, PAP

W piątek 88-letni mężczyzna odebrał ze szpitala telefon z wiadomością, że jego żona zmarła. Gdy dzieci mężczyzny przyjechały na miejsce, okazało się, że kobieta żyje. Chwilę wcześniej zaczęli już przygotowania do pogrzebu. - Nadal jesteśmy w szoku. Do tego na miejscu nie było nikogo kompetentnego, z kim można było porozmawiać na ten temat - mówi mężczyzna, który sprawę zgłosił nam na Kontakt 24. Dyrektor szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim przeprasza i zapowiada wyciągnięcie konsekwencji. - Doszło do złamania procedur - podkreśla.

Pojechali po odbiór aktu zgonu matki. Okazało się, że kobieta żyje. Szpital: wyciągniemy konsekwencje

Polska

Pojechali po odbiór aktu zgonu matki. Okazało się, że kobieta żyje. Szpital: wyciągniemy konsekwencje

20 czerwca 2022, 16:11

Polska

Autor:
bp/
tam
Źródło:
TVN24

Największy indyjski producent stali Tata Steel odebrał około 75 tysięcy ton węgla z Rosji w drugiej połowie maja 2022 roku - poinformowała Agencja Reutera, powołując się na dwa źródła handlowe i jedno źródło rządowe. Jak przypomniano, kilka tygodni wcześniej koncern zobowiązał się do zaprzestania prowadzenia interesów z Rosją. Rzecznik spółki poinformował, że umowa dotycząca zamówienia została zawarta przed zapowiedzią zakończenia dostaw z Federacji Rosyjskiej.

Światowy gigant odebrał węgiel z Rosji. Wcześniej ogłaszał koniec interesów z Moskwą

Ze świata

Światowy gigant odebrał węgiel z Rosji. Wcześniej ogłaszał koniec interesów z Moskwą

20 czerwca 2022, 17:00

Ze świata

Autor:
mb/dap
Źródło:
Reuters

Nałożony przez Litwę zakaz tranzytu do obwodu kaliningradzkiego dotyczy jedynie towarów objętych unijnymi sankcjami - poinformowało w poniedziałek litewskie ministerstwo spraw zagranicznych.

Blokada tranzytu towarów do obwodu kaliningradzkiego. Rosja ostrzega, jest odpowiedź

Ze świata

Blokada tranzytu towarów do obwodu kaliningradzkiego. Rosja ostrzega, jest odpowiedź

20 czerwca 2022, 16:25

Ze świata

Autor:
mb/dap
Źródło:
Reuters, PAP

W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania z obchodzonych w weekend Dni Aleksandrowa Łódzkiego. Widać na nich strażaków ochotników z pobliskiego Adamowa, którzy polewają grupę ludzi z armatki wodnej. Z ich relacji wynika, że zostali zaatakowani przez chuliganów i musieli się w ten sposób bronić. Rzecznik komendanta wojewódzkiego straży pożarnej w Łodzi uważa, że zachowanie ochotników było nieodpowiednie.

Byli agresywni, strażacy ochotnicy polali ich wodą. Komenda wojewódzka: straż pożarna nie jest formacją siłową

Łódź

Byli agresywni, strażacy ochotnicy polali ich wodą. Komenda wojewódzka: straż pożarna nie jest formacją siłową

20 czerwca 2022, 15:24

Łódź

Autor:
pk/
tam
Źródło:
TVN24 Łódź

Adam Niedzielski przedstawił "fundamentalne założenia" zmian dotyczących Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Minister zapowiedział między innymi zmianę sposobu finansowania programów profilaktycznych i poszerzenie zakresu badań diagnostycznych. - To są lata pracy, lata szkolenia nowych kadr, nowe mechanizmy funkcjonowania Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Musimy się wszyscy tego uczyć - skomentował propozycje resortu zdrowia Jacek Krajewski z Porozumienia Zielonogórskiego.

Adam Niedzielski o "bardzo poważnej reformie" dotyczącej POZ

Polska

Adam Niedzielski o "bardzo poważnej reformie" dotyczącej POZ

20 czerwca 2022, 17:23

Polska

Autor:
mjz/kg
Źródło:
PAP

22-letni pieszy przechodził - na oznakowanym przejściu - przez ulicę w Zawadzkiem (Opolszczyzna). Został potrącony przez kierowcę, który omijał auto, które zatrzymało się przed przejściem. Uderzenie było tak mocne, że 22-latek odbił się od samochodu, przeleciał w powietrzu i uderzył w stojące przy ulicy barierki. Trafił do szpitala. Policja - ku przestrodze - pokazuje fragment nagrania.

Ominął auto przed przejściem, zmiótł z pasów pieszego. Nagranie ku przestrodze

Polska

Ominął auto przed przejściem, zmiótł z pasów pieszego. Nagranie ku przestrodze

20 czerwca 2022, 16:43

Polska

Autor:
tam
Źródło:
tvn24.pl

Na początku lipca 2022 roku wejdzie w życie nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z przepisami zostanie obniżona dolna stawka PIT z 17 do 12 procent, zniknie też ulga dla klasy średniej. Likwidujemy patologię dualizmu zaliczkowego, który mieliśmy w związku z przepisami systemu podatkowego obowiązującego od 1 stycznia - powiedział w poniedziałek w Lublinie wiceminister finansów Artur Soboń.

Od lipca duże zmiany w podatkach. Wiceminister mówi o "likwidacji patologii"

Z kraju

Od lipca duże zmiany w podatkach. Wiceminister mówi o "likwidacji patologii"

20 czerwca 2022, 15:15

Z kraju

Autor:
mb/dap
Źródło:
PAP

Kate i William nie zamierzają oszczędzać na edukacji czteroletniego księcia Louisa. Prawnuczek Elżbiety II będzie kontynuował naukę w szkole przygotowawczej Lambrook. Koszt edukacji w tej placówce dochodzi do blisko 80 tysięcy złotych rocznie. Szkoła obiecuje, że jej absolwenci są "pewni siebie, szczęśliwi, zaangażowani, dojrzali, rozważni i troskliwi".

Książę Louis idzie do innej szkoły niż jego rodzeństwo. Czesne to blisko 80 tysięcy złotych rocznie

Ciekawostki

Książę Louis idzie do innej szkoły niż jego rodzeństwo. Czesne to blisko 80 tysięcy złotych rocznie

20 czerwca 2022, 16:36

Ciekawostki

Autor:
kkow//az
Źródło:
express.co.uk, tvn24.pl

Gdzie jest burza? W poniedziałek po południu w części Polski grzmi. Wyładowaniom towarzyszą opady deszczu i silny wiatr. Sprawdź, gdzie jest burza, i śledź aktualną sytuację pogodową na tvnmeteo.pl.

Gdzie jest burza? Wciąż grzmi na południu Polski

Pogoda

Gdzie jest burza? Wciąż grzmi na południu Polski

20 czerwca 2022, 7:21
Aktualizacja: 20 czerwca 2022, 19:10

Pogoda

Aktualizacja:
Autor:
kw,
as
Źródło:
tvnmeteo.pl

W kolejne dni aura się uspokoi. We wtorek mogą pojawić się słabe, lokalne burze, ale później czekają nas pogodne dni bez opadów. Pod koniec tygodnia na termometrach zobaczymy nawet 30 stopni Celsjusza.

Pogoda na 5 dni. Deszczowo na początku tygodnia, pogodnie przed weekendem, powrót upałów

Pogoda

Pogoda na 5 dni. Deszczowo na początku tygodnia, pogodnie przed weekendem, powrót upałów

20 czerwca 2022, 18:26

Pogoda

Autor:
as//rzw
Źródło:
tvnmeteo.pl

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa uniewinnił Stefana Niesiołowskiego od zarzutów korupcji i przyjmowania "osobistych i majątkowych" korzyści w postaci usług seksualnych finansowanych przez dwóch biznesmenów. Wyrok nie jest prawomocny. Pełnomocnik posła, mecenas Ryszard Kalisz ocenia, że sprawa trafiła na wokandę z powodów politycznych.

Był oskarżony o korupcję i przyjmowanie korzyści osobistych. Stefan Niesiołowski uniewinniony przez sąd

Łódź

Był oskarżony o korupcję i przyjmowanie korzyści osobistych. Stefan Niesiołowski uniewinniony przez sąd

20 czerwca 2022, 13:34
Aktualizacja: 20 czerwca 2022, 13:42

Łódź

Autor:
bż/kg
Źródło:
tvn24.pl, PAP

Dający przepustkę do zasiadania w radzie nadzorczej spółek Skarbu Państwa dyplom MBA (Master of Business Administration) można zdobyć zaocznie, w kilka miesięcy dzięki uczelni, która stała się kuźnią kadr Prawa i Sprawiedliwości - donoszą dziennikarze "Newsweeka". W swoim artykule pochylają się nad uczelnią Collegium Humanum - mało znaną w świecie akademickim, ale bardzo popularną wśród osób, które z nadania PiS obejmują najbardziej intratne stanowiska. 

Przegląd prasy: kuźnia kadr do spółek Skarbu Państwa. "Dyplom MBA nawet w dziewięć tygodni"

Polska

Przegląd prasy: kuźnia kadr do spółek Skarbu Państwa. "Dyplom MBA nawet w dziewięć tygodni"

20 czerwca 2022, 17:44

Polska

Autor:
bż,
zir/kg
Źródło:
Newsweek, tvn24.pl

Kwestia podatku od aut spalinowych, która znalazła się w tak zwanych kamieniach milowych, budzi kontrowersje wewnątrz rządu. Wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba z Solidarnej Polski zarzucił w mediach społecznościowych ministrowi rozwoju i technologii Waldemarowi Budzie wprowadzanie opinii publicznej w błąd. "Panie wiceministrze klimatu i środowiska, propozycja tej reformy wyszła, była negocjowana i akceptowana przez pana ministerstwo" - odpowiedział minister Buda.

W rządzie iskrzy o kamienie milowe i podatek od aut. "Ładne te panów konsultacje międzyresortowe"

Z kraju

W rządzie iskrzy o kamienie milowe i podatek od aut. "Ładne te panów konsultacje międzyresortowe"

20 czerwca 2022, 18:55

Z kraju

Autor:
mb/dap
Źródło:
TVN24 Biznes

Znany ukraiński ekspert do spraw wojskowości Jurij Butusow poinformował, że Ukraińcy zestrzelili rosyjski szturmowiec Su-25 i wzięli do niewoli pilota. Okazał się nim major rosyjskich sił powietrznych Andriej Fiedorczukow. Oficer - jak podał Butusow - w czasie przesłuchania wyznał, że jest najemnikiem Grupy Wagnera.

Zestrzelony rosyjski Su-25, za sterami major Andriej Fiedorczukow. "Wyznał, że jest najemnikiem Grupy Wagnera"

Świat

Zestrzelony rosyjski Su-25, za sterami major Andriej Fiedorczukow. "Wyznał, że jest najemnikiem Grupy Wagnera"

20 czerwca 2022, 10:52

Świat

Autor:
tas/kab
Źródło:
tvn24.pl

Policjanci zatrzymali 27-latka podejrzanego o kradzież luksusowego zegarka o wartości 144 tysięcy złotych. Do zdarzenia doszło trzy lata temu w jednej z galerii handlowych w Gdańsku. Policjanci szybko opublikowali nagranie z monitoringu, ale odnalezienie mężczyzny okazało się niełatwe - sprawca założył okulary i kaszkiet, które utrudniały jego identyfikację. Wpadł podczas policyjnej kontroli i trafił już do aresztu.

Przymierzył zegarek za 144 tysiące złotych i uciekł z nim ze sklepu. Zatrzymany po trzech latach

Pomorze

Przymierzył zegarek za 144 tysiące złotych i uciekł z nim ze sklepu. Zatrzymany po trzech latach

20 czerwca 2022, 13:03

Pomorze

Autor:
MAK/
tam
Źródło:
TVN24, KWP Gdańsk

Proceder polegał na zakładaniu fałszywych kont w sklepie internetowym Polskiej Grupy Górniczej. Podejrzani mieli kupować i odbierać opał, posługując się podrobionymi pełnomocnictwami z danymi byłych klientów. Śledczy szacują, że w ten sposób zdobyli co najmniej kilkaset ton węgla. Właściciel składu opału w Małopolsce i jego dwaj pracownicy usłyszeli prokuratorskie zarzuty, do których się przyznali. Grozi im do ośmiu lat więzienia.

Kupili przez internet kilkaset ton węgla. Właściciel składu opału i jego pracownicy z zarzutami

Katowice

Kupili przez internet kilkaset ton węgla. Właściciel składu opału i jego pracownicy z zarzutami

20 czerwca 2022, 10:23

Katowice

Autor:
mag/
tam
Źródło:
TVN24 Katowice

Czworo nastolatków trafiło do szpitala po libacji na terenie dawnego kompleksu wypoczynkowego pod Mińskiem Mazowieckim. Policja relacjonuje, że z dwiema dziewczynami nie było w ogóle kontaktu, odnaleziono je leżące na trawie. Natomiast dwie inne osoby zaczęły uciekać na widok funkcjonariuszy. Jedna z nich wpadła do wody i zaczęła się topić. 

Czworo nastolatków trafiło do szpitala po libacji

Najnowsze

Czworo nastolatków trafiło do szpitala po libacji

20 czerwca 2022, 14:53

Najnowsze

Autor:
kk/gp
Źródło:
tvnwarszawa.pl

Łazik Perseverance dokonał kolejnego interesującego odkrycia na Marsie. Kamery zainstalowane na pojeździe sfotografowały niecodzienny układ skalny. Zdjęcie wywołało w internecie lawinę komentarzy i pytania, czy tego mogła dokonać natura. Pojawiły się głosy, że to "kosmici płatają nam figle".

Niecodzienny układ skalny na Marsie, sfotografowany przez łazika. "Kosmici płatają nam figle"?

Ciekawostki

Niecodzienny układ skalny na Marsie, sfotografowany przez łazika. "Kosmici płatają nam figle"?

20 czerwca 2022, 13:38

Ciekawostki

Autor:
kkow//az
Źródło:
tvn24.pl/NASA

Jennifer Lopez wystąpiła ze swoim dzieckiem na stadionie drużyny baseballowej w Los Angeles. Wykonała wspólnie z Emme Muniz piosenkę "A Thousand Years" Christiny Perri. Przed występem Lopez przedstawiła swoje dziecko w formie neutralnej płciowo.

Jennifer Lopez przedstawia swoje dziecko zaimkami neutralnymi płciowo. "Moja ulubiona osoba do śpiewania w duecie"

Kultura i styl

Jennifer Lopez przedstawia swoje dziecko zaimkami neutralnymi płciowo. "Moja ulubiona osoba do śpiewania w duecie"

20 czerwca 2022, 13:40

Kultura i styl

Autor:
mbl//am
Źródło:
The Independent

Przynajmniej pięciu pracowników SpaceX zostało zwolnionych za opublikowanie i rozpowszechnianie listu, w którym skrytykowano założyciela firmy Elona Muska – podaje "New York Times". Autorzy pisma określili postawę miliardera jako "przynoszącą wstyd firmie" i zaapelowali do kierownictwa o odcięcie się od jego prywatnych poglądów.

SpaceX zwalnia pracowników, którzy napisali, że postawa Elona Muska "przynosi firmie wstyd"

Ciekawostki

SpaceX zwalnia pracowników, którzy napisali, że postawa Elona Muska "przynosi firmie wstyd"

20 czerwca 2022, 18:10

Ciekawostki

Autor:
kgo//az
Źródło:
"New York Times", Reuters

Ukraińcy odpierają rosyjski atak od 117 dni. Mer Mariupola Wadym Bojczenko zaalarmował w poniedziałek, że ponad 100 tysięcy osób, które przebywają w mieście, nie ma dostępu do wody pitnej. Dodał, że okupacyjne władze wydają ją raz w tygodniu, ludzie czekają w kolejkach od czterech do ośmiu godzin. Do wpisu na profilu mariupolskiej rady miejskiej na Telegramie dołączono zdjęcie cywilów, którzy nabierają wodę do butelek wprost z kałuży na ulicy. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.

Mer Mariupola: Ponad 100 tysięcy osób nie ma dostępu do wody pitnej. Okupacyjne władze wydają ją raz w tygodniu

Świat

Mer Mariupola: Ponad 100 tysięcy osób nie ma dostępu do wody pitnej. Okupacyjne władze wydają ją raz w tygodniu

20 czerwca 2022, 5:25
Aktualizacja: 20 czerwca 2022, 16:23

Świat

Aktualizacja:
Źródło:
tvn24.pl, Reuters, PAP

Ministerstwo Zdrowia chce, by ratownicy medyczni mogli wykonywać drobne zabiegi chirurgiczne, intubować z użyciem środków zwiotczających i podawać leki, które do tej pory ordynowali jeżdżący w karetkach lekarze. Anestezjolodzy są przeciwni rozszerzeniu czynności ratowników. - Wiele z nich można wykonywać tylko w warunkach sali operacyjnej - ostrzegają. Sami zainteresowani uważają, że nowe kompetencje są potrzebne, ale pod warunkiem odpowiedniego przeszkolenia.

Ratownik poda środki zwiotczające? Lekarze mają wątpliwości

Polska

Ratownik poda środki zwiotczające? Lekarze mają wątpliwości

20 czerwca 2022, 15:42

Polska

Autor:
Karolina
Kowalska
Źródło:
tvn24.pl

Dlaczego po katastrofie promu Estonia nie przesłuchano tych, którzy przeżyli? Skąd w statku wzięło się 20-metrowe wgniecenie i dlaczego w raporcie po jego zatonięciu znalazły się poważne błędy? Czy szwedzki rząd próbował coś ukryć? Odpowiedzi na te pytania szukają autorzy kontynuacji głośnej serii "Estonia – katastrofa na morzu". Nowy dwuodcinkowy film dokumentalny można od niedzieli oglądać w serwisach TVN24 GO i Player.

Nowe fakty w sprawie katastrofy, w której zginęły 852 osoby

Świat

Nowe fakty w sprawie katastrofy, w której zginęły 852 osoby

19 czerwca 2022, 15:07

Świat

Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl

Gdyby uchodźcy stworzyli swój własny kraj, byłby on 14. najludniejszym państwem świata - wyliczyła na swojej stronie internetowej Polska Misja Medyczna. Szacuje się, że na całym świecie żyje już ponad 100 milionów osób, które zostały zmuszone do opuszczenia swojego domu. 20 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Uchodźcy. 

Światowy Dzień Uchodźcy. Ponad 100 milionów ludzi musiało uciekać ze swoich domów

Świat

Światowy Dzień Uchodźcy. Ponad 100 milionów ludzi musiało uciekać ze swoich domów

20 czerwca 2022, 16:01

Świat

Autor:
kgo//az
Źródło:
UNHCR, Polska Misja Medyczna