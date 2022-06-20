«Хаотична» промова президента Росії. «Путін стає непередбачуваним і ірраціональним»

Одне з найбільших нещасть з погляду дипломатії полягає в тому, що Володимир Путін стає непередбачуваним і ірраціональним, - заявив у суботу в "Фактах після фактів" колишній посол Польщі в НАТО Єжи Марія Новак. Микола Княжицький - журналіст, депутат Верховної Ради України розповів про «відкриту дорогу» своєї країни до ЄС. - Це буде непросто, тому що залежатиме не лише від Європейського Союзу, а й від українців, – підкреслив він.

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Кілька європейських лідерів побували з візитами в Києві останніми днями. У четвер прибули президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі та президент Румунії Клаус Йоханніс. Через день до Києва з'явився прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

Тоді ж, у п'ятницю Європейська комісія дала позитивний висновок щодо надання Україні та Молдові статусу країн-кандидатів до Європейського Союзу.

Klaus Iohannis, Olaf Scholz, Wołodymyr Zełenski i Emmanuel Macron w Kijowie Zdjęcie z 16 czerwca president.gov.ua

Княжицький: Україна має відкритий шлях до ЄС

- Цього українці чекали від Майдану, тобто з 2014 року. За це ми боремося, – заявив у «Фактах після фактів» журналіст, політик, депутат Верховної Ради України Микола Княжицький. За його словами, Україна має відкритий шлях до членства в ЄС.

- Це буде непросто, тому що залежатиме не лише від Євросоюзу, а й від українців, бо ми повинні змінити своє законодавство. Будемо над цим працювати, - сказав він.

Він зазначив, що під час візиту європейських політиків до Києва не було мови про можливі переговори з Путіним.

- Звісно, ​​всі кажуть, що колись можуть бути такі переговори, але ніхто не знає коли. Тому що Путін не хоче жодних переговорів. Він каже, що хоче, але насправді не хоче, - переконував Княжицький.

- Те, що вони (європейські очільники - ред.) були разом, для нас було дуже важливо. Те, що зараз нас підтримує не тільки Польща, за що ми дуже дякуємо полякам, не лише країни Балтії, а й Німеччина та Франція разом, найбільші держаи Європейського Союзу, для нас це дуже важливо, - визнав він.

Kniażycki: Ukraina ma teraz otwartą drogę do UE TVN24

Новак: Путін стає непередбачуваним і ірраціональним

Колишній посол Польщі при НАТО Єжи Марія Новак відзначив, що позитивний висновок Єврокомісії щодо членства України в євроспільноті «є дуже сильним сигналом для Путіна, що тут не буде погодяться з поверненням сфери впливу, чого хоче Путін». .

- По-друге, що не буде жодного умироторення зразка 1938 року, що тут не буде жодного Мюнхена, на якому великі держави нав'язують, у даному випадку - Україні, якесь рішення, яке буде вигідне Путіну, - сказав він. Однак, - додав згодом, "як це завжди буває в дипломатії, залишилася сфера певної неяності" і, звернув увагу Новак, німецький канцлер "вже каже, що попри все розраховує, що розмови з Путіним будуть".

Były ambasador Polski przy NATO: Putin staje się nieprzewidywalny i nieracjonalny TVN24

Колишній посол сказав, що "з дипломатичної точки зору" візит європейських лідерів до Києва справив на нього "величезне враження".

- Це сигнал усьому світу, що Україна стає нашою, що вона стає європейською, - відзначив він.

Водночас він висловив скепсис щодо тези про те, що «Росія майже розвалюється» через санкції Заходу.

- Звісно, ми нетерплячі, і хочемо, аби ці санкції дали негайні результати. Так не буде, тут треба почекати, – переконував дипломат.

Przemówienie Władimira Putina na forum ekonomicznym w Petersburgu PAP/EPA/ANATOLY MALTSEV

Новак згадав також про п'ятничну промову Володимира Путіна на економічному форумі в Петербурзі. На його думку, виступ російського президента був "хаотичним і непередбачуваним".

- Я гадаю, що одне з найбільших нещасть з погляду дипломатії - це те, що Путін стає непередбачуваним та ірраціональним. Бо він же був раціональним певний час. Він сказав, що зараз розраховує, що Захід розпадеться, розділиться. Я не бачу цього. Цей візит (західних лідерів), суперечить цьому, - відзначив він.

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Autor:momo/tr

Źródło: TVN24