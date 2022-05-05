Центральна екзаменаційна комісія: польські випускні іспити цього року здаватиме 41 громадянин України

Цього року 41 громадянин України, з тих, хто прибув до Польщі після 24 лютого, складатимуть випускні іспити, - повідомила Центральна екзаменаційна комісія. ЦЕК запровадила для них деякі полегшення: серед іншого, їм можуть дати більше часу на розв’язання завдань.

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Іспити 2022 розпочалися у середу екзаменом з польської мови базового рівня.

Розпорядженням Міністра освіти і науки від 21 березня ц.р. щодо організації освіти, виховання та догляду за дітьми та молоддю, які є громадянами України, запроваджено можливість складання іспитів за восьмий клас та випускних екзаменів у поточному навчальному році для учнів, які є громадянами України і до Польщі після 24 лютого 2022 року. Згідно з ним, учні з України могли подати декларацію про бажання складати іспит у польській школі, де вони зараз навчаються. У разі здачі випускних екзаменів вони могли це зробити до 31 березня цього року, а щодо іспиту восьмикланика – до 11 квітня.

Іспити 2022 PAP/Marcin Bielecki

41 випускник з України

За даними Центральної екзаменаційної комісії, декларації про здачу польських випускних іспитів подав 41 громадянин України. Загалом вони мають скласти – згідно з деклараціями – 201 письмовий екзамен.

10 декларацій було надіслано із загальноосвітніх шкіл до Окружної екзаменаційної комісії (ОЕК) у Варшаві (охоплює Мазовецьке воєводство), 9 до ОЕК у Явожні (Сілезьке воєводство), 7 до ОЕК у Ломжі (охоплює два воєводства: Підляське і Вармінсько-Мазурське) та до ОЕК у Познані (включає три воєводства: Великопольське, Західнопоморське та Любуське), 5 до ОЕК у Вроцлаві (Нижньо-сілезьке та Опольське воєводства), по одному до ОЕК у Лодзі (Лодзьке та Свєнтокшиське воєводства) і до ОЕК у Кракові (Малопольське, Підкарпатське та Любельське воєводства). До ОЕК в Гданську жодної декларації не подано.

З близько 70 учнів, які в середу складали випускні іспити в Шкільному комплексі в Сємятичах, була одна українка – Альона, яка приїхала до Польщі з Харкова.

– Я хочу поїхати у Вроцлав на косметологію. Я добре розумію польську, можу написати деякі слова, але найважче для мене - розмовляти польською. Ще здаю хімію та російську, - розповіла вона в інтерв'ю репортеру TVN24.

Правила складання іспиту на здобуття атестату зрілості

Як і польські ровесники, випускники з України мають скласти три обов’язкові письмові іспити на базовому рівні: з польської мови, з математики та з іноземної мови. Вони також повинні скласти один письмовий іспит на поглибленому рівні. Охочі можуть складати до шести іспитів на поглибленому рівні.

Щоб здати на атестат про середню освіту, треба отримати мінімум 30 відсотків від усієї кількості балів на обов’язкових іспитах базового рівня. У випадку з предметом на поглибленому рівні прохідного порогу немає, результат іспиту використовується лише для вступу на навчання

Випускні іспити 2022, деякі полегшення для українців

Березневий наказ міністра освіти і науки надав Центральній екзаменаційній комісії можливість внести додаткові зміни до іспитів за восьмий клас, випускних екзаменів та професійних іспитів для учнів та випускників, які прибули до Польщі з України після 24 лютого 2022 року. Наприкінці березня ЦЕК оприлюднила додатки до положення про організацію та проведення іспитів у восьмому класі та випускних екзаменів, в яких містилася інформація про ці зміни.

Згідно з ними, тривалість іспиту з польської на базовому рівні для випускника, який має право на адаптацію, може бути продовжена зі 170 хвилин до 255, а на поглибленому рівні – зі 180 до 270 хвилин.

Тривалість іспиту з математики початкового рівня залишається незмінною, але може бути продовжена зі 180 хвилин до 270 на поглибленому рівні. Так само буде і на іспиті з іноземної мови – для базового рівня час залишається незмінним, а на поглибленому може бути продовжений зі 150 до 210 хвилин.

Тривалість іспитів з додаткових предметів, що складаються на одному рівні - поглибленому (біологія, хімія, фізика, філософія, географія, історія, історія музики, історія мистецтва, латинська мова та стародавня культура, суспільствознавство) може бути продовжено з 180 хвилин. до 270.

Білет з польської мови на базовому рівні є ідентичний стандартному, але з адаптаціями, тобто інструкціями та порадами, перекладеними українською. Однак тексти та завдання подано польською мовою і розв’язання завдань потрібно написати польською.

Базовий білет з математики за змістом буде ідентичний стандартному, але повний варіант, тобто інструкції та поради до завдання, зміст завдання, буде перекладено українською мовою. Розв’язки задач можна буде записати українською мовою.

Білет з сучасної іноземної мови на базовому рівні буде за змістом ідентичним стандартному, але з інструкціями та порадами, перекладеними українською мовою, завдання будуть сформульовані іноземною мовою і нею ж потрібно записати розв’язання.

Білети поглибленого рівня з усіх предметів та білети з сучасних іноземних мов на двомовному рівні будуть за змістом ідентичними стандартним. Писати розв’язання завдань: на білетах із сучасних іноземних мов потрібно даною сучасною іноземною мовою, на білетах з мов національних меншин, мови етнічної меншини, регіональної мови на поглибленому рівні – мовою даної національної меншини, етнічної меншини або регіональною мовою, в білетах з інших предметів - польською мовою.

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Autor:Ред.

Źródło: tvn24.pl