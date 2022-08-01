Роздратування поміж Польщею та Німеччиною і питання обіцяної військової техніки. Лідер німецької опозиції в Польщі

«Сподіваюся, що уряд ФРН виконає свої зобов’язання, а зброя в рамках обміну буде поставлена швидко, в тому числі до Польщі, якій уряд Німеччини пообіцяв компенсувати зброю, надіслану в Україну», - сказав глава німецького ХДС Фрідріх Мерц, який із середи перебував у Варшаві. Головний політичний суперник канцлера Олафа Шольца вже зустрівся з прем’єр-міністром Матеушем Моравецьким, президентом ПіСу Ярославом Качиньським і президентом Варшави Рафалом Тшасковським.

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Лідер Християнсько-демократичної партії ХДС і голова парламентської фракції ХДС/ХСС у німецькому парламенті Фрідріх Мерц в середу зустрівся, зокрема, з головою ПіС Ярославом Качиньським і президентом Варшави Рафалом Тшасковським. А в четвер відбулася його розмова з прем'єр-міністром Моравецьким. Мерц також поклав вінки до пам’ятника Варшавському повстанню та пам’ятника героям варшавського гетто. У планах політика також – як повідомляє німецький тижневик “Spiegel” – зустріч із головою Громадянської платформи Дональдом Туском.

Речника уряду Пьотра Мюллера запитали про розмову Фрідріха Мерца з польським прем’єр-міністром. Він підкреслив, що ХДС є "однією з найважливіших політичних партій Німеччини".

- Це партія, яка урядувала багато років, тому ми хочемо підтримувати ці двосторонні відносини ще й на партійному рівні, - підкреслив Мюллер.

Він зазначив, що основні теми переговорів стосувалися "геополітичних ризиків, того, що відбувається в Україні - збройного конфлікту, спричиненого Росією, і наслідків цього конфлікту". Як уточнив, йдеться передусім про енергетичні питання.

Фрідріх Мерц PAP/Tomasz Gzell

Поглиблена співпраця і «ні» - федералізації Європи

Речник уряду також повідомив, що під час переговорів польська сторона висловила неприйняття «деяких німецьких ідей в площині подальшої євроінтеграції, що розуміється як федералізація».

- Звісно, ми проти федеративної форми Європейського Союзу, тому тут також була висловлена ​​критична позиція, - зазначив Пьотр Мюллер.

Речник підкреслив, що переговори також стосувалися дедалі інтенсивнішої економічної співпраці між Польщею та Німеччиною.

- У цій сфері Польща та Німеччина нарощують свою співпрацю протягом багатьох років, економічні відносини у фінансуванні та інвестиціях, які реалізуються з обох сторін, тішать; вони важливі для нашої двосторонньої співпраці, - додав речник уряду.

Окремо зазначив, що поставки німецькою стороною військової техніки в Україну, а також у Польщу в обмін на техніку, передану Україні, польська сторона вважає незадовільними є.

- Прем'єр-міністр прямо сказав про це: ми розраховуємо на те, що Німеччина зробить подальші кроки, про які було оголошено раніше - йдеться про виконання тих обіцянок, які вже були дані, - додав Пьотр Мюллер.

Фрідріх Мерц PAP/Tomasz Gzell

Мерц про «польсько-німецьке роздратування»

Про проблему з переданням військової техніки в обмін на підтримку України Фрідріх Мерц говорив ще в середу.

- Питання компенсації Німеччина мусить вирішити і зброю - поставити і зробити це так, як очікує польський уряд. Потрібно це виправити. Було б недобре, якби це затягнулося надовше. І було б недобре, якби розчарування польської сторони, яке зараз помітно, продовжувало зростати,- наголосив німецький політик.

Водночас він звернувся з «терміновим закликом» до німецького уряду «дотримати слова, даного польському уряду».

Як повідомив Мерц, його візит до Польщі узгоджувався з представниками польського уряду протягом багатьох тижнів. Тому одностайна критика з боку ХДС і польської сторони на адресу канцлера Олафа Шольца та німецького уряду є «чистою випадковістю».

- Це роздратування між урядами Польщі та Німеччини виникло останніми тижнями, - сказав Мерц, додавши, що «він із задоволенням позбавив би цього і себе, і польський уряд».

Голова ХДС заявив, що «приїхав до Польщі не як посередник».

- Я тут, щоб поговорити з польським урядом, що, власне, й роблю: ми говоримо про поточну ситуацію та європейський розвиток. Бо ми повинні спільно розвивати ідеї, аби це слугувало співпраці з Польщею на арені ЄС, - сказав Мерц.

Він додав, що є прихильником формату зустрічей у "Веймарському трикутнику". Він підкреслив, що хотів би, аби уряди Польщі, Німеччини та

Франції зустрічалися і розмовляли, тому що «без доброї співпраці між цими країнами не буде доброго майбутнього в Європі».

Питання репарацій

Про те, як пройшла у середу розмова голови ХДС із головою ПіС Качиньським, розповів речник партії Радослав Фогель. Він повідомив, що зустріч політиків тривала майже дві години. У соцмережах він повідомив, що «було порушено багато тем щодо польсько-німецьких відносин і відносин в Європейському Союзі, розмова також стосувалася війни в Україні, підтримки України та політики Німеччини в цьому питанні».

Він додав, що під час зустрічі, зокрема, порушувалося питання німецьких військових репарацій та необхідності його врегулювати. За його словами, на зустрічі, окрім лідерів обох партій, були присутні депутати Бундестагу: Патриція Ліпс, Пауль Зємяк і Кнут Абрахам, а також генеральний секретар ПіС Кшиштоф Соболевський і колишній посол Польщі в Німеччині Анджей Пшилембський.

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Autor:Ред.

Źródło: tvn24.pl