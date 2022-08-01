TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Роздратування поміж Польщею та Німеччиною і питання обіцяної військової техніки. Лідер німецької опозиції в Польщі

1 sierpnia 2022, 15:52

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
Ред.
Źródło:
tvn24.pl
Szef CDU w Polsce
PAP/Tomasz GzellФрідріх Мерц в Польщі

«Сподіваюся, що уряд ФРН виконає свої зобов’язання, а зброя в рамках обміну буде поставлена швидко, в тому числі до Польщі, якій уряд Німеччини пообіцяв компенсувати зброю, надіслану в Україну», - сказав глава німецького ХДС Фрідріх Мерц, який із середи перебував у Варшаві. Головний політичний суперник канцлера Олафа Шольца вже зустрівся з прем’єр-міністром Матеушем Моравецьким, президентом ПіСу Ярославом Качиньським і президентом Варшави Рафалом Тшасковським.

ukraina ukraina

Українське телебачення в прямому ефірі

Безкоштовно та без реєстрації

Ukraińska telewizja na żywo

Bezpłatnie i bez rejestracji.

1+1 w TVN24 GO
Ukraina 24 w PLAYER

Лідер Християнсько-демократичної партії ХДС і голова парламентської фракції ХДС/ХСС у німецькому парламенті Фрідріх Мерц в середу зустрівся, зокрема, з головою ПіС Ярославом Качиньським і президентом Варшави Рафалом Тшасковським. А в четвер відбулася його розмова з прем'єр-міністром Моравецьким. Мерц також поклав вінки до пам’ятника Варшавському повстанню та пам’ятника героям варшавського гетто. У планах політика також – як повідомляє німецький тижневик “Spiegel” – зустріч із головою Громадянської платформи Дональдом Туском.

Речника уряду Пьотра Мюллера запитали про розмову Фрідріха Мерца з польським прем’єр-міністром. Він підкреслив, що ХДС є "однією з найважливіших політичних партій Німеччини".

- Це партія, яка урядувала багато років, тому ми хочемо підтримувати ці двосторонні відносини ще й на партійному рівні, - підкреслив Мюллер.

Він зазначив, що основні теми переговорів стосувалися "геополітичних ризиків, того, що відбувається в Україні - збройного конфлікту, спричиненого Росією, і наслідків цього конфлікту". Як уточнив, йдеться передусім про енергетичні питання.

Фрідріх МерцPAP/Tomasz Gzell

Поглиблена співпраця і «ні» - федералізації Європи

Речник уряду також повідомив, що під час переговорів польська сторона висловила неприйняття «деяких німецьких ідей в площині подальшої євроінтеграції, що розуміється як федералізація».

- Звісно, ми проти федеративної форми Європейського Союзу, тому тут також була висловлена ​​критична позиція, - зазначив Пьотр Мюллер.

Речник підкреслив, що переговори також стосувалися дедалі інтенсивнішої економічної співпраці між Польщею та Німеччиною. 

- У цій сфері Польща та Німеччина нарощують свою співпрацю протягом багатьох років, економічні відносини у фінансуванні та інвестиціях, які реалізуються з обох сторін, тішать; вони важливі для нашої двосторонньої співпраці, - додав речник уряду.

Окремо зазначив, що поставки німецькою стороною військової техніки в Україну, а також у Польщу в обмін на техніку, передану Україні, польська сторона вважає незадовільними є. 

- Прем'єр-міністр прямо сказав про це: ми розраховуємо на те, що Німеччина зробить подальші кроки, про які було оголошено раніше - йдеться про виконання тих обіцянок, які вже були дані, - додав Пьотр Мюллер.

Фрідріх МерцPAP/Tomasz Gzell

Мерц про «польсько-німецьке роздратування»

Про проблему з переданням військової техніки в обмін на підтримку України Фрідріх Мерц говорив ще в середу.

- Питання компенсації Німеччина мусить вирішити і зброю - поставити і зробити це так, як очікує польський уряд. Потрібно це виправити. Було б недобре, якби це затягнулося надовше. І було б недобре, якби розчарування польської сторони, яке зараз помітно, продовжувало зростати,- наголосив німецький політик.

Водночас він звернувся з «терміновим закликом» до німецького уряду «дотримати слова, даного польському уряду».

Як повідомив Мерц, його візит до Польщі узгоджувався з представниками польського уряду протягом багатьох тижнів. Тому одностайна критика з боку ХДС і польської сторони на адресу канцлера Олафа Шольца та німецького уряду є «чистою випадковістю».

- Це роздратування між урядами Польщі та Німеччини виникло останніми тижнями, - сказав Мерц, додавши, що «він із задоволенням позбавив би цього і себе, і польський уряд».

Голова ХДС заявив, що «приїхав до Польщі не як посередник».

- Я тут, щоб поговорити з польським урядом, що, власне, й роблю: ми говоримо про поточну ситуацію та європейський розвиток. Бо ми повинні спільно розвивати ідеї, аби це слугувало співпраці з Польщею на арені ЄС, - сказав Мерц.

Він додав, що є прихильником формату зустрічей у "Веймарському трикутнику". Він підкреслив, що хотів би, аби уряди Польщі, Німеччини та

Франції зустрічалися і розмовляли, тому що «без доброї співпраці між цими країнами не буде доброго майбутнього в Європі».

Питання репарацій

Про те, як пройшла у середу розмова голови ХДС із головою ПіС Качиньським, розповів речник партії Радослав Фогель. Він повідомив, що зустріч політиків тривала майже дві години. У соцмережах він повідомив, що «було порушено багато тем щодо польсько-німецьких відносин і відносин в Європейському Союзі, розмова також стосувалася війни в Україні, підтримки України та політики Німеччини в цьому питанні».

Він додав, що під час зустрічі, зокрема, порушувалося питання німецьких військових репарацій та необхідності його врегулювати. За його словами, на зустрічі, окрім лідерів обох партій, були присутні депутати Бундестагу: Патриція Ліпс, Пауль Зємяк і Кнут Абрахам, а також генеральний секретар ПіС Кшиштоф Соболевський і колишній посол Польщі в Німеччині Анджей Пшилембський.

Zaślepka materiału TVN24GO
Kanał 1+1 na żywo - oglądaj w TVN24 GO
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:Ред.

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Tomasz Gzell

Tagi:
Ukraina
Niemcy
CDU
Warszawa
Raporty:
Atak Rosji na Ukrainę
Pozostałe wiadomości

Od początku wakacji do końca lipca na polskich drogach zginęło już 196 osób. W województwie łódzkim ten okres był jeszcze bardziej tragiczny niż rok temu. - Odnotowaliśmy 22 przypadki śmierci na drodze, o pięć więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku - przekazuje młodszy aspirant Jadwiga Czyż z łódzkiej drogówki. Funkcjonariusze, jak co wakacje, prowadzą interaktywną mapę wypadków ze skutkiem śmiertelnym.

W województwie łódzkim wakacje tragiczniejsze niż rok temu. Mapa zaczernia się od śmierci

Łódź

W województwie łódzkim wakacje tragiczniejsze niż rok temu. Mapa zaczernia się od śmierci

1 sierpnia 2022, 15:04

Łódź

Autor:
bż/
tam
Źródło:
tvn24.pl

Na ciele mężczyzny, którego znaleziono na polu we wsi Krępa (województwo lubelskie), nie ma obrażeń wskazujących na to, że do zgonu doszło po ataku psów - przekazuje prokuratura badająca okoliczności zdarzenia. Początkowo policja podejrzewała, że 67-latka mogły pogryźć te same czworonogi, które doprowadziły do śmierci 48-letniego rowerzysty. Przyczyna śmierci 67-latka jest wciąż nieznana, ale - na tym etapie - śledczy wykluczyli udział osób trzecich.

Mężczyzna znaleziony w zbożu nie zmarł po ataku psów. Są wstępne wyniki sekcji zwłok

Białystok

Mężczyzna znaleziony w zbożu nie zmarł po ataku psów. Są wstępne wyniki sekcji zwłok

1 sierpnia 2022, 14:03

Białystok

Autor:
bż/
tam
Źródło:
TVN24 Łódź, PAP

1 серпня, у 78-му річницю Варшавського повстання, у Мазовецькому воєводстві увімкнуть сирени тривоги. Воєвода Костянтин Радзивілл уже звернувся з цього приводу до старост і мерів міст.

1 серпня на Мазовії завиватимуть сирени. На честь героїв Варшавського повстання

TVN24 po ukraińsku

1 серпня на Мазовії завиватимуть сирени. На честь героїв Варшавського повстання

31 lipca 2022, 7:10

TVN24 po ukraińsku

Autor:
red.
Źródło:
PAP

Wakacje kredytowe weszły w życie w miniony piątek. Mimo że przepisy obowiązują zaledwie kilka dni, to do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta wpłynęło już około 300 skarg na zachowania banków. Jak poinformował prezes UOKiK Tomasz Chróstny, pierwsze zarzuty wobec banków, które wprowadzają klientów w błąd, mogą być postawione w tym tygodniu.

Wakacje kredytowe z problemami. Rośnie liczba skarg

Z kraju

Wakacje kredytowe z problemami. Rośnie liczba skarg

1 sierpnia 2022, 14:41

Z kraju

Autor:
mp/ams
Źródło:
PAP

Sieć Żabka Polska poinformowała o wycofaniu ze sprzedaży bagietki grillowej Tomcio Paluch z kilkoma terminami przydatności. Powodem jest możliwość wystąpienia bakterii Listeria Monocytogenes.

Duża sieć wycofuje artykuł z kilkoma terminami przydatności. Apel o "niespożywanie i wyrzucenie"

Z kraju

Duża sieć wycofuje artykuł z kilkoma terminami przydatności. Apel o "niespożywanie i wyrzucenie"

1 sierpnia 2022, 13:22

Z kraju

Autor:
mb/ams
Źródło:
TVN24 Biznes

Agresja Rosji na Ukrainę trwa od 159 dni. Ukraiński minister obrony Ołeksij Reznikow poinformował w poniedziałek, że siły zbrojne jego kraju otrzymały cztery kolejne systemy artylerii rakietowej HIMARS od Stanów Zjednoczonych oraz obiecane jej przez Niemcy wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe MARS II. Strona niemiecka przekazała, że chodzi o trzy zestawy. Ambasador Ukrainy w Londynie Wadym Prystajko podał, że Wielka Brytania przekaże wkrótce Ukrainie okręty przeciwminowe, a duża grupa marynarzy ukraińskich przechodzi teraz odpowiednie szkolenie. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia w Ukrainie.

Minister obrony Ukrainy: dostaliśmy wyrzutnie MARS II i kolejne systemy HIMARS

Świat

Minister obrony Ukrainy: dostaliśmy wyrzutnie MARS II i kolejne systemy HIMARS

1 sierpnia 2022, 6:45
Aktualizacja: 1 sierpnia 2022, 15:25

Świat

Aktualizacja:
Autor:
lukl,
pp,js
//now
Źródło:
tvn24.pl, PAP, Reuters

Mieszkaniec Wąchocka (woj. świętokrzyskie) poinformował policję, że jego krewna nie daje oznak życia. Lekarz stwierdził zgon 61-latki. Tego samego dnia w innym mieszkaniu znaleziono ciało syna kobiety. Sprawę bada prokuratura.

Nie żyją matka i syn. Ciała znaleziono tego samego dnia w różnych domach

Kraków

Nie żyją matka i syn. Ciała znaleziono tego samego dnia w różnych domach

1 sierpnia 2022, 13:12

Kraków

Autor:
wini/
tam
Źródło:
PAP

Austriacka lekarka, która była zwolenniczką szczepień na COVID-19, popełniła samobójstwo - poinformował wiedeński korespondent telewizji ARD. Według austriackich mediów kobieta w ostatnich miesiącach życia była wielokrotnie zastraszana przez antyszczepionkowców i dostawała pogróżki, a służby zrobiły zbyt mało, by jej pomóc. "Ta nienawiść musi się wreszcie skończyć" - napisał w internecie austriacki minister zdrowia Austrii Johannes Rauch. Do tej sprawy odniósł się także szef polskiego resortu zdrowia, Adam Niedzielski.

Lekarka znaleziona martwa, miała otrzymywać "groźby śmierci". "Ta nienawiść musi się wreszcie skończyć"

Świat

Lekarka znaleziona martwa, miała otrzymywać "groźby śmierci". "Ta nienawiść musi się wreszcie skończyć"

1 sierpnia 2022, 13:16

Świat

Autor:
mp/adso,
now
Źródło:
PAP

Trwają obchody 78. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Kulminacyjny moment uroczystości tradycyjnie zaplanowano na 17, czyli godzinę "W". Nastąpi wówczas oddanie hołdu powstańcom przy pomniku Gloria Victis na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Wtedy też w całej Warszawie zawyją syreny, a miasto zatrzyma się w bezruchu. 

"Wszyscy ci, którzy dzisiaj tu chodzą po Woli, w istocie mają pod swoimi stopami popioły mieszkańców stolicy"

Najnowsze

"Wszyscy ci, którzy dzisiaj tu chodzą po Woli, w istocie mają pod swoimi stopami popioły mieszkańców stolicy"

1 sierpnia 2022, 10:53
Aktualizacja: 1 sierpnia 2022, 15:40

Najnowsze

Aktualizacja:
Autor:
dg,
kz
Źródło:
tvnwarszawa.pl, PAP

Prokurator generalny Zbigniew Ziobro był pytany na poniedziałkowej konferencji, w dniu 78. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, o apelację złożoną przez niego w sprawie zadośćuczynienia dla uczestniczki powstania Anny Jakubowskiej "Paulinki" z batalionu "Zośka". 2 sierpnia w Sądzie Apelacyjnym odbędzie się rozprawa w tej sprawie.

Ziobro o odszkodowaniu dla "Paulinki": musi być współmierne do innych zasądzanych kwot

Najnowsze

Ziobro o odszkodowaniu dla "Paulinki": musi być współmierne do innych zasądzanych kwot

1 sierpnia 2022, 15:00

Najnowsze

Autor:
katke,
dg/gp
Źródło:
tvnwarszawa.pl

Anatolij Czubajs, architekt postradzieckiej transformacji gospodarczej w Rosji, który zrezygnował ze stanowiska na Kremlu, sprzeciwiając się wojnie w Ukrainie, jest na oddziale intensywnej terapii w europejskim szpitalu z powodu rzadkiej choroby układu odpornościowego - przekazały dwa źródła agencji Reutera. Niektóre media oraz rosyjscy opozycjoniści spekulowali, że były współpracownik Putina mógł zostać otruty.

"Bardzo paskudna choroba" byłego współpracownika Putina. Doniesienia o stanie zdrowia Anatolija Czubajsa

Świat

"Bardzo paskudna choroba" byłego współpracownika Putina. Doniesienia o stanie zdrowia Anatolija Czubajsa

1 sierpnia 2022, 12:02

Świat

Autor:
ft//now
Źródło:
The Insider, Radio Swoboda, Meduza, Reuters

37-latek z Łodzi zaatakował dwóch mężczyzn maczetą. Jeden z nich z obrażeniami trafił do szpitala. Jak przekazuje policja, 37-latek usłyszał zarzuty i został tymczasowo aresztowany. Odpowie między innymi za usiłowanie zabójstwa, grozi mu dożywocie.

Miał zaatakować maczetą i uciec. 37-latek aresztowany

Łódź

Miał zaatakować maczetą i uciec. 37-latek aresztowany

1 sierpnia 2022, 14:27

Łódź

Autor:
pk
Źródło:
tvn24.pl Łódź

Jechał autostradą A2, a samochody wyprzedzał pasem awaryjnym. - Taka jazda nie jest normalna - mówi autor nagrania, które otrzymaliśmy na Kontakt 24.

Niebezpieczne wyprzedzanie na A2. "Taka jazda nie jest normalna"

Łódź

Niebezpieczne wyprzedzanie na A2. "Taka jazda nie jest normalna"

1 sierpnia 2022, 15:56

Łódź

Autor:
pk,
jw/
tam
Źródło:
Kontakt 24, tvn24.pl

Do wypadku doszło na trasie S8, w Ojcowiźnie niedaleko Wyszkowa. Dwa samochody osobowe zderzyły się z ciężarówką. Jedno z aut zapaliło się, kierująca nie przeżyła.

Auto stanęło w płomieniach po zderzeniu z ciężarówką na S8. Nie żyje kobieta

Ulice

Auto stanęło w płomieniach po zderzeniu z ciężarówką na S8. Nie żyje kobieta

1 sierpnia 2022, 11:42

Ulice

Autor:
katke/r
Źródło:
tvnwarszawa.pl

1500 złotych mandatu zapłacił holenderski kierowca, który w Zbąszyniu wyprzedzał na przejściu dla pieszych. Autem, które wyprzedzał, był nieoznakowany radiowóz. Umieszczona w nim kamera nagrała całe zdarzenie.

Wyprzedzał na pasach. Nie wiedział, że to radiowóz

Poznań

Wyprzedzał na pasach. Nie wiedział, że to radiowóz

1 sierpnia 2022, 14:51

Poznań

Autor:
FC/
tam
Źródło:
TVN24 Poznań

TVN24 i "Fakty" TVN z bardzo dobrymi wynikami oglądalności w lipcu 2022 roku. Stacja informacyjna TVN24, należąca do wiodącego globalnego koncernu mediowego Warner Bros. Discovery, osiągnęła 5,6 procent udziału w grupie ogólnej - wynika z danych Nielsen TV Audience Measurement. To jeden z najwyższych wyników za lipiec w historii TVN24. Najchętniej oglądanym programem informacyjnym w kraju pozostają "Fakty" TVN.

TVN24 i "Fakty" TVN liderami. Jedne z najlepszych wyników za lipiec w historii

Z kraju

TVN24 i "Fakty" TVN liderami. Jedne z najlepszych wyników za lipiec w historii

1 sierpnia 2022, 12:53

Z kraju

Autor:
red.
Źródło:
TVN24 Biznes

Padła główna wygrana w Lotto Plus w wysokości 1 miliona złotych. Szóstkę odnotowano w Kaliszu Pomorskim w województwie zachodniopomorskim - poinformował Totalizator Sportowy.

Szóstka w Lotto Plus. Podano, gdzie wysłano kupon

Z kraju

Szóstka w Lotto Plus. Podano, gdzie wysłano kupon

1 sierpnia 2022, 13:42

Z kraju

Autor:
mb/ams
Źródło:
TVN24 Biznes

Naukowcy zaobserwowali rzędy dziur w dnie morskim około 2,5 kilometra pod powierzchnią Oceanu Atlantyckiego. Tego typu otwory w tym rejonie zaobserwowano już 18 lat temu, eksperci nadal jednak głowią się nad tym, w jaki sposób powstały. I proszą o pomoc w odnalezieniu odpowiedzi.

Tajemnicze dziury na dnie oceanu. Nad ich pochodzeniem naukowcy głowią się od lat, teraz proszą o pomoc

Nauka

Tajemnicze dziury na dnie oceanu. Nad ich pochodzeniem naukowcy głowią się od lat, teraz proszą o pomoc

1 sierpnia 2022, 15:55

Nauka

Autor:
ps
Źródło:
LiveScience, oceanexplorer.noaa.gov

Widać wyhamowanie fali zakażeń koronawirusem - ocenił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska w porannej rozmowie w Radiu Gdańsk. Przekazał, że ministerstwo obserwuje mniejszą liczbę osób wymagających leczenia szpitalnego, a w Polsce są obecne dwa nowe subwarianty omikronu. - W naszym kraju około 55-60 proc. wszystkich przypadków to właśnie te subwarianty. Są one jeszcze bardziej zakaźne niż te poprzednie subwarianty, ale objawy kliniczne są lżejsze - powiedział.

Nowe subwarianty koronawirusa w Polsce. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska: są jeszcze bardziej zakaźne

Polska

Nowe subwarianty koronawirusa w Polsce. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska: są jeszcze bardziej zakaźne

1 sierpnia 2022, 10:56

Polska

Autor:
mart//now
Źródło:
PAP

Do wymiany zdań na temat wspólnej przeszłości posła Lewicy, wicemarszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego i eurodeputowanego PiS Karola Karskiego doszło w niedzielę, w "Kawie na ławę" w TVN24. Czarzasty stwierdził, że z Karskim znają się od niemal 40 lat, a poznali się w Zrzeszeniu Studentów Polskich. Karski początkowo temu zaprzeczył, ale potem zmienił zdanie. - Nigdy nie byłem członkiem PZPR tak jak pan marszałek Czarzasty. Natomiast rzeczywiście byliśmy członkami Zrzeszenia Studentów Polskich - dodał.

Włodzimierz Czarzasty i Karol Karski o wspólnej przeszłości w ZSP. "Nasze drogi polityczne się rozeszły"

Polska

Włodzimierz Czarzasty i Karol Karski o wspólnej przeszłości w ZSP. "Nasze drogi polityczne się rozeszły"

1 sierpnia 2022, 11:30

Polska

Autor:
mart//now
Źródło:
TVN24

Powstanie Warszawskie. Mija 78 lat od jego wybuchu. 1 sierpnia 1944 roku na rozkaz Komendanta Głównego Armii Krajowej gen. Tadeusza Komorowskiego "Bora" do walki o wolność stanęło 40 - 50 tysięcy młodych mężczyzn i kobiet. Tego dnia warszawiacy, jak co roku, upamiętnią ich bohaterską walkę.

78 lat temu wybuchło Powstanie Warszawskie. Chwycili za broń, by walczyć o wolną stolicę i wolną Polskę

Najnowsze

78 lat temu wybuchło Powstanie Warszawskie. Chwycili za broń, by walczyć o wolną stolicę i wolną Polskę

1 sierpnia 2022, 7:02

Najnowsze

Autor:
dg/gp
Źródło:
PAP

Trwa spór o cykliczność marszu narodowców w rocznicę Powstania Warszawskiego. Do sprawy włączył się prokurator generalny Zbigniew Ziobro, opowiadając się po stronie organizacji Roberta Bąkiewicza. Krzysztof Gawkowski (Lewica) ocenił, że Bąkiewicz i Ziobro "nie umieją rozróżnić, czym jest patriotyzm, taki nowoczesny, a czym jest wzbudzanie nienawiści". Zdaniem Pawła Zalewskiego (Polska 2050) "mamy do czynienia z przejmowaniem przez skrajnie nacjonalistyczne organizacje największych świętości narodowych". Wiceszef resortu klimatu i środowiska Jacek Ozdoba (Solidarna Polska) przekonywał, że najważniejsze, aby "nie wytworzyć takiego wrażenia podziału". - Ten podział nie służy i nie jest też w porządku wobec tych, którzy walczyli za naszą wolną Polskę - dodał.

Spór o marsz narodowców w rocznicę Powstania Warszawskiego. Politycy o "przejmowaniu świętości narodowych"

Polska

Spór o marsz narodowców w rocznicę Powstania Warszawskiego. Politycy o "przejmowaniu świętości narodowych"

1 sierpnia 2022, 13:57

Polska

Autor:
akr/kg
Źródło:
TVN24

Nieoczekiwany zwrot akcji w sprawie warszawskiej mumii. Badacze spierają się już nie tylko o to, czy w jej brzuchu znajduje się płód. Członkowie zespołu zawiesili badaczkę, która twierdzi, że nie, i przekonują, że swoje badania prowadziła za ich plecami.

Co jest w brzuchu warszawskiej mumii? Spór się zaostrza, autorka artykułu zawieszona

Śródmieście

Co jest w brzuchu warszawskiej mumii? Spór się zaostrza, autorka artykułu zawieszona

1 sierpnia 2022, 9:45

Śródmieście

Autor:
katke/r
Źródło:
PAP, tvnwarszawa.pl
Ćpają wszędzie, wszyscy i wszystko. Lustra

Premium

Ćpają wszędzie, wszyscy i wszystko. Lustra

31 lipca 2022, 13:34
Justyna
Suchecka

Premium

Autor:
Justyna
Suchecka
Źródło:
tvn24.pl
Premium

Zbite szyby, zniszczona karoseria i lusterka - tak wyglądała taksówka, którą kijami baseballowymi niszczyło dwóch 23-latków z Bydgoszczy. Mężczyzn zauważyli policjanci, którzy patrolowali ulice Gdańska. Właściciel samochodu ocenił straty na kilkanaście tysięcy złotych. A wandalom grozi do pięciu lat więzienia.

Zbite szyby, zniszczona karoseria i lusterka. Kijami baseballowymi niszczyli taksówkę

Pomorze

Zbite szyby, zniszczona karoseria i lusterka. Kijami baseballowymi niszczyli taksówkę

1 sierpnia 2022, 14:45

Pomorze

Autor:
ng/
tam
Źródło:
KMP w Gdańsku

Spódnica zaprezentowana jako część jesiennej kolekcji domu mody Dior wzbudziła kontrowersje wśród chińskich internautów i w tamtejszych państwowych mediach. Powodem ma być rzekoma inspiracja tradycyjną chińską odzieżą dla kobiet.

Chińczycy oburzeni spódnicą Diora. "To jest tradycyjny chiński strój"

Ciekawostki

Chińczycy oburzeni spódnicą Diora. "To jest tradycyjny chiński strój"

1 sierpnia 2022, 14:14

Ciekawostki

Autor:
wac//am
Źródło:
CNN

W niedzielę podczas uroczystej sesji Rady Warszawy tytuł honorowego obywatela miasta otrzymał mer Kijowa Witalij Kliczko. Wyróżnienie w jego imieniu odebrał brat polityka Władimir. W mediach społecznościowych pojawiło się krótkie nagranie na którym Kliczko zwraca się do weteranki Powstania Warszawskiego Wandy Traczyk-Stawskiej. - Jest pani moim idolem - mówi.

Kliczko do weteranki Powstania Warszawskiego: jest pani moim idolem

Najnowsze

Kliczko do weteranki Powstania Warszawskiego: jest pani moim idolem

31 lipca 2022, 15:46

Najnowsze

Autor:
dg/gp
Źródło:
tvnwarszawa.pl, PAP