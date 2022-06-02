«Це виведе нашу співпрацю на новий рівень». Моравецький, Качинський та Шмигаль на прес-конференції в Києві

Матеуш Моравецький, Ярослав Качинський та Денис Шмигаль – після польсько-українських міжурядових консультацій у Києві - говорили на спільній прес-конференції про співпрацю обох країн. - Ми прийшли до твердої переконаності, що потрібна співпраця для побудови відносин між нашими народами, - сказав Качинський. Український прем'єр-міністр повідомив, що підписано вісім документів у різних сферах, у тому числі в оборонній. Раніше президент Володимир Зеленський нагородив прем’єр-міністра і віце-прем’єр-міністра Польщі орденами Ярослава Мудрого.

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У середу в Києві відбулися польсько-українські міжурядові консультації під головуванням прем'єр-міністра Матеуша Моравецького та прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. Польща – перша країна з початку російського вторгнення, яка зустрілася з українським урядом в такому форматі.

Прем'єр про злочин, про який «практично мовчать»

У другій половині дня глави урядів виступили на спільній конференції з головою партії «Право і справедливість», віце-прем’єр-міністром Ярославом Качинським.

- Українська нація виявляє велику мужність і рішучість. Бореться за незалежність не лише за свою, а й за безпеку та мир для інших. Ми це дуже глибоко відчуваємо, розуміємо, - сказав Моравецький і додав: - Ми самі неодноразово були в такій ситуації.

Він також висловив співчуття родинам, які втратили своїх близьких. У цьому контексті він зазначив, що 1 червня - День дитини у Польщі та День захисту дітей в Україні.

- У цей день, коли я думаю про те, що щонайменше 250 дітей було вбито, загинуло під завалами, були згвалтовані, вбиті, умисно розстріляні озвірілими російськими силами, не тільки сльози навертаються, але ціле серце плаче, - зізнався Моравецький. – Захід має прислухатися до голосу українських дітей. Пора прокинутися, взяти на себе відповідальність і почати поводитись як дорослі. Допомогти Україні нам до снаги,- наголосив він.

Польський прем'єр також повів мову про депортацію українців углиб Росії. Він нагадав, що «в нашій історії ми мали цілі десятиліття вивезення до Сибіру, ​​вглиб Росії багатьох поколінь».

- Це був результат наших повстань, нашої боротьби, але не тільки. Ця злочинна практика має бути рішуче затаврована, бо вона не затаврована й досі, - підкреслив Моравецький.

- Усе міжнародна спільнота, якщо хоче вважати себе вільною, демократичною, правовою, має набагато голосніше обстоювати тих українських громадян, які були вивезені вглиб Росії. Це унікальний злочин. Злочин, який у Західній Європі практично замовчують, - наголосив прем’єр.

Володимир Зеленський розмовляв у Києві з Матеушем Моравецьким та Ярославом Качинським president.gov.ua

Моравецький і Качинський нагороджені орденом Ярослава Мудрого. Також були підписані меморандуми

Денис Шмигаль повідомив, що Президент України Володимир Зеленський нагородив Моравецького та Качинського державним орденом Ярослава Мудрого ІІ ступеня.

- Президент нагородив наших справжніх друзів, наших братів за постійну допомогу як до війни, так і під час неї, – сказав він.

Шмигаль також повідомив про підписання восьми документів у сферах енергетики, військової співпраці, прикордонного та митного співробітництва, екологічної політики, регіональної політики, відбудови України та співпраці у сфері національної пам’яті.

- Будуть підготовлені рекомендації щодо створення спільного польсько-українського підприємства з виробництва озброєння, військової техніки та додаткового обладнання, - оголосив український прем'єр.

- Це виведе нашу співпрацю на новий рівень і дозволить створювати сучасні види зброї, - відзначив він.

У свою чергу Матеуш Моравецький казав, що ці документи «становлять перехід до зовсім іншої співпраці».

- До такої співпраці, якої досі Україна не мала з жодною іншою державою. Вони можуть стати відправною точкою для нового польсько-українського договору, який ми будемо обговорювати в найближчі тижні, місяці та квартали, - прогнозував він.

Ярослав Качинський, Матеуш Моравецький та Денис Шмигаль на прес-конференції в Києві PAP/Viacheslav Ratynskyi

Качинський: перемога прийде

Ярослав Качинський на конференції звернув увагу на шанс побудувати міцні стосунки між польським та українським народами та державами. Він запевнив, що під час переговорів "скрізь (в цьому питанні) ми досягали згоди".

– Більше того, ми приходили до спільних переконань, ми прийшли до такої глибокої впевненості, що нам потрібна співпраця для побудови цього союзу між нашими народами. Союзу, який повинен мати дійсно потужну основу. Історія була різною, часто було справді важкою, але сьогодні є певний шанс створити щось абсолютно нове, нову якість не тільки у відносинах між нашими держаами, але, можливо, і в європейських відносинах, а отже, і в європейській геополітиці, - окреслив він.

Качинський також повідомив про переговори, які ведуться «в різних конфігураціях», які стосуються поточних справ, які, за його словами, «найважливіші на сьогодні, щодо питань війни, поставок зброї, різного роду нагальних потреб, пов'язаних із цим, про різні труднощі».

- Це була розмова друзів, союзників. Розмова, яка, я твердо переконаний, увійде в нашу спільну історію і буде вважатися дуже важливим кроком у тому напрямку, який нас усіх цікавить, - запевнив голова ПіС.

Під час переговорів, - продовжив він, - прозвучали слова "великої поваги до керівників України, до президента, до прем'єр-міністра, до всієї команди, яка майже 100 днів тому прийняла історичне і надзвичайно сміливе рішення".

- Ця перемога прийде. Я глибоко в цьому переконаний, - сказав Качинський. Свій виступ він закінчив словами: «Хай живе Україна, Україна вільна і переможна! Хай живе Польща!»

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Autor:Ред.

Źródło: PAP