"Це єдиний спосіб швидко закінчити цю війну"

18 stycznia 2023, 20:17
Autor:
Ред.
Źródło:
TVN24
Gen. Polko: Putin próbuje przejąć inicjatywę
Gen. Polko: Putin próbuje przejąć inicjatywęTVN24
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TVN24Gen. Polko: Putin próbuje przejąć inicjatywę

"Добре видно, що Путін намагається перехопити ініціативу. Він мобілізує резерви, фактично кидає на терези цієї війни всю техніку, яка у нього ще є", - сказав в ефірі програми "Крапка над "і" на TVN24 колишній командир спецпідрозділу GROM генерал Роман Полько. Водночас він вказав на єдиний, на його думку, "спосіб швидко закінчити цю війну". Януш Райтер, колишній посол Польщі в США та Німеччині, сказав, що "Захід у найскладнішій ситуації принаймні з часів закінчення холодної війни демонструє єдність".

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Гості "Крапки над "і": генерал Роман Полько, колишній командир спецпідрозділу GROM і Януш Райдер, колишній посол Польської Республіки в США та Німеччині дискутували про ситуацію в Україні і про те, як у боротьбі з російським нападником їй допомагає Захід.

Полько: Путін намагається перехопити ініціативу

- Чітко бачимо, що Путін намагається перехопити ініціативу. Він втратив цю ініціативу на полі бою. Він мобілізує резерви, фактично кидає всю техніку, яка у нього ще є, на терези цієї війни, бореться за додаткові поставки і, на жаль, отримує їх, наприклад, з Ірану чи Північної Кореї, - сказав генерал Полько.

За його словами, у Заходу є проблема з переданням Україні зброї, що найперше - танків, які могла б суттєво допомогти країні, яка обороняється.

- Відверто кажучи, допомагають в цьому (беруть участь у допомозі Україні - ред.) британці, бо саме вони передадуть західні танки. Фінляндія приєдналася до Польщі, але все одно це буде кілька десятків, а не 200-300 танків, які реально дозволили б скористатися цією ініціативою, яку перехопила Україна, щоб витіснити росіян з окупованих територій. Це єдиний спосіб швидко закінчити цю війну, - додав генерал Полько.

Російська армія, за його оцінкою, це "армія минулої епохи, феодальна армія, яка ділиться на кращих і гірших', на офіцерів, яким "все дозволено", і на "гарматне м’ясо - тих, кого зневажають, кого посилають лише для того, аби гинули".

Janusz Reiter o tym, co by było "największym zwycięstwem politycznym dla Rosji"
Janusz Reiter o tym, co by było "największym zwycięstwem politycznym dla Rosji"TVN24

Януш Райтер про те, що було б "найбільшою політичною перемогою Росії"

Януш Райтер заявив, що "Захід у найскладнішій ситуації, принаймні з моменту закінчення холодної війни, демонструє єдність". 

- По-друге, що також важливо для України та її майбутнього, Америка знову є європейською державою. Вона не вважала себе такою ще кілька років тому. Америку, власне, всі сприймають як лідера західного світу, включно з Європою. Це надзвичайно важливо для майбутнього Америки та Європи, - сказав екс-посол у США та Німеччині.

- Що стосується військової техніки, то між Америкою та Західною Європою є згода. Лише кілька країн, включаючи Польщу та країни Балтії, хочуть йти набагато швидше зі зрозумілих причин. Я, зрештою, теж їх поділяю, - продовжив він.

При цьому Райтер заявив, що "це та війна, якої не мало бути". - Мали бути війни без танків, мали бути війни штучного інтелекту, а виходить, у нас війна така, як і була. Питання полягає в тому, чи буде політика, якої не мало бути? З розділеною Європою, в якій держави об’єднуватимуться у швидкоплинні альянси так, що "сьогодні я знаю, хто мій союзник, а завтра вранці я цього не знатиму", - продовжив експерт.

– Якби це сталося, це була б найбільша політична перемога Росії, – оцінив гість TVN24.

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Autor:Ред.

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: 10bkpanc.wp.mil.pl

Tagi:
Ukraina
Rosja
Wojna w Ukrainie
Raporty:
Atak Rosji na Ukrainę
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