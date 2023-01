"Це єдиний спосіб швидко закінчити цю війну"

czytaj dalej

W muzeum Polin byłem na interesującym spotkaniu. Zapowiedziano to spotkanie jako dyskusję ateistki z katolikiem. Rozmawiali Karolina Wigura – ateistka i Tomasz Terlikowski – katolik, sądziłem więc, że tematem będzie teologia, dowiem się, w co które z nich wierzy i dlaczego. Było trochę i o tym, ale raz po raz dyskutanci skręcali ku polityce i mówili o książce, którą Wigura z Terlikowskim do spółki napisali. Tytuł "Polka ateistka kontra Polak katolik" sugeruje rozmowę o religii, ale to rzecz nie całkiem religijna, książka raczej społeczna i polityczna.