Бжезінський на Кампусі "Польща майбутнього": цього року ми побачили щось особливе
У п’ятницю стартував другий Кампус "Польща майбутнього" - У США ми бачимо, що ви зробили за останній рік. Польща має багато переваг, має інноваційність, має економічний потенціал, але цього року ми побачили дещо виняткове, – сказав під час відкриття заходу посол США в Польщі Марк Бжезінський.
Кампус "Польща майбутнього" триватиме до середи. Як і минулого року, він проходить в академічному містечку Кортово в Ольштині. Організатором є Фундація Campus Polska Przyszłość, а ініціатором заходу є президент Варшави Рафал Тшасковский. Організатори запросили 1300 молодих людей, що на 30 відсотків більше, ніж рік тому.
У кампусі беруть участь, зокрема, посол США в Польщі Марк Бжезінський, російський опозиціонер Гаррі Каспаров, лідери опозиційних груп: Шимон Головня, Владислав Косіняк-Каміш, Дональд Туск, а також представники місцевої влади, науковці, журналісти. і художники.
"Цього року ми побачили щось виняткове"
Саме зустріч із американським послом відкрила цьогорічний захід. На початку свого виступу Бжезінський торкався міжнародної ситуації та кризи, пов’язаної з вторгненням Росії в Україну.
- У США ми бачимо, що ви зробили за останній рік. Польща має багато переваг, у неї є інновації, у неї є економічний потенціал, але цього року ми побачили щось унікальне - здатність мобілізуватись і швидко реагувати, в умовах кризи не кожен може це зробити, – сказав він.
- У Польщі у 2022 році ми побачили вас, молоде покоління та відповідь молодого покоління на кризу в Україні, - звернувся він до присутніх.
У цьому контексті він також згадав історичні події.
- Польща показала це під час Другої світової війни, під час Варшавського повстання, коли молодь була такою хороброю, - додав дипломат.
- Майбутнє за вами, у цій країні є здатність до глибокого оновлення, тому від імені Америки я хотів би сказати «дякую», - знову звернувся він до зібрання.
Бжезінський: Польща у безпеці
Потім Марк Бжезінський і мер Варшави Рафал Тшасковський дискутували на тему міжнародної безпеки.
- Немає сумніву, що на Заході, в Європейському Союзі, у США у нас є друзі, союзники, ті, хто гарантує нашу безпеку, хто гарантує наше виживання. А на сході є Росія, є режим, який вбиває наших сусідів і порушує всі принципи, які забезпечили наш розвиток і демократію, - сказав Тшасковський.
Бжезінський запевнив, що "Польща в безпеці, Польща захищена, і це гарантує головнокомандувач американськими силами в Європі".
- Американські солдати на польських базах готові діяти за будь-яким можливим сценарієм, - підкреслив він.
Źródło: TVN24
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