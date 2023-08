Били кулаками, ногами.  Мати кинулася допомагати синові і теж була побита.  Троьох чоловіків обвинувачено 

czytaj dalej

Pod Czaplinkiem (woj. zachodniopomorskie) kierowca nie zatrzymał się do policyjnej kontroli. Uciekał przez kilkadziesiąt kilometrów. W trakcie pościgu uderzył w drzewo, ale to go nie powstrzymało. Dopiero po kilku kilometrach porzucił auto i uciekł razem z dwoma pasażerkami. Kobiety zatrzymano, mężczyzna jest poszukiwany. W trakcie pościgu padły strzały.