Били кулаками, ногами.  Мати кинулася допомагати синові і теж була побита.  Троьох чоловіків обвинувачено 

Троє підозрюваних у побитті 20-річного громадянина України та його матері в Бєльську Підляському (Підляське воєводство). За даними поліції, нападники били обох кулаками, а чоловіка до того ж били ногами.

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Інцидент стався минулих вихідних у центрі Бєльська Підляського, біля одного з пивних скверів. Як повідомляє прес-служба підляськох поліції в середу, між 20-річним українцем та одним із нападників відбувся обмін думками, після чого чоловік разом із колегами накинувся на іноземця. Вони били його кулаками та ногами.

Мати кинулася допомагати синові, її теж побили

За даними поліції, матір намагалася допомогти синові, але її теж побили. Викликані поліцейські затримали на місці одного з нападників, нетверезого 33-річного мешканця Бєльська Підляського. Проаналізувавши записи , вдалося визначити перебіг події та встановити інших. Через два дні їх затримали. Це 42-річний чоловік та його 21-річний син. Також міські жителі.

Поліція затримала трьох підозрюваних у побитті молодого українця та його матері KPP Bielsk Podlaski

Autor:red.

Źródło: PAP