Був поранений, поклявся собі, що створить сімейний дитячий будинок.  Від чергової війни вони втекли до Польщі

28 lutego 2023, 21:17
Autor:
Ред.
Źródło:
TVN24
Rodzina zastępcza z Ukrainy znalazła schronienie na Podlasiu
Rodzina zastępcza z Ukrainy znalazła schronienie na Podlasiutvn24
wideo 2/21
tvn24Rodzina zastępcza z Ukrainy znalazła schronienie na Podlasiu

Вони втекли з України від війни і не мають куди повернутися, бо їхній дім зруйнований.  На щастя, у Польщі прийомна родина знайшла спокій, притулок і надію на майбутнє.  Батьки з десятьма дітьми живуть у Міхалові на Підляшші.

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У подружжя Дмитра та Наталії Романенків троє власних і семеро прийомних дітей.

Для них створили прийомну сім’ю.  Найменшому з дітей шість років, старший навчається в середній школі і планує вивчати медицину.  

- Все гаразд. Маю колег та колежанок. Маю плани на майбутнє, хочу бути лікарем, вивчати медицину в Польщі, - наголошує старший із синів родини Романенків.

Дмитро та Наталія РоманенкоTVN24

Новий дім, нове життя

До минулого року всі вони жили у Слов'янську Донецької області.  Коли почалося вторгнення Росії в Україну, кожен зібрав у рюкзак, що міг, і вирушив до Польщі.  З собою також взяли кота та собаку.  Тут завдяки фундації Mała Ojczyzna та гміні Міхалув (Підляшшя) вони знайшли дім.

Марія Анцип’юк, голова міської ради Міхалова та засновниця фундації, згадує, що на початку війни отримала інформацію, що сім’я з дванадцяти осіб в т.ч. з дітьми з дитячого будинку потребує допомоги.  "Я з великою радістю запросила їх у цю квартиру.  Я дуже звикла до них.  Я їх дуже люблю і нікому не дозволю їх скривдити", - наголошує пані Марія.

Від чергової війни вони втекли до ПольщіTVN24

Родина планувала повернутися в Україну, коли там буде безпечно, але їхній дім був повністю зруйнований.  Тепер їм нікуди повертатися.  Діти ходять до школи чи дитсадка, родина дає собі раду з польською мовою, а Дмитро влаштувався на роботу.  Вони з надією дивляться в майбутнє.

- Трохи тісно, ​​але безпечно.  І як то кажуть, всі разом.  Дякуємо дуже всім за допомогу, за притулок, за тишу, - наголошує Наталія Романенко.

- У мене в школі багато друзів.  Приїхала дівчинка з Англії, буду ходити до неї на додаткову польську, - каже одна з доньок Романенків.  А друга додає: "Все добре, маю друзів, добре вчуся".

Батьки з десятьма дітьми живуть у Міхалові на Підляшші.TVN24

Вони вже тікали від війни раніше

Як оповідають, це не перший раз, коли їм доводиться тікати.  У 2014 році, коли Росія вторглася в Крим, родина жила на території Донбасу, де сепаратисти захопили по черзі міста.  Дмитро тоді працював на шахті.  У свій 35-й день народження він чекав на зупинці, щоб потрапити на роботу.  Потім почався мінометний обстріл.  Чоловік отримав важкі травми.  Для всіх було дивом, що він вижив.  "Його життя висіло на волосині.  Вони пообіцяли один одному, що якщо він вибереться з халепи, то заберуть дітей з дитбудинку.  Так вони і зробили, – каже Анципюк.

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Autor:Ред.

Źródło: TVN24

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mjz,
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Autor:
mp/ams
Źródło:
PAP

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Autor:
akr/kab
Źródło:
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Aktualizacja:
Autor:
red.
Źródło:
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Autor:
mjz/kg
Źródło:
PAP

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Autor:
akw/kab
Źródło:
PAP, tvn24.pl

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Autor:
mp/ams
Źródło:
PAP

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Autor:
mp/ams
Źródło:
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Źródło:
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Autor:
JW/dap
Źródło:
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PAP

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Autor:
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