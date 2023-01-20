Бункер на ділянці, влада готує зміни. "На випадок збройного нападу або екстремальних явищ"

Будувати укриття біля будинків можна буде без дозволів. Як випливає з роз’яснень Міністерства розвитку та технологій, згідно з урядовим проектом, який перебуває на завершальній стадії консультацій, для будівництва приватних бункерів і тимчасових укриттів буде потрібно лише повідомлення з відповідною технічною документацією.

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"Проект закону про внесення змін до закону "Про будівництво" та деяких інших законів перебуває на розгляді постійної комісії Ради міністрів", - повідомили TVN24 Бізнес у прес-службі Мінрозвитку.

У Міністерстві пояснили, що "проект нормативного акту, як правило, передбачає, що він набирає чинності через 14 днів з дня опублікування, з деякими винятками, зокрема, - щодо положень про домашні укриття та тимчасові укриття. В цьому випадку норми закону наберуть чинності через дев'ять місяців з дня опублікування.

Бункер біля будинку без дозволу

"Проект змін запроваджує визначення понять "прибудинкове укриття" та "тимчасове укриття", як окремо розташовані споруди з корисною площею до 35 кв.м. для захисту мешканців одноквартирних житлових будинків у разі, наприклад, збройного нападу або екстремального погодного явища", - пояснили в Міністерстві розвитку і технологій.

У прес-службі міністерства зазначили, що "законопроект передбачає, що будівництво прибудинкових і тимчасових укриттів потребуватиме повідомлення". У ньому також описано, що має міститися в такоиу повідомленні.

"З метою сприяння будівництву вищевказаних об’єктів було запропоновано, щоб повідомлення про будівництво вищевказаних об’єктів супроводжувалося технічною документацією, яка б містила рішення, що забезпечують несучу здатність та стійкість конструкції, безпеки людей і майна, а також пожежної безпеки, обсяг і зміст яких повинен бути адаптований до специфіки і характеру об'єкта та ступеня складності будівельних робіт, виконаних проектувальником з відповідною будівельною кваліфікацією", - підкреслили в Міністерстві розвитку і технологій.

"Детальні вимоги до проектування та будівництва укриттів будуть включені в проект положення про технічні умови для прибудинкових укриттів та укриттів для екстрених випадків", - повідомили в Мінрозвитку і технологій.

Цілі проекту щодо прибудинкових укриттів.

В обґрунтуванні проекту МРіТ написало, що зміни до Закону про будівництво спрямовані на подальше спрощення та прискорення інвестиційно-будівельного процесу, а також повну цифровізацію інвестиційного процесу.

В обґрунтуванні проекту зазначено, що запропоноване "звільнення від обов’язку отримання дозволу на будівництво" поширюється на:

- прибудинкові укриття та тимчасові (екстрені) укриття, тобто окремо стоячі захисні споруди із забудованою площею до 35 м2, призначені для захисту користувачів житлового будинку від наслідків передбачуваної військової загрози, екстремальних погодних явищ і зараження, розташовані під землею або частково заглиблені в землю, зона впливу яких повністю припадає на ділянку або ділянки, на яких вони спроектовані.

Також вказано, що "пропонована площа 35 кв.м. достатня для реалізації невеликих прибудинкових укриттів, що забезпечують переховування власника та членів його сім’ї".

"Спрощення у впровадженні таких об'єктів приватними особами передбачені в більшості країн ЄС. Ключовим аргументом для запровадження таких об'єктів для прибудинкових укриттів є той факт, що, згідно зі звітом, підготовленим Бюро цивільного захисту та цивільної оборони, Національного управління Державної пожежної служби у 2017 році "тільки 1,3% населення Польщі могло використовувати укриття. Заплановані об'єкти можуть підвищити індивідуальний рівень безпеки громадян", - підкреслило Мінрозвитку в обґрунтуванні проекту.

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Autor:Krzysztof Krzykowski

Źródło: TVN24 Biznes