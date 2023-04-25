Будьте обережні під час походу в Татри.  Потеплішало, з'явилися гадюки

Оскільки останні дні були дуже теплими, в Татрах почали з’являтися звичайні гадюки (Vipera berus), яких у Польщі кличуть зигзагуватими (żmije zygzakowate). Ці тварини є єдиними отруйними зміями в Польщі і можуть бути небезпечними. Керівництво Татранського національного парку (TPN) звернулося до туристів з проханням дотримуватися маркованих стежок під час походу.

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На татранських полонинах серед крокусів, особливо на сонячних місцях, можна зустріти отруйних гадюк. "Милуючись фіолетовими квітами, задля власної безпеки не можна залишати марковані стежки", - попереджає Татранський національний парк (TPN).

"Теплі весняні дні призвели до того, що в минулі вихідні в Хохоловській долині серед крокусів можна було зустріти гадюку. Відкритий простір галявини - ідеальне місце для того, щоб погрітися. Нагадуємо, не сходьте зі стежки", - йдеться у повідомленні. адміністрації національного парку.

TPN опублікував у своєму профілі у фейсбуці фотографії гадюк, що гріються серед крокусів. На світлинах можна побачити гадюк сірого різновиду, з характерним зигзагом на спині, і рідкісного чорного, меланістичного різновиду, без характерного зигзага.

Вона отруйна

Гадюка звичайна (Vipera berus) - єдина отруйна змія в Польщі. Гадюка нападає лише в ситуації прямої загрози для неї, найчастіше рефлекторно, коли на неї випадково наступають або зненацька застають в місці, де немає можливості подальшої втечі. Якщо така можливість у змії є, вона завжди сходить людині з дороги.

Отрута гадюки може бути небезпечною, але трагічні випадки трапляються рідко, адже за статистикою лише відсоток укусів закінчується смертю. Випадки укусів змій зазвичай викликані необережністю або бравадою людини.

Звадюка може досягати до одного метра в довжину. Харчується переважно дрібними ссавцями та гризунами. Шлюбний період гадюк припадає на рубіж квітня і травня. Самки відкладають до 15 яєць.

Źródło: red.