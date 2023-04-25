Будьте обережні під час походу в Татри.  Потеплішало, з'явилися гадюки

25 kwietnia 2023, 13:36
Źródło:
red.
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Żmije

Оскільки останні дні були дуже теплими, в Татрах почали з’являтися звичайні гадюки (Vipera berus), яких у Польщі кличуть зигзагуватими (żmije zygzakowate).  Ці тварини є єдиними отруйними зміями в Польщі і можуть бути небезпечними.  Керівництво Татранського національного парку (TPN) звернулося до туристів з проханням дотримуватися маркованих стежок під час походу.

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На татранських полонинах серед крокусів, особливо на сонячних місцях, можна зустріти отруйних гадюк.  "Милуючись фіолетовими квітами, задля власної безпеки не можна залишати марковані стежки", - попереджає Татранський національний парк (TPN).

"Теплі весняні дні призвели до того, що в минулі вихідні в Хохоловській долині серед крокусів можна було зустріти гадюку. Відкритий простір галявини - ідеальне місце для того, щоб погрітися. Нагадуємо, не сходьте зі стежки", - йдеться у повідомленні. адміністрації національного парку.

TPN опублікував у своєму профілі у фейсбуці фотографії гадюк, що гріються серед крокусів.  На світлинах можна побачити гадюк сірого різновиду, з характерним зигзагом на спині, і рідкісного чорного, меланістичного різновиду, без характерного зигзага.

Вона отруйна

Гадюка звичайна (Vipera berus) - єдина отруйна змія в Польщі.  Гадюка нападає лише в ситуації прямої загрози для неї, найчастіше рефлекторно, коли на неї випадково наступають або зненацька застають в місці, де немає можливості подальшої втечі.  Якщо така можливість у змії є, вона завжди сходить людині з дороги.

Отрута гадюки може бути небезпечною, але трагічні випадки трапляються рідко, адже за статистикою лише відсоток укусів закінчується смертю.  Випадки укусів змій зазвичай викликані необережністю або бравадою людини.

Звадюка може досягати до одного метра в довжину.  Харчується переважно дрібними ссавцями та гризунами.  Шлюбний період гадюк припадає на рубіж квітня і травня.  Самки відкладають до 15 яєць.

Źródło: red.

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

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wac//az
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ms/tam
Źródło:
PAP

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Poznali się na portalu, spędzili razem noc. Straciła auto za 300 tysięcy złotych, gotówkę, komputer i dwa telefony

Poznali się na portalu, spędzili razem noc. Straciła auto za 300 tysięcy złotych, gotówkę, komputer i dwa telefony

25 kwietnia 2023, 8:52
Autor:
b
Źródło:
tvnwarszawa.pl

Na wtorek rolnicy z województwa opolskiego zaplanowali protesty w kilku najważniejszych miastach regionu. Według zapowiedzi Agrounii, na ulice ma wyjechać łącznie około tysiąca traktorów. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami.

Protest rolników w kilku miastach. Na drogi ma wyjechać 1000 traktorów

Protest rolników w kilku miastach. Na drogi ma wyjechać 1000 traktorów

25 kwietnia 2023, 13:34
Autor:
ib/tok
Źródło:
tvn24.pl

Można już zgłaszać kandydatów do tegorocznego plebiscytu Medal Wolności Słowa organizowanego przez Fundację Grand Press. Gala ogłoszenia laureatów odbędzie się 30 sierpnia.

Medal Wolności Słowa 2023. Można zgłaszać kandydatów

Medal Wolności Słowa 2023. Można zgłaszać kandydatów

18 kwietnia 2023, 8:25
Autor:
red.
Źródło:
Fundacja Grand Press

Tucker Carlson, gospodarz jednego z najpopularniejszych programów publicystycznych w amerykańskiej telewizji, odchodzi z Fox News. O rozstaniu ze swoją największą, choć słynącą z kontrowersji, gwiazdą stacja poinformowała w poniedziałek. Niespełna tydzień wcześniej Fox News zgodziła się zapłacić blisko 800 milionów dolarów producentowi maszyn do głosowania za rozpowszechnianie kłamstw na temat rzekomych fałszerstw wyborczych w USA, wygłaszanych między innymi w programie Carlsona.

Tucker Carlson i Fox News "zgodzili się rozstać"

Tucker Carlson i Fox News "zgodzili się rozstać"

25 kwietnia 2023, 13:36
Autor:
momo
/ prpb
Źródło:
PAP, Reuters

W związku z pobiciem Marcina Bosaka policja zatrzymała dwie osoby. Ostatecznie prokuratorski zarzut usłyszał jeden mężczyzna. Sąd zdecydował o aresztowaniu go na trzy miesiące. Aktor został pobity w piątek przez - jak to wówczas opisywał - kilku kierowców jednej z firm przewozu na aplikację.

Aktor Marcin Bosak pobity. Zarzut i areszt dla Rusłana G.

Aktor Marcin Bosak pobity. Zarzut i areszt dla Rusłana G.

24 kwietnia 2023, 17:23
Aktualizacja: 25 kwietnia 2023, 13:05
Aktualizacja:
Autor:
katke/dg/b
Źródło:
tvnwarszawa.pl

Swojej ofierze zadał 16 ran nożem. Do zabójstwa doszło w trakcie imprezy. Cezary K. miał chwycić za nóż, bo poczuł się obrażony przez mężczyznę, który miał z niego złośliwie żartować. Sąd zdecydował, że K. trafi za kraty na 15 lat. Wyrok ma być wykonany w warunkach terapeutycznych. Rozstrzygnięcie nie jest prawomocne.

Zabił, bo poczuł się obrażony. Sąd skazał go na 15 lat więzienia

Zabił, bo poczuł się obrażony. Sąd skazał go na 15 lat więzienia

25 kwietnia 2023, 13:04
Autor:
eŁKa/tam
Źródło:
TVN24 Szczecin

Dawne restauracje KFC w Rosji zaczynają ponownie otwierać się pod szyldem Rostic's. Nowi właściciele chcą ożywić markę, która powstała wkrótce po upadku Związku Radzieckiego.

KFC znika z Rosji. Restauracje otwierają się pod nowym szyldem

KFC znika z Rosji. Restauracje otwierają się pod nowym szyldem

25 kwietnia 2023, 14:18
Autor:
JW/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nadal prowadzi z urzędu postępowanie w sprawie ukarania TVN za emisję reportażu Piotra Świerczka "Siła kłamstwa". Stacja wnosiła o umorzenie postępowania jako bezprzedmiotowego i zapowiadała przesłanie dodatkowych wyjaśnień. Dziś publikujemy szczegółową odpowiedź na zarzuty Antoniego Macierewicza, w tym dokument NIAR, którego do dziś nie opublikowała podkomisja.

Szczegółowa odpowiedź TVN na zarzuty Antoniego Macierewicza w sprawie materiału "Siła kłamstwa". Publikujemy dokumenty, które otrzymał szef KRRiT

Szczegółowa odpowiedź TVN na zarzuty Antoniego Macierewicza w sprawie materiału "Siła kłamstwa". Publikujemy dokumenty, które otrzymał szef KRRiT

1 lutego 2023, 15:11
Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl