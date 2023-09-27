Будівництво шахти в Україні. З'явилася заява польського гіганта

27 września 2023, 16:11
Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl, PAP
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Ястжембська вугільна спілка (Jastrzębska Spółka Węglowa - JSW - ред.) досліджуватиме проект, пов’язаний із будівництвом шахти коксівного вугілля у Волинському вугільному басейні в Україні, - заявив віце-президент JSW з розвитку Войцєх Калужа. Він зазначив, що жодної декларації про участь капіталу JSW у такому проекті не було. Раніше із заявою з цього приводу виступило правління JSW.

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Лист про наміри було підписано у четвер, 21 вересня цього року, під час Конгресу відбудови України Common Future в Познані. Про це повідомила фірма Grenevia, частина якої - сегмент Famur - була підписантом листа разом з компаніями JSW Capital Group і Komatsu.

Grenevia повідомила, що "предметом угоди є майбутня співпраця компаній у відбудові України в рамках проекту будівництва шахти "Любельська" у Волинському вугільному басейні". "Лист про наміри є декларацією про співпрацю між Famur, компаніями, що належать JSW, і Komatsu в рамках проекту будівництва шахти "Любельська" № 1-2 у Любелі (Львівська область - ред.). Мета проекту - розробка і видобуток вугілля з цих покладів. Співпраця полягатиме, зокрема, в обміні інформацією, знаннями та досвідом щодо геологічних, технічних та правових умов у сфері самостійних або спільних бізнесів, які реалізуються підписантами листа", - повідомила Grenevia.

У понеділок із заявою щодо цього питання виступило правління Ястжембської вугільної спілки.

Правління JSW пояснює

Представники компанії зазначили, що JSW не підписувала жодного протоколу про наміри з жодною компанією з України. Як пояснили в правлінні, протокол про наміри з українською філією CCI Lubelia підписали три компанії з JSW Capital Group: Jastrzębskie Zakłady Remontowe (спеціалізується на виробництві гірничих машин і обладнання), Przedsiębiorstwo Budowy Szybów (спеціалізується на будівництві стволів ) та JSW Szkołenie i Górnictwo (спеціалізується на підготовці кадрів для гірничодобувної промисловості).

"Підписання листа про наміри трьома компаніями з JSW Capital Group є їхньою пропозицією співпраці в межах їхньої компетенції щодо можливої ​​реалізації проекту. Правління Jastrzębska Spółka Węglowa заявляє, що вищезазначені компанії, які є підписантами протоколу про наміри, не мають згоди власника (JSW SA) на будь-яке залучення капіталу в проект в Україні", - йдеться в повідомленні.

Опублікована в понеділок позиція правління JSW, стосується, як зазначено, "неправдивої інформації, яка з’являється в ЗМІ щодо участі Jastrzębska Spółka Węglowa SA в реконструкції шахти в Україні".

"Ми хочемо досліджувати це весь час".

Віце-президент JSW з розвитку Войцєх Калужа, відповідаючи на запитання Польського Агентства Преси про те, чи може Ястжембська компанія в майбутньому брати більше участі у видобутку коксівного вугілля в Україні, відповів, що це питання ще будуть вивчати.

- Ми хочемо весь час це досліджувати. Це не те, що ми сказали, що вкладаємо капітал одразу. Ми розглянемо проект, це складні речі в галузі. Тому ми так і зробимо - спокійно, часу вдосталь, - пояснив віце-президент.

JSW Capital Group, як можна дізнатися на веб-сайті компанії, є найбільшим виробником високоякісного коксівного вугілля в Європейському Союзі та одним із провідних виробників коксу, який використовується для плавлення сталі.

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Autor:red.

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: fot. Dawid Lach/JSW

Ukraina
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Źródło:
pkw.gov.pl, gov.pl

Orlen apeluje o niekupowanie paliwa na zapas. - Przy wyłączeniu nieprzewidzianych wahań czy zdarzeń na rynku, na które koncern nie ma wpływu, scenariusz braku paliw bądź nagłego wzrostu cen nie zagraża Polsce - zapewnił w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych Adam Kasprzyk, dyrektor do spraw komunikacji korporacyjnej w Orlenie.

Orlen apeluje do kierowców

Orlen apeluje do kierowców

27 września 2023, 9:33
Autor:
mb/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes