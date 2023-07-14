Буде новий документ ідентифікації особи. У міністерстві пояснюють

14 lipca 2023, 19:31
Autor:
Ред.
Źródło:
TVN24 Biznes
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14 липня набуває чинності закон про додаток mObywatel. Завдяки цьому ми отримаємо новий документ - mDowód. Як пояснюють у Міністерстві цифровізації, це не цифрова версія посвідчення особи (ID-картки) - документи відрізняються, зокрема, серією та номером і терміном дії.

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"Нова ера документів і цифрових послуг у Польщі розпочинається 14 липня 2023 року. Із набуттям чинності Закону про додаток mObywatel ми отримаємо новий документ - mDowód", - написало Міністерство цифровізації у прес-релізі.

- Ми можемо підтвердити свою особу за його допомогою, так само, як за допомогою традиційної ID-картки чи паспорта, – наголосив міністр цифровізації Януш Цєшиньський, цитований у комюніке.

mObywatel 2.0 i mDowód з 14 липня 2023 року

"mObywatel 2.0 - це додаток, який з 14 липня можна безпечно та безкоштовно завантажити на свій смартфон із Google Play та App Store. Новий додаток - це перш за все помічник громадянина, завдяки якому вирішувати адміністративні питання стане простіше та зручніше - не виходячи з дому", - повідомляє Mінцифри.

Додано, що "mObywatel 2.0 отримав новий графічний дизайн, розроблений відповідно до останніх тенденцій", і "користування ним буде інтуїтивно зрозумілим і комфортним".

- Ми найбільша країна в Європейському Союзі, яка запровадила цифровий документ, що посвідчує особу. Кожен з нас зможе ідентифікувати себе mDowodem по всій країні. Ми зобов’язані поважати цей документ і вміти підтвердити особу людини, яка ним користується. Це дуже легко. Ми скануємо QR-код, наданий іншою особою, наприклад, працівником офісу, і таким чином підтверджуємо свою особу, - пояснив Цєшиньський.

mDowódgov.pl

mDowód - коли можна буде користуватися?

Як зазначили в Мінцифри, "більше немає обов’язку носити з собою посвідчення особи - вистачить підтвердити себе вам залишається лише підтвердити себе mDowód".

"Нагадаємо, що це не цифрова версія ID-картки - документи відрізняються серією та номером, датою видачі та терміном дії. mDowód ми зможемо використовувати у будь-якій ситуації: в офісах, у нотаріуса, укладаючи угоди, а також, наприклад, орендуючи автомобіль або спортивний інвентар", - йдеться в повідомленні.

Урядовці додають, що ми не зможемо використовувати новий цифровий документ лише в трьох ситуаціях:

- подання заяви на отримання нового посвідчення особи;

- перетин кордону країни;

- розгляд справ в установах, на які поширюється дія Закону про протидію відмиванню грошей, напр. в банках (це стане можливим з 1 вересня цього року).

mObywatel 2.0 - доступ до різних установ

"За допомогою програми ми також можемо отримати доступ до державних служб, наприклад, до електронної податкової служби, ZUS, PUE або IKP. Як стверджує Януш Цєшиньський, це зручне та безпечне рішення. Нам не доведеться запам’ятовувати різні паролі та логіни, вхід буде простим і швидким", - написали в Міністерстві цифровізації.

До переліку функцій і послуг, доступних з 14 липня, а також тих, які "з’являться в додатку в майбутньому", входять:

- ePłatności; (платежі онлайн)

- Bezpieczny autobus; (безпечний автобус)

- Twoja okolica w mObywatelu; (твій район в mObywatel)

- Zastrzeż PESEL; (захист PESEL)

- e-Doręczenia; (електронні доручення)

- e-Pełnomocnictwa; (електронні довіреності)

- Historia pojazdu; (історія транспортного засобу)

- e-Wizyta w ZUS; (онлайн-візит в ZUS)

- Zgłoszenie utraty dowodu osobistego; (повідомлення про втрату посвідчення особи)

- Tymczasowe prawo jazdy. (Тимчасові водійські права).

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Autor:Ред.

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Grand Warszawski/Shutterstock

Polska
dowód osobisty
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Źródło:
billieeilish/instagram, Billboard, tvn24.pl

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Trzy najlepsze seriale na jednej platformie. Dostały rekordowo dużo nominacji do "telewizyjnych Oscarów"

Trzy najlepsze seriale na jednej platformie. Dostały rekordowo dużo nominacji do "telewizyjnych Oscarów"

13 lipca 2023, 12:08
Autor:
joan//mro
Źródło:
HBO Max

Keivonn Montreal Woodard został najmłodszym nominowanym do statuetki Emmy w historii tej nagrody. 10-letni aktor wcielił się w postać Sama Burrella w dwóch odcinkach serialu HBO Max "The Last of Us". Łącznie hitowa produkcja zebrała aż 24 nominacje. 

Gwiazda "The Last of Us" najmłodszym nominowanym do nagrody Emmy w historii

Gwiazda "The Last of Us" najmłodszym nominowanym do nagrody Emmy w historii

13 lipca 2023, 13:37
Autor:
jdw//mm
Źródło:
Independent, Warner Media, TVN24.pl

"Nieobecni" to jeden z hitów Player Original. Serial porusza problem zaginięć, a jego scenariusz jest inspirowany prawdziwymi historiami. Pierwszy sezon miał premierę w TVN pod koniec 2021 roku, drugi zadebiutował w maju ubiegłego roku. Oba sezony serialu można obejrzeć online.

Zaginięcia i tajemnicze historie inspirowane prawdziwymi wydarzeniami. Serial "przyprawia o ciarki"

Zaginięcia i tajemnicze historie inspirowane prawdziwymi wydarzeniami. Serial "przyprawia o ciarki"

12 lipca 2023, 12:19
Autor:
joan//mro
Źródło:
Player

Jakiś czas temu, pisząc w tym miejscu o filmie "Gierek", zauważyłem, że film ten powinien zrobić przyjemność Prezesowi. Pozytywny bohater, Pierwszy Sekretarz KC PZPR, naraża się swoim wrogom, Rosjanom i potęgom zachodnim z identycznych powodów, dla których te same obce siły zatruwają dziś życie Prezesa - pisze w felietonie Maciej Wierzyński.

Rachunek podobieństwa 

Rachunek podobieństwa 

14 lipca 2023, 17:38
Autor:
Maciej
Wierzyński
Źródło:
tvn24.pl

"Dziś dostałam medal! Wyjątkowy i bardzo dla mnie ważny. Moje rodzinne miasto - Łódź - obdarowało mnie nim z okazji 600-lecia Łodzi!" - napisała Anita Werner na Instagramie. Z okazji jubileuszu łodzianie wybrali 600 osób, które są "żywą reklamą miasta". W poniedziałek odbyła się jedna z ośmiu uroczystości, wręczenia pamiątkowych medali. Oprócz dziennikarki TVN24 wyróżnienia od łodzian dostali także Marcin Józefaciuk, prowadzący w TVN program "Nastolatki rządzą kasą" i sędzia Anna Maria Wesołowska.

Anita Werner z medalem od łodzian. "Za pasję, która jest pracą, i pracę, która jest pasją"

Anita Werner z medalem od łodzian. "Za pasję, która jest pracą, i pracę, która jest pasją"

12 lipca 2023, 9:15
Autor:
joan//mro
Źródło:
Instagram