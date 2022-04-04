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Прем'єр-міністр: ми пропонуємо створити міжнародну комісію з розслідування злочину геноциду в Україні

4 kwietnia 2022, 19:07

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
pp
Źródło:
PAP
Morawiecki o Buczy: To jest ludobójstwo. Ta zbrodnia musi być osądzona
Morawiecki o Buczy: To jest ludobójstwo. Ta zbrodnia musi być osądzonaTVN24
wideo 2/24
TVN24Моравецький про Бучу: Це геноцид

"Ми пропонуємо створити міжнародну комісію для розслідування злочинів геноциду в Україні" - заявив прем'єр-міністр Матеуш Моравецький. Він також закликав лідерів Європейського Союзу діяти рішуче. Криваві вбивства, вчинені російськими солдатами це геноцид, підкреслив він.

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Під час понеділкової конференції в урядовій канцелярії Прем'єр-міністр відзначив, що після сорока днів російської агресії проти України ніхто не сумнівається, що те, з чим ми маємо справу, є "чистим злом". - Коли ми дивимося на ці жахливі злочини проти жінок, дітей та цілих сімей, наш крик має бути ще гучнішим – сказав він.

За його словами, усі на все життя запам’ятають назви міст: Буча, Ірпінь, Гостомель, Мотижин, де росіяни вчинили винятковий злочин – злочин геноциду. Глава уряду підкреслив, що в Бучі після виведення російських військ українці виявили близько 300 людей жорстоко вбитих "таким чином, як ми про це знаємо з минулого, з різних подій в історії Росії". - Кривава різанина, вчинена російськими солдатами, заслуговує на те, щоб її називали своїм іменем: це геноцид; цей злочин треба судити як злочин геноциду – сказав він.

На переконання глави уряду, в такі моменти, які ми маємо зараз, необхідно усвідомити, що і ті, хто мовчить також відповідальні за злочини. - Ми повинні разом говорити вголос про злочини, які там є, і ми повинні їм протидіяти - наголосив він. - Кожен, хто допускає, щоб чергова така трагедія стала фактом, також несе за це відповідальність - додав він.

- Я закликаю лідерів Європейського Союзу діяти рішуче, впроваджувати такі заходи, які нарешті зламають військову машину Путіна, позбавлять її кисню, такі, що призведуть до конфіскації активів Російської Федерації, розміщених у західноєвропейських банках, що дозволять нарешті конфіскувати активи російських олігархів, які підтримують Путіна, які підтримують фашистський російський режим, такі заходи, які зламають цю агресивну політику Путіна - сказав прем'єр.

Mateusz MorawieckiMarcin Obara/PAP

Моравецький звернувся безпосередньо до президента Франції Еммануеля Макрона. - Президенте Макрон, скільки разів ви вели переговори з Путіним, чого ви досягли? Чи припиняли ви якісь дії, які відбулися? - Він питав. - Зі злочинцями не ведуться переговори, зі злочинцями треба боротися – сказав Прем’єр-міністр. - З Гітлером ніхто не домовлявся. Ви б вели переговори з Гітлером? Ви б вели переговори зі Сталіним? Ви б вели переговори з Полем тоді? - запитав він.

Моравецький звернувся безпосередньо до президента Франції Еммануеля Макрона. - Президенте Макрон, скільки разів ви вели переговори з Путіним, чого ви досягли? Чи спинили ви якісь дії, з тих, що відбулися? - запитав він. - Зі злочинцями не ведуть переговори, зі злочинцями треба боротися – сказав прем’єр-міністр. - З Гітлером ніхто не домовлявся. Ви б вели переговори з Гітлером? Ви б вели переговори зі Сталіним? Ви б вели переговори з Пол Потом? - допитувався Моравецький.

- Цей цієї, притаманної деяким європейським лідерам гри на зволікання, маневрування, викручування. Потрібні чіткі, рішучі санкції - закликав прем'єр. За його словами, запроваджені досі санкції проти Росії не діють. - Потрібні рішучі санкції, які зламають військову машину Путіна, інакше невинні люди будуть гинути далі - додав він.

На думку глави уряду, російська агресія не є якимсь винятком. - Це сама суть фашистської російської системи. Це правило - переконував він. - Росія використовує агресію як принцип своєї політики - сказав прем'єр-міністр.

Моравецький зауважив, що ще в листопаді минулого року він застерігав європейських лідерів щодо намірів Росії. - Я сказав, що вони створюють розстрільні списки. Я сказав, що вони планують чистки. Я показав механізми, за допомогою яких росіяни це зроблять. Сьогодні це відбувається - сказав прем’єр.

Місто Буча відбито з рук росіян

За його словами, російські злочини в Україні унікальні. - Сьогодні ми бачимо, як створюється карта геноциду 21 століття – підкреслив прем’єр. - Висновок такий, що Росія вже тоталітарно-фашистська держава. Ми повинні зупинити її.  Разом - у рамках НАТО, у рамках Європейського Союзу - додав Моравецький і зазначив, ефективність зупинки військової машини Путіна залежить від запроваджених санкцій.

- Злочин геноциду мусить бути засуджений. Він має бути належним чином описаний, задокументований і засуджений. Тому ми пропонуємо створити міжнародну комісію з розслідування злочинів геноциду в містах України - сказав глава уряду. До цієї міжнародної комісії, додав він, увійдуть експерти, в т.ч. лікарі, юристи, криміналісти та інші фахівці. - Якщо ми хочемо знати правду про масштаби російських злочинів, про масштаби російських фашистських злочинів, така міжнародна комісія нам потрібна - сказав прем'єр-міністр.

Моравецький також звернувся до німецького канцлера. - Пане канцлере Шольц, Олафе, не голоси німецьких компаній, німецьких мільярдерів, які зараз, ймовірно, стримують вас від подальших дій, мають голосно лунати сьогодні в Берліні - сказав він. - Це мають бути голоси цих невинних жінок і дітей, голос вбитих мають почути всі німці і всі німецькі політики - додав він.

Прем'єр також звернувся до колишнього канцлера Німеччини Ангели Меркель 

— Пані канцлер, ви мовчали з початку війни — сказав він. - Між тим, саме політика Німеччини протягом попередніх більш ніж десятка років призвела до того, що сьогодні Росія має силу, яка бере початок в монополії на продаж сировини – підкреслив він. - Ви повинні говорити. Сьогодні, тут і зараз. Засудіть це, визнайте, що це була неправильна політика, тому що ми маємо справу з жахливими злочинами. Зі злочином геноциду в 21 столітті - зазначив Моравецький.

За його словами, "лідерство – це не боягузтво чи розрахунок". - Лідерство зобов’язує нас діяти, робити все, що в наших силах, щоб не допустити злочинів геноциду, лідерство – це безкомпромісна боротьба зі злом – сказав прем’єр-міністр. - З душогубами та варварами вести переговори не можна. Вони усіх нас хочуть залякати. Не даймо їм нас залякати. Даймо натомість людям в Україні жити нормально, так як ми в Європі – закликала глава уряду.

Він також звернувся до європейських політиків. - Колежанки й колеги з Євросоюзу, необхідність навіть лякливих перетворює на героїв. Давайте перестанемо так не по людськи все обраховувати і почнімо думати по-людськи, почнімо, нарешті,  ефективно діяти щодо того, що коїться в Україні – сказав він.

- Ви побачите, що без російської нафти, без російського газу ми собі порадимо. Наша економіка буде процвітати, але зробіть цей сміливий крок, відмовившись від російської нафти і газу, конфіскувавши активи Російської Федерації, що знаходяться у ваших банках, і російських олігархів - вказав голова польського уряду.

- Якщо будемо разом, залишимося сильними. Якщо будемо разом, ми тут, у Польщі, політичний клас у Польщі, якщо ми будемо разом у Європі в складі НАТО, то будемо в безпеці. Тільки так досягнемо миру в Європі - наголосив глава уряду.

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Zaślepka materiału TVN24GO

Autor:pp

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Marcin Obara/PAP

Tagi:
Ukraina
Mateusz Morawiecki
Bucza
Wojna w Ukrainie
Raporty:
Atak Rosji na Ukrainę
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