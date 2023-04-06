Боєприпаси та "Росомахи" для України. Підписано договір та протокол про наміри

6 kwietnia 2023, 19:36
Autor:
red.
Źródło:
PAP
Premier o broni dla Ukrainy i odbudowie
Premier o broni dla Ukrainy i odbudowieTVN24
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TVN24Premier o broni dla Ukrainy i odbudowie

Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький підписали протокол про наміри щодо співпраці у сфері постачання оборонної техніки, зокрема бронетранспортерів Rosomak.  

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- Сьогодні ми з'ясували, що вже є кілька сотень польських компаній, які готові брати участь у відбудові України.  Це власне вони матимуть пріоритет у тому, що станеться - аби лишень швидше - після перемоги України, тобто у відбудові цієї країни, - сказав Моравецький.

Президент України в середу зранкузустрівся з президентом Анджеєм Дудою, а потім у канцелярії прем’єр-міністра - з прем’єр-міністром Матеушем Моравецьким.

Візит президента Зеленського до Польщі

Глава польського уряду підкреслив після зустрічі, що візит президента Володимира Зеленського до Польщі є "проявом вдячності" - Польща "виявилася справді братньою країною".

- Україна закуповує у нас озброєння, виготовлене на польських заводах, і треба підкреслити, що озброєння, яке ми передали досі, а також те, що ми продаємо, як "Росомахи", які тут стоять за нами, а також три роти "Раків", або навіть "Краби", які поїхали в Україну і вони там дуже добре працюють, це теж зброя, яка в майбутньому може становити важливу частину озброєння української армії, тому що вона вже є важливою частиною озброєння польської армії, - сказав прем'єр.

- Ми постачаємо дуже добру техніку, в тому числі "Перуни", бо про них ми також говорили і вони також будуть дуже важливі для України та Польщі в майбутньому, - додав він.

Деталі зустрічі повідомив речник уряду у Twitter: "Однією з головних тем переговорів було питання закупівлі польської військової техніки українською стороною, яка купує 150 "Росомахи", три ротних вогневих модулі RAK, 100 ракет для ракетних комплексів PIORUN у польських заводів", - написав він.

"Останнім часом Україна замовила в Польщі значні обсяги озброєння польського виробництва - гаубиці "Краб", карабіни "Грот" і бронетранспортери "Росомаха". Це великий успіх польського ВПК", - йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті уряду.

У неділю під час візиту на завод Rosomak у Семяновіцах, який належить PGZ, прем’єр-міністр Матеуш Моравецький оголосив про замовлення БТР Rosomak для України; угода буде профінансована коштом США та ЄС.

Президент PGZ Себастьян Хвалек оголосив, що бронетранспортери будуть поставлятися в різних версіях залежно від вимог замовника, а точні конфігурації озброєння будуть предметом детальних обговорень. Він висловив упевненість, що фінська сторона, яка є ліцензіаром машини, погодиться на продаж.

Rosomak є ліцензійною версією колісного бронетранспортера AMV (Armored Modular Vehicle) 8x8 від фінської компанії Patria. Натомість Rak - це самохідний міномет, побудований на шасі Rosomak, виготовлений на Huta Stalowa Wola S.A.  Piorun - це переносні ракетні комплекси, що використовуються для боротьби з повітряними силами супротивника на коротких відстанях виробництва заводу Mesko.

"Кілька сотень польських компаній готові брати участь у відбудові України"

- Досягненнями минулого року є не тільки зміцнення польсько-українських відносин, але й створення мирного плану та економічного плану на майбутнє, - сказав Прем'єр-міністр.

- Сьогодні ми сказали собі, що вже є кілька сотень польських компаній, які готові брати участь у відбудові України.  Це саме вони матимуть пріоритет у тому, що відбудеться - аби ж якомога швидше - після перемоги України, тобто у відбудові цієї країни. Тому цей візит також надзвичайно важливий, адже сьогодні ми формуємо образ Європи для майбутнього, - сказав Моравецький.

Раніше в Канцелярії прем’єр-міністра за присутності президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Матеуша Моравецького було підписано меморандум про співпрацю у відбудові України та угоду про співпрацю у спільному виробництві 125-мм танкових боєприпасів.

Меморандум про економічне співробітництво

"Посилення економічної співпраці між Польщею та Україною у відбудові нашого східного сусіда - така мета меморандуму, підписаного сьогодні міністром розвитку та технологій Вальдемаром Будою та віце-прем’єр-міністром України Олександром Кубраковим*, - повідомило Міністерство розвитку та технологій в прес-релізі.

Польща та Україна домовилися співпрацювати у відбудові України після закінчення війни з Росією, а тим часом спільно виробляти 125-мм танкові снаряди, необхідні Україні для відбиття російського вторгнення.

Документи підписали у присутності президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького.

- Війна ще триває, тому постійна допомога та реагування на поточні потреби зараз є пріоритетом.  Але ми також хочемо підтримати Україну пізніше, у її післявоєнній відбудові. У співпраці з нашими союзниками, партнерами та міжнародними інституціями ми хочемо відігравати важливу роль у відбудові України. Досвід Польщі як логістичного центру для постійної допомоги можна розширити до логістичного центру для відновлення України, - заявив міністр розвитку та технологій Вальдемар Буда.

Підписання меморандумуTVN24

- Відбудова України - це не лише реконструкція будівель, а й модернізація країни та реформи, що дозволяють членство, наприклад, в Європейському Союзі. Підтримка відбудови також означає обмін досвідом і ноу-хау. Ми заявляємо про підтримку України в процесі адаптації законодавства до вимог ЄС", - додав він.

Українська сторона надаватиме циклічну інформацію про плани та проекти, у тому числі оголошені тендери, що реалізуються в рамках Національної програми відбудови України.

Польська сторона заявляє про готовність інформувати українських партнерів про польські підприємства, зацікавлені в участі у відбудові України, у тому числі у постачанні необхідних матеріалів і виробів.

Як повідомлялося, понад 2,1 тисячі польських компаній подали заявки на участь у післявоєнній відбудові України.

Від початку війни польсько-український кордон перетнули понад 10 мільйонів людей, які тікали від війни. У Польщі досі перебуває близько 1,5 мільйона громадян України.  Є серед них і підприємці. Завдяки Закону про допомогу громадянам України, прийнятому в березні 2022 року, підприємці з цієї країни, які отримали номер PESEL у Польщі, можуть створити та керувати підприємством на тих же умовах, що й громадяни Польщі.

Протягом року війни - з 24 лютого 2022 року по 31 березня цього року база даних CEIDG отримала приблизно 25 000  заяв про реєстрацію господарської діяльності громадян України в Польщі.

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Autor:red.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Rafał Guz

Mateusz Morawiecki
Wołodymyr Zełenski
Ukraina
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Najbogatsza kobieta i najbogatszy mężczyzna na świecie. Po raz pierwszy to Francuzi

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Kot wskoczył na szejka podczas modlitwy. Nagranie stało się hitem

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Pałac Buckingham prezentuje zaproszenie na koronację Karola III. Media zwracają uwagę na tytuł dla Kamili

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Naukowcy odebrali tajemnicze sygnały z kosmosu. To, dokąd mogą prowadzić, zaskakuje

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CNN, NOAA, tvnmeteo.pl

Wielki Post to trwający 40 dni czas przygotowujący chrześcijan do Świąt Wielkanocnych. Wiele osób w tym czasie pości lub podejmuje inne postanowienia wielkopostne. Kiedy dokładnie kończy się czas Wielkiego Postu? Czy obejmuje on Wielki Piątek? Czy w ten dzień wierni mogą spożywać mięso?

Kiedy kończy się Wielki Post? Czy w Wielki Piątek wierni mogą jeść mięso?

Kiedy kończy się Wielki Post? Czy w Wielki Piątek wierni mogą jeść mięso?

6 kwietnia 2023, 16:19
Autor:
jjk//mm
Źródło:
swietywojciech.pl, niedziela.pl, tvn24.pl

Ogromne pieniądze przyznane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dwóm firmom wzbudziły podejrzenia mediów, posłów, a za nimi służb odpowiedzialnych za przestrzeganie prawa. Każdy tydzień odkrywa nowe karty tej sprawy, ale do jej wyjaśnienia na razie ciągle daleko. Oto co dotąd wiadomo o dotacjach z NCBR.

NCBR. Wszystko, co trzeba wiedzieć o konkursie, wielomilionowych dotacjach i ludziach, którzy za tym stoją

NCBR. Wszystko, co trzeba wiedzieć o konkursie, wielomilionowych dotacjach i ludziach, którzy za tym stoją

6 kwietnia 2023, 11:12
Autor:
am//mro
Źródło:
tvn24.pl

Zmarł reżyser filmów dokumentalnych i scenarzysta Marian Marzyński, który wyjechał z Polski po Marcu '68. Miał 85 lat.

Nie żyje reżyser Marian Marzyński

Nie żyje reżyser Marian Marzyński

6 kwietnia 2023, 13:12
Autor:
akw,js/dap
Źródło:
tvn24.pl

Na poligonie w Orzyszu odbyły się ćwiczenia taktyczne ze strzelania w ramach ćwiczeń AMBER LYNX - 23. - Bezpieczeństwo jest dziś świętym Graalem Europy Środkowej - powiedział ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski. Ambasador Niemiec w Polsce Thomas Bagger podkreślał, że to ważne ćwiczenia demonstrujące gotowość i determinację NATO.

Ćwiczenia NATO w Orzyszu. Ambasador USA w Polsce: bezpieczeństwo to Święty Graal Europy Środkowej

Ćwiczenia NATO w Orzyszu. Ambasador USA w Polsce: bezpieczeństwo to Święty Graal Europy Środkowej

6 kwietnia 2023, 15:31
Autor:
js/dap
Źródło:
TVN24, PAP

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nadal prowadzi z urzędu postępowanie w sprawie ukarania TVN za emisję reportażu Piotra Świerczka "Siła kłamstwa". Stacja wnosiła o umorzenie postępowania jako bezprzedmiotowego i zapowiadała przesłanie dodatkowych wyjaśnień. Dziś publikujemy szczegółową odpowiedź na zarzuty Antoniego Macierewicza, w tym dokument NIAR, którego do dziś nie opublikowała podkomisja.

Szczegółowa odpowiedź TVN na zarzuty Antoniego Macierewicza w sprawie materiału "Siła kłamstwa". Publikujemy dokumenty, które otrzymał szef KRRiT

Szczegółowa odpowiedź TVN na zarzuty Antoniego Macierewicza w sprawie materiału "Siła kłamstwa". Publikujemy dokumenty, które otrzymał szef KRRiT

1 lutego 2023, 15:11
Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl