Блащак зустрівся з Остіном у Німеччині

Віце-прем'єр-міністр і міністр національної оборони Маріуш Блащак зустрівся в Німеччині з міністром оборони США Ллойдом Дж. Остіном,- повідомили в Міноборони Польщі. Ще у Рамштайні Блащак зустрівся з міністром оборони Німеччини Крістін Ламбрехт.

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"Розмова була присвячена двосторонньому військовому співробітництву та подальшій діяльності щодо підтримки України", – повідомило Міноборони у Twitter у четвер.

У четвер на авіабазі США в Рамштайні (Німеччина) розпочалася п’ята зустріч міністрів оборони близько 40 країн, у тому числі Польщі, у рамках Консультативної групи з питань оборони України. Головував на переговорах міністр оборони США Ллойд Дж. Остін. У засіданні брав участь Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

На відкритті засідання Консультативної групи Ллойд Остін заявив, що президент США Джо Байден схвалив черговий пакет військової допомоги Україні на 675 мільйонів доларів. Як він підкреслив, зустріч у Рамштайні присвячена в основному подальшим можливостям підготовки військових з України та "зміцненню можливостей військової промисловості (союзних держав) у довгостроковій перспективі".

Зустріч з міністром оборони Німеччини

Блащак також зустрівся з міністром оборони Німеччини Крістін Ламбрехт.

- Міністр звернулася до мене з проханням підтримати німецькі зусилля,пов’язаних із сервісним обслуговуванням та модернізацією німецького обладнання. Звичайно, я відповів, що такі можливості є, у групи PGZ такі можливості є, звичайно на комерційній основі, - сказав віце-прем’єр.

- В кожному разі, контакти PGZ з німецькими оборонними підприємствами вже були, вони були не найефективнішими, наприклад модернізація танків Leopard до рівня 2PL. Через певну повільність німецької сторони терміни цієї модернізації вже давно перевищені, але я сподіваюся, що зараз, коли німецька сторона просить нас, польський ВПК відкритий. Бізнес є бізнес, ми сподіваємося, що ця співпраця - коли йдеться про ремонт німецької техніки польською оборонною промисловістю - складеться, - сказав він.

Відповідаючи на питання про заміщення польських поставок в Україну танками з Німеччини, він зазначив, що "ми отримали пропозицію, яка нас не задовольнила, тому що німці пропонували нам до 20 танків наступного року".

- Я письмово відповів своїй колезі, що мінімальна кількість танків, яка нас цікавить, - це батальйон, і це в західноєвропейському розумінні, тобто 44 танки», - сказав Блащак, додавши, що поки не отримав відповіді на свій лист.

Підготовка українських військових - одне із першочергових завдань

Наступний пакет американської допомоги Україні складатиметься, зокрема, з боєприпасів для артилерійських систем HIMARS, а також транспортних засобів та індивідуального спорядження для солдатів, - повідомила раніше Washington Post, спираючись на заяви анонімного урядовця США.

Тим часом представник посольства Великої Британії у Вашингтоні Марк Ньютон повідомив у середу, що під час зустрічі в Німеччині буде оголошено про постачання Україні додатково ракетних артилерійських систем. Він додав, що одним із головних пріоритетів у підтримці Києва має стати підготовка українських військових.

Консультативна група була створена в Рамштайні 26 квітня. Тоді міністр оборони США Остін заявив після переговорів представників міністерств оборони кількох десятків країн НАТО і з-поза НАТО, що вирішено створити платформу міжнародної співпраці, яка збиратиметься щомісяця для координації збройної допомоги Україні.

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Autor:mjz

Źródło: PAP