TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Блащак зустрівся з Остіном у Німеччині

9 września 2022, 18:28

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
mjz
Źródło:
PAP
Spotkanie w ramach Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy
Reuters Spotkanie w ramach Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy

Віце-прем'єр-міністр і міністр національної оборони Маріуш Блащак зустрівся в Німеччині з міністром оборони США Ллойдом Дж. Остіном,- повідомили в Міноборони Польщі. Ще у Рамштайні Блащак зустрівся з міністром оборони Німеччини Крістін Ламбрехт.

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"Розмова була присвячена двосторонньому військовому співробітництву та подальшій діяльності щодо підтримки України", – повідомило Міноборони у Twitter у четвер.

У четвер на авіабазі США в Рамштайні (Німеччина) розпочалася п’ята зустріч міністрів оборони близько 40 країн, у тому числі Польщі, у рамках Консультативної групи з питань оборони України. Головував на переговорах міністр оборони США Ллойд Дж. Остін. У засіданні брав участь Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

На відкритті засідання Консультативної групи Ллойд Остін заявив, що президент США Джо Байден схвалив черговий пакет військової допомоги Україні на 675 мільйонів доларів. Як він підкреслив, зустріч у Рамштайні присвячена в основному подальшим можливостям підготовки військових з України та "зміцненню можливостей військової промисловості (союзних держав) у довгостроковій перспективі".

Зустріч з міністром оборони Німеччини

Блащак також зустрівся з міністром оборони Німеччини Крістін Ламбрехт. 

- Міністр звернулася до мене з проханням підтримати німецькі зусилля,пов’язаних із сервісним обслуговуванням та модернізацією німецького обладнання. Звичайно, я відповів, що такі можливості є, у групи PGZ такі можливості є, звичайно на комерційній основі, - сказав віце-прем’єр.

- В кожному разі, контакти PGZ з німецькими оборонними підприємствами вже були, вони були не найефективнішими, наприклад модернізація танків Leopard до рівня 2PL. Через певну повільність німецької сторони терміни цієї модернізації вже давно перевищені, але я сподіваюся, що зараз, коли німецька сторона просить нас, польський ВПК відкритий. Бізнес є бізнес, ми сподіваємося, що ця співпраця - коли йдеться про ремонт німецької техніки польською оборонною промисловістю - складеться, - сказав він.

Відповідаючи на питання про заміщення польських поставок в Україну танками з Німеччини, він зазначив, що "ми отримали пропозицію, яка нас не задовольнила, тому що німці пропонували нам до 20 танків наступного року". 

- Я письмово відповів своїй колезі, що мінімальна кількість танків, яка нас цікавить, - це батальйон, і це в західноєвропейському розумінні, тобто 44 танки», - сказав Блащак, додавши, що поки не отримав відповіді на свій лист.

Підготовка українських військових - одне із першочергових завдань  

Наступний пакет американської допомоги Україні складатиметься, зокрема, з боєприпасів для артилерійських систем HIMARS, а також транспортних засобів та індивідуального спорядження для солдатів, - повідомила раніше Washington Post, спираючись на заяви анонімного урядовця США.

Тим часом представник посольства Великої Британії у Вашингтоні Марк Ньютон повідомив у середу, що під час зустрічі в Німеччині буде оголошено про постачання Україні додатково ракетних артилерійських систем. Він додав, що одним із головних пріоритетів у підтримці Києва має стати підготовка українських військових.

Консультативна група була створена в Рамштайні 26 квітня. Тоді міністр оборони США Остін заявив після переговорів представників міністерств оборони кількох десятків країн НАТО і з-поза НАТО, що вирішено створити платформу міжнародної співпраці, яка збиратиметься щомісяця для координації збройної допомоги Україні.

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Autor:mjz

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: twitter.com/mblaszczak

Tagi:
USA
Lloyd Austin
Wojna w Ukrainie
Rosja
Ukraina
Raporty:
Atak Rosji na Ukrainę
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Ukraińska kontrofensywa prze do przodu. Putin zwołał Radę Bezpieczeństwa

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bż,
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"The Moscow Times", Interfax, tvn24.pl

Z powodu żałoby narodowej po śmierci królowej Elżbiety II Komitet Polityki Monetarnej Banku Anglii zadecydował o przełożeniu swojego posiedzenia na 22 września - poinformowano w piątek na stronie banku centralnego Wielkiej Brytanii. Jak podał Reuters, to pierwsza taka decyzja od 25 lat, kiedy Bank Anglii osiągnął operacyjną niezależność.

Pierwsza taka decyzja banku centralnego od 25 lat. W związku z żałobą po śmierci królowej Elżbiety II

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Pierwsza taka decyzja banku centralnego od 25 lat. W związku z żałobą po śmierci królowej Elżbiety II

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Autor:
mp/dap
Źródło:
PAP, Reuters

W ukraińskich mediach pojawiły się doniesienia o możliwym schwytaniu w obwodzie charkowskim głównodowodzącego rosyjskim zgrupowaniem wojsk "Zachód" generała Andrieja Syczewoja. Nie zostały one potwierdzone - spekulacje na temat pojmania generała wywołało nagranie, na którym widać podobnego do niego rosyjskiego żołnierza pojmanego przez Ukraińców. Jak podkreślają komentatorzy, jeśli doniesienia o pojmaniu Syczewoja się potwierdza, oznaczać to będzie, że po raz pierwszy od czasów II wojny światowej do niewoli trafił tak wysoki rangą rosyjski oficer.

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Media: do niewoli mógł trafić głównodowodzący rosyjskimi siłami "Zachód". Generała rozpoznano na nagraniu

9 września 2022, 18:18

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Autor:
tas//mm
Źródło:
censor.net, obozrevatel.com, rbc.ru, Kyiv Post

Podczas swojego panowania Elżbieta II nie bała się pokazać żartobliwego oblicza rodziny królewskiej. Jedną z zabawnych sytuacji wspominał były oficer ochrony królewskiej Richard "Dick" Griffin. Jak mówił, dwoje turystów wdało się w rozmowę ze spacerującą królową, ale jej nie poznali. Ta nie wyjaśniła, kim jest, ale wspomniała, że Griffin "regularnie" spotyka się z królową. Oficer dodał, że w pewnym momencie jeden z turystów "wziął swój aparat, dał go królowej i zapytał ją, czy mogłaby zrobić nam zdjęcie". - Królowa zgodziła się - powiedział. W ciągu 70 lat zasiadania na tronie monarchini między innymi wystąpiła u boku filmowego Jamesa Bonda i wypiła herbatę z misiem Paddingtonem.

Żartobliwe oblicze królowej. Były oficer ochrony wspomina anegdotę o Elżbiecie II i amerykańskich turystach

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Żartobliwe oblicze królowej. Były oficer ochrony wspomina anegdotę o Elżbiecie II i amerykańskich turystach

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Aktualizacja: 9 września 2022, 16:58

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Aktualizacja:
Autor:
asty,
akr\mtom
Źródło:
Independent

Małżeństwo królowej Elżbiety i księcia Filipa trwało ponad 73 lata i było najdłuższym związkiem w historii brytyjskiej rodziny królewskiej. Monarchini, po śmierci męża w ubiegłym roku, nazwała go swoją "siłą i opoką". Choć to ona zasiadała na tronie, w relacjach prywatnych dominował podobno on. Książę Filip nigdy nie otrzymał tytułu króla, jednak bardziej bolało go to, że dzieci początkowo nie nosiły jego nazwiska.

W swoich ostatnich dniach miała mówić głównie o nim. Miłość Elżbiety II do księcia Filipa trwała dłużej niż jej panowanie

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W swoich ostatnich dniach miała mówić głównie o nim. Miłość Elżbiety II do księcia Filipa trwała dłużej niż jej panowanie

9 września 2022, 16:26

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Autor:
kgo//am
Źródło:
"The Guardian", BBC, CBS News, tvn24.pl

Skakała ze spadochronem w towarzystwie Jamesa Bonda, piła herbatkę z misiem Paddingtonem i tańczyła na balkonie Pałacu Buckingham obok Georga Michaela. Królowa Elżbieta II regularnie była prezentowana w filmach, serialach, piosenkach i teledyskach. Przedstawiamy zestawienie, jak brytyjska królowa wpływała na kulturę masową.

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Autor:
bż//now
Źródło:
tvn24.pl

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Aktualizacja:
Autor:
kw,anw,ps,as/dd
Źródło:
IMGW

Marketplace stał się dominującym modelem biznesowym w segmencie e-commerce, odpowiadając już za ponad 60% globalnego rynku sprzedaży internetowej*. To platforma do sprzedaży, która skupia zarówno małe i średnie przedsiębiorstwa, jak i znane, silne marki. Klientom daje to bardzo duży wybór produktów, a sklepom internetowym unikalną szansę na rozwój. Jeśli zależy ci na szybkim dotarciu do szerokiego grona odbiorców, marketplace jest miejscem dla Ciebie. Na polskim rynku e-commerce uwagę przyciąga EmpikPlace – jedna z najszybciej rozwijających się platform.

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Wizy dla Rosjan mają być droższe i trudniej dostępne. Jest decyzja

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Ze świata

Autor:
/dap
Źródło:
PAP, tvn24.pl

Były brytyjski premier Boris Johnson w Izbie Gmin wspominał królową Elżbietę II. Ocenił, że dzień po tym, kiedy odeszła, "dochodzimy do zrozumienia w jej śmierci pełnej wielkości tego, co zrobiła dla nas wszystkich". Ponownie nazwał ją Elżbietą Wielką. Wspominał także ostatnie spotkanie z królową, na dwa dni przed jej śmiercią. - Była tak promienna, tak pełna wiedzy i tak zafascynowana polityką jak zawsze - mówił.

Boris Johnson o Elżbiecie II: Pokazała światu nie tylko, jak panować. Pokazała, jak dawać, kochać i służyć

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Boris Johnson o Elżbiecie II: Pokazała światu nie tylko, jak panować. Pokazała, jak dawać, kochać i służyć

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Świat

Autor:
akr//now
Źródło:
PAP, Reuters

W czwartek, 8 września zmarła królowa Wielkiej Brytanii Elżbieta II. Za życia była orędowniczką troski o środowisko naturalne i walki ze skutkami zmian klimatu, a także ekologiczną influencerką. Wybory, które podejmowała w trakcie swojego panowania, wpłynęły na konsumenckie przyzwyczajenia Brytyjczyków.

Kiedy przestała nosić futra, Brytyjczycy poszli jej śladem. "Robimy to nie dla siebie, ale dla naszych dzieci"

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Świat

Autor:
as/dd
Źródło:
National Geographic, Global Citizen, Sky News, AP

26 marca 1996 roku królowa Elżbieta II przemawiała w Sejmie, gdzie podkreślała, że "Polska i Wielka Brytania znacznie wyprzedziły swoją epokę, tworząc na obu krańcach Europy wolne i skuteczne instytucje parlamentarne". Przypominamy tamte historyczne słowa zmarłej w czwartek monarchini.

"Polska potrzebuje Europy, ale także Europa potrzebuje Polski". Historyczne przemówienie Elżbiety II w Sejmie

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"Polska potrzebuje Europy, ale także Europa potrzebuje Polski". Historyczne przemówienie Elżbiety II w Sejmie

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Świat

Autor:
akw//now
Źródło:
tvn24.pl

Nowy król Wielkiej Brytanii Karol III pojawił się przed Pałacem Buckingham, gdzie podszedł do zgromadzonego tłumu sympatyków rodziny królewskiej. Wcześniej król opuścił zamek Balmoral w Szkocji, w którym zmarła Elżbieta II. Wraz ze swoją małżonką Kamilą odleciał z lotniska w Aberdeen, a po godzinie 14.30 czasu polskiego przybył do Londynu. Po południu Karol III ma spotkać się z premier Liz Truss. Wieczorem ma zostać wyemitowane orędzie telewizyjne króla Karola III do narodu. 

Uściski z sympatykami nowego króla przed Pałacem Buckingham. Wkrótce spotkanie z premier, wieczorem orędzie

Świat

Uściski z sympatykami nowego króla przed Pałacem Buckingham. Wkrótce spotkanie z premier, wieczorem orędzie

9 września 2022, 12:54
Aktualizacja: 9 września 2022, 15:35

Świat

Aktualizacja:
Autor:
js,
akw
\mtom,
now
Źródło:
BBC, Reuters, PAP

W siedzibie przy ulicy Nowogrodzkiej odbyło się w piątek spotkanie kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości. Politycy mieli rozmawiać między innymi na temat przedłużenia kadencji samorządów, a także o planach legislacyjnych.

Kierownictwo PiS obradowało w siedzibie partii. Wśród tematów rozmów przesunięcie wyborów i o reparacje

Polska

Kierownictwo PiS obradowało w siedzibie partii. Wśród tematów rozmów przesunięcie wyborów i o reparacje

9 września 2022, 13:38
Aktualizacja: 9 września 2022, 17:22

Polska

Aktualizacja:
Autor:
ads,
akr//now
Źródło:
PAP, TVN24

Zanim wróci spokój w pogodzie, przed nami dzień z ulewami. Opady w sobotę w niektórych częściach Polski będą ciągłe i intensywne. Lokalnie należy spodziewać się również burz. Po weekendzie deszcz popada już tylko lokalnie i słabo.

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Pogoda na weekend: spadnie kolejna duża porcja deszczu. "Ryzyko podtopień"

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ps/dd
Źródło:
tvnmeteo.pl

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PAP

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mp/dap
Źródło:
PAP

Santander Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, Alior Bank, Bank Pocztowy - te banki zaplanowały prace serwisowe w najbliższych dniach. Klienci muszą przygotować się na utrudnienia między innymi w dostępie do bankowości internetowej.

"Jeśli musisz wysłać pilny przelew, zrób to przed zaplanowaną przerwą". Utrudnienia dla klientów

Z kraju

"Jeśli musisz wysłać pilny przelew, zrób to przed zaplanowaną przerwą". Utrudnienia dla klientów

9 września 2022, 16:52

Z kraju

Autor:
mp/dap
Źródło:
TVN24 Biznes

"Królowa małżonka" - tak od teraz nazywana będzie żona króla Karola III, Kamila. Media przez wiele lat spekulowały, czy dotychczasowa księżna Kornwalii nie będzie musiała zadowolić się tytułem "księżnej małżonki". W liście opublikowanym z okazji Platynowego Jubileuszu królowa Elżbieta II sama rozwiała jednak wątpliwości dotyczące tytułowania jej synowej.

Księżna Kamila będzie tytułowana "królową małżonką". Wolę w tej sprawie jasno wyraziła Elżbieta II

Świat

Księżna Kamila będzie tytułowana "królową małżonką". Wolę w tej sprawie jasno wyraziła Elżbieta II

9 września 2022, 14:16

Świat

Autor:
kgo//az
Źródło:
"The Guardian", Reuters, BBC

"Była z nami od zawsze" - to fraza powtarzana przez wielu Brytyjczyków opłakujących zmarłą królową Elżbietę II. W ciągu 70 lat panowania wizerunek monarchini znalazł się na miliardach banknotów, monet i znaczków pocztowych, a wzmianki o niej były elementem przysiąg i modlitw.

Nie tylko znaczki i banknoty. Co zmieni się po śmierci Elżbiety II

Świat

Nie tylko znaczki i banknoty. Co zmieni się po śmierci Elżbiety II

9 września 2022, 15:41

Świat

Autor:
wac//am
Źródło:
Bank of England, tvn24.pl, The Guardian

W ukraińskich portalach społecznościowych pojawiły się nagrania mieszkańców okupowanej do niedawna Bałaklii w obwodzie charkowskim, reagujących na widok żołnierzy ukraińskich, którzy odbili miejscowość z rąk Rosjan. Ludzie nie ukrywali swoich emocji, łez, dziękowali za to, że "znów są w Ukrainie".

Bałaklija odbita z rąk Rosjan. "Od pół roku modliliśmy się"

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Bałaklija odbita z rąk Rosjan. "Od pół roku modliliśmy się"

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Najnowsze

Autor:
tas\mtom
Źródło:
tsn.ua, tvn24.pl

Trwa walka ze skutkami nawałnic, które przeszły w czwartek nad zachodnią i południową Polską. W gminie Santok liczone są straty, jakie wywołał żywioł - w niektórych miejscowościach zniszczona została większość dróg. Sprzątanie po rekordowej ulewie nie ustaje także w Gorzowie Wielkopolskim.

Są miejsca, gdzie zniszczone jest nawet 90 procent dróg. Trwa liczenie strat po czwartkowych nawałnicach

Polska

Są miejsca, gdzie zniszczone jest nawet 90 procent dróg. Trwa liczenie strat po czwartkowych nawałnicach

9 września 2022, 15:44

Polska

Autor:
as/dd
Źródło:
PAP, IMGW

Przecieki dotyczące operacji "London Bridge" - planów działania na wypadek śmierci królowej - docierały do opinii publicznej od lat. Po odejściu Elżbiety II przyszedł czas na wdrożenie "Operacji Jednorożec", przygotowanej na wypadek, gdyby monarchini zmarła w swojej szkockiej rezydencji.

"Operacja Jednorożec" dziś się rozpoczyna. Na czym polega plan, który miał być wdrożony po śmierci Elżbiety II?

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"Operacja Jednorożec" dziś się rozpoczyna. Na czym polega plan, który miał być wdrożony po śmierci Elżbiety II?

9 września 2022, 11:30

Świat

Autor:
wac//az
Źródło:
ABC News, BBC, The Guardian, tvn24.pl

Chociaż książę Harry odwołał udział w swoich zaplanowanych wydarzeniach, nie zdążył pożegnać się z królową Elżbietą II. Do zamku Balmoral dotarł już po ogłoszeniu śmierci monarchini.

Świat

Nie zdążył pożegnać się z babcią, przyjechał za późno. A w piątek rano opuścił Balmoral jako pierwszy

9 września 2022, 12:54

Świat

Autor:
wac//az
Źródło:
tvn24.pl, People, BBC

Królowa Wielkiej Brytanii Elżbieta II zmarła w czwartek w wieku 96 lat. W piątek w londyńskiej katedrze Świętego Pawła odbędzie się nabożeństwo żałobne z udziałem premier Liz Truss oraz innych wysokich rangą urzędników państwowych. Okres żałoby w rodzinie królewskiej po śmierci Elżbiety II zakończy się siedem dni po pogrzebie monarchini - przekazał Pałac Buckingham. 

Królowa Elżbieta II nie żyje. W piątek nabożeństwo w londyńskiej katedrze i orędzie do narodu

Świat

Królowa Elżbieta II nie żyje. W piątek nabożeństwo w londyńskiej katedrze i orędzie do narodu

9 września 2022, 7:57
Aktualizacja: 9 września 2022, 10:29

Świat

Aktualizacja:
Autor:
ft,js\mtom
Źródło:
BBC, PAP, TVN24, Reuters

IMGW opublikował nową długoterminową prognozę pogody. Synoptycy przedstawili wstępne wyliczenia modeli meteorologicznych dla października, listopada i grudnia 2022 roku, a także dla stycznia 2023. Sprawdź, co według IMGW czeka nas w pogodzie.

Jaka będzie zima? Mroźna? Ciepła? IMGW podał wstępną prognozę na najbliższe miesiące

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Pogoda

Autor:
kw
Źródło:
IMGW

Komunistyczna Partia Chin w październiku dokona zmian w swojej konstytucji podczas XX krajowego zjazdu w Pekinie - poinformowała w piątek chińska agencja informacyjna Xinhua. Agencja nie przekazała, na czym polegać mają te zmiany. Najprawdopodobniej będą one jednak służyć dalszemu umocnieniu pozycji rządzącego Chinami Xi Jinpinga.

Komunistyczna Partia Chin wprowadzi zmiany w swej konstytucji. Taka możliwość jest raz na pięć lat

Świat

Komunistyczna Partia Chin wprowadzi zmiany w swej konstytucji. Taka możliwość jest raz na pięć lat

9 września 2022, 15:51

Świat

Autor:
mm
Źródło:
Xinhua, Reuters, PAP

Przed godziną 12 strażacy wyjeżdżali do zgłoszenia w miejscowości Mostówka, gdzie - prawdopodobnie - ciężarówka uderzyła w słup wysokiego napięcia i zapaliła się. Policja potwierdziła, że obok auta znaleziono ciało.

Pożar ciężarówki pod Wołominem. Obok auta znaleziono ciało

Ulice

Pożar ciężarówki pod Wołominem. Obok auta znaleziono ciało

9 września 2022, 15:46

Ulice

Autor:
katke/r
Źródło:
tvnwarszawa.pl

Wszystko zaczęło się na stacji paliw w Kozubszczyźnie (Lubelskie), gdzie 37-latek miał grozić innemu mężczyźnie pozbawieniem życia, a następnie go uderzyć. Później była awantura w salonie fryzjerskim, a następnie policyjny pościg drogą ekspresową i ulicami Lublina.

Groźby na stacji paliw, awantura w salonie fryzjerskim i pościg ulicami miasta. Nagranie

Polska

Groźby na stacji paliw, awantura w salonie fryzjerskim i pościg ulicami miasta. Nagranie

9 września 2022, 15:49

Polska

Autor:
tm/gp
Źródło:
tvn24.pl

Inwazja Rosji na Ukrainę trwa 198 dni. W rejonie wioski Babenkiwka w obwodzie chersońskim rosyjscy okupanci używali śmigłowców do poszukiwania dezerterów i zawracania ich na pozycje bojowe - przekazał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Ukraińska policja zaczęła pełnić obowiązki na uwolnionych terenach obwodu charkowskiego - poinformowano na jej stronie na Facebooku. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.

Ukraiński sztab: w obwodzie chersońskim okupanci ze śmigłowców szukali swoich dezerterów

Świat

Ukraiński sztab: w obwodzie chersońskim okupanci ze śmigłowców szukali swoich dezerterów

9 września 2022, 5:29
Aktualizacja: 9 września 2022, 18:24

Świat

Aktualizacja:
Autor:
asty,
ft,
tas
//now
Źródło:
PAP

Gdzie jest burza? W piątek wieczorem wyładowania atmosferyczne pojawiają się na zachodzie Polski. Zjawiskom towarzyszą opady deszczu. Śledź aktualną sytuację pogodową w kraju na tvnmeteo.pl.

Gdzie jest burza. Grzmi na zachodzie kraju

Prognoza

Gdzie jest burza. Grzmi na zachodzie kraju

9 września 2022, 14:43
Aktualizacja: 9 września 2022, 18:08

Prognoza

Aktualizacja:
Autor:
ps/dd
Źródło:
tvnmeteo.pl

Albo jest drogi, albo w ogóle go nie ma. Z powodu wysokich cen i braków węgla w kraju, niektórzy Polacy wyjeżdżają po surowiec do Czech. Jak powiedział reporterowi TVN24 Jakub Hanus, właściciel składu węgla w Nachodzie tuż za granicą, codziennie przyjeżdża do niego około 50-60 samochodów z Polski. Nieraz klienci decydują się na zakup węgla brunatnego, który jest alternatywą tańszą od kamiennego, ale też mniej ekologiczną i uboższą kalorycznie.

Polacy jeżdżą do Czech po węgiel. Bo jest tańszy i dostępny

Polska

Polacy jeżdżą do Czech po węgiel. Bo jest tańszy i dostępny

9 września 2022, 13:00

Polska

Autor:
bp/gp
Źródło:
TVN24

Przyczyną zasłabnięcia dwóch grabarzy na cmentarzu w Nowym Sączu było niskie stężenie tlenu w grobowcu - wynika ze wstępnych ustaleń sądeckiej policji. W środę dwóch pracowników zakładu pogrzebowego straciło przytomność po wejściu do grobowca. Jeden z poszkodowanych, po wydobyciu przez strażaków, był reanimowany. Obaj trafili do szpitala. W sprawie prowadzone jest postępowanie karne.

Wszedł do grobowca ratować kolegę, który stracił przytomność i też zasłabł. Są wstępne ustalenia

Polska

Wszedł do grobowca ratować kolegę, który stracił przytomność i też zasłabł. Są wstępne ustalenia

9 września 2022, 10:01

Polska

Autor:
bp,
js/gp
Źródło:
PAP

Dzieci księcia Harry'ego, w odróżnieniu od ich kuzynów - dzieci Williama, nie miały dotąd praw do tytułów. Śmierć ich prababci, królowej Elżbiety II i wstąpienie na tron ich dziadka, Karola III automatycznie dała im prawo do nich. Skąd ta zmiana i dlaczego królewskie prawnuki nie były dotąd traktowane jednakowo?

Po śmierci Elżbiety II dzieci Meghan i Harry'ego otrzymają książęce tytuły. Dlaczego im się wcześniej nie należały?

Ciekawostki

Po śmierci Elżbiety II dzieci Meghan i Harry'ego otrzymają książęce tytuły. Dlaczego im się wcześniej nie należały?

9 września 2022, 13:16

Ciekawostki

Autor:
am
Źródło:
Independent

W siedzibie przy ulicy Nowogrodzkiej odbyło się w piątek spotkanie kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości. Politycy mieli rozmawiać między innymi na temat przedłużenia kadencji samorządów, a także o planach legislacyjnych.

Kierownictwo PiS obradowało w siedzibie partii. Wśród tematów rozmów przesunięcie wyborów i o reparacje

Polska

Kierownictwo PiS obradowało w siedzibie partii. Wśród tematów rozmów przesunięcie wyborów i o reparacje

9 września 2022, 13:38
Aktualizacja: 9 września 2022, 17:22

Polska

Aktualizacja:
Autor:
ads,
akr//now
Źródło:
PAP, TVN24

Wrzesień w kinie obfitował będzie w tytuły, które zapewnią nam pełną paletę emocji. Będzie wesoło, wzruszająco, poruszająco, baśniowo i mrocznie. Na dużych ekranach pojawią się nowe dzieła wybitnych filmowców oraz zachwycające debiuty reżyserskie. Oto nasz przegląd pięciu najciekawszych premier kinowych września.

Premiery kinowe - wrzesień 2022. Filmy, które warto zobaczyć. Najciekawsze nowości w kinach

Kultura i styl

Premiery kinowe - wrzesień 2022. Filmy, które warto zobaczyć. Najciekawsze nowości w kinach

9 września 2022, 13:51

Kultura i styl

Autor:
Tomasz-Marcin
Wrona
Źródło:
tvn24.pl

Najbliższe półtora roku może być dla deweloperów trudne, przedsprzedaż może spaść o 50 procent - ocenił Dariusz Blocher, członek rady nadzorczej Budimeksu. Zdaniem Blochera cały rynek budowlany może się skurczyć o 40 procent w ciągu około dwóch lat, jeśli nie pojawią się nowe zamówienia.

"Ciężkie lata" przed branżą budowlaną. "Przedsprzedaż może spaść o 50 procent"

Z kraju

"Ciężkie lata" przed branżą budowlaną. "Przedsprzedaż może spaść o 50 procent"

9 września 2022, 15:36

Z kraju

Autor:
mp/dap
Źródło:
PAP

Do Polski dotarła pierwsza dostawa zaktualizowanych szczepionek przeciwko COVID-19, celowanych przeciw wariantowi omikron BA.1 - przekazał minister zdrowia Adam Niedzielski. Jak dodał, w przyszłym tygodniu zostaną przekazane zasady przyjmowania czwartej dawki preparatu w grupie od dwunastego roku życia życia.

Zaktualizowane szczepionki przeciwko COVID-19 trafiły do Polski. "Mamy szansę wygasić wirusa"

Polska

Zaktualizowane szczepionki przeciwko COVID-19 trafiły do Polski. "Mamy szansę wygasić wirusa"

9 września 2022, 12:01
Aktualizacja: 9 września 2022, 14:14

Polska

Aktualizacja:
Autor:
ads\mtom
Źródło:
PAP

Dziennikarz TVN24 Piotr Jacoń głosami internautów został ogłoszony laureatem plebiscytu Korony Równości 2022 w kategorii Media. - Bardzo bym chciał, żeby właściwie całe polskie społeczeństwo przeszło taką drogę do wspierania i szanowania różnorodności, jaką my przeszliśmy jako rodzice transpłciowej córki - powiedział Piotr Jacoń podczas uroczystej gali Kampanii Przeciw Homofobii.

Dziennikarz TVN24 Piotr Jacoń laureatem plebiscytu Korony Równości 2022

Kultura i styl

Dziennikarz TVN24 Piotr Jacoń laureatem plebiscytu Korony Równości 2022

9 września 2022, 5:37

Kultura i styl

Autor:
asty\mtom
Źródło:
TVN24