Блащак: розпочато процес випробування елементів польської системи Patriot
Розпочато процес перевірки та інтеграції елементів польської системи Patriot, - повідомив у вівторок в соцмережах міністр національної оборони Маріуш Блащак. Він також опублікував фото, на якому видно компоненти системи. Польща закупила дві батареї Patriot і намагається закупити ще шість.
"В Торуні розпочато процес перевірки та інтеграції елементів польської системи Patriot. Це ще одна віха в розбудові наземної оборони повітряного простору нашої країни", - написав у Twitter віце-прем’єр-міністр, голова Міністерства національної оборони Маріуш Блащак. Запис супроводжувався фотографією, на якій видно елементи системи.
Батареї Patriot мають створити у Польщі систему протиповітряної оборони середньої дальності "Вісла". Дві батареї, закуплені на першому з двох запланованих етапів програми у 2018 році, будуть оснащені секторними радарами з полем огляду приблизно 120 градусів. Наступні мають бути інтегровані з новим 360-градусним радаром.
У травні Міністерство національної оборони звернулося до США з запитом про закупівлю ще шести батарей.
Що таке система Patriot?
Система Patriot, залежно від використовуваної ракети, здатна вражати цілі на відстані від кількох десятків до понад 100 кілометрів. Вона може знищувати літаки, вертольоти, безпілотники, а також балістичні та крилаті ракети. Її використовують армії Сполучених Штатів і більш ніж десятка інших країн. Розробку й виробництво здійснив американський концерн Raytheon. Роботи над нею почалися в 1960-х роках, а перші поставки були здійснені в 1981 році.
Źródło: PAP, tvn24.pl
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