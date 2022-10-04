Блащак: розпочато процес випробування елементів польської системи Patriot

4 października 2022, 18:45
Autor:
Ред.
Źródło:
PAP, tvn24.pl
System Patriot
System PatriotReuters
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ReutersSystem Patriot

Розпочато процес перевірки та інтеграції елементів польської системи Patriot, - повідомив у вівторок в соцмережах міністр національної оборони Маріуш Блащак. Він також опублікував фото, на якому видно компоненти системи. Польща закупила дві батареї Patriot і намагається закупити ще шість.

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"В Торуні розпочато процес перевірки та інтеграції елементів польської системи Patriot. Це ще одна віха в розбудові наземної оборони повітряного простору нашої країни", - написав у Twitter віце-прем’єр-міністр, голова Міністерства національної оборони Маріуш Блащак. Запис супроводжувався фотографією, на якій видно елементи системи.

Батареї Patriot мають створити у Польщі систему протиповітряної оборони середньої дальності "Вісла". Дві батареї, закуплені на першому з двох запланованих етапів програми у 2018 році, будуть оснащені секторними радарами з полем огляду приблизно 120 градусів. Наступні мають бути інтегровані з новим 360-градусним радаром.

У травні Міністерство національної оборони звернулося до США з запитом про закупівлю ще шести батарей.

PatriotTwitter @mblaszczak

Що таке система Patriot?

Система Patriot, залежно від використовуваної ракети, здатна вражати цілі на відстані від кількох десятків до понад 100 кілометрів. Вона може знищувати літаки, вертольоти, безпілотники, а також балістичні та крилаті ракети. Її використовують армії Сполучених Штатів і більш ніж десятка інших країн. Розробку й виробництво здійснив американський концерн Raytheon. Роботи над нею почалися в 1960-х роках, а перші поставки були здійснені в 1981 році.

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Autor:Ред.

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Twitter @mblaszczak

Polska
Mariusz Błaszczak
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