Блащак розмовляв з Остіном. Про порушення польського простору білоруськими гелікоптерами та Групою Вагнера

5 sierpnia 2023, 19:11
Autor:
Ред.
Źródło:
tvn24.pl
Błaszczak o białoruskich śmigłowcach: mieliśmy do czynienia z prowokacją
Błaszczak o białoruskich śmigłowcach: mieliśmy do czynienia z prowokacjąTVN24
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TVN24Błaszczak o białoruskich śmigłowcach: mieliśmy do czynienia z prowokacją

Глава Міністерства національної оборони Маріуш Блащак у п'ятницю розмовляв телефоном з міністром оборони США Ллойдом Остіном. За словами речника Пентагону генерала Патріка Райдера, Остін наголосив на підтримці США польської відповіді на порушення повітряного простору Польщі білоруськими гелікоптерами. "Наші зобов'язання та союзницькі завдання зрозумілі - ми разом дбаємо про нашу безпеку. Ми - союзники", - написав Блащак у соцмережах.

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Речник Пентагону генерал Патрік Райдер повідомив, що під час телефонної розмови з главою Міністерства національної оборони Маріушем Блащаком міністр оборони США Ллойд Остін наголосив на "підтримці США польської відповіді на вторгнення білоруських літальних апаратів у повітряний простір Польщі 1 серпня". Як він поінформував, глава Пентагону разом з головою Міноборони "також обговорили нову присутність групи Вагнера в Білорусі та спільно зобов'язалися уважно стежити за ситуацією".

Як додав генерал Райдер, Остін подякував Блащаку "за значні зусилля Польщі щодо підтримки України", а "лідери підтвердили важливість постійної, рішучої допомоги українському народу у сфері безпеки".

Блащак: наші зобов’язання та союзницькі завдання чіткі

Також про розмову з главою Пентагону повідомив у Twitter Маріуш Блащак.

"Ми обговорили питання, пов'язані з безпекою Польщі та східного флангу НАТО, в тому числі в контексті нещодавніх гібридних атак на Польщу. Наші зобов'язання та союзницькі завдання чіткі - ми разом дбаємо про нашу безпеку. Ми - союзники", - написав він.

Білоруські вертольоти над Польщею

У вівторок повітряний простір Польщі порушили два білоруські вертольоти. Їх вранці помітили жителі околиць Бяловежі, але армія спочатку заперечувала, що такий інцидент стався. Лише ввечері, після 19:00, Міністерство оборони в офіційному комюніке визнало, що цього дня було порушено повітряний простір Польщі.

Глава Міністерства національної оборони Маріуш Блащак розпорядився збільшити кількість військових на кордоні та виділити додаткові сили та засоби, зокрема бойові гелікоптери.

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Autor:Ред.

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Keith J Finks/Shutterstock

Polska
Mariusz Błaszczak
Lloyd Austin
Białoruś
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Źródło:
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Aktualizacja: 5 sierpnia 2023, 14:40
Aktualizacja:
Autor:
akw/rzw,
adso
Źródło:
TVN24

Ja za taki numer bym stracił dożywotnio prawo wykonywania zawodu. Przecież to jest trzeci świat - stwierdził rzecznik prasowy Naczelnej Izby Lekarskiej Jakub Kosikowski. Tak skomentował ujawnienie przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego imienia i nazwiska lekarza oraz tego, jakie leki sobie przepisał. Na działanie szefa resortu ostro zareagowali także inni przedstawiciele środowiska lekarskiego.

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Autor:
pp//rzw
Źródło:
TVN24

Minister zdrowia Adam Niedzielski ujawnił, że lekarz Piotr Pisula, który w materiale "Faktów" TVN mówił o problemach pacjentów bez dostępu do recept, przepisał na siebie określone leki. Minister podał publicznie imię i nazwisko lekarza. - Jest to potencjalne naruszenie artykułu 51 konstytucji, w którym jest mowa o tym, że władze publiczne nie mogą w ten sposób operować danymi obywateli - powiedział w odpowiedzi sam lekarz w programie "Kampania #BezKitu" w TVN24. Dodał, że wpis ministra był dla niego z szokiem i wiąże się ze smutkiem, i niepokojem, a znajomi pytają, czy teraz będzie miał kłopoty. W jego obronie stanęło środowisko lekarskie, między innymi Naczelna Izba Lekarska i Porozumienie Rezydentów. Po krytyce pod adresem ministra, sprawę skomentował resort zdrowia i jego rzecznik.

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Źródło:
tvn24.pl
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