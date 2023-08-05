Блащак розмовляв з Остіном. Про порушення польського простору білоруськими гелікоптерами та Групою Вагнера

Глава Міністерства національної оборони Маріуш Блащак у п'ятницю розмовляв телефоном з міністром оборони США Ллойдом Остіном. За словами речника Пентагону генерала Патріка Райдера, Остін наголосив на підтримці США польської відповіді на порушення повітряного простору Польщі білоруськими гелікоптерами. "Наші зобов'язання та союзницькі завдання зрозумілі - ми разом дбаємо про нашу безпеку. Ми - союзники", - написав Блащак у соцмережах.

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Речник Пентагону генерал Патрік Райдер повідомив, що під час телефонної розмови з главою Міністерства національної оборони Маріушем Блащаком міністр оборони США Ллойд Остін наголосив на "підтримці США польської відповіді на вторгнення білоруських літальних апаратів у повітряний простір Польщі 1 серпня". Як він поінформував, глава Пентагону разом з головою Міноборони "також обговорили нову присутність групи Вагнера в Білорусі та спільно зобов'язалися уважно стежити за ситуацією".

Як додав генерал Райдер, Остін подякував Блащаку "за значні зусилля Польщі щодо підтримки України", а "лідери підтвердили важливість постійної, рішучої допомоги українському народу у сфері безпеки".

Блащак: наші зобов’язання та союзницькі завдання чіткі

Також про розмову з главою Пентагону повідомив у Twitter Маріуш Блащак.

"Ми обговорили питання, пов'язані з безпекою Польщі та східного флангу НАТО, в тому числі в контексті нещодавніх гібридних атак на Польщу. Наші зобов'язання та союзницькі завдання чіткі - ми разом дбаємо про нашу безпеку. Ми - союзники", - написав він.

Білоруські вертольоти над Польщею

У вівторок повітряний простір Польщі порушили два білоруські вертольоти. Їх вранці помітили жителі околиць Бяловежі, але армія спочатку заперечувала, що такий інцидент стався. Лише ввечері, після 19:00, Міністерство оборони в офіційному комюніке визнало, що цього дня було порушено повітряний простір Польщі.

Глава Міністерства національної оборони Маріуш Блащак розпорядився збільшити кількість військових на кордоні та виділити додаткові сили та засоби, зокрема бойові гелікоптери.

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Autor:Ред.

Źródło: tvn24.pl