Блащак: Росія хотіла б домогтися припинення вогню, щоб виграти час

Глава Міністерства національної оборони Маріуш Блащак після переговорів зі своїми колегами з інших країн ЄС підкреслив, що всі погодилися з необхідністю підтримки України. - Росія намагається знову спровокувати кризу, хоче залякати населення Києва та інших міст, хоче домогтися припинення вогню, щоб виграти час, щоб відновити свої сили та завдати ще одного удару, - сказав він.

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У Брюсселі відбулася зустріч міністрів оборони країн Європейського Союзу під головуванням верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля. Польщу представляв віце-прем'єр-міністр, голова міністерства національної оборони Маріуш Блащак. Під час переговорів йшлося про безпекову ситуацію в Європі та підтримку України в боротьбі з російським вторгненням.

Блащак: усі погодилися, що Україну потрібно підтримувати

Після переговорів Блащак повідомив журналістам, що зустріч стосувалася початку навчання українських військ, спільних закупівель ЄС військової техніки та ситуації в Україні. У засіданні взяв участь міністр оборони України Олексій Резніков.

"Усі погодилися, що Україну потрібно підтримувати", - сказав Блащак. Він нагадав, що головним центром навчальної місії стане полігон у Венджині, а командиром місії став командир 11-ї Любуської бронетанкової дивізії генерал-майор Пьотр Тритек.

Маріуш Блащак TVN24

Міністр зазначив, що навчання відповідатиме потребам, про які повідомляє українська сторона, таким як розмінування та тактика, а витрати на утримання українських військових будуть відшкодовуватися з бюджету Європейського Союзу. Він нагадав, що навчання українських військових у Польщі розпочалося ще до російського вторгнення.

Говорячи про нараду щодо спільних закупівель обладнання, Блащак зазначив, що всі країни ЄС підтримують Україну та відчувають нагальну потребу заповнити прогалини, які утворилися в переданому їй обладнанні. Блащак дотримується позиції, що спільні закупівлі не повинні обмежуватися європейським обладнанням, а у випадку з Євросоюзом замовлення мають бути спрямовані не лише на найбільші західноєвропейські концерни.

Він нагадав про контракти на постачання озброєнь, укладені Міноборони США та Південною Кореєю. - Я зазначив, що ця пропозиція не повинна обмежуватися підтримкою потужних компаній із Західної Європи, а повинна стосуватися менших компаній з Центральної та Східної Європи, - сказав він.

– Третя сесія стосувалася ситуації в Україні. Коли ми розмовляли з міністром Резніковим, Україна переживає чергове бомбардування, сказав він. За його словами, міністри обговорили, як не дати Росії спровокувати хвилю біженців, чому мають слугувати атаки на критичну інфраструктуру.

– Росія намагається знову спровокувати кризу, вона хоче залякати населення Києва та інших міст, вона хоче домогтися припинення вогню, щоб виграти час, щоб відновити свої сили та завдати нового удару, – прокоментував Блащак. Він зазначив, що таку ж позицію висловили представники країн Балтії.

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Autor:Ред.

Źródło: PAP