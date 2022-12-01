Блащак: міністр оборони Німеччини заявила, що представить в уряді питання про розміщення "Патріотів" в Україні

1 grudnia 2022, 20:18
Autor:
red.
Źródło:
PAP
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Błaszczak: najlepiej, żeby Patrioty były ulokowane na zachodniej UkrainieTVN24
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TVN24Błaszczak: najlepiej, żeby Patrioty były ulokowane na zachodniej Ukrainie

Віце-прем'єр-міністр, голова Міноборони Маріуш Блащак заявив, що під час розмови з міністром оборони Німеччини Крістін Ламбрехт знову переконував її на користь розміщення пускових установок Patriotтв Україні.  "Міністр Ламбрехт заявила, що винесе це питання на уряді. Сподіваюся на схвалення", - написав він у соцмережі.

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Про свою розмову з міністром оборони Німеччини, яка відбулася в середу, у Twitter повідомив глава міністерства національної оборони Маріуш Блащак.  "Під час сьогоднішньої розмови я ще раз переконував Міністерство національної оборони Німеччини, що розміщення Patriot в Україні підвищить безпеку Польщі та України. Х. Ламбрехт заявила, що представить цю пропозицію уряду", - повідомив він.

"Я розраховую на схвалення. Пообіцяв підтримку під час можливих переговорів на форумі НАТО", - додав глава Міноборони у записі.

Глава МЗС: "Патріоти" могли б створити фрагмент безпечного неба над Україною

Міністр закордонних справ Збігнєв Рау також говорив про "Патріоти".  

-  Ми відгукнулися на цю пропозицію, визнавши, що "Патріоти" будуть більш потрібні з українського боку кордону.  Водночас вони були б протиракетним бар’єром для Польщі.  А також створили б фрагмент безпечного неба над Україною, - сказав Рау після повернення з Бухареста, де він брав участь у зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО.

На його думку, створення безпечного неба над частиною території України було б надзвичайно важливим в умовах масових атак Росії на енергетичну інфраструктуру України.  

- Наша пропозиція тут відома, безсумнівно виправдана і переконлива, - запевнив він.

Збігнєв РауPAP/Roman Zawistowski

На запитання про реакцію союзників він додав, що це питання не обговорювалося.

"Патріоти для Польщі"

20 листопада глава міністерства оборони Німеччини Крістін Ламбрехт запропонувала надати Польщі підтримку, зокрема, системами протиповітряної оборони  Patriot.  Днем пізніше Маріуш Блащак оголосив, що "із задоволенням" прийняв цю пропозицію.

23 листопада Блащак повідомив, що звернувся до німецької сторони з проханням передати Україні запропоновані Польщі батареї Patriot.  Це сталося після публікації інтерв’ю, в якому голова ПіС Ярослав Качинський заявив, що "для безпеки Польщі було б найкраще, якби німці передали це обладнання українцям".  Днем пізніше міністр оборони Німеччини відповів, що Patriots, запропоновані Польщі, є частиною інтегрованої протиповітряної оборони НАТО, а це означає, що вони будуть розміщені на території НАТО.  Вона додала, що будь-яке використання за межами території НАТО вимагатиме попереднього обговорення з НАТО та союзниками.

System PatriotMARTIN DIVISEK/PAP/EPA

У понеділок прем’єр-міністр Матеуш Моравецький у свою чергу сказав: "Якщо можна просити про це наших німецьких партнерів, я б справді був дуже за те, щоб ці "Патріоти" були розміщені в західній частині України, бо тоді вони захищатимуть частину нашого неба у східній частині Польщі і, перш за все, вони захищатимуть всю Західну Україну від цих масованих варварських нападів Росії".

PAP
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Autor:red.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: MARTIN DIVISEK/PAP/EPA

Tagi:
Mariusz Błaszczak
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Niemcy
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