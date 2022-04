Моравецький: звернемося до Брюсселя по нові кошти на підтримку біженців 

czytaj dalej

Więzień skazany za morderstwo oraz funkcjonariuszka biura szeryfa, która miała eskortować go do sądu, zaginęli - donosi stacja CNN. Do zdarzenia doszło w piątek w hrabstwie Lauderdale w stanie Alabama. Policja podejrzewa, że skazany może być uzbrojony i niebezpieczny. - Znając więźnia, sądzę, że ona jest w niebezpieczeństwie - powiedział miejscowy szeryf. Dodał jednak, że pod uwagę brany jest także scenariusz, w którym funkcjonariuszka była zamieszana w spisek.