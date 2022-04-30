Моравецький: звернемося до Брюсселя по нові кошти на підтримку біженців 

Прем'єр Матеуш Моравецький зустрівся з головою чеського уряду Петром Фіалою. Після зустрічі глава польського уряду повідомив, що обидві країни домовилися спільно звернутися до Єврокомісії для отримання нових коштів на підтримку воєнних біженців з України.

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У п'ятницю в канцелярії прем'єр-міністра відбулася зустріч глав урядів Польщі та Чехії. Під час спільної прес-конференції Моравецький запевнив, що "ми маємо справу одночасно з багатьма викликами і кризами, які впливають на наші країни подібним чином".

Моравецький про нові кошти на підтримку біженців

- З одного боку, звісно, ​​страшна, жорстока війна в Україні, де українці борються за свою безпеку, а також за суверенітет і територіальну цілісність, і ми усвідомлюємо, як в Чехії, так і в Польщі, що вони там стають до бою за наш суверенітет, нашу свободу, і тому ми робимо все, щоб зміцнити один одного, наш голос в Європейському Союзі, в НАТО у сфері допомоги Україні у боротьбі за свободу, за повернення миру, - наголосив польський прем'єр.

Моравецький визнав, що ми добре усвідомлюємо, "як сильно війна впливає на функціонування наших країн»". - По-перше, це вплив через воєнних біженців, - сказав він і нагадав, що біженців багато і в Польщі, і в Чехії.

– Ми домовилися з прем’єр-міністром про спільне зверненняз до Брюсселя, до Європейської комісії, аби отримати нові кошти, щоб не перекладати з однієї шухляди до іншої, а саме нові кошти на підтримку воєнних біженців, – повідомив Моравецький. - Цю нашу ініціативу ми незабаром представимо разом, - додав він.

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Autor:red.

Źródło: PAP