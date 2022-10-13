Агата Корнгаузер-Дуда відвідала школу, де адаптуються українці. "Вона заохочувала молодь долати страх"

Перша леді Агата Корнгаузер-Дуда відвідала варшавську школу інтеграції та адаптації, де зустрілася зі учнями з України. "Говорили про вивчення різних предметів іноземною мовою, досвід навчання за кордоном, про дружні стосунки, які зав'язалися в Польщі, візити першої леді в Україну та сподівання молоді на майбутнє", – йдеться в повідомленні Канцелярії президента. Там сказано, що Корнгаузер-Дуда "підкреслила, що дуже хоче, щоб молоді люди знайшли заміну рідній домівці в Польщі".

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Як повідомляється на сайті Канцелярії президента, Фундація "Захід-Схід" "вже багато років розбудовує системну допомогу біженцям зі Сходу в нашій країні, допомагаючи родинам мігрантів у Польщі акліматизуватися, знайти роботу, інтегруватися в польське суспільство та почати нормальне життя". Її останній проект - "Академія підтримки" працює з квітня цього року. Він спрямований на "учнів з України, які були змушені приїхати до Польщі через війну, що триває в їхній країні". За інформацією відомства, у проекті беруть участь також учні з Білорусі.

У середу Агата Корнгаузер-Дуда відвідала школу інтеграції та адаптації Фундації "Захід-Схід" у Варшаві. Там вона дізналася про його діяльність та познайомилася з учнями. "Зараз під опікою фундації понад 35 осіб, які беруть активну участь у заняттях. Це діти, які вступили до польських шкіл із поганим знанням польської мови, що посилює у них стрес, пов’язаний з навчанням, і породжує труднощі в розумінні предметів", - написали на сайті Канцелярії президента.

Uczniowie z Ukrainy "byli ciekawi rad Pierwszej Damy" Grzegorz Jakubowski/KPRP

Агата Корнгаузер-Дуда "заохочувала молодь долати страх"

"Діти та молодь розповідали першій леді про себе, звідки вони, про навчання в академії. Ділилися своїми спостереженнями щодо системи освіти в Польщі в порівнянні з освітою в їхніх країнах. Учні дуже цінують можливість продовжити навчання та підтримку, яку вони отримують у Польщі, вони мріють про олімпіади та вищу освіту, також у Польщі. Розповідали про труднощі, які відчувають у вивченні польської мови, їх цікавили поради першої леді - досвідченої вчительки, яка заохочувала молодь долати страх спілкування іноземною мовою, незважаючи на помилки, які при цьому роблять", - сказано у повідомленні.

Під час зустрічі "говорили про вивчення різноманітних предметів іноземною мовою, досвід навчання за кордоном, зав'язані в Польщі дружні стосунки, візити першої леді в Україну та сподівання молоді на майбутнє". "Агата Корнгаузер-Дуда підкреслила, що дуже хоче, щоб молоді люди знайшли в Польщі заміну своїй домівці. Вона нагадала, що вони представляють покоління, яке незабаром будуватиме відносини між нашими народами", - підкреслено в повідомленні президентської канцелярії.

Agata Kornhauser-Duda "zachęcała młodych ludzi do pokonywania strachu" Grzegorz Jakubowski/KPRP

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Autor:red.

Źródło: tvn24.pl