Біженці з України. Що робити після перетину кордону? Документи, транспорт, помешкання, лікар, школа для дитини.

Аби перетнути польсько-український кордон, біженці стоять у черзі до кількох годин. Які кроки вони мають зробити на кордоні та після прибуття до Польщі? Як узаконити перебування? Як отримати державну допомогу? Ми пояснюємо.

Українське телебачення в прямому ефірі Безкоштовно та без реєстрації Ukraińska telewizja na żywo Bezpłatnie i bez rejestracji. 1+1 w TVN24 GO Ukraina 24 w PLAYER

«Якщо ви втікаєте від російської збройної агресії проти України, вас впустять до Польщі», – повідомляє Управління у справах іноземців. Приймають усіх, незалежно від національності. У Міністерстві внутрішніх справ та адміністрації наголошують, що «жодну людину, яка отримала притулок у Польщі, не повернуть до країни, охопленої війною».

Кордон. Як його перетнути?

Управління у справах іноземців запустило веб-сайт українською мовою. Біженці не знайдуть на ньому допомоги в евакуації з України, інформації про те, як вибратися зі своєї країни, де шукати транспорт перед перетином кордону. «Зверніться з цього приводу в українські фонди», – підказують чиновники.

PAP/Darek Delmanowicz

На кордоні всіх осіб перевіряють прикордонники. Під час перевірки «корисні всі документи, що підтверджують особу». Для дитини, яка не має посвідчення особи чи паспорта, стане в нагоді свідоцтво про народження. Якщо у когось немає документів або вони викликають сумніви, прикородонники використовують процедури перевірки.

Черга на кордоні часто займає кілька, а то й кільканадцять годин.

COVID-19

Чиновники повідомляють, що немає обмежень, пов’язаних із пандемією COVID-19 тестами на коронавірус чи карантином.

Біженці можуть перейти польсько-український кордон з тваринами навіть якщо не зможуть показати всіх документів, передбачених польськими законами. Головний ветеринарний лікар повідомив, як діяти у зв’язку з надзвичайною ситуацією після початку війни в Україні.

Після перетину кордону пересуватися Польщею можна вільно. Якщо ж хтось хоче поїхати в іншу країну, йому слід звернутися до посольства цієї країни.

Перебування в Польщі - які документи потрібно мати

Після перетину кордону біженцям пропонують допомогу приватні особи, волонтери та фонди. Вони пропонують харчування, транспорт, проживання. Але громадяни України можуть також розраховувати на гарантовану допомогу польського уряду. Автобуси Державної пожежної охорони довезуть усіх від кордону до найближчого великого міста або до пункту прийому біженців.

– Вам не потрібно реєструватися в пунктах прийому, не варто турбуватися про подальше легальне перебування в Польщі, – наголошує в інтерв’ю TVN24 Якуб Дудзяк з Управління у справах іноземців.

Це стосується і громадян України, які приїхали до Польщі до російської агресії (до 24 лютого 2022 року) і в яких закінчився термін дії дозволу на проживання.

– Усім цим людям не потрібно найближчими днями подавати заяви в Управлінні у справах іноземців, відділеннях у воєводствах чи прикордонних постах, про це не варто турбуватися, – додає Дудзяк.

Як на своєму сайті наголошує Управління у справах іноземців, "протягом кількох днів на ua.gov.pl з’явиться детальна інформація на цю тему. Ваше перебування все одно буде легальним».

Навіщо тоді йти до пункту прийому біженців? Це не обов'язково. Але може виявитись корисним. Чиновники та представники місцевої влади наголошують, що біженець може перебувати там кілька годин, поїсти та відпочити. На місці працюють перекладачі та медики. З’явитися на пункт можна в будь-який час, а не тільки відразу після прибуття в Польщу. Найбільше таких пунктів на польсько-українському кордоні, але вони також діють у кожному воєводстві. Всього їх 27. І залишити пункт прийому біженців можна вільно в будь-який момент.

Житло для біженців з України

В пункті прийому біженців можна звернутися за допомогою в організації тимчасового проживання та транспортування до цього місця. На прохання уряду розміщенням біженців займаються органи місцевого самоврядування. Вони, зокрема, перевіряють квартири, які пропонують для цього місцеві жителі.

– Уже тиждень ми оглядаємо всі комунальні помешкання, які стоять порожні. До нас звернулися компанії, які хочуть безкоштовно відремонтувати ці вільні будівлі. Ми готували це багато-багато днів, тому цей житловий фонд з певністю буде більшим, - каже Рафал Тшасковський, мер Варшави.

Медична допомога українцям

Міністерство здоров’я повідомляє, що біженці з України мають забезпечену медичну допомогу на тих самих умовах, що й застраховані громадяни Польщі.

TVN24

Речник Міністерства охорони здоров'я Войцех Андрусевич в інтерв'ю репортеру TVN24 пояснив: - Кожен, хто має документ після перетину кордону, будь то штамп у паспорті чи довідка, видана прикордонником, отримає безкоштовно. доступ до польської служби охорони здоров’я. Мова як про первинну медичну допомогу, різні обстеження, амбулаторну спеціалізовану допомогу, так і про стаціонарне лікування.

Робота для громадян України – де і як шукати?

Бюро праці очікують спеціального закону, який регулюватиме становище біженців з України на ринку праці. Однак вони наголошують, що тим, хто тікає з охопленої війною країни, допоможуть знайти роботу і без спецзакону. Громадянин України може скористатись безкоштовною допомогою повітового чи воєводського бюро праці. Не обов’язково йти туди особисто. Все, що потрібно зробити, це зателефонувати в конкретне управління або на гарячу лінію "Zielona Linia" - numer 19524. Можна також шукати роботу самостійно: в Інтернеті в Centralnej Bazie Ofert Pracy або на інших веб-сайтах, наприклад, pracuj.pl або jobs.pl.

У Познані чиновники запустять спеціальну електронну адресу для роботодавців, які хочуть наймати біженців. Малгожата Павляк, директор повітового бюро праці в Познані: « На даний момент існує такий швидкий шлях як декларації про працевлаштування іноземців, у тому числі громадян України».

Школи для дітей з України

Діти 7-18 років можуть навчатися в польських школах безкоштовно. Незнання польської мови не є перешкодою. Учні з України можуть взяти участь у безкоштовних уроках польської мови, які організовує школа. Їм також може бути надана психолого-педагогічна допомога у зв’язку з їх міграційним досвідом.

У п’ятницю Міністерство освіти і науки надало директорам шкіл та органам влади інформацію щодо правил прийому дітей іноземців до польських шкіл. Для батьків дітей з України було підготовлено спеціальну інструкцію. Для зарахування учня до школи необхідно подати заяву до обраного закладу. Прийняти їх зобов’язана початкова школа за місцем проживання дитини. Інші навчальні заклади - за наявності місця. Якщо у батьків є проблеми з цим, вони можуть звернутися за допомогою до муніципального управління. Разом із заявою необхідно подати довідку, яка підтверджує попереднє навчання. Але якщо у батьків немає таких документів, достатньо декларації про загальну кількість закінчених років навчання. У школах вже готують місця для українських дітей.

Данута Козакевич, директор початкової школи № 103 у Варшаві: «Наразі я прийняла одну дитину прямо з України. Треба пам’ятати, що прийняти таку дитину – це в принципі прийняти цілу родину, адже це люди з величезною травмою».

Autor:Maria Mikołajewska, red.

Źródło: TVN24