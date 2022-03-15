Біженці з України можуть вакцинуватися від COVID-19 у Польщі

Інформація про те, де зробити вакцинацію є доступна в пунктах прийому. Будуть також доступні мобільні пункти вакцинації. Ще на цьому тижні польський уряд планує розпочати інформаційну кампанію, будуть листівки та інформація в Інтернеті. Ідея полягає в тому, щоб заохотити українців, які шукають притулку у Польщі, зробити вакцинацію від коронавірусу.