Біженці з України можуть вакцинуватися від COVID-19 у Польщі
15 marca 2022, 13:08
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Інформація про те, де зробити вакцинацію є доступна в пунктах прийому. Будуть також доступні мобільні пункти вакцинації. Ще на цьому тижні польський уряд планує розпочати інформаційну кампанію, будуть листівки та інформація в Інтернеті. Ідея полягає в тому, щоб заохотити українців, які шукають притулку у Польщі, зробити вакцинацію від коронавірусу.
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: TVN24
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