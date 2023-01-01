Більше жодних фальшивих знижок та відгуків. Починаючи з січня багато змін для споживачів

Перевірка відгуків в Інтернеті, прозоре інформування про зниження цін, нові правила скарг на браковані товари - це лише частина змін для споживачів, які запровадять із січня. Як нагадують в Управлінні з питань захисту конкуренції (UOKIK), з 1 січня положення також діятимуть на кращий захист людей похилого віку. Більше не можна буде приймати оплату відразу на торгових виставках і в турах.

Українське телебачення в прямому ефірі Безкоштовно та без реєстрації Ukraińska telewizja na żywo Bezpłatnie i bez rejestracji. 1+1 w TVN24 GO Ukraina 24 w PLAYER

У повідомленні UOKIK нагадує, що з 1 січня 2023 року набирають чинності багато важливих для споживачів положень. 'Зміни в польському законодавстві (зокрема Закон про права споживачів, Закон про протидію недобросовісній ринковій практиці, Закон про інформацію про ціни на товари та послуги, Цивільний кодекс) є наслідком впровадження трьох директив ЄС: Omnibus, Commodity та Digital. Крім того, з ініціативи голови UOKIK запроваджено норми щодо припинення недобросовісної практики на торгівельних виставках", - сказано в комюніке.

- Метою змін є насамперед адаптація норм захисту прав споживачів до цифрового засвіту, що динамічно розвивається. Все частіше ми робимо покупки онлайн, користуємося цифровим контентом і послугами, укладаємо договори через Інтернет, за які оплачуємо своїми даними. У всіх цих ситуаціях необхідно забезпечити споживачам високий рівень захисту, - цитують в повідомленні президента Управління конкуренції та захисту прав споживачів Томаша Хрустного.

Більше ніяких фальшивих знижок

Однп зі змін стосується зниження цін. Кожен підприємець, який оголошує акцію або розпродаж, повинен буде надати, крім поточної ціни, також найнижчу ціну за 30 днів, що передують зниженню. А у випадку товарів, які швидко псуються і мають короткий термін придатності до вживання - продавець має вказати актуальну ціну і ту, яка була до першого застосування скидки. А у випадку, коли продукт є в асортименті менш ніж 30 днів - найнижчу ціну від початку продажу до впровадження скидки. Такої вимоги немає, якщо підприємець просто знижує звичайну ціну, не оголошуючи акцію чи розпродаж, - пояснюють в UOKIK.

Також будуть нові правила подання скарг. "Зміниться номенклатура: замість "гарантії" буде "відповідальність за невідповідність товару договору". У першу чергу, споживач зможе вимагати ремонту або заміни неякісного товару. Повернення коштів (часткове або повне) буде можливе на наступному етапі розгляду претензій Корисним для споживача буде продовження до 2 років періоду презумпції того, що невідповідність договору вже існувала на момент покупки. Продавець буде відповідати за недоліки - так як зараз - впродовж двох років від моменту видачі товару. Новинкою є те, що у випадку вживаних речей він не зможе скоротити цей період до одного року. Строк позовної давності претензій буде продовжено до шести років", повідомляє UOKIK.

Ще одна зміна стосується подвійної якості продукції. "Буде заборонено розміщувати на ринку товари як ідентичні тим, що продаються в інших країнах ЄС, якщо вони суттєво відрізняються, наприклад, за складом, і це не є об’єктивно обґрунтованим", - повідомляє відомство.

Мануфактура у місті Лодзь PAP

Зміни в онлайн-продажах

З нового року споживачам мають чітко повідомляти, чи є суб’єкт, який пропонує товари, послуги чи цифровий контент на платформі, підприємцем чи фізичною особою. "В останньому випадку вони також дізнаються, що положення, які захищають споживачів, наприклад, можливість відмови від угоди, не застосовуються до цих відносин. Платформа також повинна повідомити, як вона розподілила зобов’язання, пов’язані з виконанням угоди з продавцем", - читаємо в повідомленні.

Нові правила також стосуватимуться розміщення пропозицій. "Якщо підприємець увімкне пошук товарів, він повинен повідомити про основні параметри, які визначають порядок появи результатів. Також необхідно буде чітко розкрити оплачену рекламу або здійснену оплату для отримання більш високого позиціонування продукції в результатах пошуку", - повідомляє UOKIK.

Думки та оцінки споживачів також мають бути надійнішими. "Кожен підприємець, який надає доступ до відгуків про товари, повинен буде надати інформацію про те, чи перевіряє він їх достовірність і яким чином, і чи публікує всі відгуки чи тільки позитивні. Також буде суворо заборонено публікувати неправдиві або спотворені відгуки", - пояснюють у відомстві.

Продавець також повинен буде чітко проінформувати споживача, якщо він застосовує індивідуальні ціни. "Це стосується, наприклад, ситуації, коли ціна автоматично встановлюється для конкретного одержувача залежно, наприклад, від його місцезнаходження, пристрою, яким він користується (смартфон, настільний комп’ютер), або історії переглядів сторінок. Це не стосуватиметься динамічного ціноутворення або встановлення ціни в реальному часі, тобто механізмів, які базуються на факторах, не пов’язаних з особою конкретного користувача, наприклад, зі зміною попиту на певний товар", - повідомляє UOKiK.

Посилений захист старших людей

Кращий захист отримають також люди похилого віку, які беруть участь у шоу-демонстраціях товарів та користуються виїзною торгівлею. Однією зі змін "буде продовження до 30 днів терміну відмови від договору, укладеного під час не обумовленого заздалегідь візиту продавця до споживача додому чи у місці виїзної торгівлі. У випадку шоу-продажів він і надалі становитиме 14 днів".

Також діятиме заборона на укладення фінансових угод під час шоу-продажів чи торгівлі на виїзді. Договір, укладений у такій ситуації, наприклад договір позики, буде недійсним і не матиме наслідків для споживача.

Ще одна норма - заборона приймати платежі до закінчення терміну відмови угоди. "Це стосується договорів, укладених під час шоу, виїзної торгівлі або візиту до споживача, про який не домовлялися. Норма дозволить приймати зважене рішення про покупку, а споживачі не зазнають фінансових втрат, якщо відмовляться від неї в установлений законом термін" – кажуть в UOKiK.

Також буде запроваджено можливість відмови від окремих угод про надання медичних послуг, укладених поза офісом або дистанційно. Йдеться переважно про так звані договори, що стосуються медичних абонементів.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:Ред.

Źródło: TVN24 Biznes