Більше мільйона біженців з України перетнули польський кордон. Дані прикордонної служби

Від початку російського вторгнення в Україну до Польщі прибуло більш, ніж мільйон біженців, -повідомили в Прикордонній Службі в неділю ввечері: «Це - мільйон людських трагедій, мільйон людей, вигнаних війною зі своїх домівок». До 7 години ранку в понеділок польсько-український кордон перетнули ще 42 тисячі людей.

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Останні дані були опубліковані в профілі Прикордонної Служби в Twitter у понеділок після 8 ранку. "З 24 лютого до Польщі з України прибуло 1 мільйон 67 тисяч осіб", - йдеться в повідомленні. Як додали в Прикордонній Службі, за неділю прикордонники пропустили 142,3 тисячі біженців - найбільша кількість від початку російської агресії.

"Рух на польсько-українському кордоні зростає, сьогодні до 7.00 до Польщі з України прибуло 42 тисячі людей", – читаємо у записі прикордонної служби.

У неділю ввечері Прикордонна Служба повідомила, що "кількість людей, які втекли з України до Польщі, перевищила мільйон". "Це - мільйон людських трагедій, мільйон людей, яких війна вигнала зі своїх домівок. Мільйон людей, які, перетнувши кордон, почули від прикордонників: "Ти в безпеці".

Листівка для біженців з України

Як змінилася кількість біженців. Дані прикордонної служби

В неділю близько 16.00 в соціальних мережах з’явився запис Прикордонної Служби. Тоді повідомлялося, що співробітники прикордонної служби на прикордонних переходах пропустили 964 тис. людей, що тікають з України до Польщі.

У неділю до 15:00 з України до Польщі прибуло 81,4 тис. осіб. людей - констатовано. Найбільше людей перетинають кордон у Медиці та Корчовій (обидва переходи знаходяться в Підкарпатському воєводстві).

Медиці Darek Delmanowicz/PAP

Раніше того ж дня ПС повідомила, що до 7 ранку неділі прикордонники пропустили 39,8 тисяч осіб, які перетинають українсько-польський кордон.

У суботу до Польщі прибуло 129 тис. біженців, а в п’ятницю – 106 тисяч.

Волонтерки про стан біженців, що прибувають до Польщі

За даними Міністерства закордонних справ, більшість людей, які приїжджають до Польщі, є громадянами України. Серед біженців є також поляки, громадяни Узбекистану, Білорусі, Індії, Нігерії, Алжиру, Марокко, Афганістану, Пакистану, США та Росії.

Як допомогти Україні? Список зборів та благодійних акцій

Зараз у Польщі діє 27 інформаційних пунктів, де громадяни України можуть отримати будь-яку інформацію про допомогу, на яку вони можуть розраховувати в нашій країні.

Допомога на польському кордоні для українців Starszy chorąży sztabowy Straży Granicznej Grzegorz Serwin pracujący na przejściu granicznym w Medyce na Podkarpaciu | PAP/Darek Delmanowicz Zbiórka darów dla uchodźców z Ukrainy | Maciej Kulczyński / PAP Dziecko z Ukrainy po przyjeździe pociągiem na dworzec Warszawa Wschodnia (zdjęcie z 28 lutego) | PAP/Paweł Supernak Uchodźcy z Ukrainy w specjalnym pociągu Kolei Mazowieckich | PAP/Paweł Supernak Olkusz, 28.02.2022. Ukraińscy uchodźcy po opuszczeniu pociągu humanitarnego ze Lwowa | PAP/Łukasz Gągulski Zbiórka w Medyce | TVN24 Dworzec w Przemyślu (02.03.2022) | TVN24 Olkusz, 28.02.2022. Ukraińscy uchodźcy po opuszczeniu pociągu humanitarnego ze Lwowa | PAP/Łukasz Gągulski Olkusz, 28.02.2022. Ukraińscy uchodźcy w miasteczku namiotowym przy dworcu PKP w Olkuszu po przyjeździe pociągu humanitarnego ze Lwowa | PAP/Łukasz Gągulski Polscy medycy organizują szkolenia z ratownictwa dla Ukraińców | Darek Delmanowicz/PAP Miejsce pomocy dla uchodźców z Ukrainy na parkingu przy jednym ze sklepów w Przemyślu | PAP/Darek Delmanowicz Uchodźcy odpoczywają w ośrodku w Trzebieży | tvn24 Przejście graniczne w Dorohusku (28.02.2022) | PAP/Wojtek Jargiło Na przejściu granicznym w Medyce | PAP/Darek Delmanowicz Na przejściu granicznym w Medyce | PAP/Darek Delmanowicz Sytuacja na przejściu granicznym w Medyce (zdjęcie z 1 marca 2022 r.) | PAP/Darek Delmanowicz Miejsce pomocy dla uchodźców z Ukrainy, zorganizowane na parkingu przy jednym ze sklepów w Przemyślu (zdjęcie z 27 lutego 2022 r.) | PAP/Darek Delmanowicz Polacy pomagają uchodźcom | PAP/Darek Delmanowicz Na miejscu jest wielu wolontariuszy oferujących przewóz w głąb kraju | PAP/Darek Delmanowicz Zbiórka darów z Warszawy trafiła pod ukraińską granicę | Luktrans Łukasz Kępka Polskie służby pomagają uchodźcom z Ukrainy | TVN24 Pierwszy po wybuchu wojny na Ukrainie pociąg z Kijowa do Warszawy | Wojtek Jargiło, PAP Pierwszy po wybuchu wojny na Ukrainie pociąg z Kijowa do Warszawy | Wojtek Jargiło, PAP Sytuacja na ukraińsko-polskim przejściu granicznym | dpsu.gov.ua Osoby oczekujące na przekroczenie granicy na pieszym polsko - ukraińskim przejściu w Medyce | PAP/Darek Delmanowicz

Понеділок – дванадцятий день російського вторгнення в Україну, яке почалося 24 лютого.

Напад Росії на Україну - дивіться спеціальний випуск на TVN24

Autor:Ред.

Źródło: tvn24.pl