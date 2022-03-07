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Більше мільйона біженців з України перетнули польський кордон. Дані прикордонної служби

7 marca 2022, 11:27

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
Ред.
Źródło:
tvn24.pl
На станції зупиняються перевантажені потяги зі Львова (28.02.2022 r.)
На станції зупиняються перевантажені потяги зі Львова (28.02.2022 r.)TVN24
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TVN24На станції зупиняються перевантажені потяги зі Львова (28.02.2022 r.)

Від початку російського вторгнення в Україну до Польщі прибуло більш, ніж мільйон біженців, -повідомили в Прикордонній Службі в неділю ввечері: «Це - мільйон людських трагедій, мільйон людей, вигнаних війною зі своїх домівок». До 7 години ранку в понеділок польсько-український кордон перетнули ще 42 тисячі людей.

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Останні дані були опубліковані в профілі Прикордонної Служби в Twitter у понеділок після 8 ранку. "З 24 лютого до Польщі з України прибуло 1 мільйон 67 тисяч осіб", - йдеться в повідомленні. Як додали в Прикордонній Службі, за неділю прикордонники пропустили 142,3 тисячі біженців - найбільша кількість від початку російської агресії.

"Рух на польсько-українському кордоні зростає, сьогодні до 7.00 до Польщі з України прибуло 42 тисячі людей", – читаємо у записі прикордонної служби.

Ви перетнули кордон. Що далі? Перші дні в Польщі - гід

У неділю ввечері Прикордонна Служба повідомила, що "кількість людей, які втекли з України до Польщі, перевищила мільйон". "Це - мільйон людських трагедій, мільйон людей, яких війна вигнала зі своїх домівок. Мільйон людей, які, перетнувши кордон, почули від прикордонників: "Ти в безпеці".

Листівка для біженців з України

Як змінилася кількість біженців. Дані прикордонної служби

В неділю близько 16.00 в соціальних мережах з’явився запис Прикордонної Служби. Тоді повідомлялося, що співробітники прикордонної служби на прикордонних переходах пропустили 964 тис. людей, що тікають з України до Польщі.

У неділю до 15:00 з України до Польщі прибуло 81,4 тис. осіб. людей - констатовано. Найбільше людей перетинають кордон у Медиці та Корчовій (обидва переходи знаходяться в Підкарпатському воєводстві).

Біженці з України. Що робити після перетину кордону? Документи, транспорт, помешкання, лікар, школа для дитини

МедиціDarek Delmanowicz/PAP

Раніше того ж дня ПС повідомила, що до 7 ранку неділі прикордонники пропустили 39,8 тисяч осіб, які перетинають українсько-польський кордон.

У суботу до Польщі прибуло 129 тис. біженців, а в п’ятницю – 106 тисяч.

Волонтерки про стан біженців, що прибувають до Польщі

За даними Міністерства закордонних справ, більшість людей, які приїжджають до Польщі, є громадянами України. Серед біженців є також поляки, громадяни Узбекистану, Білорусі, Індії, Нігерії, Алжиру, Марокко, Афганістану, Пакистану, США та Росії.

Як допомогти Україні? Список зборів та благодійних акцій

Зараз у Польщі діє 27 інформаційних пунктів, де громадяни України можуть отримати будь-яку інформацію про допомогу, на яку вони можуть розраховувати в нашій країні.

Пункти прийому біженців з України по всій Польщі. Де вони, як працюють, яку допомогу пропонують?

Допомога на польському кордоні для українців

Понеділок – дванадцятий день російського вторгнення в Україну, яке почалося 24 лютого.

Напад Росії на Україну - дивіться спеціальний випуск на TVN24

Zaślepka materiału TVN24GO

Autor:Ред.

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Darek Delmanowicz

Tagi:
Ukraina
Pomoc dla Ukrainy
Straż Graniczna
Raporty:
Atak Rosji na Ukrainę
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Trwa ucieczka od polskiej waluty. Euro najdroższe w historii

7 marca 2022, 8:22
Aktualizacja: 7 marca 2022, 11:37

Rynki

Aktualizacja:
Autor:
mp/dap
Źródło:
PAP

W poniedziałek Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował o rosyjskich stratach wojennych. Od początku inwazji - według strony ukraińskiej - zginęło ponad 11 tysięcy rosyjskich żołnierzy. W nocy z niedzieli na poniedziałek Rosjanie stracili na lotnisku Czornobajiwka pod Chersoniem 30 śmigłowców - podało ukraińskie dowództwo piechoty morskiej. Jak przekazano, siły zbrojne Ukrainy uszkodziły też rosyjski okręt wojenny w pobliżu Odessy na Morzu Czarnym.

Straty Rosjan od początku inwazji. Ukraiński sztab generalny podał szacunki

Świat

Straty Rosjan od początku inwazji. Ukraiński sztab generalny podał szacunki

7 marca 2022, 10:40

Świat

Autor:
FC/
tam
Źródło:
PAP, TVN24

Rosyjska agresja na Ukrainę trwa 12. dobę. Ukraiński sztab generalny poinformował, że w Irpieniu pod Kijowem, który od trzech dni pozostaje odcięty od świata, Rosjanie "ostrzeliwują cywili, 'zielone korytarze', biorą jako zakładników kobiety i dzieci, rozmieszczają uzbrojenie w dzielnicach mieszkalnych". Regionalne służby ratunkowe przekazały z kolei, że rosyjska artyleria ostrzelała nad ranem dzielnice mieszkalne w Mikołajowie. Ukraiński sztab generalny przekazał szacunki dotyczące strat Rosjan od początku inwazji. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z Ukrainy i wokół niej.

Wojna w Ukrainie. Ukraińcy zaatakowali lotnisko zajęte przez Rosjan. "Zniszczono 30 śmigłowców"

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Wojna w Ukrainie. Ukraińcy zaatakowali lotnisko zajęte przez Rosjan. "Zniszczono 30 śmigłowców"

7 marca 2022, 8:36
Aktualizacja: 7 marca 2022, 10:41

Świat

Aktualizacja:
Autor:
momo,
pqv/kab/b
Źródło:
tvn24.pl

Rosjanie przegrupowują swoje siły na Ukrainie, pojawiły się doniesienia o powołaniu rezerwistów. To oznacza, że nowi żołnierze mogą się pojawić na froncie w ciągu czterech dni. Czy mogą realnie zagrozić ukraińskim wojskom? Analizuje były dowódca Wojsk Lądowych generał Waldemar Skrzypczak.

Dlaczego głównym celem jest okrążenie Kijowa? Jaką wartość bojową mają rosyjscy rezerwiści? Analiza generała Waldemara Skrzypczaka

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Dlaczego głównym celem jest okrążenie Kijowa? Jaką wartość bojową mają rosyjscy rezerwiści? Analiza generała Waldemara Skrzypczaka

7 marca 2022, 10:52

Polska

Autor:
aa//rzw
Źródło:
TVN24

Prezydent Wołodymyr Zełenski zwrócił się z kolejnym apelem do swoich rodaków i państw Zachodu. - Na naszej ziemi decyduje się dzisiaj przyszłość Europy, czy ktoś jeszcze w Europie padnie ofiarą takiej agresji - oświadczył ukraiński przywódca. Poniedziałek jest dwunastym dniem ataku Rosji na Ukrainę.

Zełenski: o przyszłości kontynentu zdecydujemy my - swoim sprzeciwem i nasi przyjaciele - swoją pomocą

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Zełenski: o przyszłości kontynentu zdecydujemy my - swoim sprzeciwem i nasi przyjaciele - swoją pomocą

7 marca 2022, 10:59

Świat

Autor:
tas/b
Źródło:
tvn24.pl, PAP

Szwajcarski fotograf Guillaume Briquet, który relacjonuje sytuację na Ukrainie, został postrzelony przez rosyjskich żołnierzy. Jak przekazała, szefowa regionalnej ukraińskiej administracji wojskowej, mężczyzna z ranami twarzy i przedramienia trafił do szpitala. Samochód, którym jechał fotograf, miał odpowiednie oznaczenia świadczące o tym, że porusza się nim dziennikarz.

Ukraina. Szwajcarski fotograf Guillaume Briquet ostrzelany przez Rosjan

Świat

Ukraina. Szwajcarski fotograf Guillaume Briquet ostrzelany przez Rosjan

7 marca 2022, 11:11

Świat

Autor:
ads/
tam
Źródło:
tvn24.pl, PAP

Pięciu cywili i czterech wojskowych zginęło w rosyjskim ataku na lotnisko w Winnicy. Rakiety zostały wystrzelone z Morza Czarnego. Na terenie lotniska wybuchł olbrzymi pożar.

Rosjanie zbombardowali lotnisko w Winnicy. Z gruzów wydobyto ciała dziewięciu osób

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Rosjanie zbombardowali lotnisko w Winnicy. Z gruzów wydobyto ciała dziewięciu osób

7 marca 2022, 10:54

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Autor:
FC/b
Źródło:
PAP, TVN24

Mieszkania na wynajem krótkoterminowy w Ukrainie cieszą się ogromnym zainteresowaniem - pisze CNN. Rezerwacje spływają z całego świata, choć osoby te wcale nie zamierzają przyjeżdżać na miejsce. Chcą w ten sposób pomóc finansowo Ukraińcom po rosyjskiej inwazji.

Rezerwują mieszkania na Ukrainie, ale nie planują przyjeżdżać. "Zaskakujące i w tej chwili bardzo pomocne"

Ze świata

Rezerwują mieszkania na Ukrainie, ale nie planują przyjeżdżać. "Zaskakujące i w tej chwili bardzo pomocne"

7 marca 2022, 11:00

Ze świata

Autor:
mb/dap
Źródło:
CNN

Ukraińskie wojska nigdy nie były tak silne jak teraz - ocenił szef administracji obwodu chmielnickiego Serhij Hamalij. W poniedziałek w rozmowie z TVN24 mówił o sytuacji w jego regionie i mentalności walczących Ukraińców. - Kiedy wróg przychodzi i odbiera naszą ziemię, to każdy staje do walki, niezależnie od tego kim jest - podkreślił Hamalij.

Szef administracji obwodu chmielnickiego: Rosjanie, jesteśmy gotowi umrzeć za naszą ziemię. A czy wy jesteście?

Świat

Szef administracji obwodu chmielnickiego: Rosjanie, jesteśmy gotowi umrzeć za naszą ziemię. A czy wy jesteście?

7 marca 2022, 10:01

Świat

Autor:
akw/
tam
Źródło:
TVN24

Szwajcarski bank centralny poinformował w poniedziałek, że jest gotów do interwencji na rynku walutowym, aby przeciwdziałać umocnieniu się franka – podał Reuters. Atak Rosji na Ukrainę i nałożone na ten kraj sankcje doprowadziły do mocnej przeceny euro w stosunku do franka szwajcarskiego.

Frank szybko zyskuje na wartości. Szwajcarski bank centralny "gotowy do interwencji"

Rynki

Frank szybko zyskuje na wartości. Szwajcarski bank centralny "gotowy do interwencji"

7 marca 2022, 10:35

Rynki

Autor:
mp/dap
Źródło:
PAP

Rada Polityki Pieniężnej w najbliższy wtorek 8 marca podejmie decyzję w sprawie stóp procentowych. Ekonomiści nie mają wątpliwości, że dojdzie do kolejnej podwyżki. Większość z nich spodziewa się wzrostu stopy referencyjnej NBP o 50 punktów bazowych do poziomu 3,25 procent. Są jednak także głosy wskazujące na możliwość bardziej zdecydowanej reakcji banku centralnego na szybko słabnącego złotego i perspektywę podwyższonej inflacji.

O ile mogą wzrosnąć stopy procentowe? Oto prognozy

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Pieniądze

Autor:
mb/dap
Źródło:
TVN24 Biznes, PAP

Trwa 12. doba rosyjskiej inwazji na Ukrainę. - Dzisiaj była najtrudniejsza noc, spadały bomby. Nie ma gdzie się schować przed ostrzałami, to sytuacja, której po prostu nie można sobie wyobrazić - mówiła w TVN24 Olena Krawczenko, mieszkanka Charkowa.

Ukraina zaatakowana przez Rosję. Bombardowanie Charkowa. "Dzisiaj była najtrudniejsza noc"

Świat

Ukraina zaatakowana przez Rosję. Bombardowanie Charkowa. "Dzisiaj była najtrudniejsza noc"

7 marca 2022, 9:26

Świat

Autor:
ads/b
Źródło:
TVN24

Poniedziałek jest dwunastym dniem ataku Rosji na Ukrainę. W nocy z niedzieli na poniedziałek ukraińskie siły zbrojne odzyskały kontrolę nad 30-tysięcznym miastem Czuhujew w obwodzie charkowskim - poinformował sztab generalny w Kijowie. Lotnisko wojskowe w Czuhujewie było jednym z pierwszych celów rosyjskiej inwazji i zostało zbombardowane pierwszego dnia rosyjskiego ataku.

Jeden z pierwszych celów rosyjskiej inwazji. Miasto Czuhujew odbite z rąk wojsk rosyjskich

Świat

Jeden z pierwszych celów rosyjskiej inwazji. Miasto Czuhujew odbite z rąk wojsk rosyjskich

7 marca 2022, 8:50

Świat

Autor:
tas/b
Źródło:
PAP

Trwa inwazja Rosji na Ukrainę. Dowódca brytyjskich sił zbrojnych admirał Tony Radakin w rozmowie z BBC zauważył, że siły rosyjskie ponoszą znaczne starty. Ataki sił ukraińskich i niepowodzenia logistyczne wpływają na morale rosyjskich żołnierzy. Jadąca w kierunku Kijowa kolumna utknęła, znane są przypadki wojskowych, którzy opuszczają pojazdy i koczują w pobliskich lasach – mówił brytyjski admirał. 

Atak Rosji na Ukrainę. Dowódca brytyjskich sił zbrojnych: niektóre z głównych elementów sił rosyjskich zostały zdziesiątkowane 

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Atak Rosji na Ukrainę. Dowódca brytyjskich sił zbrojnych: niektóre z głównych elementów sił rosyjskich zostały zdziesiątkowane 

7 marca 2022, 7:48

Świat

Autor:
ft/b
Źródło:
PAP, BBC

Ołena Zełenska, pierwsza dama Ukrainy, opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcia dzieci zabitych w wyniku rosyjskiej inwazji. Do tej pory - jak napisała - zginęło 38 dzieci. " Ta liczba może teraz jeszcze wzrosnąć (...)! Jeśli Rosjanie mówią, że nie prowadzą wojny z ludnością cywilną, to pokażcie im te zdjęcia! To są twarze dzieci, które nigdy nie dorosną" - napisała żona ukraińskiego prezydenta.

Atak Rosji na Ukrainę. "To są twarze dzieci, które nigdy nie dorosną". Ołena Zełenska opublikowała zdjęcia

Świat

Atak Rosji na Ukrainę. "To są twarze dzieci, które nigdy nie dorosną". Ołena Zełenska opublikowała zdjęcia

6 marca 2022, 22:05

Świat

Autor:
aa//now
Źródło:
PAP, TVN24
"Łukaszenka zagroził, że mnie udusi własnymi rękami, jeśli go zdradzę"

Premium

"Łukaszenka zagroził, że mnie udusi własnymi rękami, jeśli go zdradzę"

6 marca 2022, 17:15
Jacek
Tacik

Premium

Autor:
Jacek
Tacik
Źródło:
tvn24.pl
Premium

Sekretarz stanu USA Antony Blinken - w poniedziałek w trakcie wizyty na Litwie - powiedział, że rosyjska agresja na Ukrainę "zmienia naszą rzeczywistość". - Musimy zrozumieć, jaka jest stawka. To wszystko wychodzi zdecydowanie poza samą Ukrainę, poza państwa bałtyckie, poza Europę - podkreślił.

Ukraina zaatakowana przez Rosję. Antony Blinken: musimy zrozumieć, jaka jest stawka

Świat

Ukraina zaatakowana przez Rosję. Antony Blinken: musimy zrozumieć, jaka jest stawka

7 marca 2022, 10:18

Świat

Autor:
ads/
tam
Źródło:
TVN24

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 5585 nowych potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem. Przekazano, że w tej liczbie odnotowano 549 ponownych zakażeń. Zmarło sześć osób chorujących na COVID-19.

Koronawirus w Polsce. Nowe przypadki zakażenia i śmierci

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Koronawirus w Polsce. Nowe przypadki zakażenia i śmierci

7 marca 2022, 10:34

Polska

Autor:
akw,
ral/
tam
Źródło:
tvn24.pl

Po rosyjskim ataku na Ukrainę wiele osób zastanawia się, jak może wesprzeć Ukrainę i jej obywateli. Słowa otuchy, wyrazy wsparcia, udział w protestach to sposoby na wyrażenie poparcia dla Ukrainy. Są jednak i inne, znacznie bardziej realne formy pomocy. Fundusze i dary rzeczowe zbierają zarówno organizacje polskie, jak i zagraniczne. Organizowana jest także pomoc medyczna, prawna, opiekuńcza. Część inicjatyw skierowana jest na pomoc ukraińskim dzieciom. Polacy nie zapominają o zwierzętach przybywających wraz z uciekinierami z Ukrainy. Sprawdź, jak możesz pomóc.

Jak pomóc Ukrainie? Lista zbiórek i akcji charytatywnych

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Jak pomóc Ukrainie? Lista zbiórek i akcji charytatywnych

26 lutego 2022, 8:15

Najnowsze

Autor:
asty,
wini,
MAK/
tam
Źródło:
TVN24, PAP

Jak mądrze i skutecznie pomagać Ukraińcom walczącym z rosyjską agresją? Skala pomocy, organizowanej spontanicznie przez pojedyncze osoby, organizacje społeczne i instytucje samorządowe, jest ogromna. Ważne jest jednak, by zbierać i przekazywać to, co naprawdę jest potrzebne. O jednej z takich potrzeb informuje szczeciński oddział Związku Ukraińców w Polsce.

Potrzebne są materiały opatrunkowe oraz mleko dla niemowląt i dzieci. Apel Związku Ukraińców w Polsce

Pomorze

Potrzebne są materiały opatrunkowe oraz mleko dla niemowląt i dzieci. Apel Związku Ukraińców w Polsce

7 marca 2022, 10:10

Pomorze

Autor:
rzw
Źródło:
PAP, TVN24

Czego potrzeba walczącym z rosyjskim agresorem Ukraińcom oraz uchodźcom przybywającym do Polski? Co zrobić, by nasza pomoc dla Ukrainy i uchodźców była efektywna? Warto skontaktować się z osobami, organizacjami i instytucjami, które ją organizują - radzą wolontariusze.

Pomoc dla Ukrainy i dla uchodźców. Wolontariusze radzą, czego potrzeba najbardziej

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Pomoc dla Ukrainy i dla uchodźców. Wolontariusze radzą, czego potrzeba najbardziej

6 marca 2022, 18:10

Polska

Autor:
tm//rzw
Źródło:
TVN24

  - Na Dworcu Centralnym od kilku dni trwa kryzys związany z brakiem sprawnie działającego punktu informacji i pomocy dla uchodźców - ocenił w niedzielę Rafał Trzaskowski. Wolontariusze, aktywiści i warszawiacy informują o tym od kilku dni. Co zamierzają zrobić miasto i wojewoda?

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7 marca 2022, 11:36

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Autor:
kz/r
Źródło:
TVN24, tvnwarszawa.pl

Jurij Pryłypko zginął w rosyjskim ataku na ukraiński Hostomel pod Kijowem. Jak podają lokalne władze, wójt gminy został zabity, gdy rozdawał chleb i leki mieszkańcom.

Rosyjski atak na Ukrainę. Wójt Hostomla został zabity, gdy rozdawał chleb i leki mieszkańcom

Świat

Rosyjski atak na Ukrainę. Wójt Hostomla został zabity, gdy rozdawał chleb i leki mieszkańcom

7 marca 2022, 9:57

Świat

Autor:
ft/b
Źródło:
PAP

- З тих близько 800 тисяч, які в’їхали на територію Польщі з України, вірогідно 100-150 тисяч це гості Мазовецького воєводства і Варшави, - повідомив на суботньому брифінгу мазовецький воєвода Костанти Радзивіл. Заступник міністра МВСіА Павел Шефернакер сказав, що пункти прийому біженців переповнені і на кордоні, і в містах.

Міністерство внутрішніх справ і адміністрації: впродовж останньої доби прибуло до нас 106 тисяч осіб з України. Варшава – головна ціль біженців

TVN24 po ukraińsku

Міністерство внутрішніх справ і адміністрації: впродовж останньої доби прибуло до нас 106 тисяч осіб з України. Варшава – головна ціль біженців

5 marca 2022, 15:11

TVN24 po ukraińsku

Autor:
Ред.
Źródło:
tvn24..pl

Коди продуктів, вироблених в Росії починаються з 46, продукти з Білорусі мають коди з 481 на початку. До Сейму надійшов законопроєкт про зміну маркування товарів з Росії.

Російські й білоруські продукти в магазинах. Які штрих-коди вони мають?

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Російські й білоруські продукти в магазинах. Які штрих-коди вони мають?

4 marca 2022, 17:24

TVN24 po ukraińsku

Autor:
red.
Źródło:
TVN24

Де шукати квартиру, оголошення про роботу? Куди звернутися за медичною допомогою, як записати дітей до школи? Публікуємо добірку відповідей на найактуальніші запитання для всіх, хто, рятуючись від російської агресії, опинився в Польщі.

Ви перетнули кордон. Що далі? Перші дні в Польщі - гід

TVN24 po ukraińsku

Ви перетнули кордон. Що далі? Перші дні в Польщі - гід

3 marca 2022, 20:05

TVN24 po ukraińsku

Autor:
red.
Źródło:
TVN24

"Wasza postawa jest świadectwem najwyższej odwagi", "Wytrwajcie", "Jesteśmy dla was i z wami" - usłyszeliśmy od Polaków, których zapytaliśmy o to, co chcieliby przekazać Ukraińcom, którzy mierzą się ze zbrojnym atakiem Rosjan.

"Jesteśmy dla was i z wami", "wierzymy w was", "jesteście naszymi braćmi". Przekaz dla Ukraińców od Polaków

Polska

"Jesteśmy dla was i z wami", "wierzymy w was", "jesteście naszymi braćmi". Przekaz dla Ukraińców od Polaków

7 marca 2022, 9:16

Polska

Autor:
akw/
tam
Źródło:
TVN24

Razem z Ukrainą! – to serwis specjalny, który powstał po ataku Rosji na Ukrainę. Publikowane są tu treści związane z pomocą Ukrainie i jej obywatelom, porady prawne, listy zbiórek oraz organizacji pomocowych. Część treści będzie ukazywała się również po ukraińsku. Partnerem serwisu jest Ambasada Ukrainy w Rzeczpospolitej Polskiej.  

Razem z Ukrainą! - specjalny serwis, którego partnerem jest Ambasada Ukrainy

Ciekawostki

Razem z Ukrainą! - specjalny serwis, którego partnerem jest Ambasada Ukrainy

28 lutego 2022, 14:11

Ciekawostki

Autor:
red.
Źródło:
TVN24

TVN Grupa Discovery gotowa na wiosnę, która na antenie rozpocznie się już 28 lutego. A wiosna w kanałach telewizyjnych i serwisach Player oraz TVN24 GO to sporo nowości oraz odmienione formaty tytułów cieszących się dużą popularnością.

Wiosenna ramówka w TVN Grupa Discovery. Nowości TVN, TVN7 i Playera

Kultura i styl

Wiosenna ramówka w TVN Grupa Discovery. Nowości TVN, TVN7 i Playera

21 lutego 2022, 12:06

Kultura i styl

Źródło:
tvn24.pl