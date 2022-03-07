Більше мільйона біженців з України перетнули польський кордон. Дані прикордонної служби
Від початку російського вторгнення в Україну до Польщі прибуло більш, ніж мільйон біженців, -повідомили в Прикордонній Службі в неділю ввечері: «Це - мільйон людських трагедій, мільйон людей, вигнаних війною зі своїх домівок». До 7 години ранку в понеділок польсько-український кордон перетнули ще 42 тисячі людей.
Останні дані були опубліковані в профілі Прикордонної Служби в Twitter у понеділок після 8 ранку. "З 24 лютого до Польщі з України прибуло 1 мільйон 67 тисяч осіб", - йдеться в повідомленні. Як додали в Прикордонній Службі, за неділю прикордонники пропустили 142,3 тисячі біженців - найбільша кількість від початку російської агресії.
"Рух на польсько-українському кордоні зростає, сьогодні до 7.00 до Польщі з України прибуло 42 тисячі людей", – читаємо у записі прикордонної служби.
У неділю ввечері Прикордонна Служба повідомила, що "кількість людей, які втекли з України до Польщі, перевищила мільйон". "Це - мільйон людських трагедій, мільйон людей, яких війна вигнала зі своїх домівок. Мільйон людей, які, перетнувши кордон, почули від прикордонників: "Ти в безпеці".
Як змінилася кількість біженців. Дані прикордонної служби
В неділю близько 16.00 в соціальних мережах з’явився запис Прикордонної Служби. Тоді повідомлялося, що співробітники прикордонної служби на прикордонних переходах пропустили 964 тис. людей, що тікають з України до Польщі.
У неділю до 15:00 з України до Польщі прибуло 81,4 тис. осіб. людей - констатовано. Найбільше людей перетинають кордон у Медиці та Корчовій (обидва переходи знаходяться в Підкарпатському воєводстві).
Біженці з України. Що робити після перетину кордону? Документи, транспорт, помешкання, лікар, школа для дитини
Раніше того ж дня ПС повідомила, що до 7 ранку неділі прикордонники пропустили 39,8 тисяч осіб, які перетинають українсько-польський кордон.
У суботу до Польщі прибуло 129 тис. біженців, а в п’ятницю – 106 тисяч.
Волонтерки про стан біженців, що прибувають до Польщі
За даними Міністерства закордонних справ, більшість людей, які приїжджають до Польщі, є громадянами України. Серед біженців є також поляки, громадяни Узбекистану, Білорусі, Індії, Нігерії, Алжиру, Марокко, Афганістану, Пакистану, США та Росії.
Як допомогти Україні? Список зборів та благодійних акцій
Зараз у Польщі діє 27 інформаційних пунктів, де громадяни України можуть отримати будь-яку інформацію про допомогу, на яку вони можуть розраховувати в нашій країні.
Понеділок – дванадцятий день російського вторгнення в Україну, яке почалося 24 лютого.
Напад Росії на Україну - дивіться спеціальний випуск на TVN24
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: PAP/Darek Delmanowicz