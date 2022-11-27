Більше десятка людей із центру для біженців потрапили до лікарні

Кільканадцять осіб, в тому числі й дітей, з центру для біженців з України в Глухолазах (Опольське воєводство) шпиталізували із симптомами отруєння. Причина ще невідома. Стан хворих медики оцінюють як добрий. В однієї людини діагностовано норовірус.

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- До нас у лікарню привезли дітей. Зараз у мене троє пацієнтів у дитячому відділенні та четверо в інфекційному. Вони під наглядом наших лікарів. Їхній стан можна оцінити як добрий. У нас ще немає результатів лабораторних досліджень, але все вказує на класичне харчове отруєння, - сказав директор лікарні в Нисі Норберт Крайчи.

Проблеми зі шлунком

Згідно з попереднім повідомленням Радіо Ополє, симптоми отруєння у мешканців центру в Глухолазах були виявлені в п'ятницю ввечері. Від проблем зі шлунком страждають переважно діти віком від двох до шістнадцяти років. Загалом зафіксовано 23 людини - вісім дорослих і п'ятнадцять дітей.

Узято зразки їжі

Після медичних оглядів до лікарні направлено 14 осіб, четверо з яких у суботу залишили лікарню в задовільному стані. Як повідомив радіо опольський воєвода, зразки їжі, як виданої в їдальні, так і купленої пацієнтами індивідуально, вже передані до санітарної інспекції.

"Санітарний контроль показує, що санітарно-гігієнічний стан кухні та харчоблоку є правильним і не викликає застережень", - повідомив у Facebook Славомір Клосовський, губернатор Ополя. "Попередня інформація, отримана з лікарні в Прудніку, свідчить, що в однієї людини виявлено норовірус, що може свідчити про вірусну причину харчового отруєння. Ситуація знаходиться під повним контролем служб, стан здоров’я госпіталізованих стабільний та покращується, - додав він.

- Ми з самого початку були впевнені, що з харчуванням в центрі це не пов’язано. Про це вказували перші симптоми, крім того, ми впевнені в хорошій якості страв, які ми подаємо гостям, - сказала у суботу "Новій Трибуні Опольській" керівниця центру.

Autor:pop

Źródło: PAP, tvn24.pl