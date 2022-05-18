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Білосток. Лікарня хоче найняти українських лікарів і медсестер, але не може

18 maja 2022, 16:39

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
bż/
tam
Źródło:
TVN24 Łódź
Szpital chce zatrudniać, ale nie może
TVN24Szpital chce zatrudniać, ale nie może

Університетська клінічна лікарня у Білостоці хоче прийняти на роботу 30 людей з України, переважно лікарів-спеціалістів та медсестер. Усі мають дипломи про освіту, документи, що підтверджують здобуття спеціалізації та необхідну професійну практику. Проте завершити процедуру набору не вдається, оскільки, як наголошують представники білостоцької лікарні, уже два місяці чекають ключових рішень від міністерства.

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Два місяці тому керівництво лікарні надіслало до МОЗ «промеси» (документальні зобов’язання) щодо «білого персоналу» (назва співробітників з медичною освітою в Польщі – Ред.) з України. Відтоді міністерство мовчить, що паралізує процес працевлаштування та ускладнює становище білостоцького закладу, який бореться з проблемою нестачі робочих рук.

– Саме міністерство вирішує питання про право займатися професією для людини з-за меж Європейського Союзу. Без цього медики не можуть розпочати роботу на закладі, – повідомляє кореспондент TVN24 Адріан Заборовський, який займається справою.

Українці, які хочуть працювати, проводять час в очікуванні рішення міністерства, працюють у рамках волонтерської діяльності та інтенсивно вивчають польську мову.

– Наші майбутні співробітники мають отримати рішення від міністерства. Поки що ми чекаємо, - каже Ян Коханович, директор університетської клінічної лікарні в Білостоці.

Міністерство пояснює: саме таким є час очікування

Войцєх Андрусєвич, речник Міністерства здоров’я перед камерою TVN24 каже, що весь квітень у міністерстві був присвячений видачі майже тисячі повторних дозволів для лікарів з-за меж Європейського Союзу, які працювали в «ковідних» лікарнях.

– З цієї причини середній час розгляду заяви лікарів, які щойно прибули до Польщі, збільшився до двох місяців. Це призводить до затримок, про які ми намагаємося оперативно інформувати, – каже речник міністерства.

Autor:bż/ tam

Źródło: TVN24 Łódź

Źródło zdjęcia głównego: TVN24 Łódź

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