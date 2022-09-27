Білосток. Буде вулиця Вільної Білорусі та рондо Вільної України

Частина вулиці Електричної в Білостоку, де розташоване білоруське консульство, змінить назву і стане вулицею Вільної Білорусі. Також міські депутати ухвалили рішення, що одна з кільцевих розв’язок отримає назву 'Вільної України".

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Вулиця Електрична розташована в самому центрі Білостоку. Про зміну назви її частини від імені білорусів, які проживають у місті, звернувся фонд підтримки білоруської культури ТУТАКА. Йдеться про символічність розташування, адже на цій вулиці знаходиться білоруське консульство.

"Це місце особливо важливе для білорусів, вимушених покинути свою країну з політичних мотивів, і для тих, хто всіма можливими способами підтримує боротьбу з режимом Лукашенка", - наголошують в обґрунтуванні проекту постанови її автори.

З серпня 2020 року тут пройшло понад сто акцій протесту. Презентуючи проект, віце-мер Білостока Адам Мусюк додав, що там висіли біло-червоно-білі прапори. - Прапори, під якими різні організації в Білорусі виступають за свободу, - сказав він.

Білосток Shutterstock

"Присвоєння частині вулиці Електричної назви"Вільна Білорусь" є жестом підтримки та поваги до білорусів, які борються за свободу. Зараз у в’язницях режиму Лукашенка перебуває понад 1300 політичних в’язнів, у тому числі Анджей Почобут - активіст Союзу Поляків в Білорусі" - йдеться в обґрунтуванні. Зміна назви вулиці означає зміну адрес у кількох кварталах, консульства та офісної будівлі; від плати за зміну документів прийнятою постановою місцевих мешканців звільнено.

Вулиця Вільної Білорусі має проходити від вулиці Варшавської до Яна Клеменса Браніцького. За Браніцького до Адама Міцкевича - залишиться вулиця Електрична.

На частинв вулиці, яку перейменовують, роєзташованіі 5 будівель. Окрім генконсульства Білорусі, є три житлові будинки, де зареєстрована 71 людина, і офісна будівля, де зареєстровано кілька компаній.

Депутати не були одностайні

Рішення про зміну назви прийнято не одноголосно. За - 18, проти - троє, утрималися семеро. Не всім ця ідея сподобалася, адже назва вулиці Електрична є історичною і її можна побачити на картах міста 1935 року.

З цієї причини влада Білостока відмовилася від ідеї, щоб інша частина тієї ж вулиці мала назву "Вільної України". Натомість таку назву отримає кільце на межі житлових масивів Бацєчки та Старосєльце. За це рішення депутати вже проголосували одноголосно. В обґрунтуванні проекту зазначено, що надання такої назви є жестом солідарності білостокців з українським народом.

- Це вияв шани до нації, яка з великою рішучістю бореться за виживання своєї незалежної держави та намагання підкреслити ті зв’язки, які об’єднали наші два народи перед обличчям російської агресії проти України. Це засудження війни та всього варварства, яке з неї випливає. Це також дія, яка в поєднанні з матеріальною допомогою та підтримкою, яку пропонують місто та жителі Білостока, становить допомогу нашим українським сусідам, - йдеться в обґрунтуванні ухваленої резолюції.

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Autor:Ред.

Źródło: PAP, tvn24.pl