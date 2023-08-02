Білоруські гелікоптери в районі Бяловежі. Комюніке НАТО

2 sierpnia 2023, 16:51
Autor:
pp
Źródło:
TVN24
Turysta nagrał przelot białoruskich śmigłowców
Turysta nagrał przelot białoruskich śmigłowcówarch. prywatne
wideo 2/6
arch. prywatneTurysta nagrał przelot białoruskich śmigłowców

Джерело в НАТО повідомило TVN24 у середу, що НАТО уважно стежить за ситуацією вздовж своїх східних кордонів, включаючи вчорашній інцидент, коли два білоруські військові вертольоти на короткий час влетіли в повітряний простір Польщі на низькій висоті.

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"НАТО уважно стежить за ситуацією вздовж своїх східних кордонів, включаючи вчорашній інцидент, коли два білоруські військові гелікоптери ненадовго увійшли в повітряний простір Польщі на низькій висоті", - повідомило джерело в Альянсі телеканалу TVN24 у середу.

"Ми перебуваємо в тісному контакті з польською владою з цього приводу і продовжуватимемо робити все необхідне для забезпечення безпеки на всій території Альянсу", - додали в повідомленні.

Białoruskie śmigłowce w rejonie Białowieży

Речник Пентагону щодо вертольотів

У вівторок речника Пентагону генерала Пета Райдера запитали про вертольоти під час прес-брифінгу. Він сказав, що не має чого повідомити про відправку додаткових сил на східний фланг НАТО, а за подробицями порадив звернутися до Міністерства національної оборони Польщі.

- Дозвольте ще раз скажу лише, що ми продовжуватимемо дуже серйозно ставитися до безпеки НАТО. І ми продовжуватимемо працювати з нашими союзниками по НАТО, щоб забезпечити безпеку кожного квадратного сантиметра НАТО, - підкреслив він.

Раніше речник Держдепартаменту Метью Міллер під час щоденного брифінгу відмовився коментувати цю справу, заявивши, що не бачив заяви Міноборони Польщі з цього приводу, а бачив лише непідтверджену інформацію вранці.

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Autor:pp

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Drop of Light/Shutterstock

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