Білоруські гелікоптери в районі Бяловежі. Комюніке НАТО
Джерело в НАТО повідомило TVN24 у середу, що НАТО уважно стежить за ситуацією вздовж своїх східних кордонів, включаючи вчорашній інцидент, коли два білоруські військові вертольоти на короткий час влетіли в повітряний простір Польщі на низькій висоті.
"НАТО уважно стежить за ситуацією вздовж своїх східних кордонів, включаючи вчорашній інцидент, коли два білоруські військові гелікоптери ненадовго увійшли в повітряний простір Польщі на низькій висоті", - повідомило джерело в Альянсі телеканалу TVN24 у середу.
"Ми перебуваємо в тісному контакті з польською владою з цього приводу і продовжуватимемо робити все необхідне для забезпечення безпеки на всій території Альянсу", - додали в повідомленні.
Речник Пентагону щодо вертольотів
У вівторок речника Пентагону генерала Пета Райдера запитали про вертольоти під час прес-брифінгу. Він сказав, що не має чого повідомити про відправку додаткових сил на східний фланг НАТО, а за подробицями порадив звернутися до Міністерства національної оборони Польщі.
- Дозвольте ще раз скажу лише, що ми продовжуватимемо дуже серйозно ставитися до безпеки НАТО. І ми продовжуватимемо працювати з нашими союзниками по НАТО, щоб забезпечити безпеку кожного квадратного сантиметра НАТО, - підкреслив він.
Раніше речник Держдепартаменту Метью Міллер під час щоденного брифінгу відмовився коментувати цю справу, заявивши, що не бачив заяви Міноборони Польщі з цього приводу, а бачив лише непідтверджену інформацію вранці.
Źródło: TVN24
Źródło zdjęcia głównego: Drop of Light/Shutterstock