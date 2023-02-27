Білоруська опозиція: під Мінськом підірвали рідкісний російський літак. "Слава партизанам!"

"Рідкісний російський літак підірвали в аеропорту в Мачулищах під Мінськом", - повідомив Франак Вячорка, головний радник Світлани Ціхановської. Таким чином білоруські опозиціонери похвалилися "найуспішнішою диверсією" з початку війни в Україні. Ціхановська написала, що "пишається всіма білорусами, які продовжують протистояти російській гібридній окупації Білорусі та борються за свободу України".

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Головний радник лідера білоруської опозиції Світлани Ціхановської Франак Вячорка написав у Twitter: "Слава білоруським партизанам!" Він додав, що "партизани (...) підтвердили успіх спецоперації з підриву рідкісного російського літака в аеропорту Мачулища під Мінськом".

"Це найвдадіша диверсія з початку 2022 року", - додав він.

За його словами, операцію провели двоє білорусів за допомогою дронів. "Вони вже покинули країну і перебувають у безпеці", - додав він і уточнив, що знищений російський літак коштував 330 мільйонів євро.

Атаку дронами підтвердив в інтерв’ю "Белсату" керівник асоціації ByPol ​​(об’єднує колишніх білоруських силовиків) Олександр Азаров.

- Це були дрони. Учасники операції - білоруси, учасники плану "Перемога". Зараз вони в безпеці за межами країни, - сказав він.

Берієв А-50 Ministerstwo Obrony Rosji

Азаров додав, що операція готувалася кілька місяців, і висловив думку, що нинішня влада в Мінську не називатиме цей напад приводом для прямої участі білоруської армії у війні в Україні.

Два вибухи в аеропорту в Мачулищах

У неділю вранці в аеропорту Мачулища пролунали два вибухи. За даними незалежних білоруських ЗМІ, міг бути пошкоджений російський літак раннього попередження Берієв А-50. Ця машина використовується, зокрема, для розвідки протиповітряної оборони України.

Берієв A-50 (код НАТО: Mainstay) - радянський, а потім російський літак раннього попередження, аналог американського АВАКС. Його створили шляхом монтажу РЛС на фюзеляжі транспортного літака Іл-76. У росіян таких машин одиниці.

Офіційно влада Мінська інцидент ніяк не коментувала.

"Я пишаюся всіма білорусами, які продовжують протистояти російській гібридній окупації Білорусі та борються за свободу України", - написала Світлана Ціхановська у Twitter.

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Autor:tvn24.pl

Źródło: tvn24.pl, PAP