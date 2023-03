Білорусь. Латушка: російська ядерна зброя обов'язково з'явиться. Путін отримав "балкон", Лукашенко - "довічне правління"

czytaj dalej

Dziś Międzynarodowy Dzień Widzialności Osób Transpłciowych. To grupa osób szczególnie narażona na dyskryminację, a polski system prawny wciąż nie daje im gwarancji realizacji ich wolności i praw na równi z innymi obywatelami - podkreślono na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich. Wytoczenie procesu sądowego rodzicom to jedyny sposób na to, by osoby transpłciowe mogły dokonać korekty oznaczenia płci w dokumentach. Jędrek Kawecki z fundacji Równik Praw, jeden z organizatorów kampanii "My, rodzice dzieci trans" mówił w TVN24, że na świecie odbywa się to "na zasadzie oświadczenia i procedury stricte administracyjnej". - Mamy nadzieję, że do tego będziemy również za chwileczkę dążyć - dodał.