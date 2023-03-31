Білорусь. Латушка: російська ядерна зброя обов'язково з'явиться. Путін отримав "балкон", Лукашенко - "довічне правління"

31 marca 2023, 10:10
Autor:
momo
Źródło:
PAP
Szynkowski vel Sęk o zapowiedzi Putina: nie możemy się wystraszyć
Szynkowski vel Sęk o zapowiedzi Putina: nie możemy się wystraszyćTVN24
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TVN24Szynkowski vel Sęk o zapowiedzi Putina: nie możemy się wystraszyć

Путін обов'язково реалізує свою заяву про розміщення тактичної ядерної зброї на території Білорусі, - впевнений білоруський опозиціонер, колишній посол Білорусі в Польщі Павел Латушка.  Він підкреслив, що "рішення необхідно приймати вже сьогодні", оскільки "проблема в тому, що Євросоюз завжди реагує постфактум".

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У суботу Володимир Путін заявив, що Росія має намір розмістити на території Білорусі тактичну ядерну зброю.  За словами Путіна, Росія передала Білорусі, серед іншого,  десять літаків, які можуть нести ядерні ракети, а до 1 червня мають бути побудовані склади для зберігання цієї зброї.

На запитання про ймовірність реалізації заяви Путіна Латушка сказав, що "це буде обов'язково".  

- Ми попереджали про це в Берліні, здається, ще навесні минулого року, маючи таку інформацію про наміри двох диктаторів, - додав він.

Путін отримав "балкон, що виходить на НАТО"

- Я думаю, що між Путіним і Лукашенком укладена "оборудка".  Путін отримує балкон - тобто Білорусь - який виступає в НАТО, в оточенні сусідів, членів НАТО і майбутнього члена - України, а Лукашенко отримує від Путіна гарантію, що він правитиме довічно, - сказав Латушка.

Володимир ПутінEPA/MIKHAEL KLIMENTYEV / SPUTNIK / KREMLIN POOL

"Рішення необхідно приймати сьогодні"

За оцінкою опозиціонера, Польща "безумовно в небезпеці через те, що в Білорусі досі панує режим Лукашенка".  

- Поки що ці загрози пов’язували з гібридною війною, масовими репресіями в Білорусі, біженцями з Білорусі, яких у Польщі понад 200 тисяч, (...) викраденням літака, агресією проти України, в якій брав участь Лукашенко, - нагадав він.

- Тепер тактична ядерна зброя, безумовно, буде викликом для безпеки Польської Республіки, а також для Литви, Латвії і, звичайно, для України, - сказав Латушка.

Він додав, що "розміщення цієї зброї на території Білорусі дає Лукашенку додаткові інструменти, аби погрожувати сусіднім країнам".  

- Вже сьогодні необхідно прийняти рішення, - підкреслив Латушка.  Він зазначив, що "проблема в тому, що Євросоюз завжди реагує постфактум, а не намагається запобігти якимсь негативним сценаріям".

Латушка: Білорусь де-факто є окупованою країною

Латушка вказав, що у зв'язку з розміщенням тактичної ядерної зброї на території Білорусі "буде створена як мінімум одна російська військова база, крім тих, що вже існують".

- Це буде не сотня солдатів, це будуть тисячі російських солдатів на території Білорусі.  Це становить величезну загрозу для суверенітету та незалежності нашої країни.  Ми де-факто окупована країна, - заявив опозиціонер.

Відповідаючи на запитання про реакцію Заходу на зростання загрози з боку режиму Олександра Лукашенка, екс-посол зазначив, що "за 10 місяців Євросоюз не вжив жодних санкційних пакетів проти Білорусі".  

- Насправді лише Польща та Литва досить рішуче підтримують нас у вимогах покарання Лукашенка за причетність до агресії проти України, за насильство та репресії проти білоруського народу, - сказав він.

Він додав, що з огляду на зволікання ЄС, можливо, найкращим рішенням було б, щоб усі сусіди Білорусі: Латвія, Литва, Польща та Україна "разом виробили спільний план, що робити з ситуацією в Білорусі, як підтримувати білоруську опозицію".

- Я не хочу перекладати відповідальність на інші країни, тому що це залежить, насамперед, від білорусів, але ми зараз країна, якою керують в тоталітарний спосіб, ми окуповані російською армією, яка знаходиться на території Білорусі, і підтримка сусідніх країн є дуже важливою для нас.  Цю підтримку в основному надають дві країни: Польща та Литва, але нам також потрібна спільна, ширша стратегія, - сказав він.

Павло ЛатушкаTATYANA ZENKOVICH/PAP/EPA

Латушка: білоруські, так само як і російські, спортсмени не мають права брати участь в Олімпіаді

Латушка також прокоментував рішення Міжнародного олімпійського комітету, який повернув росіянам і білорусам можливість виступати в індивідуальних видах спорту під нейтральним прапором за умови, що вони не підтримували агресію проти України і не були пов'язані з армією і військовими клубами.  Рішення щодо їх участі в Іграх буде прийнято пізніше.

Білоруський опозиціонер розкритикував рішення МОК.  Він пояснив, що "білоруські, як і російські, спортсмени не мають права брати участь в Іграх".  За словами колишнього дипломата, винятки можуть стосуватися лише тих, "хто однозначно і голосно сказав, що він проти війни".

- У нас тисячі спортсменів позбавлені права виступати на міжнародних змаганнях, але не через причетність Лукашенка до агресії проти України, а через те, що вони діяли проти режиму Лукашенка, - сказав Латушка.  Він додав, що у випадку цих спортсменів "Міжнародний олімпійський комітет взагалі не пропонує (...) жодних рішень".

Коментуючи долю спортсменів, "які за свободу, за свободу і проти війни", він сказав, що "білоруські спортсмени фактично будуть репресовані двічі - один раз режимом, другий раз Міжнародним олімпійським комітетом".

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Autor:momo

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: SPUTNIK POOL

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