Безробіття в Польщі. Міністр наводить дані

6 lutego 2023, 21:32
Autor:
red.
Źródło:
PAP
Donald Tusk na spotkaniu z pracownikami Rafako
Donald Tusk na spotkaniu z pracownikami Rafako
TVN24
TVN24Donald Tusk na spotkaniu z pracownikami Rafako

Рівень безробіття, за оцінками Міністерства сім’ї та соціальної політики, на кінець січня 2023 року становив 5,5 відсотка, оголосила в понеділок міністр Марлена Малонґ. Це на 0,3 відсоткового пункта вище, ніж у грудні 2022 року.

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- Рівень безробіття за оцінкою Міністерства праці та соціальної політики на кінець січня 2023 року становив 5,5 відсотка. Рівень безробіття в січні ніколи не був нижчим в історії. Не менш гарний результат був зафіксований лише раз, у 2020 році, - зазначила міністр Малонґ.

- Ми постійно моніторимо ситуацію на ринку праці. Як і щороку, взимку спостерігається незначне зростання рівня безробіття, що зумовлено закінченням сезонних робіт. З досвіду ми знаємо, що в літні місяці відбувається відскок, - підкреслила міністр праці та соцполітики.

Коментарі економістів

"Нехай вас сьогодні не вводять в оману заголовки новин. Зростання рівня безробіття з 5,2% до 5,5% може виглядати тривожним, але це стандартна сезонність. Темп росту кількості зареєстрованих безробітниж як у 2021 році (значно нижче середнього) Ринок праці і надалі міцний", - читаємо в коментарі економістів mBank.

"За даними міністерства, рівень зареєстрованого безробіття в січні зріс до 5,5% з 5,2% у грудні, як ми і очікували. Збільшення на початку року є сезонним, але січень 2023 року був трохи гіршим, ніж в останні два роки, отже, маємо незначне зростання безробіття", - коментують натомість аналітики банку PKO.

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Autor:red.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Bezrobocie
Rynek pracy
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