Безробіття в Польщі. Міністр наводить дані

За попередніми даними, рівень безробіття в Польщі склав 4,9 відсотка, повідомила міністр сім'ї та соціальної політики Марлена Малонґ. Вона зазначила, що це означає, що рівень безробіття в серпні зберігся на рівні липня і червня.

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Під час прес-конференції у Варшаві голову Міністерства праці та соціальної політики запитали про рівень безробіття минулого місяця.

- У серпні рівень зберігся на рівні липня та попереднього місяця, тобто 4,9. Це наші попередні висновки, - сказала Малонґ на спільній прес-конференції з Анною Москвою, міністром клімату та навколишнього середовища.

Дані ринку праці

За даними Головного статистичного управління (GUS), рівень безробіття в липні становив 4,9 відсотка, як і в червні. Кількість безробітних, зареєстрованих у службах зайнятості, у липні становила 810,2 тисяч осіб проти 818,0 тисяч осіб у червні.

Головне статистичне управління (ГУС) повідомило, що зарплати в липні зросли на 15,8% і на 3,4% - в порівнянні з попереднім місяцем. У свою чергу, зайнятість у липні зросла на 2,3% р/р, а зміна за місяць склала 0,2%.

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Autor:Ред.

Źródło: PAP