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Безробіття в Польщі. Міністр наводить дані

6 września 2022, 12:30

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
Ред.
Źródło:
PAP
Glapiński: Praktycznie nie mamy bezrobocia. To jest niezwykle osiągnięcie Polaków (wypowiedź z 6 maja 2022)
TVN24Glapiński: Praktycznie nie mamy bezrobocia. To jest niezwykle osiągnięcie Polaków (wypowiedź z 6 maja 2022)

За попередніми даними, рівень безробіття в Польщі склав 4,9 відсотка, повідомила міністр сім'ї та соціальної політики Марлена Малонґ.  Вона зазначила, що це означає, що рівень безробіття в серпні зберігся на рівні липня і червня.

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Під час прес-конференції у Варшаві голову Міністерства праці та соціальної політики запитали про рівень безробіття минулого місяця.

- У серпні рівень зберігся на рівні липня та попереднього місяця, тобто 4,9.  Це наші попередні висновки, - сказала Малонґ на спільній прес-конференції з Анною Москвою, міністром клімату та навколишнього середовища.

Дані ринку праці

За даними Головного статистичного управління (GUS), рівень безробіття в липні становив 4,9 відсотка, як і в червні.  Кількість безробітних, зареєстрованих у службах зайнятості, у липні становила 810,2 тисяч осіб  проти 818,0 тисяч  осіб у червні.

Головне статистичне управління (ГУС) повідомило, що зарплати в липні зросли на 15,8% і на 3,4% - в порівнянні з попереднім місяцем.  У свою чергу, зайнятість у липні зросла на 2,3% р/р, а зміна за місяць склала 0,2%.

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Autor:Ред.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Bezrobocie
Marlena Maląg
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