Безкоштовний транспорт для біженців з України. Дату перетину кордону можна буде підтвердити

Jurij Szywala jest jedną z wielu osób, którego wojna rozdzieliła z rodziną. W zaatakowanej Ukrainie pracuje jako "fixer", stając się oczami i uszami zagranicznych mediów. - To mój front walki - mówi. Pytany, jak to znosi, odpowiada: "po prostu czuję, że to ważne". Rozmowa Arlety Zalewskiej z cyklu "Ukraina walczy - cywile".