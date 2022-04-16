Безкоштовний транспорт для біженців з України. Дату перетину кордону можна буде підтвердити

Передбачається, що біженці, які не мають в документах дати перетину кордону, можуть скористатися спеціальною формою для отримання безкоштовного квитка – таку інформацію повідомила у п’ятницю прес-служба МВС та Адміністрація до tvn24.pl . Це пов’язано із внесеними змінами щодо безкоштовного транспорту для біженців з України. Можливість, про яку заявляють МВС, має з’явитися після Великодня.

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"Ми підтверджуємо, що планується: біженці, які не мають в документах дати перетину кордону, можуть скористатися спеціальною формою для отримання безкоштовного квитка. У інформаційних пунктах на вокзалах біженець зможе підтвердити дату перетину кордону за формою, підготовленою PKP, завдяки доступу до реєстру прикордонної служби. У співпраці з PKP ми плануємо запустити таку можливість після Великодня" – таку позицію надали у МВС у відповідь на запитання з порталу tvn24.pl.

Безкоштовний квиток - для кого

Сумніви виникли у зв’язку з тим, що відповідно до чинного законодавства кожен біженець з України, який бажає скористатися безкоштовним транспортом, у тому числі потягами PKP Intercity, повинен з 1 квітня пред’явити документ, що підтверджує прибуття до Польщі після 24 лютого. На запитання про це інтернет-користувачів народний депутат Моніка Роза після інтерв’ю із заступником міністра внутрішніх справ та адміністрації Павлом Шефернакером повідомила у соцмережах, що "з вівторка кожен біженець, який цього потребує, зможе звернутися до інформаційного пункту обласної адміністрації, де він отримає довідку про дату перетину кордону". На основі цього можна буде отримати безкоштовний квиток.

Ми щойно підтвердили цю інформацію в міністерстві. Ми перевіримо та повідомимо Вам детальну інформацію.

Безкоштовний транспорт для біженців з України ZTM

Нові правила безкоштовного транспорту для біженців

З 1 квітня діють нові правила безкоштовного транспорту для біженців з України. Як повідомляє прес-служба PKP Intercity, тепер необхідно пред’явити документ, що підтверджує прибуття до Польщі після 24 лютого.

"Документами, що підтверджують право громадянина України на безкоштовний проїзд у внутрішньому транспорті, є український паспорт, який підтверджує перетин кордону після 24 лютого 2022 року, або документ із фотографією, що посвідчує особу, наприклад, посвідчення особи, водійські права, студентський квиток з підтвердженням провіщення номера PESEL особі, яка перетнула кордон після 24 лютого 2022 року" – повідомляє PKP Intercity.

З 1 по 30 квітня цього року безкоштовні проїзди в потягах PKP Intercity будуть доступні дітям та підліткам до 18 років, жінкам, чоловікам старше 60 років та чоловікам 18-60 років, які є інвалідами або особами з обмеженими фізичними можливостями. Попередні правила поширювалися на всіх громадян України, без поділу на групи.

Не тільки на залізниці

Зміни з’являться і у міському транспорті Варшави – з 15 квітня діятимуть нові правила безкоштовного проїзду у громадському транспорті Варшави для громадян України. Громадяни України, які прибули до Польщі у зв'язку з війною, розпочатою Росією проти України 24 лютого або пізніше, прибули до Польщі на законних підставах і мають документ, що підтверджує їх прибуття до Польщі 24 лютого або пізніше, зможуть користуватися ним безкоштовно .

У мерії повідомляють, що такі правила будуть стосуватися у всіх видах громадського транспорту в районі 1-ї та 2-ї квиткових зон. Під час перевірки квитків необхідно пред’явити документ, що підтверджує громадянство України та прибуття до Польщі після 24 лютого цього року.

Безкоштовний проїзд діятиме до 31 травня 2022 року.

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Autor:Ред.

Źródło: TVN24/PAP