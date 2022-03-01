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Безкоштовний проїзд для українців на автомагістралях. Рішення операторів

1 marca 2022, 10:59

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
red.
Źródło:
TVN24
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З вівторка до кінця березня автомобілі з українськими реєстраційними номерами та ті, що належать організаціям, які допомагають українським громадянам, будуть безкоштовно їздити автомагістраллю А4 між Катовіце та Краковом, - повідомили в керуючій компанії. Раніше про рішення запровадити безкоштовний проїзд для автомобілів з України оголосили також оператори автомагістралей А1 і А2.

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На А1 звільнення поширюється на 152-кілометрову платну ділянку дороги між Русоціном (Поморське воєводство) та Новою Весью (Куявсько-Поморське воєводство), а на А2 – усю концесійну ділянку між Свєцьком і Коніном.

Безкоштовні автомагістралі для українців

Як повідомила в понеділок компанія Stalexport Autostrady, безкоштовний проїзд на ділянці А4 Катовіце-Краків, запроваджений з 1 березня, стосується «транспортних засобів з українськими реєстраційними номерами та транспортних засобів або груп транспортних засобів, про які повідомили неурядові організації з метою надання допомоги громадянам України (що передбачено Законом про діяльність для суспільної користі і волонтерську роботу від 24 квітня 2003р.) для всіх категорій транспортних засобів».

У понеділок дорожня компанія Stalexport Autostrada Małopolska (SAM) звернулася з проханням звільнити українські автомобілі від плати за проїзд до міністра інфраструктури, який того ж дня погодився на таке рішення. "Звільнення набуде чинності з 1 березня 2022 року і буде діяти до 31 березня 2022 року", - повідомили в компанії.

Раніше про рішення запровадити безкоштовний проїзд для автомобілів з України анонсував також оператор автомагістралі А1 – там безкоштовною для автомобілів з українською реєстрацією зробили 152-кілометрову ділянку дороги між Русоціном (Поморське воєводство) та Новою Вєсю ( Куявсько-Поморське воєводство).

Також Autostrada Wielkopolska повідомила, що з 1 березня скасовує плату за проїзд на концесійній ділянці А2 для жителів України. У компанії наголосили, що рішення було прийнято «у почутті солідарності з цивільним населенням, яке постраждало від бойових дій». Окрім автомобілів з українськими номерами, від збору будуть звільнені й колони з гуманітарною допомогою.

Autor:red.

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

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