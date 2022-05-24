Безкоштовний проїзд для біженців з України лише до кінця травня

Змінюються положення про безкоштовний проїзд у громадському транспорті Варшави для громадян України. Лише до кінця травня біженці, які перетнули кордон з Польщею після 24 лютого, не повинні платити за квитки. З 1 червня проїзд у міському транспорті стане платним для всіх.

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Управління міського транспорту повідомило в понеділок, що з 1 червня проїзд в громадському транспорті столиці для громадян України буде платним. Відповідно до квітневого розпорядження президента Варшави Рафала Тшасковського, біженці з України, які перетнули кордон з Польщею після 24 лютого, досі могли безкоштовно пересуватися у варшавському громадському транспорті.

- Відповідно до розпорядження президента Варшави, пільга діє до 31 травня цього року, - сказав Томаш Кунерт, речник ZTM. Він також додав, що з 1 червня щодо біженців звісно діятимуть усі інші пільги в громадському транспорті – ними можуть користуватися, наприклад, люди старше 70 років та учні початкової школи.

Безкоштовні поїздки для біженців, які перетнули кордон після 24 лютого, запровадилим з 15 квітня цього року. Раніше - з 26 лютого ця пільга діяла для всіх громадян України.

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Autor:red.

Źródło: PAP