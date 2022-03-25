Безкоштовні курси польської мови для біженців з України. Корисні посилання та адреси

З початку російського вторгнення кордон із Польщею вже перетнули понад два мільйони українців. Багато з них залишаться в нашій країні на довший час. Щоб полегшити процес акліматизації, численні міста та установи організовують безкоштовні курси польської мови для біженців. Де знайти інформацію?

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За даними Прикордонної служби, до Польщі до 23 березня включно прибуло майже 2,2 мільйона біженців. Люди, які втікають від війни, отримують тут невідкладну допомогу: їжу, одяг, ліки, місце ночівлі. Однак у довгостроковій перспективі потрібні рішення, які допоможуть інтегрувати біженців у наше суспільство. Тому багато установ та органів місцевого самоврядування пропонують – часто безкоштовно – уроки польської мови. Де знайти інформацію?

Вроцлав

Вроцлавський центр інтеграції проводить громадську кампанію, під час якої поляки та іноземці зустрічаються в кафе, бібліотеках та пабах і через інтеграцію вивчають мову та знайомляться з польською культурою. На зустрічі в парах, що відбуваються на основі мовного тандему, запрошують волонтерів (вроцлавян) та учнів (іноземців). Зацікавлені особи подають заявку заповнюючи формуляр.

Фонд Хоббіт - волонтери проводять тут безкоштовні заняття польською мовою для дітей та підлітків. Заняття проводяться в групах у будівлі Фонду на площі св.Мацєя 5а. Скористатися заняттями можуть і дорослі, які приходять з дитиною. Проводять їх школярі, студенти та дорослі з України. Щоб записатися на заняття, ви можете заповнити формуляр онлайн або подзвонити за номером 71 321 01 77 в годинах 14.30-20.00.

Центр Постійного навчання (Сentrum Kształcenia Ustawicznego) – вроцлавський CKU запрошує на безкоштовний курс польської мови для українців. Охочих просять дзвонити в секретаріат за номером 71 798 67 01 (додатковий 114 або 115).

Щецін

Гуманітарний факультет Щецінського університету пропонує безкоштовні курси польської мови для українців на базовому рівні. Курси розраховані на підлітків та дорослих. Заняття по суботах в будинку на Алеї Пястів 40б, з 10.00 до 12.30. Заявки приймають за адресою kursy.jezykowe@usz.edu.pl. У заявці вкажіть своє ім’я та адресу електронної пошти для зв’язку. Курс розпочнеться 26 березня і включатиме 10 занять (30 навчальних годин).

Білосток

Фонд «Діалог» і Білостоцька Політехніка - безкоштовні, несертифіковані курси польської мови для дітей, підлітків та дорослих. Реєстрація розпочалася 24 березня. Курс триватиме 20 годин. Заняття проводитимуться у другій половині дня та у вихідні дні. Основною метою курсів є навчання комунікації та основам польської мови, щоб громадянам України було легше функціонувати в Польщі на щодень. Контакти та реєстрація: e-mail: ukraina@fundacjadialog.pl, тел.: +48 85 742 40 41, +48 664 765 111.

Сопот

Сопотський Центр інтеграції та підтримки іноземців провадить курс польської мови з початкового рівня.Заняття вже почалися і на них треба було реєструватися. Поза курсом, центр влаштовує кожного четверга бесіди польською мовою для чужоземців. Зустрічі «Розмовляю польською» у невимушеній атмосфері відбуватимуться з 17 години в Сопотеці на вул.Костюшка, б.14, в Сопоті.

Варшава

Фонд «Порятунок» (Fundacja Ocalenie) - безкоштовні курси польської мови. Курс триває три семестри (лютий – квітень, червень – серпень, жовтень – грудень). Заняття проводитимуться онлайн двічі на тиждень у ранкові, денні та вечірні години (з 8.00 до 21.00). Набір заплановано з 4 по 10 травня. Щоб зареєструватися на курсі, ви повинні заповнити форму набору та надіслати її на адресу polski@ocalenie.org.pl. Учасники курсу повинні самостійно отримати. доступ до пристрою з веб-камерою та мікрофоном.

Aкадемія фінансів і бізнесу «Вістула» - безкоштовний курс польської мови для дорослих та підлітків, яким потрібно навчитися основних понять. Заняття дистанційні. Викладачі концентруватимуться на вивченні мовлення і розуміння щоденних ситуацій. Курс охоплює 30 годин, тобто 15 занять по 90 хвилин кожне. Перший курс стартував 15 березня і триватиме до 5 травня.

Відкритий університет Варшавського університету – безкоштовний курс польської мови для дорослих уже розпочався і на даний момент вільних місць немає. Університет закликає стежити за їхнім веб-сайтом, де публікується актуальна інформація про заняття.

Краків

Ягелонський університет пропонує безкоштовні курси польської мови та безкоштовні індивідуальні заняття для громадян України, які опинилися в Польщі внаслідок війни і не володіють польською мовою. Охочим слід зв’язатися з організаторами за телефоном 12 663 29 29 або електронною поштою plschool@uj.edu.pl.

Краківська мерія повідомляє, що незабаром розпочнуться навчання та мовні курси для вчителів з України (тих, хто володіє лише українською чи російською), які хочуть працювати в закладах Кракова.

Познань

Центр іноземних мов «Контакт» пропонує безкоштовні курси польської мови для дорослих у групах від 5 до 10 осіб. Заявки приймаються в будь-який час, а курси починаються, коли збереться достатньо зацікавлених людей. Заняття проводяться 1 раз на тиждень, стаціонарно, у приміщенні школи на Бернардинській площі в Познані. Ви можете зв’язатися зі школою за електронною поштою: reklamа@cjo.

Слубіце

Collegium Polonicum (спільний науковий підрозділ Університету Адама Міцкевича в Познані та Європейського університету Віадріна у Франкфурті-над-Одрою) запровадили три безкоштовні курси польської мови для українців. Кожна група складається з близько 15 осіб. Наразі (24 березня) місця на два курси вже зайняті, а набір на третій, через високу зацікавленість, поволі добігає кінця. Заняття відбуватимуться двічі на тиждень. Запис на курси здійснюється в консультаційному пункті Collegium Polonicum у Слубіце. З 28 березня заняття проводитимуть досвідчені лектори та викладачі польської мови як іноземної Collegium Polonicum. В університеті не виключають створення нових груп – це буде залежати від зацікавленості. Щоб взяти участь у курсі, необхідно заповнити формуляр заявки і подати його до Колегії.

Заклад заохочує також до навчання на напрямку "Наука про Польщу". Цей напрямок розрахований на іноземців, на початку потрібне знання польської на рівні A1. Перший семестр починається 19 квітня.

Люблін

Університет Марії Склодовської-Кюрі 7 березня розпочав безкоштовний курс польської мови для сімей студентів, докторантів, співробітників та випускників UMCS з України. Усі місця вже зайняті. Заняття проводяться стаціонарно або дистанційно. Університет інформуватиме на своєму сайті про нові курси або вакансії на вже діючих.

Зал для біженців у задній частині Східного залізничного вокзалу Hala dla uchodźców na tyłach Dworca Wschodniego | Paweł Supernak/PAP Hala dla uchodźców na tyłach Dworca Wschodniego | Paweł Supernak/PAP Hala dla uchodźców na tyłach Dworca Wschodniego | Paweł Supernak/PAP Hala dla uchodźców na tyłach Dworca Wschodniego | Paweł Supernak/PAP Hala dla uchodźców na tyłach Dworca Wschodniego | Paweł Supernak/PAP Hala dla uchodźców na tyłach Dworca Wschodniego | Paweł Supernak/PAP

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Autor:Ред.

Źródło: PAP