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Безкоштовні курси польської мови для біженців з України. Корисні посилання та адреси

25 marca 2022, 15:18

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
Ред.
Źródło:
PAP
Уроки польської мови у Вроцлаві
Уроки польської мови у Вроцлавіwroclaw.pl
wideo 2/3
wroclaw.plУроки польської мови у Вроцлаві

З початку російського вторгнення кордон із Польщею вже перетнули понад два мільйони українців. Багато з них залишаться в нашій країні на довший час. Щоб полегшити процес акліматизації, численні міста та установи організовують безкоштовні курси польської мови для біженців. Де знайти інформацію?

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За даними Прикордонної служби, до Польщі до 23 березня включно прибуло майже 2,2 мільйона біженців. Люди, які втікають від війни, отримують тут невідкладну допомогу: їжу, одяг, ліки, місце ночівлі. Однак у довгостроковій перспективі потрібні рішення, які допоможуть інтегрувати біженців у наше суспільство. Тому багато установ та органів місцевого самоврядування пропонують – часто безкоштовно – уроки польської мови. Де знайти інформацію?

Вроцлав

Вроцлавський центр інтеграції проводить громадську кампанію, під час якої поляки та іноземці зустрічаються в кафе, бібліотеках та пабах і через інтеграцію вивчають мову та знайомляться з польською культурою. На зустрічі в парах, що відбуваються на основі мовного тандему, запрошують волонтерів (вроцлавян) та учнів (іноземців). Зацікавлені особи подають заявку заповнюючи формуляр.

Фонд Хоббіт - волонтери проводять тут безкоштовні заняття польською мовою для дітей та підлітків. Заняття проводяться в групах у будівлі Фонду на площі св.Мацєя 5а. Скористатися заняттями можуть і дорослі, які приходять з дитиною. Проводять їх школярі, студенти та дорослі з України. Щоб записатися на заняття, ви можете заповнити формуляр онлайн або подзвонити за номером 71 321 01 77 в годинах 14.30-20.00.

Центр Постійного навчання (Сentrum Kształcenia Ustawicznego) вроцлавський CKU запрошує на безкоштовний курс польської мови для українців. Охочих просять дзвонити в секретаріат за номером 71 798 67 01 (додатковий 114 або 115).

Щецін

Гуманітарний факультет Щецінського університету пропонує безкоштовні курси польської мови для українців на базовому рівні. Курси розраховані на підлітків та дорослих. Заняття по суботах в будинку на Алеї Пястів 40б, з 10.00 до 12.30. Заявки приймають за адресою kursy.jezykowe@usz.edu.pl. У заявці вкажіть своє ім’я та адресу електронної пошти для зв’язку. Курс розпочнеться 26 березня і включатиме 10 занять (30 навчальних годин).

Білосток

Фонд «Діалог» і Білостоцька Політехніка - безкоштовні, несертифіковані курси польської мови для дітей, підлітків та дорослих. Реєстрація розпочалася 24 березня. Курс триватиме 20 годин. Заняття проводитимуться у другій половині дня та у вихідні дні. Основною метою курсів є навчання комунікації та основам польської мови, щоб громадянам України було легше функціонувати в Польщі на щодень. Контакти та реєстрація: e-mail: ukraina@fundacjadialog.pl, тел.: +48 85 742 40 41, +48 664 765 111.

Сопот

Сопотський Центр інтеграції та підтримки іноземців провадить курс польської мови з початкового рівня.Заняття вже почалися і на них треба було реєструватися. Поза курсом, центр влаштовує кожного четверга бесіди польською мовою для чужоземців. Зустрічі «Розмовляю польською» у невимушеній атмосфері відбуватимуться з 17 години в Сопотеці на вул.Костюшка, б.14, в Сопоті.

Варшава

Фонд «Порятунок» (Fundacja Ocalenie) - безкоштовні курси польської мови. Курс триває три семестри (лютий – квітень, червень – серпень, жовтень – грудень). Заняття проводитимуться онлайн двічі на тиждень у ранкові, денні та вечірні години (з 8.00 до 21.00). Набір заплановано з 4 по 10 травня. Щоб зареєструватися на курсі, ви повинні заповнити форму набору та надіслати її на адресу polski@ocalenie.org.pl. Учасники курсу повинні самостійно отримати. доступ до пристрою з веб-камерою та мікрофоном.

Aкадемія фінансів і бізнесу «Вістула»  - безкоштовний курс польської мови для дорослих та підлітків, яким потрібно навчитися основних понять. Заняття дистанційні. Викладачі концентруватимуться на вивченні мовлення і розуміння щоденних ситуацій. Курс охоплює 30 годин, тобто 15 занять по 90 хвилин кожне. Перший курс стартував 15 березня і триватиме до 5 травня.

Відкритий університет Варшавського університету –  безкоштовний курс польської мови для дорослих уже розпочався і на даний момент вільних місць немає. Університет закликає стежити за їхнім веб-сайтом, де публікується актуальна інформація про заняття.

Краків

Ягелонський університет пропонує безкоштовні курси польської мови та безкоштовні індивідуальні заняття для громадян України, які опинилися в Польщі внаслідок війни і не володіють польською мовою. Охочим слід зв’язатися з організаторами за телефоном 12 663 29 29 або електронною поштою plschool@uj.edu.pl.

Краківська мерія повідомляє, що незабаром розпочнуться навчання та мовні курси для вчителів з України (тих, хто володіє лише українською чи російською), які хочуть працювати в закладах Кракова.

Познань

Центр іноземних мов «Контакт»  пропонує безкоштовні курси польської мови для дорослих у групах від 5 до 10 осіб. Заявки приймаються в будь-який час, а курси починаються, коли збереться достатньо зацікавлених людей. Заняття проводяться 1 раз на тиждень, стаціонарно, у приміщенні школи на Бернардинській площі в Познані. Ви можете зв’язатися зі школою за електронною поштою: reklamа@cjo.

Слубіце

Collegium Polonicum (спільний науковий підрозділ Університету Адама Міцкевича в Познані та Європейського університету Віадріна у Франкфурті-над-Одрою) запровадили три безкоштовні курси польської мови для українців. Кожна група складається з близько 15 осіб. Наразі (24 березня) місця на два курси вже зайняті, а набір на третій, через високу зацікавленість, поволі добігає кінця. Заняття відбуватимуться двічі на тиждень. Запис на курси здійснюється в консультаційному пункті Collegium Polonicum у Слубіце. З 28 березня заняття проводитимуть досвідчені лектори та викладачі польської мови як іноземної Collegium Polonicum. В університеті не виключають створення нових груп – це буде залежати від зацікавленості. Щоб взяти участь у курсі, необхідно заповнити формуляр заявки і подати його до Колегії. 

Заклад заохочує також до навчання на напрямку "Наука про Польщу". Цей напрямок розрахований на іноземців, на початку потрібне знання польської на рівні A1. Перший семестр починається 19 квітня.

Люблін

Університет Марії Склодовської-Кюрі 7 березня розпочав безкоштовний курс польської мови для сімей студентів, докторантів, співробітників та випускників UMCS з України. Усі місця вже зайняті. Заняття проводяться стаціонарно або дистанційно. Університет інформуватиме на своєму сайті про нові курси або вакансії на вже діючих.

Зал для біженців у задній частині Східного залізничного вокзалу

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Autor:Ред.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: FB - Magdalena Czarzyńska-Jachim - wiceprezydentka Sopotu

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Joe Biden w Polsce. Relacja na żywo z wizyty prezydenta USA

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Aktualizacja: 25 marca 2022, 15:17

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Aktualizacja:
Autor:
ads,
akw
Źródło:
tvn24.pl

Joe Biden jest już w Polsce. Pierwotnie miał być przywitany na lotnisku w Rzeszowie przez Andrzeja Dudę, jednak polski prezydent dotarł na miejsce z opóźnieniem przez problemy techniczne samolotu. W związku ze zmianą planu wizyty amerykański przywódca najpierw spotkał się ze stacjonującymi na Podkarpaciu żołnierzami amerykańskiej 82. dywizji powietrznodesantowej. Biden usiadł przy stole razem z wojskowymi, skusił się też na kawałek pizzy.

Joe Biden w Polsce. Spotkał się z amerykańskimi żołnierzami

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Joe Biden w Polsce. Spotkał się z amerykańskimi żołnierzami

25 marca 2022, 15:55

Świat

Autor:
mjz/kab
Źródło:
TVN24

Samolot z Andrzejem Dudą na pokładzie musiał zawrócić na Lotnisko Chopina z powodu usterki. Maszyna leciała do Rzeszowa, gdzie ma dojść do spotkania prezydentów Polski i Stanów Zjednoczonych. Ostatecznie prezydent Duda odleciał inną. W stolicy Podkarpacia wylądował kilka minut przed godziną 15.

Samolot z Andrzejem Dudą zawrócił i lądował awaryjnie. Do Rzeszowa prezydent dotarł inną maszyną

Włochy

Samolot z Andrzejem Dudą zawrócił i lądował awaryjnie. Do Rzeszowa prezydent dotarł inną maszyną

25 marca 2022, 14:27
Aktualizacja: 25 marca 2022, 15:23

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Autor:
katke/b
Źródło:
tvnwarszawa.pl, PAP

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25 marca 2022, 15:04

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Autor:
mjz/kab
Źródło:
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Prezydent USA Joe Biden przybył na dwa dni do Polski. W piątek tuż po godzinie 14 wylądował w podrzeszowskiej Jasionce. Oficjalne powitanie amerykańskiego przywódcy przez Andrzeja Dudę, zaplanowane na godzinę 14.15, nie doszło w tym czasie do skutku w związku z faktem, że samolot z polskim prezydentem na pokładzie musiał zawrócić do Warszawy z powodu usterki. Na płycie lotniska prezydenta Bidena powitał minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

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Polska

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Aktualizacja: 25 marca 2022, 14:57

Polska

Aktualizacja:
Autor:
asty,
ads\mtom,rzw
Źródło:
TVN24, PAP

Joe Biden rozpoczyna w piątek wizytę w Polsce. Maszyna, którą lata prezydent USA to Air Force One. Nie jest to zwykły samolot, a specjalnie przystosowany Jumbo Jet, który może wytrzymać atak bronią elektromagnetyczną, pełnić rolę latającego centrum dowodzenia, ma kilka sypialni i nawet gabinet lekarski. W TVN24 trwa wydanie specjalne.

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Polska

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25 marca 2022, 13:52

Polska

Autor:
eŁKa/kab
Źródło:
TVN24

Stany Zjednoczone pomogą Europie w uniezależnieniu się od rosyjskich surowców - zapowiedział w piątek prezydent USA Joe Biden. W tym roku na Stary Kontynent ma trafić dodatkowe 15 miliardów sześciennych gazu LNG.

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Ze świata

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Autor:
mb/ToL
Źródło:
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Autor:
mb/ToL
Źródło:
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"Matka szukała dzieci pod gruzami. Pięciolatka krzyczała: nie chcę umierać". Byli w teatrze, gdy spadła bomba

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25 marca 2022, 12:49

Świat

Autor:
mag//az
Źródło:
BBC

To już 30. dzień inwazji Rosji na Ukrainę - mija miesiąc, odkąd siły Władimira Putina uderzyły w Ukrainę. Prezydent USA Joe Biden na wspólnej konferencji z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen powiedział, że "dołoży wszelkich starań, żeby zapewnić Unii Europejskiej w tym roku 15 milionów metrów sześciennych gazu". Około 300 osób poniosło śmierć w teatrze dramatycznym w Mariupolu, zbombardowanym w połowie marca przez rosyjskie wojska - przekazała w piątek rada miasta. Tymczasem władze obwodu czernihowskiego przekazały, że Czernihów został okrążony przez Rosjan. W tvn24.pl relacjonujemy sytuację na Ukrainie.

Władze ukraińskiego Czernihowa: Rosjanie okrążyli miasto

Świat

Władze ukraińskiego Czernihowa: Rosjanie okrążyli miasto

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Aktualizacja: 25 marca 2022, 12:58

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Aktualizacja:
Autor:
mjz
Źródło:
tvn24.pl

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Amerykański weteran wojny w Iraku James Vasquez walczy w Ukrainie

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Amerykański weteran wojny w Iraku James Vasquez walczy w Ukrainie

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Autor:
pp/kab
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PAP
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Justyna
Suchecka

Premium

Autor:
Justyna
Suchecka
Źródło:
tvn24.pl
Premium

W zlokalizowanym obok polsko-ukraińskiego przejścia granicznego w Dorohusku (Lubelskie) barze wydawane były posiłki dla uchodźców. W ubiegłym tygodniu doszło tam do wybuchu butli z gazem. Nie żyje 36-letni syn właściciela. Prokuratura czeka na wyniki opinii biegłych.

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tm/gp
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Aktualizacja:
Autor:
ib/gp
Źródło:
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25 marca 2022, 11:50

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Autor:
ads/
tam
Źródło:
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Zwierzchnik Cerkwi Prawosławnej Ukrainy: patriarcha moskiewski Cyryl błogosławi wojnę

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Zwierzchnik Cerkwi Prawosławnej Ukrainy: patriarcha moskiewski Cyryl błogosławi wojnę

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Autor:
pp/
tam
Źródło:
PAP
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Premium

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Marcin
Zaborski

Premium

Autor:
Marcin
Zaborski
Źródło:
tvn24.pl
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Niemcy poczyniły znaczące postępy w ograniczaniu importu rosyjskiego gazu, ropy i węgla od czasu inwazji na Ukrainę - powiedział w piątek minister gospodarki Robert Habeck. Jego zdaniem całkowite uniezależnienie się od rosyjskiego gazu powinno być możliwe do lata 2024 roku.

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Niemcy ograniczają dostawy surowców z Rosji. Minister pochwalił się wynikami

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Autor:
mb/ToL
Źródło:
Reuters, TVN24 Biznes

Obniżenie stawki PIT, likwidacja tak zwanej ulgi dla klasy średniej oraz przywrócenie możliwości wspólnego rozliczenia dla rodziców samodzielnie wychowujących dziecko. To tylko niektóre propozycje zmian w podatkach przygotowane przez Ministerstwo Finansów. Projekt ustawy w tej sprawie w czwartek trafił do konsultacji i uzgodnień. Zmiany mają wejść w życie od 1 lipca 2022 roku. Poniżej przedstawiamy szczegóły rządowej propozycji.

Duże zmiany w podatkach. Wszystko, co trzeba wiedzieć

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Duże zmiany w podatkach. Wszystko, co trzeba wiedzieć

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Autor:
mb/dap
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PAP, TVN24 Biznes

W piątek rano złoty lekko umacnia się wobec głównych walut. Około godziny 8.30 za euro płacono 4,74 zł. Dolar był wyceniany na 4,30 zł. Frank szwajcarski kosztował 4,64 zł.

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Rynki

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25 marca 2022, 8:48

Rynki

Autor:
/ToL
Źródło:
PAP, TVN24 Biznes

W ogrodzie zoologicznym w amerykańskim mieście Apple Valley w stanie Minnesota padł Putin - 12-letni tygrys syberyjski. Jak przekazały władze zoo na swojej stronie internetowej, zwierzę zmagało się z niewydolnością serca.

Padł Putin - tygrys dostał niewydolności serca

Świat

Padł Putin - tygrys dostał niewydolności serca

25 marca 2022, 14:05

Świat

Autor:
dd
Źródło:
PAP, Minnesota Zoo

Polina Kowaliowa została objęta brytyjskimi sankcjami. Mieszkająca w Londynie 26-latka jest przybraną córką Siergieja Ławrowa: rosyjskiego ministra spraw zagranicznych, jednego z najbliższych ludzi Władimira Putina. Luksusowe życie Poliny opisała rosyjska dziennikarka śledcza Maria Konstantinowna Piewczich.

Polina Kowaliowa, pasierbica Siergieja Ławrowa, objęta brytyjskimi sankcjami

Świat

Polina Kowaliowa, pasierbica Siergieja Ławrowa, objęta brytyjskimi sankcjami

24 marca 2022, 20:52

Świat

Autor:
akw/kab
Źródło:
tvn24.pl

W trakcie podróży brytyjskiego księcia Williama i księżnej Kate po dawnych brytyjskich koloniach w Ameryce Środkowej i na Karaibach, coraz mocniej przebijają się antykolonialne protesty i apele o wypłatę odszkodowań za niewolnictwo.

Antykolonialne protesty podczas wizyty księcia Williama na Karaibach

Świat

Antykolonialne protesty podczas wizyty księcia Williama na Karaibach

25 marca 2022, 7:19

Świat

Autor:
asty\mtom
Źródło:
PAP

Korea Północna wystrzeliła w czwartek pocisk balistyczny, który spadł do morza w wyłącznej strefie ekonomicznej Japonii. W piątek japoński resort obrony udostępnił nagranie, na którym widać smugę pozostawioną przez północnokoreański pocisk. Swoje zdjęcia z momentu wystrzelenia rakiety udostępniły również reżimowe media Korei Północnej. Widać na nich między innymi Kim Dzong Una na tle pocisku Hwasong-17. 

Korea Północna wystrzeliła pocisk balistyczny. Japończycy pokazują nagranie

Świat

Korea Północna wystrzeliła pocisk balistyczny. Japończycy pokazują nagranie

25 marca 2022, 7:48

Świat

Autor:
ft\mtom
Źródło:
PAP, Reuters

Поліцейські розшукують зниклого 70-річного Гамлета Григоряна з України та публікують його зображення. Востаннє його бачили 17 березня у Центрі гуманітарної допомоги PTAK у Надажині.

Зник 70-річний біженець з України. Поліція просить допомоги

TVN24 po ukraińsku

Зник 70-річний біженець з України. Поліція просить допомоги

25 marca 2022, 12:05

TVN24 po ukraińsku

Autor:
red.
Źródło:
TVN24

Біженцям з України, які легально прибули до Польщі після 23 лютого 2022 року, Заклад соціального страхування виплатить кошти за програмою "Сім'я 500 плюс". З суботи в електронному вигляді буде доступна спеціальна заява на «500 плюс» українською мовою.

ZUS: заявки на 500 плюс по українську - з суботи

TVN24 po ukraińsku

ZUS: заявки на 500 плюс по українську - з суботи

25 marca 2022, 7:44

TVN24 po ukraińsku

Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl

Центральний осередок інформаційних технологій підготував короткий фільм про PESEL для людей, які втекли до Польщі від війни, спричиненої вторгненням Росії в Україну, - повідомив держсекретар в Офісі прем’єр-міністра Януш Цєшинський. З відео можна дізнатися, як налаштувати Довірений Профіль і використовувати програму mObywatel.

Короткий фільм про PESEL для людей, які втекли до Польщі

TVN24 po ukraińsku

Короткий фільм про PESEL для людей, які втекли до Польщі

21 marca 2022, 11:07

TVN24 po ukraińsku

Autor:
red.
Źródło:
PAP, TVN24 Biznes

Moja córka powiedziała: chcę narysować wojnę. Namalowała dwie flagi i żołnierzy broniących Ukrainy. To nas zainspirowało. Pomyśleliśmy, że może inne rodziny potrzebują czegoś podobnego, że może jest to sposób w jaki najmłodsi mogą radzić sobie z tym, co się teraz dzieje - mówi Artem Bykowiec. To on, wraz z żoną, stworzyli internetową galerię rysunków ukraińskich dzieci. W ten sposób mali Ukraińcy dzielą się swoimi uczuciami, strachem, traumą, ale i nadzieją. Podczas rosyjskiej inwazji na Ukrainę zginęło już ponad 100 dzieci.

Ranni żołnierze, samoloty nad głowami ludzi. Ukraińskie dzieci rysują wojnę, małżeństwo z Kijowa stworzyło internetową galerię

Świat

Ranni żołnierze, samoloty nad głowami ludzi. Ukraińskie dzieci rysują wojnę, małżeństwo z Kijowa stworzyło internetową galerię

25 marca 2022, 11:45

Świat

Autor:
Justyna
Kazimierczak
Źródło:
TVN24 BIS

W piątek rusza wymiana hrywien na polskie złote w wybranych oddziałach PKO BP. W pierwszym etapie w programie bierze udział 52 placówek, najwięcej z nich znajduje się w Warszawie. Jedna osoba może wymienić do 10 tysięcy hrywien, czyli równowartość około 1400 złotych.

Rusza wymiana hrywien na złote. Obowiązują limity

Pieniądze

Rusza wymiana hrywien na złote. Obowiązują limity

25 marca 2022, 10:01

Pieniądze

Autor:
mb/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes

To miasto nie istnieje, wszystko jest ruiną. I gdzieś tam wciąż chowają się ludzie - tak o Mariupolu mówi 22-letnia Anastazja Greczkina, której - 17 marca - udało się ewakuować z ogarniętego wojną miasta na południu Ukrainy. Za nią dramatyczne tygodnie spędzone w Mariupolu, na który Rosjanie kilka razy dziennie zrzucają bomby. To kolejna z cyklu rozmów Arlety Zalewskiej "Ukraina walczy - cywile".

"Ukraina walczy - cywile". Anastazja Greczkina. Uciekła z bombardowanego Mariupola

Świat

"Ukraina walczy - cywile". Anastazja Greczkina. Uciekła z bombardowanego Mariupola

23 marca 2022, 21:25

Świat

Autor:
Arleta
Zalewska/ tam
Źródło:
TVN24

Zmiana czasu z zimowego na letni nastąpi w tym roku w nocy z 26 na 27 marca. O godzinie 2.00 należy przestawić wskazówki zegara na godzinę 3.00. Oznacza to, że będziemy spali o godzinę krócej.

Zmiana czasu coraz bliżej. Kiedy przestawiamy zegarki?

Z kraju

Zmiana czasu coraz bliżej. Kiedy przestawiamy zegarki?

25 marca 2022, 7:25

Z kraju

Autor:
/ToL
Źródło:
PAP, TVN24 Biznes