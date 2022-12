Без продовження контракту з росіянами. "Орлен" готовий до повного припинення поставок

czytaj dalej

Świąteczny poniedziałek 26 grudnia to dzień wolny od pracy, co oznacza, że system rozliczeniowy Elixir, obsługujący przelewy międzybankowe w złotych, będzie miał przerwę w standardowym funkcjonowaniu - przypomina Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR). Podkreślono, że do dyspozycji klientów banków pozostaje system płatności natychmiastowych - Express Elixir. System działa całą dobę, przez cały rok, także w weekendy i święta.