Без продовження контракту з росіянами. "Орлен" готовий до повного припинення поставок

Orlen оголосив, що не буде продовжувати контракт на постачання російської нафти, який закінчується в січні 2023 року. Виконання другого з довгострокових контрактів з російськими постачальниками припиниться в момент запровадження санкцій, - повідомила компанія у вівторок. Як запевняє речниця PKN Orlen, "наразі 70% сировини для всіх НПЗ Orlen Group у Польщі, Чехії та Литві надходить з альтернативних Росії напрямків".

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- PKN Orlen не буде продовжувати довгостроковий контракт, який закінчується в січні 2023 року. А єдиний чинний на той час контракт на постачання російської нафти в 2023 році припинять виконувати відразу після введення санкцій, до яких ми готові, - сказала прес-секретар PKN Orlen Едіта Олькович.

Контракт на російську нафту для "Орлену"

Як вона нагадала, компанія PKN Orlen відмовилася від поставок російської нафти морем на початку збройного нападу Росії на Україну, так само як багато провідних європейських виробників.

Олькович підкреслила, що "послідовна диверсифікація поставок нафти, в тому числі, використовуючи стратегічні партнерства, сприяла зміцненню енергетичної безпеки не тільки в Польщі, а й у всьому регіоні".

"Зараз 70 відсотків сировини для всіх нафтопереробних заводів Orlen Group в Польщі, Чехії та Литві надходить з альтернативних Росії напрямків, а в 2015 році майже 100 відсотків сирої нафти постачалося на НПЗ Orlen Group з Росії", - зазначила речниця PKN Orlen.

У січні 2023 року закінчується контракт Orlen з концерном "Роснефть". За цією угодою "Роснефть" надає Orlen 300 тисяч тонн сирої нафти щомісяця. За другим контрактом, з компанією "Татнефть" польська компанія купує 200 тисяч тонн нафти на місяць, а контракт з цим російським постачальником закінчується в грудні 2024 року.

Санкції ЄС проти російської нафти

На початку грудня набуло чинності ембарго на нафту з Росії. Це частина шостого пакету санкцій ЄС проти Москви. Домовленості щодо цього пакету було досягнуто наприкінці травня цього року. Важливо, що ембарго поширюється на морський транспорт і не поширюється на нафту, яка тече по нафтопроводах, включно з нафтопроводом "Дружба". Таким чином сировину отримують Угорщина, Словаччина та Чехія, що не мають виходу до моря.

Прем’єр-міністр Матеуш Моравецький наприкінці листопада цього року підкреслив, що вся російська нафта повинна потрапити під санкції.

- Я б хотів, щоб Євросоюз приймав швидкі, сміливі рішення. Звичайно, Польща буде серед перших разом з іншими, хто пристосується до цього рішення, - заявив Моравецький під час прес-конференції.

Ropa naftowa Rosja EPA/ANATOLY MALTSEV

Цінова пастка для російської нафти

У той же час країни G7, Австралія і Євросоюз домовилися встановити верхню межу ціни на російську нафту, що транспортується морем, на рівні 60 доларів за барель.

Цей крок покликаний знизити стрибки цін на нафту і скоротити доходи російського бюджету. "Обмеження ціни на російську нафту знизить стрибки цін, викликані надзвичайними ринковими умовами, і значно зменшить доходи, які Росія отримує від торгівлі цією сировиною після розв’язування незаконної агресії проти України. Це також сприятиме стабілізації світових цін на енергоносії, одночасно пом’якшуючи негативні наслідки для поставок енергоресурсів до третіх країн", - йдеться в комюніке, опублікованому Радою ЄС.

"Заручники угоди"

Журналісти програми"Чорним по білому" на TVN24, знайшли доступ до проекту угоди між Orlen і Saudi Aramco - світовим паливним гігантом, який наприкінці листопада став власником 1/3 Гданського НПЗ. З нього видно, що після злиття Orlen і Lotos Польща може втратити контроль над НПЗ.

Невідомо, чи були положення проекту включені в остаточний контракт, але на це є багато вказівок, включаючи документ Європейської комісії, який схвалив злиття, і той факт, що Orlen, відповідаючи на детальні запитання журналістів "Чорним по білому" не стали заперечувати існування таких положень. У цій ситуації, враховуючи суспільний інтерес, який становить енергетична безпека держави, журналісти вирішили оприлюднити, що міститься в проекті контракту цієї стратегічної для Польщі угоди, і ще раз публічно запитати як Orlen, так і Міністерство державних активів, яке контролює компанію, - що міститься в остаточному варіанті договору?

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Autor:ams

Źródło: PAP, TVN24