Бен Стіллер на польсько-українському кордоні. Зустрівся з українськими родинами

Американський актор Бен Стіллер, відомий, в тому числі, за такими фільмами, як «Ніч у музеї» або «Дюплекс», приїхав до Польщі як посол доброї волі Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців. Поїхав на польсько-український кордон у Медиці. У соцмережах написав, що вирушив до Польщі, аби «познайомитися з сім’ями, життя яких роздерла війна та насильство в Україні».

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Про обставини свого приїзду до Польщі актор написав у соцмережах. Так само у соцмережах повідомило про його поїздку УВКБ ООН.

«Я щойно приїхав до Польщі з УВКБ ООН, щоб зустрітися з родинами, чиє життя було роздерте війною та насильством в Україні. Мільйони були змушені покинути свої домівки, 90 відсотків з них – жінки та діти. Я тут, щоб вчитися, поширити історії, які показують вплив війни на людей і посилити заклики до солідарності», – читаємо в його дописі в Instagram, опублікованому в суботу.

Актор також опублікував подібний контент у Twitter, розмістивши повідомлення, яке з'явилося в профілі УВКБ ООН.

Серед іншогоі актор поїхав до Медики на кордоні з Україною. Як він повідомив у соцмережах, він зустрів «сім’ї, які втекли від війни в Україні, залишивши своїх близьких, не маючи уявлення, коли зможуть повернутися додому».

«Я вражений представниками УВКБ ООН та їхньою відданістю справі», - написав він у Twitter.

Бен Стіллер – ще одна голлівудська зірка, разом із Шоном Пенном, Анджеліною Джолі та парою Міла Куніс і Ештон Катчер, який брав участь в організації та підтримці гуманітарної допомоги українцям, які постраждали від російської агресії.

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Autor:mjz,momo/adso

Źródło: tvn24.pl, "People"