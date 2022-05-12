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Пункт збору та розподілу гуманітарної допомоги в Бєльсько-Бялей припиняє роботу

12 maja 2022, 16:42

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
Ред.
Źródło:
TVN24 Katowice
Яцек Сутрик про допомогу біженцям з України. "Час шукати та розробляти системні рішення"
Яцек Сутрик про допомогу біженцям з України. "Час шукати та розробляти системні рішення"TVN24
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TVN24Яцек Сутрик про допомогу біженцям з України. "Час шукати та розробляти системні рішення"

Лише до п’ятниці, 13 травня, у колишньому торговому центрі у Бєльсько-Бялей працюватиме пункт збору та роздачі гуманітарки для біженців з України. – Активність благодійників суттєво знизилася і всі пункти в місті мають в зв’язку з цим проблеми. Головним чином йдеться про продукти харчування та побутову хімію, – пояснює Кшиштоф Галушка, керівник Бєльського відділу антикризового управління.

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Пункт збору та роздачі допомоги біженцям у холі ліквідованого ТЦ Tesco за адресою вул.Варшавська 180 у Бєльсько-Бялей, працював майже два місяці. Біженці з атакованої Росією України, які знайшли притулок у Бєльсько-Бялей та його околицях, могли безкоштовно запастися там продуктами харчування, одягом, взуттям, засобами гігієни та прибирання та багато чим іншим.

Однак, як каже Кшиштоф Галушка, керівник відділу антикризового управління муніципалітету міста Бєльсько-Бяла, який керував роботою пункту, ця формула допомоги себе вичерпала. Міська влада запланувала закрити пункт у п’ятницю, 13 травня.

Станція допомоги біженцям у колишньому TescoPaweł Sowa/ UM w Bielsku-Białej

Мерія: ніщо, з того, що залишиться в пункті, не буде змарноване

– Активність благодійників суттєво знизилася і всі пункти в місті мають в зв’язку з цим великий клопіт. Головним чином йдеться про продукти харчування та побутову хімію,– каже Галушка.

Тому зараз місто зосереджує увагу на десяти своїх центрах, де проживають понад півтисячі біженців. Там, як пишуть чиновники у прес-релізі, "є величезні потреби, необхідність доставляти харчі та інші продукти, чим і займається місто".

Станція допомоги біженцям у колишньому TescoPaweł Sowa/ UM w Bielsku-Białej

Те, що залишиться у п’ятницю після закриття пункту Tesco, Відділ антикризового управління передасть на інші пункти видачі гуманітарної допомоги або до міського центру соціального забезпечення чи недержавних установ допомоги. "Щоб нічого не було знищено, нічого не пропало", – сказано у прес-релізі.

Інші пункти допомоги в Бєльсько-Бялей організують Карітас, Польський Червоний Хрест та Технологічно-гуманітарна Академія.

Станція допомоги біженцям у колишньому TescoPaweł Sowa/ UM w Bielsku-Białej
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Autor:Ред.

Źródło: TVN24 Katowice

Źródło zdjęcia głównego: Paweł Sowa/ UM w Bielsku-Białej

Tagi:
Pomoc dla Ukrainy
Ukraina
Bielsko-Biała
Rosja
Wojna w Ukrainie
Raporty:
Atak Rosji na Ukrainę
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