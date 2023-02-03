BBN: Радники президента розпочинають візит до Вашингтона

Радники президента Анджея Дуди - керівник Бюро національної безпеки Яцек Сєвєра та шеф Бюро міжнародної політики Марцін Пшидач розпочинають візит до Сполучених Штатів, - повідомило в четвер Бюро національної безпеки (BBN). Вони проведуть низку переговорів з американськими політиками, аналітичними центрами та ЗМІ щодо двосторонньої військової співпраці та координації підтримки України.

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"Радник президента з питань безпеки, міністр Яцек Сєвєра, і радник з питань закордонних справ, Марцін Пшидач, розпочинають сьогодні свій візит до Вашингтона", - поінформувало Бюро національної безпеки. Згідно з повідомленням, радники президента проведуть зустрічі в Білому домі, Державному департаменті та Пентагоні. "Переговори стосуватимуться польсько-американського військового співробітництва, російської агресії та координації допомоги Україні, включно із західними озброєннями, а також порядку денного липневого саміту НАТО у Вільнюсі", - повідомили в Бюро.

Яцек Сєвєра Grzegorz Jakubowski/KPRP

У рамках візиту також заплановані ширші консультації у форматі радників з національної безпеки з Польщі, США, Литви, Латвії та Естонії.

Раніше свій візит до США анонсував Пшидач

Раніше про візит разом із головою BBN повідомляв Пшидач, який прибуває до Вашингтона з Латвії, де супроводжував президента Анджея Дуду з триденним офіційним візитом. Президентський міністр має зустрітися із заступником держсекретаря Венді Шерман та іншими американськими політиками, аналітичними центрами та ЗМІ.

Марцін Пшидач PAP/Rafał Guz

Радники президента розпочинають візит до Вашингтона Shutterstock

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Autor:red.

Źródło: PAP