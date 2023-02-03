BBN: Радники президента розпочинають візит до Вашингтона

3 lutego 2023, 16:08
Autor:
red.
Źródło:
PAP
Andrzej Duda: widzimy eksplozję tego rosyjskiego kompleksu imperialnego, który skutkuje agresją
Andrzej Duda: widzimy eksplozję tego rosyjskiego kompleksu imperialnego, który skutkuje agresją TVN24
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TVN24Andrzej Duda: widzimy eksplozję tego rosyjskiego kompleksu imperialnego, który skutkuje agresją

Радники президента Анджея Дуди - керівник Бюро національної безпеки Яцек Сєвєра та шеф Бюро міжнародної політики Марцін Пшидач розпочинають візит до Сполучених Штатів, - повідомило в четвер Бюро національної безпеки (BBN). Вони проведуть низку переговорів з американськими політиками, аналітичними центрами та ЗМІ щодо двосторонньої військової співпраці та координації підтримки України.

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"Радник президента з питань безпеки, міністр Яцек Сєвєра, і радник з питань закордонних справ, Марцін Пшидач, розпочинають сьогодні свій візит до Вашингтона", - поінформувало Бюро національної безпеки. Згідно з повідомленням, радники президента проведуть зустрічі в Білому домі, Державному департаменті та Пентагоні. "Переговори стосуватимуться польсько-американського військового співробітництва, російської агресії та координації допомоги Україні, включно із західними озброєннями, а також порядку денного липневого саміту НАТО у Вільнюсі", - повідомили в Бюро.

Яцек Сєвєра Grzegorz Jakubowski/KPRP

У рамках візиту також заплановані ширші консультації у форматі радників з національної безпеки з Польщі, США, Литви, Латвії та Естонії.

Раніше свій візит до США анонсував Пшидач

Раніше про візит разом із головою BBN повідомляв Пшидач, який прибуває до Вашингтона з Латвії, де супроводжував президента Анджея Дуду з триденним офіційним візитом. Президентський міністр має зустрітися із заступником держсекретаря Венді Шерман та іншими американськими політиками, аналітичними центрами та ЗМІ.

Марцін ПшидачPAP/Rafał Guz
Радники президента розпочинають візит до ВашингтонаShutterstock
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Autor:red.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
USA
Ukraina
Andrzej Duda
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mp/ToL
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bp/tok
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am
Źródło:
Reuters

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Autor:
tas\mtom
Źródło:
PAP

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Aktualizacja:
Autor:
asty//now
Źródło:
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Z punktu widzenia socjologii to korupcja, której nie da się sprowadzić wyłącznie do przepisów karnych - powiedział w TVN24 Grzegorz Makowski z Fundacji Batorego. Odniósł się do kwestii dotacji z publicznych pieniędzy przeznaczanych przez resort edukacji ministra Przemysława Czarnka na zakup nieruchomości dla organizacji zbliżonych do PiS.

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Autor:
js
/ prpb
Źródło:
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Autor:
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/ prpb
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Bartosz
Żurawicz
Autor:
Bartosz
Żurawicz
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Premium

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mp/ams
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red.
Źródło:
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Tadeusz Kowalski, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zaproponował, by Rada umorzyła w uchwale postępowanie w sprawie reportażu Piotra Świerczka "Siła kłamstwa", wyemitowanego na antenie TVN24. Jak jednak poinformował, KRRiT nie chciała rozpatrywać zaproponowanego przez niego stanowiska, a przewodniczący Maciej Świrski uznał, że prowadzone postępowanie jest jego wyłącznym uprawnieniem.

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Członek KRRiT wniósł o przyjęcie stanowiska o umorzeniu postępowania w sprawie reportażu "Siła kłamstwa"

1 lutego 2023, 16:20
Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nadal prowadzi z urzędu postępowanie w sprawie ukarania TVN za emisję reportażu Piotra Świerczka "Siła kłamstwa". Stacja wnosiła o umorzenie postępowania jako bezprzedmiotowego i zapowiadała przesłanie dodatkowych wyjaśnień. Dziś publikujemy szczegółową odpowiedź na zarzuty Antoniego Macierewicza, w tym dokument NIAR, którego do dziś nie opublikowała podkomisja.

Szczegółowa odpowiedź TVN na zarzuty Antoniego Macierewicza w sprawie materiału "Siła kłamstwa". Publikujemy dokumenty, które otrzymał szef KRRiT

Szczegółowa odpowiedź TVN na zarzuty Antoniego Macierewicza w sprawie materiału "Siła kłamstwa". Publikujemy dokumenty, które otrzymał szef KRRiT

1 lutego 2023, 15:11
Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl

TVN Warner Bros. Discovery i Ringier Axel Springer Polska nawiązują współpracę partnerską przy projekcie Bazy Ekspertek #nieczekam107lat. Projekt wspiera wyrównywanie głosu kobiet i mężczyzn w mediach, oferując bezpłatny dostęp do ekspertek w ponad 30 branżach. Połączenie sił TVN Warner Bros. Discovery i Ringier Axel Springer Polska ma wzmocnić tempo zmian w zakresie wyrównywania głosu kobiet i mężczyzn w mediach w Polsce. 

TVN Warner Bros. Discovery partnerem projektu Baza Ekspertek #nieczekam107lat 

TVN Warner Bros. Discovery partnerem projektu Baza Ekspertek #nieczekam107lat 

2 lutego 2023, 16:56
Autor:
red.

Jest pewna magiczna wiara, że pierwsze miejsce na liście wyborczej jest miejscem biorącym - tak o pomyśle uregulowania pozycji kanałów telewizyjnych mówił we "Wstajesz i wiesz" na antenie TVN24 członek KRRiT, profesor Tadeusz Kowalski. Stwierdził, że "władza usiłuje nam pierwszych pięć kanałów telewizyjnych uregulować". Jeżeli proponowane przepisy wejdą w życie, to operatorzy płatnej telewizji będą musieli obowiązkowo udostępniać, na pierwszych miejscach listy, jedynie pięć kanałów telewizji rządowej.

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Autor:
mp/ams
Źródło:
TVN24

Przewodniczący sejmowej podkomisji do spraw ropy naftowej i gazu ziemnego Wojciech Zubowski zarobił do tej pory 13 tysięcy złotych, mimo że jej posiedzenie odbyło się tylko raz - wynika z artykułu opublikowanego w dzienniku "Fakt". Na takie dodatki mogą liczyć także inni parlamentarzyści.

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mp/ams
Źródło:
Fakt

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Aktualizacja:
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mp/ams
Źródło:
TVN24